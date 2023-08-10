7 чудес ущелья Хасаут

Открыть незабываемую природу Приэльбрусья, попробовать хычины и погладить животных на ферме

5
2 отзыва
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На Северном Кавказе есть секретное место, где голые скалы граничат с альпийскими лугами, а глубокое ущелье прячет на своём дне чудеса природы.

Эльбрус как на ладони, вкусная целебная вода бьёт прямо из-под земли — и всего 1,5 часа пути из Кисловодска! В долине реки Хасаут вы посетите край лечебных нарзанов, изучите местную кухню и подружитесь с плюшевыми альпаками и барашками.
7 чудес ущелья Хасаут
7 чудес ущелья Хасаут
7 чудес ущелья Хасаут
7 чудес ущелья Хасаут
7 чудес ущелья Хасаут
7 чудес ущелья Хасаут
7 чудес ущелья Хасаут
7 чудес ущелья Хасаут
7 чудес ущелья Хасаут
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Описание

Что вас ожидает

Поездка в долину реки Хасаут станет отличной альтернативой либо дополнением популярных маршрутов на Джилы-Су и плато Бермамыт. Туристов здесь значительно меньше, а природа столь же живописная и захватывающая. Кроме того, Хасаут можно назвать одной огромной достопримечательностью, настолько много прекрасных и удивительных мест создано здесь природой и человеком. Считаем вместе:

1️⃣ Живописное ущелье Хасаут с пейзажами Главного Кавказского хребта и видом на исполинский спящий вулкан Эльбрус.
2️⃣ Высокогорная обсерватория РАН — астрономическая станция, филиал Пулковской обсерватории. В ясный день отсюда легко увидеть все окрестные горы-лакколиты.
3️⃣ Аул-призрак Хасаут — заброшенное поселение на высоте 1880 м. Здесь вы услышите о первых поселенцах и роде их деятельности, а также о трагедии, произошедшей в советское время, из-за которой аул был оставлен жителями.
4️⃣ Ферма альпак — место обитания милых и невероятно контактных южноамериканских верблюдов, которые очень комфортно ощущают себя в местном климате. Общение с этими симпатичными животными вызывает восторг как у детей, так и у взрослых.
5️⃣ Смотровая площадка на горе Шаджатмаз с популярной лавочкой. Здесь мы остановимся, чтобы полюбоваться красотой Эльбруса и сделать атмосферные фотографии. А наш гид подскажет вам самые удачные ракурсы.
6️⃣ Долина Нарзанов — экопарк, где из-под земли бьют около 10 источников минеральной воды. Вы пройдёте по тропе через реку Хасаут, продегустируете нарзан и отыщете заброшенный замок. Гид расскажет, что было в этом замке ранее и почему сейчас он пустует.
7️⃣ Ферма по разведению чёрного барана — семейное хозяйство в горах Северного Кавказа. От гида вы узнаете о ценности черного барана и отличиях этой породы. По желанию за дополнительную плату сможете попробовать шашлык из свежего мяса. Здесь же мы пообедаем карачаевскими хычинами, приготовленными по особому семейному рецепту. Таких вы не найдёте ни в одном городском кафе!

Организационные детали

  • Экскурсия пройдет на комфортном внедорожнике УАЗ Patriot, подготовленном для поездок в горы
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия подходит для путешественников любого уровня физической подготовки и доступна круглогодично
  • В стоимость экскурсии входит сопровождение гида и транспорт по программе, обед (хычины с разными начинками, чайник травяного чая)

Дополнительные расходы

  • Ферма альпак: дети до 5 лет бесплатно, дети от 5 до 17 лет 250 руб. /чел., взрослые 500 руб. /чел.
  • Вход в экопарк «Долина Нарзанов»: 100 руб. /чел., дети до 3 лет бесплатно
  • Тюбинговый комплекс (по желанию): доплата 1000 руб. к стоимости экскурсии + безлимит 1000 руб. /чел., 2 часа проката 500 руб. /чел., разовый спуск 250 руб. /чел.
  • Шашлык в кафе с местной кухней ~500-600 руб. /чел.
  • Если вы остановились не в Кисловодске: трансфер из Ессентуков + 2000 руб., из Пятигорска и Железноводска +3000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
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С
10 авг 2023
Все прошло прекрасно! Нам очень понравилось, интересно было и детям, и взрослым. Спасибо гиду Александру за интересные рассказы и доброжелательность. Рекомендую.
Екатерина
30 июля 2023
Ездили на экскурсию с ребенком. Легкая дорога, много остановок и красивых мест для прогулок, совсем неутомительно для детей. Альпаки милейшие, такие контактные, переобнимали всех с удовольствием. Очень понравились шашлык и хычины, действительно, необычные. Нашим гидом был Александр. Очень хорошо знает маршрут, много интересного рассказал в принципе о Кавказе, не подгонял, был аккуратен и заботлив. Понравилось, что Александр провел на ферму альпак со скидкой, дважды завез нас на смотровую с видом на Эльбрус, так как с первого раза не получилось его увидеть. С удовольствием провели день на этой экскурсии.

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