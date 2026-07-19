На Северном Кавказе есть секретное место, где голые скалы граничат с альпийскими лугами, а глубокое ущелье прячет на своём дне чудеса природы.
Эльбрус как на ладони, вкусная целебная вода бьёт прямо из-под земли — и всего 1,5 часа пути из Кисловодска! В долине реки Хасаут вы посетите край лечебных нарзанов, изучите местную кухню и подружитесь с плюшевыми альпаками и барашками.
Эльбрус как на ладони, вкусная целебная вода бьёт прямо из-под земли — и всего 1,5 часа пути из Кисловодска! В долине реки Хасаут вы посетите край лечебных нарзанов, изучите местную кухню и подружитесь с плюшевыми альпаками и барашками.
Описание экскурсии
Поездка в долину реки Хасаут станет отличной альтернативой либо дополнением популярных маршрутов на Джилы-Су и плато Бермамыт. Туристов здесь значительно меньше, а природа столь же живописная и захватывающая. Кроме того, Хасаут можно назвать одной огромной достопримечательностью, настолько много прекрасных и удивительных мест создано здесь природой и человеком:
- Живописное ущелье Хасаут с пейзажами Главного Кавказского хребта и видом на исполинский спящий вулкан Эльбрус
- Высокогорная обсерватория РАН — астрономическая станция, филиал Пулковской обсерватории. В ясный день отсюда легко увидеть все окрестные горы-лакколиты
- Аул-призрак Хасаут — заброшенное поселение на высоте 1880 м. Здесь вы услышите о первых поселенцах и роде их деятельности, а также о трагедии, произошедшей в советское время, из-за которой аул был оставлен жителями
- Ферма альпак — место обитания милых и невероятно контактных южноамериканских верблюдов, которые очень комфортно ощущают себя в местном климате. Общение с этими симпатичными животными вызывает восторг как у детей, так и у взрослых.
- Ферма по разведению чёрного барана — семейное хозяйство в горах Северного Кавказа. От гида вы узнаете о ценности черного барана и отличиях этой породы. По желанию за дополнительную плату сможете попробовать шашлык из свежего мяса. Таких вы не найдёте ни в одном городском кафе!
- Смотровая площадка на горе Шаджатмаз с популярной лавочкой. Здесь мы остановимся, чтобы полюбоваться красотой Эльбруса и сделать атмосферные фотографии. А наш гид подскажет вам самые удачные ракурсы
- Долина нарзанов — экопарк, где из-под земли бьют около 10 источников минеральной воды. Вы пройдёте по тропе через реку Хасаут, продегустируете нарзан и отыщете заброшенный замок. Гид расскажет, что было в этом замке ранее и почему сейчас он пустует
- Наскальная живопись. Ознакомитесь с обнаруженными в 2014 году рисунками, которые учёные датировали III тысячелетием до нашей эры
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит сопровождение гида и транспорт по программе
- Поедем на комфортных внедорожниках: УАЗ Patriot, Mitsubishi Outlander, подготовленных для поездок в горы
- Экскурсия подходит для путешественников любого уровня физической подготовки и доступна круглогодично
- Посещение территории Пулковской обсерватории не входит в программу
- ЭС вами буду я или другой гид из нашей команды
- Ферма по разведению чёрного барана работает без выходных только в летние месяцы. Осень и весна — при благоприятных погодных условиях в субботу/воскресенье. Зимой ферма закрыта
Дополнительные расходы
- Ферма альпак: 700 ₽ за чел., дети до 6 лет бесплатно
- Экопарк «Долина нарзанов»: 500 ₽ за чел. Для пенсионеров, детей 4-6 лет, участников боевых действий — 300 ₽. Для детей до 3 лет включительно, инвалидов I и II групп, ветеранов ВОВ и участников СВО — бесплатно. Предъявителям входного билета акция «Все аттракционы бесплатно» действует до 31 октября
- Шашлык в кафе с местной кухней ~500-600 ₽ за чел.
- Если вы остановились не в Кисловодске: трансфер из Ессентуков + 2000 ₽, из Пятигорска и Железноводска + 3000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1143 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Позвольте представиться, меня зовут Виктория. Я организатор и координатор экскурсионных путешествий по Северному Кавказу. Я и гиды нашей команды родились и выросли на Кавказе, мы с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 107 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр - прекрасный гид и человек, очень понравилось, что нигде не торопил, останавливался там, где просили, показывал локации для фото. Сделал несколько групповых фотографий. Не грузил лишними фактами, был вежлив
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А
Хочется поблагодарить организатора нашего путешествия Викторию, за приятное общение и мягкое ненавязчивое сопровождение)).
8 чудес - это поистине впечатляющие природные достопримечательности. Живописные скальные образования, чистейшие горные реки, мощные водопады, альпийские луга,
8 чудес - это поистине впечатляющие природные достопримечательности. Живописные скальные образования, чистейшие горные реки, мощные водопады, альпийские луга,
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Замечательная душевная экскурсия 👌🏼. Без спешки посетили все заявленные локации. Анзору отдельное спасибо за комфортное сопровождение, вкусный кофе 🙏🏻. Погода была быстро переменчивая, берите что-то от дождя!
Экскурсию рекомендую💯
Экскурсию рекомендую💯
Виктория
Ответ организатора:
Очень благодарны за Ваш отзыв! 🤗❤️
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А
ездили в Хасаут с отличным гидом Анзором!!! выехали в пасмурную погоду, но пока ехали погода наладилась! очень понравилось! приятный гид и необыкновенные виды!!! чувствуется отношение к людям с душой!!! заезжали в Экопарк «Долина Нарзанов», и на ферму Альпак! Гид знает ответы на все наши вопросы!
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А
Прекрасная поездка. Больше ориентирована на показ локаций, знакомство с повседневной жизнью, чем на проведение классической экскурсии.
Милые альпаки на ферме, стада животных по дороге (дети в восторге от маленьких телят, жеребят и ягнят), любопытные суслики в заброшенном Хасауте.
В целом получился интересный насыщенный день. Александр - прекрасныц водитель.
Но не было заявленного посещения фермы по разведению чёрного барана.
Милые альпаки на ферме, стада животных по дороге (дети в восторге от маленьких телят, жеребят и ягнят), любопытные суслики в заброшенном Хасауте.
В целом получился интересный насыщенный день. Александр - прекрасныц водитель.
Но не было заявленного посещения фермы по разведению чёрного барана.
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С
спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось, было очень интересно), если вы впервый раз, будет интересно)
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