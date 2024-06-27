1 чел.
По популярности
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия Джилы-Су: термальные источники и водопады в Кисловодске
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по курортной местности Джилы-Су на северной стороне Эльбруса. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
3 200₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
В тренде
Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
55555 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Плато Бермамыт на внедорожнике: Кавказские легенды и природа
Исследуйте величие Кавказа: от Эльбруса до древних легенд, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Кисловодске
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Волшебный Кисловодск: путешествие по страницам истории
Исследуйте культурное богатство Кисловодска, его исторические памятники и живописные парки в уютной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:00
6 июля в 12:00
6 667₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться
Раскрыть все грани древнего региона и поразиться гармонии его нерукотворных красот с бурной историей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су: водопады, термальные источники, ущелья
Путешествие на урочище Джилы-Су из Кисловодска. Водопады, термальные источники, горные реки и древние ущелья ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 200₽ за человека
Мини-группа
6 часов
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию на плато Бермамыт! Восхитительные виды, история региона и традиции Карачаево-Черкесии ждут вас
Начало: Из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Березовское ущелье: сказочные окрестности Кисловодска
Посетить одну из лучших природных достопримечательностей пригорода и открыть незабываемые пейзажи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:30
6 июля в 12:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Эльбрусу, озеру Гижгит и Тырныаузу из Кисловодска
Откройте для себя величие Эльбруса, тайны озера Гижгит и загадочный Тырныауз в одной поездке
Начало: У вашего отеля
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Джилы-Су, гора Тузлук и долина Нарзанов за 1 день
Проехать по одной из самых живописных дорог России и впечатлиться панорамами Эльбруса
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1560014 820₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Горные окрестности Кисловодска и долина Волков за 1 день
Погулять по Берёзовскому ущелью, полюбоваться видами с горы Малое седло и посетить питомник волков
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7.5 часов
Гастротур по Кисловодску с дегустацией хычинов
Откройте для себя кулинарные традиции Кавказа, наслаждаясь хычинами с видом на величественный Эльбрус
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 333₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
Проехать по одной из самых живописных дорог на планете и полюбоваться горной природой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
13 часов
Из Кисловодска в страну башен - Ингушетию
Увидеть фантастическую горную республику на экскурсии в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Кисловодске, Ессентуках или Пятиг...
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
4 июля в 06:30
7 июля в 06:30
5 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Автопутешествие на Домбай из Кисловодска
Откройте величие Кавказских гор, исследуя перевалы, пещеры и древние храмы в групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
47003 760₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Популярное предложение
Лучшие места Северной Осетии (из Кисловодска)
Прикоснуться к истории аланского народа, полюбоваться природой и попробовать блюда местной кухни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Плато Бермамыт - ощутить мощь Кавказа
Насладитесь красотой Кавказа: Плато Бермамыт, ущелья, легендарные вершины и виды на Эльбрус. Путешествие в компании до 6 человек
Начало: У вашего отеля в Кисловодске
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 14 800₽ за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 02:30
от 3 200₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Северная Осетия: путешествие от Фиагдона до Города мёртвых
Погрузитесь в мир горных вершин, древних башен и уникальных пейзажей Северной Осетии в нашем увлекательном путешествии
Начало: Заберем вас от вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 05.45, 06.00, 06.15
Завтра в 05:45
3 июля в 05:45
5 000₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия «Легендарный Бермамыт» с панорамой Эльбруса
Восхитительное путешествие на плато Бермамыт ждет вас: откройте панорамы Эльбруса и тайны карстовых пещер
Начало: От вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 07.45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
3 июля в 07:45
3 200₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
«Язык Тролля», Голубое озеро, Черекская теснина и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в горную Ингушетию из Кисловодска
Старинные замки, средневековые аулы, руины древних городов и фантастические горные пейзажи за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска)
Увидеть воплощения истории в камне - скалистые каньоны, родовые башни и древний монастырь
Начало: С вашего отеля
Завтра в 00:00
3 июля в 00:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
Открыть для себя Чеченскую республику и побывать в её ключевых мечетях
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00
4 июля в 06:00
7 июля в 06:00
