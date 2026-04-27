В Карачаево-Черкесии хранится немало природных сокровищ, но немногие из них могут посостязаться с Домбаем — краем необыкновенных горных пейзажей, кристальных рек и заповедных лесов. В путешествии вы оцените красоту курортного посёлка и его окрестностей.
А по пути посетите необычные пещеры, увидите древний храм и отведаете целебной воды из ледниковой реки.
А по пути посетите необычные пещеры, увидите древний храм и отведаете целебной воды из ледниковой реки.
Описание экскурсии
- Наш путь пройдёт через завораживающий перевал Гумбаши высотой до 2144 м. Отсюда открываются панорамы Большого Кавказского хребта.
- По дороге остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус.
- Следующая наша локация — фактурные Сырные пещеры из пористого песчаника. Вы сможете осмотреть их снаружи и изнутри.
- Далее в программе Шоанинский храм 10 века. Вы познакомитесь с историей и архитектурой памятника, а также сможете загадать желание при звоне колоколов.
- Впереди у нас река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых в Европе! Кроме того, её ледниковая вода ещё и полезная, так как богата серебром.
- Прибыв в Домбай, вы подниметесь по канатной дороге, полюбуетесь могучими горными вершинами и ледниками.
- Финальная локация — озеро Кара-Кёль.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных кроссоверах или внедорожниках. В нашем автопарке Toyota Land Cruiser 100, Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes GL, Infiniti QX56, Hyundai grand Starex, УАЗ Патриот, Mercedes Vito/Viano.
- Дополнительные расходы (опциональные, по желанию):
— подъём к Шоанинскому храму — 300 ₽ за чел.
— заезд в ущелье Гоначхир и озеро Туманлы-Кель — 1500 ₽ за чел. (по согласованию со всеми участниками группы)
— канатная дорога в Домбае — 3300 ₽ за чел.
— еда и напитки (средний чек 500–800 ₽. за чел.
- Программа актуальна круглый год. В холодную погоду нужны тёплые вещи в горах.
- Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию) в целях безопасности.
- Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин.
- В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 06:00 и 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00 и 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7419 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 146 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Дата посещения: 27 апр 2026
Водитель Алексей профессионал, дорога прошла спокойно. Интересные места, на все хватило времени, логистика грамотная. Спасибо 🤗
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И
Дата посещения: 25 апр 2026
Экскурсия классная. Спасибо гиду Алексею за интересные рассказы. Повезло с погодой. Прекрасно организованный тур. Всем большое спасибо!!!!
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М
Дата посещения: 26 апр 2026
Все прошло замечательно. Очень интересная поездка. Хороший гид.
Рекомендую!
Рекомендую!
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Е
Поездка на Домбай, с заездом в Шоанинских храм, очень понравилась! В некоторых локациях не очень повезло с погодой, но это капризы природы, и ничего тут не поделаешь Но, вырванные у непогоды моменты, оставили восхитительные воспоминания и фотографии о тех краях. Очень красивые виды! Прекрасные рассказы экскурсовода, все очень по душе, спасибо!
+6
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Изумительная поездка! Были 26.06, гид Виталий буквально поразил своими знаниями и интересными фактами про каждую локацию и местность в целом. Автомобиль комфортный, у гида микрофон, чтобы было слышно всем, периодически остановки для перекуса и похода в уборную. Большим плюсом было то, что повезло с погодой, хотя обещали дожди, поэтому успели насладиться солнечными локациями. Однозначно будем советовать друзьям и знакомым!
+2
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Сказать, что поездка из Кисловодска в Домбай была просто путешествием, – значит, ничего не сказать. Это было настоящее погружение в иной мир, мир величественных гор, наполненных воздухом, который, казалось, сам
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