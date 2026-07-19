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целебные источники и захватывающие панорамные виды на горы. Эльбрус прекрасен, им можно любоваться вечно. Особенно было приятно получить свежесваренный вкусный кофе (спасибо Анзор, это было очень неожиданно) и пить его с видом на Эльбрус, наслаждаясь видом. Воздух настолько вкусный, что хотелось есть его ложками))

Особенно поражает контраст между суровыми скалами и нежной зеленью долин. Водопад Каракая высотой около 25 метров создает завораживающее зрелище, подзарядились его ионами)). Еще у нас было знакомство с милыми сусликами, очень ждут когда их покормят, так что смело можно захватить морковку, яблоки, семечки. Гладить не стоит, могут укусить, нужна будет вакцинация. .

Однозначно, это место оставляет ощущение гармонии с природой и желание вернуться снова.

Отдельное спасибо нашим гидам/водителям, это спокойные, отзывчивые люди, не только терпеливо ждали все наши фотосессии, но и прекрасно нас фотографировали.