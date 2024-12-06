Джиппинг по уникальным и не изъезженным местам, вы увидите озера Шадхурей, водопад Козода, Джинальский хребет, Большое седло Кисловодска и живописные виды дороги.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсииОтправной точной путешествия станет Большое седло Кисловодска, да именно туда, куда туристы заползают на четвереньках, мы залетим на джипе. С вершины Большого седла открывается удивительная панорама на Кисловодск. Через Джинальский лес по удивительно живописной офф роуд дороге мы заедем на Джинальский хребет, к пику Верхнего Джинала (1542 м) от куда открывается панорама на плато. Спустимся к самому высокому водопаду Ставропольского края — Козода (15 м), водопад труднодоступный, мало кому из местных жителей повезло его увидеть и жемчужиной тура будут таинственные озера Шадхурей! Два озера карстового (провального) происхождения в Зольском районе Кабардино-Балкарии, завораживают своей таинственностью, красотой и изумрудным цветом. Глубина каждого более 200 м. По местной легенде, на месте этих озёр, находились пастушеские станы трёх братьев, но однажды земля поглотила братьев вместе со скотом и на этих местах появились три «зловещих» озера, которые многие годы обходили стороной местные жители. Важная информация:
- Спускаться к водопаду Козода предстоит по крутой тропинке, удобная обувь и хорошая физическая форма не помешают;
- С собой возьмите документы удостоверяющие личность;
- По пути мы не встретим банкоматы, при желании отведать хычинов, возьмите наличные.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большое седло
- Джинальский лес
- Джинальское ущелье
- Верхний Джинал
- Водопад Козода
- Два озера Шадхурей
- Отдельно хочу выделить дорогу, это отдельный вид достопримечательности
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Спасибо что выбрали нас! Мы обязательно свяжемся с вами, чтобы узнать от куда вас забрать
- С собой возьмите документы удостоверяющие личность, одежду по сезону и удобную обувь. Спуск к водопаду лежит по непростой тропе
- По пути мы не встретим банкоматы, при желании отведать хычинов, возьмите наличные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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