Наше путешествие пройдет к одному из загадочных мест Карачаево-Черкесии, да и, пожалуй, всего Северного Кавказа. Руины средневекового аланского города занимают около 40 гектаров в седловине высокогорного ущелья. Вы увидите дольмены, загадочные рисунки на камнях, руины древних построек и многое другое.

О локации и маршруте

Опираясь на те исследования археологов, которые здесь проводились, можно сказать, что основную часть городища возвели примерно в XI веке, но здесь же присутствует и несколько дольменов, которые датируются вторым тысячелетием до нашей эры.

Лесо-Кяфарское городище находится в районе Нижнего Архыза, куда ведет многокилометровая тропа через густой лес. Деревья имеют необычную форму, они изогнуты под давлением необъяснимой силы. «Городище» называют местом силы и эзотерики по праву.

Подробнее о программе

Я проведу Вас по городищу от самого начала и расскажу об этом месте много интересных легенд. Вы попадете в город Солнца и увидите «Дольмен Любви», покажу вам наскальные рисунки, круг «Женской силы» и скалы плодородия. Мы зайдем с Вами на «Скалу Советов» и каждый сможет почувствовать необъяснимую силу этих мест.

Сотни паломников приезжают в Лесо-Кяфарь для того, чтобы зарядится энергией, которую для потомков оставили древние Аланы. На обратном пути мы посетим один из древнейших храмов — «Шаонинский Храм» X века, который находится недалеко от Карачаевска — одного из крупнейших городов Карачаево-Черкесии.

Важная информация

При себе нужно иметь: