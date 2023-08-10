На Северном Кавказе есть секретное место, где голые скалы граничат с альпийскими лугами, а глубокое ущелье прячет на своём дне чудеса природы. Эльбрус как на ладони, вкусная целебная вода бьёт прямо из-под земли — и всего 1,5 часа пути из Кисловодска! В долине реки Хасаут вы посетите край лечебных нарзанов, изучите местную кухню и подружитесь с плюшевыми альпаками и барашками.

Описание

Что вас ожидает

Поездка в долину реки Хасаут станет отличной альтернативой либо дополнением популярных маршрутов на Джилы-Су и плато Бермамыт. Туристов здесь значительно меньше, а природа столь же живописная и захватывающая. Кроме того, Хасаут можно назвать одной огромной достопримечательностью, настолько много прекрасных и удивительных мест создано здесь природой и человеком. Считаем вместе:

1️⃣ Живописное ущелье Хасаут с пейзажами Главного Кавказского хребта и видом на исполинский спящий вулкан Эльбрус.

2️⃣ Высокогорная обсерватория РАН — астрономическая станция, филиал Пулковской обсерватории. В ясный день отсюда легко увидеть все окрестные горы-лакколиты.

3️⃣ Аул-призрак Хасаут — заброшенное поселение на высоте 1880 м. Здесь вы услышите о первых поселенцах и роде их деятельности, а также о трагедии, произошедшей в советское время, из-за которой аул был оставлен жителями.

4️⃣ Ферма альпак — место обитания милых и невероятно контактных южноамериканских верблюдов, которые очень комфортно ощущают себя в местном климате. Общение с этими симпатичными животными вызывает восторг как у детей, так и у взрослых.

5️⃣ Смотровая площадка на горе Шаджатмаз с популярной лавочкой. Здесь мы остановимся, чтобы полюбоваться красотой Эльбруса и сделать атмосферные фотографии. А наш гид подскажет вам самые удачные ракурсы.

6️⃣ Долина Нарзанов — экопарк, где из-под земли бьют около 10 источников минеральной воды. Вы пройдёте по тропе через реку Хасаут, продегустируете нарзан и отыщете заброшенный замок. Гид расскажет, что было в этом замке ранее и почему сейчас он пустует.

7️⃣ Ферма по разведению чёрного барана — семейное хозяйство в горах Северного Кавказа. От гида вы узнаете о ценности черного барана и отличиях этой породы. По желанию за дополнительную плату сможете попробовать шашлык из свежего мяса. Здесь же мы пообедаем карачаевскими хычинами, приготовленными по особому семейному рецепту. Таких вы не найдёте ни в одном городском кафе!

Организационные детали

Экскурсия пройдет на комфортном внедорожнике УАЗ Patriot, подготовленном для поездок в горы

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Экскурсия подходит для путешественников любого уровня физической подготовки и доступна круглогодично

В стоимость экскурсии входит сопровождение гида и транспорт по программе, обед (хычины с разными начинками, чайник травяного чая)

Дополнительные расходы