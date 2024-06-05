🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 221 отзыв Популярное предложение Домбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности Начало: У места вашего проживания в Кисловодске «Стартуем из Кисловодска в 7 утра и двигаемся в горы Карачаево-Черкесии» Расписание: ежедневно в 07:00 3 700 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 8 часов 39 отзывов В тренде Групповая экскурсия на плато Бермамыт: дневная и закатная поездка Путешествие на плато Бермамыт подарит вам незабываемые виды на Эльбрус и Кавказские горы. Насладитесь природой и историей региона Начало: У места вашего проживания «Путь на Бермамыт (2-2,5 часа): КМВ, Карачаево-Черкессия, смотровые точки» Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:45 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 216 отзывов Путешествие в Домбай: где горы встречают небо Завораживающая поездка в Домбай откроет вам красоту перевала Гумбаши и тайны древних храмов. Вас ждут незабываемые впечатления «В пути с нашей помощью вы погрузитесь в историю коренных народов Карачаево-Черкессии, услышите о местных традициях и колоритном быте» от 14 800 ₽ за всё до 7 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 20% скидка Мини-группа 12 часов 101 отзыв Экскурсия «Эльбрус и Гижгит» - Вдохновляющие панорамы Кавказа из Кисловодска Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло... «Гора на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия — обязательное к посещению место, ведь это главная визитная карточка Северного Кавказа, высочайшая точка России и самый высокий пик Европы» Расписание: ежедневно в 06:30 от 4625 3 700 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 6 часов 57 отзывов На плато Бермамыт за невероятными пейзажами Причудливые скалы, живописные ущелья, заснеженные горы и вид на Эльбрус на авто-пешеходной экскурсии Начало: Из вашего отеля «Карачаево-Черкесия — древний и таинственный регион, с которым связано множество мифов, легенд и стереотипов» Расписание: ежедневно в 07:00 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 34 отзыва Популярное предложение Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника Начало: По договоренности в Кисловодске «Наш путь в Домбай пройдет по красивейшим горным ландшафтам Карачаево-Черкесии» 17 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 47 отзывов В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке Погрузиться в мир богатой природы и снежных гор на автомобильной экскурсии по Карачаево-Черкессии 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 14 отзывов «Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться Раскрыть все грани древнего региона и поразиться гармонии его нерукотворных красот с бурной историей Начало: У вашего отеля «А отдельной темой станет современное развитие туризма и курортно-оздоровительной отрасли в МинВодах и Карачаево-Черкесии» 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 68 отзывов Из Кисловодска в Домбай: Путешествие через века и природные красоты Погрузитесь в мир древних культур и неповторимых природных ландшафтов с индивидуальной экскурсией из Кисловодска в Домбай Начало: В любом удобном для Вас месте «Я покажу вам невероятно интересные и красивые места Карачаево-Черкесии» 14 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 35 отзывов Домбай из Кисловодска: Путешествие к вершинам и культуре Кавказа Погрузитесь в мир кавказской природы и культуры с экскурсией в Домбай. Живописные дороги, древние храмы и уникальная флора и фауна ждут вас Начало: По договоренности «Как жили и живут в Карачаево-Черкесии» от 16 280 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 7 отзывов Путешествие к Софийским водопадам Архыза Побывать в одном из красивейших мест Кавказа и узнать об обычаях народов Карачаево-Черкесии «По пути в Архыз я расскажу о коренном населении Карачаево-Черкесии: истории, культуре и традициях народов, населяющих эти земли» 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 25% скидка Мини-группа 7 часов 8 отзывов Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе Увидеть лучшие панорамы Кавказа с высокогорного плато Начало: Кисловодск «Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 м — именно там расположено плато Бермамыт» Расписание: в будние дни в 07:00, 07:15, 14:45 и 15:00, в субботу и воскресенье в 07:00, 07:15, 14:40 и 15:00 4800 3 600 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 7 часов 9 отзывов Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе Оценить чудеса природы днём или поймать момент и насладиться горными видами при заходе солнца Начало: От места вашего проживания в Кисловодске «🛣 Плато Бермамыт находится в северо-восточной части Карачаево-Черкесии на высоте 2591 метров: туда-то мы с вами и отправимся» Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:00 