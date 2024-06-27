Экскурсии от вашего отеля в Кисловодске

Найдено 49 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Кисловодске, цены от 2 990 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
24 отзыва
Групповая экскурсия Джилы-Су: термальные источники и водопады в Кисловодске
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по курортной местности Джилы-Су на северной стороне Эльбруса. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
3 200 за человека
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
118 отзывов
В тренде
Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
55555 000 за человека
На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
142 отзыва
Плато Бермамыт на внедорожнике: Кавказские легенды и природа
Исследуйте величие Кавказа: от Эльбруса до древних легенд, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Кисловодске
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
1500013 500 за всё до 4 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
72 отзыва
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
50004 500 за человека
Волшебный Кисловодск
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
136 отзывов
Волшебный Кисловодск: путешествие по страницам истории
Исследуйте культурное богатство Кисловодска, его исторические памятники и живописные парки в уютной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:00
6 июля в 12:00
6 667 за всё до 4 чел.
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться
Раскрыть все грани древнего региона и поразиться гармонии его нерукотворных красот с бурной историей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
40 отзывов
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су: водопады, термальные источники, ущелья
Путешествие на урочище Джилы-Су из Кисловодска. Водопады, термальные источники, горные реки и древние ущелья ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 200 за человека
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
58 отзывов
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию на плато Бермамыт! Восхитительные виды, история региона и традиции Карачаево-Черкесии ждут вас
Начало: Из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
3 200 за человека
Березовское ущелье: сказочные окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Березовское ущелье: сказочные окрестности Кисловодска
Посетить одну из лучших природных достопримечательностей пригорода и открыть незабываемые пейзажи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:30
6 июля в 12:00
4 000 за всё до 4 чел.
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
33 отзыва
Путешествие к Эльбрусу, озеру Гижгит и Тырныаузу из Кисловодска
Откройте для себя величие Эльбруса, тайны озера Гижгит и загадочный Тырныауз в одной поездке
Начало: У вашего отеля
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Джилы-Су, гора Тузлук и долина Нарзанов за 1 день
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Джилы-Су, гора Тузлук и долина Нарзанов за 1 день
Проехать по одной из самых живописных дорог России и впечатлиться панорамами Эльбруса
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1560014 820 за всё до 4 чел.
Горные окрестности Кисловодска и долина Волков за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Горные окрестности Кисловодска и долина Волков за 1 день
Погулять по Берёзовскому ущелью, полюбоваться видами с горы Малое седло и посетить питомник волков
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Кисловодска)
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
7.5 часов
15 отзывов
Гастротур по Кисловодску с дегустацией хычинов
Откройте для себя кулинарные традиции Кавказа, наслаждаясь хычинами с видом на величественный Эльбрус
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 333 за человека
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
Проехать по одной из самых живописных дорог на планете и полюбоваться горной природой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Из Кисловодска в страну башен - Ингушетию
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
23 отзыва
Из Кисловодска в страну башен - Ингушетию
Увидеть фантастическую горную республику на экскурсии в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Кисловодске, Ессентуках или Пятиг...
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
4 июля в 06:30
7 июля в 06:30
5 500 за человека
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
6 отзывов
Автопутешествие на Домбай из Кисловодска
Откройте величие Кавказских гор, исследуя перевалы, пещеры и древние храмы в групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
47003 760 за человека
Лучшие места Северной Осетии (из Кисловодска)
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Лучшие места Северной Осетии (из Кисловодска)
Прикоснуться к истории аланского народа, полюбоваться природой и попробовать блюда местной кухни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Плато Бермамыт - ощутить мощь Кавказа
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Плато Бермамыт - ощутить мощь Кавказа
Насладитесь красотой Кавказа: Плато Бермамыт, ущелья, легендарные вершины и виды на Эльбрус. Путешествие в компании до 6 человек
Начало: У вашего отеля в Кисловодске
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 14 800 за всё до 6 чел.
Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
459 отзывов
Популярное предложение
Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 02:30
от 3 200 за человека
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на Лавочку счастья
🛣 Джиппинг
Мини-группа
13 часов
119 отзывов
Северная Осетия: путешествие от Фиагдона до Города мёртвых
Погрузитесь в мир горных вершин, древних башен и уникальных пейзажей Северной Осетии в нашем увлекательном путешествии
Начало: Заберем вас от вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 05.45, 06.00, 06.15
Завтра в 05:45
3 июля в 05:45
5 000 за человека
Легендарный Бермамыт в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
46 отзывов
Групповая экскурсия «Легендарный Бермамыт» с панорамой Эльбруса
Восхитительное путешествие на плато Бермамыт ждет вас: откройте панорамы Эльбруса и тайны карстовых пещер
Начало: От вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 07.45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
3 июля в 07:45
3 200 за человека
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
«Язык Тролля», Голубое озеро, Черекская теснина и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
