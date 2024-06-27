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кухню, а также несколько видов вкусного Нарзана. Повезло с погодой, поэтому Эльбрус предстал перед нами в лучшем виде! Отдельное спасибо хочется сказать гиду Расулу. Рассказал про то, что узнаешь только от местных, показал много красивых мест, посоветовал, как лучше привыкнуть к перепаду высоты на Эльбрусе. Благодаря ему увидели озеро Гижгит с самого красивого ракурса, успели посмотреть все и при этом никуда не спешили. От этой экскурсии мы получили кучу позитивных эмоций и впечатлений. Большое спасибо! И ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо Расулу!