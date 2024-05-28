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🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 7 отзывов Путешествие к Софийским водопадам Архыза Побывать в одном из красивейших мест Кавказа и узнать об обычаях народов Карачаево-Черкесии 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 11 часов 3 отзыва Из Кисловодска - в высокогорный поселок Архыз Посетить древние храмы и увидеть гигантский радиотелескоп Начало: В Кисловодске Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15 4 400 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Софийские водопады: на джипе и пешком Посетить фантастически красивые горные водопады и узнать о них интересные факты Начало: На проспекте Дзержинского 25 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 12 часов 8 отзывов Архыз и наследие гор: путешествие на авто в мини-группе На родину минеральной воды за чудесами природы, древней историей и местной кухней Начало: по месту вашего проживания по городу Кисловодск Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:30 4 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Весь Архыз - за один день Отправиться в фантастическое путешествие в Архыз, которое запомнится на всю жизнь Начало: Заберем вас с адреса проживания в черте города бро... 21 250 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 5 отзывов Озеро Орлёнок в Архызе - просто фантастика Запомнить красоту Кавказа на всю жизнь, а также узнать о природе и легендах края Начало: По договоренности в Кисловодске 17 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 15 отзывов Из Кисловодска - в горный поселок Архыз Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день Начало: По договорённости от 16 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 9 отзывов В Нижний Архыз из Кисловодска Познакомиться с историей древнего городища и побывать в знаменитой астрофизической обсерватории РАН 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 1 отзыв К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва... 16 800 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа Начало: Ваш адрес в Кисловодске 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

Мини-группа 10 часов 5 отзывов Поездка в Архыз - кусочек рая на земле Начало: Кисловодск Расписание: Каждый день в 07:00 4 400 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 12 часов 3 отзыва Джип-тур из Кисловодска в Архыз в мини-группе Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой Начало: По вашему адресу Расписание: ежедневно в 07:00 4 200 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Мини-группа 12 часов 4 отзыва Обзорная экскурсия по Архызу из Кисловодска Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно 7:30, 7:45, 08:00 4 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов Городище Лесо-Кяфарь. Дольмены в Карачаево-Черкесии Начало: Улица Кирова, 1, Кисловодск Расписание: Ежедневно 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Главное в Архызе: поездка из Кисловодска Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 14 часов Архыз - путешествие в сердце западного Кавказа Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Софийские водопады: холодное сердце Архыза Из Кисловодска - к местам живительной силы и необыкновенной красоты Начало: От места вашего проживания в Кисловодске от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.