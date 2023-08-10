Открыть незабываемую природу Приэльбрусья, попробовать хычины и погладить животных на ферме
Эльбрус как на ладони, вкусная целебная вода бьёт прямо из-под земли — и всего 1,5 часа пути из Кисловодска! В долине реки Хасаут вы посетите край лечебных нарзанов, изучите местную кухню и подружитесь с плюшевыми альпаками и барашками.
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Описание
Что вас ожидает
Поездка в долину реки Хасаут станет отличной альтернативой либо дополнением популярных маршрутов на Джилы-Су и плато Бермамыт. Туристов здесь значительно меньше, а природа столь же живописная и захватывающая. Кроме того, Хасаут можно назвать одной огромной достопримечательностью, настолько много прекрасных и удивительных мест создано здесь природой и человеком. Считаем вместе:
1️⃣ Живописное ущелье Хасаут с пейзажами Главного Кавказского хребта и видом на исполинский спящий вулкан Эльбрус.
2️⃣ Высокогорная обсерватория РАН — астрономическая станция, филиал Пулковской обсерватории. В ясный день отсюда легко увидеть все окрестные горы-лакколиты.
3️⃣ Аул-призрак Хасаут — заброшенное поселение на высоте 1880 м. Здесь вы услышите о первых поселенцах и роде их деятельности, а также о трагедии, произошедшей в советское время, из-за которой аул был оставлен жителями.
4️⃣ Ферма альпак — место обитания милых и невероятно контактных южноамериканских верблюдов, которые очень комфортно ощущают себя в местном климате. Общение с этими симпатичными животными вызывает восторг как у детей, так и у взрослых.
5️⃣ Смотровая площадка на горе Шаджатмаз с популярной лавочкой. Здесь мы остановимся, чтобы полюбоваться красотой Эльбруса и сделать атмосферные фотографии. А наш гид подскажет вам самые удачные ракурсы.
6️⃣ Долина Нарзанов — экопарк, где из-под земли бьют около 10 источников минеральной воды. Вы пройдёте по тропе через реку Хасаут, продегустируете нарзан и отыщете заброшенный замок. Гид расскажет, что было в этом замке ранее и почему сейчас он пустует.
7️⃣ Ферма по разведению чёрного барана — семейное хозяйство в горах Северного Кавказа. От гида вы узнаете о ценности черного барана и отличиях этой породы. По желанию за дополнительную плату сможете попробовать шашлык из свежего мяса. Здесь же мы пообедаем карачаевскими хычинами, приготовленными по особому семейному рецепту. Таких вы не найдёте ни в одном городском кафе!
Организационные детали
- Экскурсия пройдет на комфортном внедорожнике УАЗ Patriot, подготовленном для поездок в горы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия подходит для путешественников любого уровня физической подготовки и доступна круглогодично
- В стоимость экскурсии входит сопровождение гида и транспорт по программе, обед (хычины с разными начинками, чайник травяного чая)
Дополнительные расходы
- Ферма альпак: дети до 5 лет бесплатно, дети от 5 до 17 лет 250 руб. /чел., взрослые 500 руб. /чел.
- Вход в экопарк «Долина Нарзанов»: 100 руб. /чел., дети до 3 лет бесплатно
- Тюбинговый комплекс (по желанию): доплата 1000 руб. к стоимости экскурсии + безлимит 1000 руб. /чел., 2 часа проката 500 руб. /чел., разовый спуск 250 руб. /чел.
- Шашлык в кафе с местной кухней ~500-600 руб. /чел.
- Если вы остановились не в Кисловодске: трансфер из Ессентуков + 2000 руб., из Пятигорска и Железноводска +3000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.