Городище Лесо-Кяфарь. Дольмены в Карачаево-Черкесии

Наше путешествие пройдет к одному из загадочных мест Карачаево-Черкессии, да и, пожалуй, всего...

Наше путешествие пройдет к одному из загадочных мест Карачаево-Черкессии, да и, пожалуй, всего Северного Кавказа.

Руины средневекового аланского города занимают около 40 гектаров в седловине высокогорного ущелья.

Вы увидите дольмены, загадочные рисунки на камнях, руины древних построек и многое другое.
Городище Лесо-Кяфарь. Дольмены в Карачаево-Черкесии
Городище Лесо-Кяфарь. Дольмены в Карачаево-Черкесии
Городище Лесо-Кяфарь. Дольмены в Карачаево-Черкесии
Городище Лесо-Кяфарь. Дольмены в Карачаево-Черкесии
Городище Лесо-Кяфарь. Дольмены в Карачаево-Черкесии
Городище Лесо-Кяфарь. Дольмены в Карачаево-Черкесии
Городище Лесо-Кяфарь. Дольмены в Карачаево-Черкесии

Что вы увидите 🤩

  • Дольмены
  • Лесо-Кяфарское городище
  • Шаонинский храм
Наше путешествие пройдет к одному из загадочных мест Карачаево-Черкесии, да и, пожалуй, всего Северного Кавказа. Руины средневекового аланского города занимают около 40 гектаров в седловине высокогорного ущелья. Вы увидите дольмены, загадочные рисунки на камнях, руины древних построек и многое другое.
О локации и маршруте
Опираясь на те исследования археологов, которые здесь проводились, можно сказать, что основную часть городища возвели примерно в XI веке, но здесь же присутствует и несколько дольменов, которые датируются вторым тысячелетием до нашей эры.
Лесо-Кяфарское городище находится в районе Нижнего Архыза, куда ведет многокилометровая тропа через густой лес. Деревья имеют необычную форму, они изогнуты под давлением необъяснимой силы. «Городище» называют местом силы и эзотерики по праву.
Подробнее о программе
Я проведу Вас по городищу от самого начала и расскажу об этом месте много интересных легенд. Вы попадете в город Солнца и увидите «Дольмен Любви», покажу вам наскальные рисунки, круг «Женской силы» и скалы плодородия. Мы зайдем с Вами на «Скалу Советов» и каждый сможет почувствовать необъяснимую силу этих мест.
Сотни паломников приезжают в Лесо-Кяфарь для того, чтобы зарядится энергией, которую для потомков оставили древние Аланы. На обратном пути мы посетим один из древнейших храмов — «Шаонинский Храм» X века, который находится недалеко от Карачаевска — одного из крупнейших городов Карачаево-Черкесии.
Важная информация

При себе нужно иметь:

  • Паспорт
  • Удобную одежду и обувь (по сезону)
  • Треккинговые палки (необязательно)
  • Перекус на день
Что входит
  • Проезд до дольмен
  • Пеший треккинг
Что не входит
  • Питание
Начало и место завершения
Улица Кирова, 1, Кисловодск
Важная информация
  • При себе иметь:
  • Паспорт
  • Удобную одежду и обувь (по сезону)
  • Треккинговые палки (необязательно)
  • Перекус на день
Время проведения: Ежедневно
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Дмитрий У.
Дмитрий У.
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