19 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в горную Ингушетию из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Путешествие в горную Ингушетию из Кисловодска
Старинные замки, средневековые аулы, руины древних городов и фантастические горные пейзажи за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 000 за всё до 4 чел.
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
9 отзывов
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска)
Увидеть воплощения истории в камне - скалистые каньоны, родовые башни и древний монастырь
Начало: С вашего отеля
Завтра в 00:00
3 июля в 00:00
22 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
14 отзывов
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
Открыть для себя Чеченскую республику и побывать в её ключевых мечетях
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00
4 июля в 06:00
7 июля в 06:00
6 000 за человека
Обзорная экскурсия по Архызу из Кисловодска
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
6 отзывов
Обзорная экскурсия по Архызу из Кисловодска
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 7:30, 7:45, 08:00
Завтра в 07:30
3 июля в 07:30
4 200 за человека
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина Нарзанов в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина Нарзанов в мини-группе
Насладиться видами гор, альпийскими лугами и увидеть, как бьют минеральные воды из-под земли
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
9 отзывов
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
Отправиться на одну из самых живописных горных экскурсий - к незабываемым видам кавказских вершин
Начало: В районе вашего отеля или санатория
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
4 июля в 07:00
2 990 за человека
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
4 500 за человека
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07:00, 07:15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
4 500 за человека
Верхняя Балкария: джип-тур из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Верхняя Балкария: джип-тур из Кисловодска
Язык Тролля, Черекская теснина, Голубые озёра, горячие нарзаны и родовые башни за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 08:00
от 17 000 за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье + озеро Гижгит в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
37 отзывов
Чегемское ущелье + озеро Гижгит в мини-группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 06:45, 07:00, 07:15
Завтра в 06:45
3 июля в 06:45
3 700 за человека
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
Авторский тур по живописным местам с погружением в мистику и открытия экспедиций
Начало: У вашего отеля
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
Посетить кавказский Гранд-каньон, полюбоваться Эльбрусом и устроить пикник с шашлыком
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 28 000 за всё до 7 чел.
В Джилы-Су из Кисловодска. Индивидуальный тур
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
В Джилы-Су из Кисловодска. Индивидуальный тур
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 10.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 19 200 за всё до 6 чел.
«Строители башен: Горная Ингушетия» (в мини-группе)
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
10 отзывов
«Строители башен: Горная Ингушетия» (в мини-группе)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 05:45, 06:00, 06:15
Завтра в 05:45
3 июля в 05:45
5 000 за человека
Из Кисловодска - к Эльбрусу: спокойное фотопутешествие в горы
🚗 На машине
Фотопрогулка
12 часов
2 отзыва
Из Кисловодска - к Эльбрусу: спокойное фотопутешествие в горы
Полюбоваться первозданной красотой природы и получить профессиональные снимки (в мини-группе)
Начало: От вашего отеля
7 июля в 08:00
12 июля в 08:00
12 000 за человека
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
Начало: Ваш отель, Кисловодск
Расписание: По договоренности
13 июля в 09:00
14 июля в 09:00
12 900 за всё до 4 чел.
Треккинг к Бадукским озёрам
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Треккинг к Бадукским озёрам
С опытным проводником подняться к высокогорным бирюзовым озёрам и насладиться роскошными пейзажами
Начало: У вашего отеля
12 авг в 05:00
13 авг в 05:00
15 000 за всё до 6 чел.
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
Посетить знаковую смотровую площадку и услышать о культуре карачаевского народа
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
3 июля в 05:00
1430012 870 за всё до 4 чел.
Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день
Отправиться в сказочный мир скал, гор и ущелий и насладиться лучшими видами на Эльбрус
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
3 июля в 06:00
2070018 630 за всё до 4 чел.
Едем на Эльбрус! Тур из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
35%
Мини-группа
12 часов
18 отзывов
Едем на Эльбрус! Тур из Кисловодска в мини-группе
Путешествие к Эльбрусу в мини-группе: Откройте для себя горные пейзажи, исторические места и попробуйте блюда кавказской кухни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:15 и 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:15
57503 738 за человека
Из Кисловодска - в гости к альпакам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из Кисловодска - в гости к альпакам
Пообщаться с перуанскими милашками, посетить Долину нарзанов и полюбоваться Эльбрусом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
Побывать на известном горнолыжном курорте, заглянуть в сырные пещеры и увидеть древний храм
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Цейское ущелье: путешествие в одно из красивейших мест Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Цейское ущелье: путешествие в одно из красивейших мест Осетии
Провести день в горной сказке, узнать о самобытном фольклоре региона и посетить термальные источники
Начало: От вашего отеля в Кисловодске
12 авг в 07:00
13 авг в 07:00
18 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • У
    Ульяна
    27 июня 2024
    Из Кисловодска - к Эльбрусу: спокойное фотопутешествие в горы
    Интересная поездка, нам рассказывали даже самые незначительные мелочи! Переживали за нас, Алена взяла с собой теплую одежду, горячий кофе и
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    чай! Ребята всегда готовые придти на помощь, рассказать удивительную историю и рассмешить каждого из нас! Спасибо большое за такое удивительное путешествие, мы остались очень довольные и приятно уставшие)))

