1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
Побывать в одном из красивейших мест Кавказа и узнать об обычаях народов Карачаево-Черкесии
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Из Кисловодска - в высокогорный поселок Архыз
Посетить древние храмы и увидеть гигантский радиотелескоп
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
10 июня в 07:15
11 июня в 06:30
4 400₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Софийские водопады: на джипе и пешком
Посетить фантастически красивые горные водопады и узнать о них интересные факты
Начало: На проспекте Дзержинского
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Архыз и наследие гор: путешествие на авто в мини-группе
На родину минеральной воды за чудесами природы, древней историей и местной кухней
Начало: по месту вашего проживания по городу Кисловодск
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
4 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Весь Архыз - за один день
Отправиться в фантастическое путешествие в Архыз, которое запомнится на всю жизнь
Начало: Заберем вас с адреса проживания в черте города бро...
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
21 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Озеро Орлёнок в Архызе - просто фантастика
Запомнить красоту Кавказа на всю жизнь, а также узнать о природе и легендах края
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
В Нижний Архыз из Кисловодска
Познакомиться с историей древнего городища и побывать в знаменитой астрофизической обсерватории РАН
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Поездка в Архыз - кусочек рая на земле
Начало: Кисловодск
Расписание: Каждый день в 07:00
Сегодня в 06:40
Завтра в 06:40
4 400₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Джип-тур из Кисловодска в Архыз в мини-группе
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 200₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Обзорная экскурсия по Архызу из Кисловодска
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 7:30, 7:45, 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
4 200₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Городище Лесо-Кяфарь. Дольмены в Карачаево-Черкесии
Начало: Улица Кирова, 1, Кисловодск
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Главное в Архызе: поездка из Кисловодска
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Архыз - путешествие в сердце западного Кавказа
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Софийские водопады: холодное сердце Архыза
Из Кисловодска - к местам живительной силы и необыкновенной красоты
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
14 июня в 06:00
16 июня в 06:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в Архыз из Кисловодска
Начало: Ваш адрес
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
26 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей28 мая 2024Превосходно!
- ДДарья9 мая 2024Потрясающая экскурсия, очень интересно, познавательно, рекомендую!
- ЮЮлия7 мая 2024Потрясающее интересно, комфортно, очень аккуратное вождение. Индивидуальная экскурсия это вообще самый лучший формат для этих мест, как мне кажется. Такая красота везде, где захотели - остановились, сделали фото, погуляли. Спасибо большое! Однозначно рекомендую всем!
- ИИрина5 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Гид Далхат в назначенное время забрал нас из дома. Комфортный автомобиль. Гид по дороге рассказывал много интересных
- ЕЕлена9 апреля 2024У нас была поездка с Владимиром. Очень комфортно все прошло. Владимир вежлив,учитывал наши пожелания,давал хорошие рекомендации. Может быть не хватило
- ООльга8 апреля 2024Отличная экскурсия! Гид очень знающий и общительный, время в пути пролетело незаметно за интересной беседой. Прекрасные локации,Архыз великолепен! В пути
- ООльга3 апреля 2024Ездили на экскурсию с гидом Владимиром. Очень пунктуальный, вежливый и позитивный человек. По ходу экскурсии рассказал много исторических фактов и
- ННаталья14 марта 2024Cказочное путешествие в самое сердце Архыза. Было очень приятно путешествоать с Виктором, слушать увлекательные рассказы о истории региона.
- ЕЕлена12 марта 2024Прекрасная экскурсия! Познавательно, активно и весело! Гид Михаил просто огонь🔥🔥🔥 С погодой повезло и мы застали все локации в солнечном свете. Очень красивые места. Рекомендую!
- ГГольтекова9 марта 2024Экскурсия насыщенная. Отличный подбор локаций. Мы увидели древние храмы, музейный комплекс, поднялись на скалу. Познакомились м курортом Архыз. Водитель и
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Архыз»
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