6 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Обзорная экскурсия по Архызу из Кисловодска
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 7:30, 7:45, 08:00
Завтра в 07:30
3 июля в 07:30
4 200₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина Нарзанов в мини-группе
Насладиться видами гор, альпийскими лугами и увидеть, как бьют минеральные воды из-под земли
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
Отправиться на одну из самых живописных горных экскурсий - к незабываемым видам кавказских вершин
Начало: В районе вашего отеля или санатория
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
4 июля в 07:00
2 990₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07:00, 07:15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
4 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Верхняя Балкария: джип-тур из Кисловодска
Язык Тролля, Черекская теснина, Голубые озёра, горячие нарзаны и родовые башни за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 08:00
от 17 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Чегемское ущелье + озеро Гижгит в мини-группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 06:45, 07:00, 07:15
Завтра в 06:45
3 июля в 06:45
3 700₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
Авторский тур по живописным местам с погружением в мистику и открытия экспедиций
Начало: У вашего отеля
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
Посетить кавказский Гранд-каньон, полюбоваться Эльбрусом и устроить пикник с шашлыком
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 28 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
В Джилы-Су из Кисловодска. Индивидуальный тур
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 10.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 19 200₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
13 часов
«Строители башен: Горная Ингушетия» (в мини-группе)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 05:45, 06:00, 06:15
Завтра в 05:45
3 июля в 05:45
5 000₽ за человека
Фотопрогулка
12 часов
Из Кисловодска - к Эльбрусу: спокойное фотопутешествие в горы
Полюбоваться первозданной красотой природы и получить профессиональные снимки (в мини-группе)
Начало: От вашего отеля
7 июля в 08:00
12 июля в 08:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
Начало: Ваш отель, Кисловодск
Расписание: По договоренности
13 июля в 09:00
14 июля в 09:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Треккинг к Бадукским озёрам
С опытным проводником подняться к высокогорным бирюзовым озёрам и насладиться роскошными пейзажами
Начало: У вашего отеля
12 авг в 05:00
13 авг в 05:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
Посетить знаковую смотровую площадку и услышать о культуре карачаевского народа
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
3 июля в 05:00
1430012 870₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день
Отправиться в сказочный мир скал, гор и ущелий и насладиться лучшими видами на Эльбрус
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
3 июля в 06:00
2070018 630₽ за всё до 4 чел.
скидка
35%
Мини-группа
12 часов
Едем на Эльбрус! Тур из Кисловодска в мини-группе
Путешествие к Эльбрусу в мини-группе: Откройте для себя горные пейзажи, исторические места и попробуйте блюда кавказской кухни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:15 и 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:15
57503 738₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Кисловодска - в гости к альпакам
Пообщаться с перуанскими милашками, посетить Долину нарзанов и полюбоваться Эльбрусом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
Побывать на известном горнолыжном курорте, заглянуть в сырные пещеры и увидеть древний храм
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Цейское ущелье: путешествие в одно из красивейших мест Осетии
Провести день в горной сказке, узнать о самобытном фольклоре региона и посетить термальные источники
Начало: От вашего отеля в Кисловодске
12 авг в 07:00
13 авг в 07:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- УУльяна27 июня 2024Интересная поездка, нам рассказывали даже самые незначительные мелочи! Переживали за нас, Алена взяла с собой теплую одежду, горячий кофе и
- ССветлана25 июня 2024Поездка прошла замечательно! Водитель Сергей, приятный в общении и грамотный водитель, сделал поездку максимально комфортной! Маршрут очень живописный,красивые пейзажи радуют глаз! Всем рекомендую эту экскурсию!!
- ССергей24 июня 2024Отличная поездка. Гид Алексей пpофессионал.
- ТТатьяна24 июня 2024Виктор, самые лучшие рекомендации! Безумно интересные локации. Восторг. Все рассказали, объяснили. Пейзажи просто невероятные. Словами не передать как было круто.
- ММаксим24 июня 2024Шикарнейшая поездка. Гид Сергей очень положительный, все рассказывал, показывал. Водит аккуратно. Эмоции не передать словами, однозначно рекомендую! 🔥🔥🔥
- ООвчинникова23 июня 2024Отличная экскурсия, локации- огонь, экскурсовод- водитель грамотно и интересно подавал информацию, вез аккуратно и с заботой
- ААнна22 июня 2024Выбрали данный тур и не пожалели! Это была лучшая экскурсия. Увидели множество красивых мест, услышали много интересного и попробовали местную
- ННаталья22 июня 2024Были на Бермамыте 21 июня. С погодой не повезло от слова совсем, но наш водитель -гид Турпал(очень надеюсь, что правильно
- ААнтонина22 июня 2024Экскурсовод лучший. Все было идеально
- ООльга21 июня 2024Великолепная экскурсия!!! Эти виды запомнятся навсегда!!! Спасибо Марату за очень душевную поездку. А чай в горах был не забываем!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «От вашего отеля»
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