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 9 часов 212 отзывов Домбай из Кисловодска: канатка, природа, культура Откройте для себя величие Кавказа, поднявшись на канатной дороге и познакомившись с культурой региона Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ... «Полюбуетесь величественными скалами и вековыми соснами, оцените древнее ущелье Теберда и узнаете, какие дикие животные обитают в горах Карачаево-Черкесии» Расписание: ежедневно в 07:00 3 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 12 часов 3 отзыва Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа Удобный способ за один день насладиться природой заповедного края и узнать его легенды Начало: У Колоннады Кисловодска «Это 3-часовой, но прекрасный путь: любуясь пейзажами за окном, вы послушаете рассказы гида об истории, легендах и природе этой местности, о Кавказских Минеральных Водах и Карачаево-Черкесии» Расписание: ежедневно в 07:00 2 990 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 12 отзывов Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Приключение с видом на Эльбрус Погрузитесь в мир высокогорных приключений и культурного обогащения с эксклюзивным туром в Домбай Начало: Кисловодск «По пути я не дам вам заскучать и расскажу о коренных народах Карачаево-Черкесии: их культуре, традициях, религии и кухне» 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 4 отзыва Автотур по неизведанным уголкам Карачаево-Черкессии Наскальные рисунки, руины крепостей, нарзан из источника и невероятная природа за 1 день Начало: От удобного для вас места в Кисловодске 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв По следам алмасты - снежного человека по-кавказски Авторский тур по живописным местам с погружением в мистику и открытия экспедиций Начало: У вашего отеля «Маршрут включает в себя как известные природные локации Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, так и совершенно нетуристические уголки» от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 5 отзывов Озеро Орлёнок в Архызе - просто фантастика Запомнить красоту Кавказа на всю жизнь, а также узнать о природе и легендах края Начало: По договоренности в Кисловодске «Мы проедем по горной местности Карачаево-Черкессии и через перевел Гум-Баши, где полюбуемся высочайшей горой Европы, двуглавым Эльбрусом» 17 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 19 отзывов Домбай - страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин Посетить знаменитый горный курорт, прокатиться по канатной дороге и заглянуть в Сентинский храм Начало: По договоренности с туристом «Расположенный в живописной и таинственной Карачаево-Черкесии, Домбай запомнится вам ледниками, горами, ущельями и потрясающими видами» 16 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус Посетить знаковую смотровую площадку и услышать о культуре карачаевского народа Начало: У вашего отеля «Карачаево-Черкесия — древний горный регион с самобытными традициями» 12 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Зов гор: незабываемая поездка в Домбай Получить впечатления на всю жизнь, посетив заповедный уголок природы в самом сердце Кавказа «Спустившись в долину реки Кубань и переехав через нее, вы доберетесь до Шаонинской обители — единственного сохранившегося и действующего храма 10 века в Карачаево-Черкессии» от 14 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг 10% скидка Индивидуальная 5.5 часов 13 отзывов Плато Бермамыт: экскурсия на внедорожнике Исследуйте величие Плато Бермамыт, насладитесь панорамными видами и погрузитесь в историю Кавказа в комфортной обстановке Начало: Пр. Дзержинского «Бермамыт расположен в самобытной Карачаево-Черкесской республике» 14500 13 050 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге Открыть идиллические пейзажи трех регионов, посетить Долину нарзанов и оценить красоту водопадов Начало: В Кисловодске по договоренности «Вы проедете по красивой горной местности Ставропольского края, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республик» 14 700 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 1 отзыв К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва... 16 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 7 отзывов Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска) Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии Начало: В любом удобном для Вас месте «Далее маршрут будет пролегать через старейшие аулы Карачаево-Черкессии» 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Природа, вера и тепло Карачаево-Черкесии Узнать историю Шоанинского храма и Рум-горы, посетить перевал Гумбаши и отдохнуть в нарзанных ваннах Начало: В Кисловодске «На комфортном внедорожнике мы отправимся в Карачаево-Черкесию: она покорит вас своей древностью и фантастическими пейзажами» от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 6 отзывов Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день «Вы увидите необычную гору Кольцо и живописные Медовые водопады, расположенные в соседней Карачаево-Черкесии» 15 000 ₽ за всё до 5 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день Отправиться в насыщенное путешествие по горной Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии от 25 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Гастрономические сокровища Домбая Окунуться в мир первозданной природы - и щедрой кавказской кухни «По дороге вы услышите о самом «сырном месте» Карачаево-Черкесии» 19 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 12 часов 3 отзыва Джип-тур из Кисловодска в Архыз в мини-группе Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой Начало: По вашему адресу Расписание: ежедневно в 07:00 4 200 ₽ за человека

