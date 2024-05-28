Экскурсии в Архыз из Кисловодска

Найдено 18 экскурсий в категории «Архыз» в Кисловодске, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
Побывать в одном из красивейших мест Кавказа и узнать об обычаях народов Карачаево-Черкесии
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
20 000 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - в высокогорный поселок Архыз
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
3 отзыва
Из Кисловодска - в высокогорный поселок Архыз
Посетить древние храмы и увидеть гигантский радиотелескоп
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
10 июня в 07:15
11 июня в 06:30
4 400 за человека
Софийские водопады: на джипе и пешком
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Софийские водопады: на джипе и пешком
Посетить фантастически красивые горные водопады и узнать о них интересные факты
Начало: На проспекте Дзержинского
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
25 000 за всё до 4 чел.
Архыз и наследие гор: путешествие на авто в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
8 отзывов
Архыз и наследие гор: путешествие на авто в мини-группе
На родину минеральной воды за чудесами природы, древней историей и местной кухней
Начало: по месту вашего проживания по городу Кисловодск
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
4 200 за человека
Весь Архыз - за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Весь Архыз - за один день
Отправиться в фантастическое путешествие в Архыз, которое запомнится на всю жизнь
Начало: Заберем вас с адреса проживания в черте города бро...
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
21 250 за всё до 4 чел.
Озеро Орлёнок в Архызе - просто фантастика
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Озеро Орлёнок в Архызе - просто фантастика
Запомнить красоту Кавказа на всю жизнь, а также узнать о природе и легендах края
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 400 за всё до 3 чел.
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 800 за всё до 7 чел.
В Нижний Архыз из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
В Нижний Архыз из Кисловодска
Познакомиться с историей древнего городища и побывать в знаменитой астрофизической обсерватории РАН
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 800 за всё до 6 чел.
Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
17 000 за всё до 4 чел.
Поездка в Архыз - кусочек рая на земле
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Поездка в Архыз - кусочек рая на земле
Начало: Кисловодск
Расписание: Каждый день в 07:00
Сегодня в 06:40
Завтра в 06:40
4 400 за человека
Джип-тур из Кисловодска в Архыз в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Джип-тур из Кисловодска в Архыз в мини-группе
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 200 за человека
Обзорная экскурсия по Архызу из Кисловодска
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Обзорная экскурсия по Архызу из Кисловодска
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 7:30, 7:45, 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
4 200 за человека
Городище Лесо-Кяфарь. Дольмены в Карачаево-Черкесии
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Городище Лесо-Кяфарь. Дольмены в Карачаево-Черкесии
Начало: Улица Кирова, 1, Кисловодск
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Главное в Архызе: поездка из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Главное в Архызе: поездка из Кисловодска
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Архыз - путешествие в сердце западного Кавказа
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
14 часов
Архыз - путешествие в сердце западного Кавказа
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Софийские водопады: холодное сердце Архыза
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Софийские водопады: холодное сердце Архыза
Из Кисловодска - к местам живительной силы и необыкновенной красоты
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
14 июня в 06:00
16 июня в 06:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Архыз из Кисловодска
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в Архыз из Кисловодска
Начало: Ваш адрес
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
26 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
    Превосходно!
  • Д
    Дарья
    9 мая 2024
    В Нижний Архыз из Кисловодска
    Потрясающая экскурсия, очень интересно, познавательно, рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    7 мая 2024
    Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
    Потрясающее интересно, комфортно, очень аккуратное вождение. Индивидуальная экскурсия это вообще самый лучший формат для этих мест, как мне кажется. Такая красота везде, где захотели - остановились, сделали фото, погуляли. Спасибо большое! Однозначно рекомендую всем!
  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    Поездка в Архыз - кусочек рая на земле
    Экскурсия очень понравилась! Гид Далхат в назначенное время забрал нас из дома. Комфортный автомобиль. Гид по дороге рассказывал много интересных
    читать дальше

    фактов о Кавказе в целом и о локациях, которые мы проезжали. Посетили все локации по программе. Сам Архыз с современной инфраструктурой и потрясающей природой. Компанию и гида рекомендую!!! Обязательно поедем с вами еще 👍🏻🔥

  • Е
    Елена
    9 апреля 2024
    Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
    У нас была поездка с Владимиром. Очень комфортно все прошло. Владимир вежлив,учитывал наши пожелания,давал хорошие рекомендации. Может быть не хватило
    читать дальше

    немного исторических фактов,но при этом узнали много нового и интересного. Эмоции мы получили только положительные. С погодой повезло,поэтому увидели все красоты и Эльбрус в том числе. 12 часов экскурсии прошли не заметно. Спасибо,Владимиру за комфортное вождение,приятные беседы и за красоты с которыми нас познакомил.