    Интересная поездка, нам рассказывали даже самые незначительные мелочи! Переживали за нас, Алена взяла с собой теплуюИнтересная поездка, нам рассказывали даже самые незначительные мелочи! Переживали за нас, Алена взяла с собой теплуюИнтересная поездка, нам рассказывали даже самые незначительные мелочи! Переживали за нас, Алена взяла с собой теплуюИнтересная поездка, нам рассказывали даже самые незначительные мелочи! Переживали за нас, Алена взяла с собой теплуюИнтересная поездка, нам рассказывали даже самые незначительные мелочи! Переживали за нас, Алена взяла с собой теплую
  • С
    Светлана
    25 июня 2024
    Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
    Поездка прошла замечательно! Водитель Сергей, приятный в общении и грамотный водитель, сделал поездку максимально комфортной! Маршрут очень живописный,красивые пейзажи радуют глаз! Всем рекомендую эту экскурсию!!
  • С
    Сергей
    24 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
    Отличная поездка. Гид Алексей пpофессионал.
  • Т
    Татьяна
    24 июня 2024
    Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
    Виктор, самые лучшие рекомендации! Безумно интересные локации. Восторг. Все рассказали, объяснили. Пейзажи просто невероятные. Словами не передать как было круто.
    Виктор, самые лучшие рекомендации!Виктор, самые лучшие рекомендации!Виктор, самые лучшие рекомендации!Виктор, самые лучшие рекомендации!Виктор, самые лучшие рекомендации!Виктор, самые лучшие рекомендации!
  • М
    Максим
    24 июня 2024
    Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
    Шикарнейшая поездка. Гид Сергей очень положительный, все рассказывал, показывал. Водит аккуратно. Эмоции не передать словами, однозначно рекомендую! 🔥🔥🔥
  • О
    Овчинникова
    23 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
    Отличная экскурсия, локации- огонь, экскурсовод- водитель грамотно и интересно подавал информацию, вез аккуратно и с заботой
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  • А
    Анна
    22 июня 2024
    Едем на Эльбрус! Тур из Кисловодска в мини-группе
    Выбрали данный тур и не пожалели! Это была лучшая экскурсия. Увидели множество красивых мест, услышали много интересного и попробовали местную
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    кухню, а также несколько видов вкусного Нарзана. Повезло с погодой, поэтому Эльбрус предстал перед нами в лучшем виде! Отдельное спасибо хочется сказать гиду Расулу. Рассказал про то, что узнаешь только от местных, показал много красивых мест, посоветовал, как лучше привыкнуть к перепаду высоты на Эльбрусе. Благодаря ему увидели озеро Гижгит с самого красивого ракурса, успели посмотреть все и при этом никуда не спешили. От этой экскурсии мы получили кучу позитивных эмоций и впечатлений. Большое спасибо! И ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо Расулу!

  • Н
    Наталья
    22 июня 2024
    Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
    Были на Бермамыте 21 июня. С погодой не повезло от слова совсем, но наш водитель -гид Турпал(очень надеюсь, что правильно
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    написала имя) просто красавчик, нашел место, где рассеялся туман и мы смогли увидеть всю прелесть заката, это конечно потрясающе! Отдельное спасибо за горячий кофе, сваренный тут же, очень согрел нас на пронизывающем ветру!

  • А
    Антонина
    22 июня 2024
    Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
    Экскурсовод лучший. Все было идеально
  • О
    Ольга
    21 июня 2024
    На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
    Великолепная экскурсия!!! Эти виды запомнятся навсегда!!! Спасибо Марату за очень душевную поездку. А чай в горах был не забываем!
    Великолепная экскурсия!!! Эти виды запомнятся навсегда!!! Спасибо Марату за очень душевную поездку. А чай в горах был не забываем!Великолепная экскурсия!!! Эти виды запомнятся навсегда!!! Спасибо Марату за очень душевную поездку. А чай в горах был не забываем!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «От вашего отеля»

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Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Гижгит
  5. Плато Бермамыт
  6. Медовые водопады
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
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