🚗 На машине 🛣 Джиппинг 10% скидка Мини-группа 12 часов 3 отзыва Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Кисловодска Групповой экскурсионный джип-тур из Кисловодска к легендарному высокогорному посёлку Начало: По месту проживания «Шоанинский храм — построенный на вершине горы Шоана во второй половине 10 века, этот храм остается одним из самых живописных древних архитектурных памятников Карачаево-Черкессии» Расписание: ежедневно в 08:00 4150 3 735 ₽ за человека

Групповая 11 часов 106 отзывов Поездка в Домбай - сердце Карачаево-Черкессии Начало: Забираем по адресу проживания в пределах города «В сам Домбай ведёт дорога также через Тебердинский заповедник Далее небольшое живописное озеро Кара-Кёль лежит в пределах охранной зоны Тебердинского заповедника, на территории Карачаево-Черкессии в поселке Теберда, по пути в Домбай» Расписание: Ежедневно в 7:00 3 700 ₽ за человека

🛻 На квадроциклах Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Квадротур по Берёзовскому ущелью Прокатиться на квадроцикле по живописному маршруту от Медовых водопадов до Замка коварства и любви «Вы будете поражены несравненной красотой Карачаево-Черкесии, где каждый вид захватывает дух и заставляет забыть обо всём на свете» 14 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Плато Бермамыт - сокровище Карачаево-Черкесии Причудливые скалы, лучшие виды на Эльбрус и местные легенды на автомобильной экскурсии 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 10 часов 2 отзыва К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе Побывать в необычном месте с панорамным обзором на Эльбрус Начало: В Кисловодске «4️⃣ Далее наш маршрут меняет своё направление и мы поедем по грунтовой дороге через плато Бечасын — горная вершина в Карачаево-Черкесии высотой 2364 м» 5 350 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Путешествие к затерянному водопаду Кавказа Первооткрывателям неизведанных мест и любителям джиппинга посвящается Начало: На ул. Гагарина «Пересечём равнину с прекрасными видами на Эльбрус и Кавказский хребет, а затем из Кабардино-Балкарии по старой Харбазской дороге попадём на плато Бечасын в Карачаево-Черкесии, где в советские времена находился сырзавод» 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 11 часов Пять древних храмов Карачаево-Черкесии Узнать, где молились аланы, как образуются сферические камни и на какой скале появился лик Христа «Пора садиться в джип и ехать в увлекательное путешествие по Карачаево-Черкесской Республике» 14 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Мини-группа 12 часов Из Кисловодска в сказочный Домбай в мини-группе Сырные пещеры, Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу и захватывающие виды с канатной дороги Начало: В удобном вам месте в Кисловодске «В Карачаево-Черкесии хранится немало природных сокровищ, но немногие из них могут посостязаться с Домбаем — краем необыкновенных горных пейзажей, кристальных рек и заповедных лесов» 5000 4 000 ₽ за человека

🚗 На машине 🛣 Джиппинг 20% скидка Индивидуальная 7.5 часов Плато Бермамыт, Эшкаконское водохранилище и Медовые водопады Полюбоваться захватывающими видами Кавказа в неутомительном путешествии «Вы проедете по лёгкому маршруту всего с тремя главными локациями, но при этом не почувствуете «недосказанности», ведь вас ждут отборные пейзажи Карачаево-Черкесии» 22000 17 600 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай Провести насыщенный день среди природных красот Карачаево-Черкесии 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Софийские водопады: холодное сердце Архыза Из Кисловодска - к местам живительной силы и необыкновенной красоты Начало: От места вашего проживания в Кисловодске «Вы узнаете о повседневной жизни, обычаях и законах Карачаево-Черкесии» от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Домбай: прогулка в облаках Отправиться по лучшим местам заповедного горного края Начало: по месту вашего проживания «Выезжаем утром из Кисловодска в сторону гор Карачаево-Черкессии» 18 000 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 7 часов Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Кисловодска Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму Начало: У вашего отеля 14 500 ₽ за всё до 4 чел.