    У нас была поездка с Владимиром. Очень комфортно все прошло. Владимир вежлив,учитывал наши пожелания,давал хорошие рекомендацииУ нас была поездка с Владимиром. Очень комфортно все прошло. Владимир вежлив,учитывал наши пожелания,давал хорошие рекомендацииУ нас была поездка с Владимиром. Очень комфортно все прошло. Владимир вежлив,учитывал наши пожелания,давал хорошие рекомендацииУ нас была поездка с Владимиром. Очень комфортно все прошло. Владимир вежлив,учитывал наши пожелания,давал хорошие рекомендацииУ нас была поездка с Владимиром. Очень комфортно все прошло. Владимир вежлив,учитывал наши пожелания,давал хорошие рекомендацииУ нас была поездка с Владимиром. Очень комфортно все прошло. Владимир вежлив,учитывал наши пожелания,давал хорошие рекомендацииУ нас была поездка с Владимиром. Очень комфортно все прошло. Владимир вежлив,учитывал наши пожелания,давал хорошие рекомендацииУ нас была поездка с Владимиром. Очень комфортно все прошло. Владимир вежлив,учитывал наши пожелания,давал хорошие рекомендацииУ нас была поездка с Владимиром. Очень комфортно все прошло. Владимир вежлив,учитывал наши пожелания,давал хорошие рекомендации
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Из Кисловодска - в высокогорный поселок Архыз
    Отличная экскурсия! Гид очень знающий и общительный, время в пути пролетело незаметно за интересной беседой. Прекрасные локации,Архыз великолепен! В пути
    читать дальше

    были остановки,где можно было попить кофе,размять ноги. Посетили древние монастыри, поднимались к нерукотворному лику. На Архызе очень комфортная канатная дорога,виды потрясающие. Потом покушали в кафе очень вкусно и сытно.

  • О
    Ольга
    3 апреля 2024
    Путешествие к Софийским водопадам Архыза
    Ездили на экскурсию с гидом Владимиром. Очень пунктуальный, вежливый и позитивный человек. По ходу экскурсии рассказал много исторических фактов и
    читать дальше

    сделал это так, что даже дети слушали очень внимательно. Учел пожелания по маршруту. Обязательно вернемся еще, но уже на другие маршруты и именно с ним)

  • Н
    Наталья
    14 марта 2024
    Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа
    Cказочное путешествие в самое сердце Архыза. Было очень приятно путешествоать с Виктором, слушать увлекательные рассказы о истории региона.
  • Е
    Елена
    12 марта 2024
    Весь Архыз - за один день
    Прекрасная экскурсия! Познавательно, активно и весело! Гид Михаил просто огонь🔥🔥🔥 С погодой повезло и мы застали все локации в солнечном свете. Очень красивые места. Рекомендую!
    Прекрасная экскурсия! Познавательно, активно и весело! Гид Михаил просто огонь🔥🔥🔥Прекрасная экскурсия! Познавательно, активно и весело! Гид Михаил просто огонь🔥🔥🔥Прекрасная экскурсия! Познавательно, активно и весело! Гид Михаил просто огонь🔥🔥🔥Прекрасная экскурсия! Познавательно, активно и весело! Гид Михаил просто огонь🔥🔥🔥Прекрасная экскурсия! Познавательно, активно и весело! Гид Михаил просто огонь🔥🔥🔥
  • Г
    Гольтекова
    9 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Архызу из Кисловодска
    Экскурсия насыщенная. Отличный подбор локаций. Мы увидели древние храмы, музейный комплекс, поднялись на скалу. Познакомились м курортом Архыз. Водитель и
    читать дальше

    гид в одном лице Владимир -профессионал и очень душевный человек. Он откликался на всё просьбы и предлагал замечательные места для фотосессий. Мы благодарим за отличную поездку!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Архыз»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Путешествие к Софийским водопадам Архыза
  2. Из Кисловодска - в высокогорный поселок Архыз
  3. Софийские водопады: на джипе и пешком
  4. Архыз и наследие гор: путешествие на авто в мини-группе
  5. Весь Архыз - за один день
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Архыз" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 4 200 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 18 экскурсий в Кисловодске на 2024 год по теме «Архыз», 66 ⭐ отзывов, цены от 4200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам