1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Домбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Стартуем из Кисловодска в 7 утра и двигаемся в горы Карачаево-Черкесии»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
8 часов
В тренде
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: дневная и закатная поездка
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам незабываемые виды на Эльбрус и Кавказские горы. Насладитесь природой и историей региона
Начало: У места вашего проживания
«Путь на Бермамыт (2-2,5 часа): КМВ, Карачаево-Черкессия, смотровые точки»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:45
10 июня в 14:45
12 июня в 14:45
3 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Завораживающая поездка в Домбай откроет вам красоту перевала Гумбаши и тайны древних храмов. Вас ждут незабываемые впечатления
«В пути с нашей помощью вы погрузитесь в историю коренных народов Карачаево-Черкессии, услышите о местных традициях и колоритном быте»
Завтра в 09:30
9 июня в 06:30
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Экскурсия «Эльбрус и Гижгит» - Вдохновляющие панорамы Кавказа из Кисловодска
Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
«Гора на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия — обязательное к посещению место, ведь это главная визитная карточка Северного Кавказа, высочайшая точка России и самый высокий пик Европы»
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700₽ за человека
Мини-группа
6 часов
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
Причудливые скалы, живописные ущелья, заснеженные горы и вид на Эльбрус на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
«Карачаево-Черкесия — древний и таинственный регион, с которым связано множество мифов, легенд и стереотипов»
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Популярное предложение
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника
Начало: По договоренности в Кисловодске
«Наш путь в Домбай пройдет по красивейшим горным ландшафтам Карачаево-Черкесии»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
Погрузиться в мир богатой природы и снежных гор на автомобильной экскурсии по Карачаево-Черкессии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться
Раскрыть все грани древнего региона и поразиться гармонии его нерукотворных красот с бурной историей
Начало: У вашего отеля
«А отдельной темой станет современное развитие туризма и курортно-оздоровительной отрасли в МинВодах и Карачаево-Черкесии»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Кисловодска в Домбай: Путешествие через века и природные красоты
Погрузитесь в мир древних культур и неповторимых природных ландшафтов с индивидуальной экскурсией из Кисловодска в Домбай
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Я покажу вам невероятно интересные и красивые места Карачаево-Черкесии»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
14 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Домбай из Кисловодска: Путешествие к вершинам и культуре Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы и культуры с экскурсией в Домбай. Живописные дороги, древние храмы и уникальная флора и фауна ждут вас
Начало: По договоренности
«Как жили и живут в Карачаево-Черкесии»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 280₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
Побывать в одном из красивейших мест Кавказа и узнать об обычаях народов Карачаево-Черкесии
«По пути в Архыз я расскажу о коренном населении Карачаево-Черкесии: истории, культуре и традициях народов, населяющих эти земли»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Мини-группа
7 часов
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
Увидеть лучшие панорамы Кавказа с высокогорного плато
Начало: Кисловодск
«Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 м — именно там расположено плато Бермамыт»
Расписание: в будние дни в 07:00, 07:15, 14:45 и 15:00, в субботу и воскресенье в 07:00, 07:15, 14:40 и 15:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
48003 600₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Оценить чудеса природы днём или поймать момент и насладиться горными видами при заходе солнца
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
«🛣 Плато Бермамыт находится в северо-восточной части Карачаево-Черкесии на высоте 2591 метров: туда-то мы с вами и отправимся»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Домбай из Кисловодска: канатка, природа, культура
Откройте для себя величие Кавказа, поднявшись на канатной дороге и познакомившись с культурой региона
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Полюбуетесь величественными скалами и вековыми соснами, оцените древнее ущелье Теберда и узнаете, какие дикие животные обитают в горах Карачаево-Черкесии»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Удобный способ за один день насладиться природой заповедного края и узнать его легенды
Начало: У Колоннады Кисловодска
«Это 3-часовой, но прекрасный путь: любуясь пейзажами за окном, вы послушаете рассказы гида об истории, легендах и природе этой местности, о Кавказских Минеральных Водах и Карачаево-Черкесии»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Приключение с видом на Эльбрус
Погрузитесь в мир высокогорных приключений и культурного обогащения с эксклюзивным туром в Домбай
Начало: Кисловодск
«По пути я не дам вам заскучать и расскажу о коренных народах Карачаево-Черкесии: их культуре, традициях, религии и кухне»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Автотур по неизведанным уголкам Карачаево-Черкессии
Наскальные рисунки, руины крепостей, нарзан из источника и невероятная природа за 1 день
Начало: От удобного для вас места в Кисловодске
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
Авторский тур по живописным местам с погружением в мистику и открытия экспедиций
Начало: У вашего отеля
«Маршрут включает в себя как известные природные локации Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, так и совершенно нетуристические уголки»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Озеро Орлёнок в Архызе - просто фантастика
Запомнить красоту Кавказа на всю жизнь, а также узнать о природе и легендах края
Начало: По договоренности в Кисловодске
«Мы проедем по горной местности Карачаево-Черкессии и через перевел Гум-Баши, где полюбуемся высочайшей горой Европы, двуглавым Эльбрусом»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Домбай - страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин
Посетить знаменитый горный курорт, прокатиться по канатной дороге и заглянуть в Сентинский храм
Начало: По договоренности с туристом
«Расположенный в живописной и таинственной Карачаево-Черкесии, Домбай запомнится вам ледниками, горами, ущельями и потрясающими видами»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
Посетить знаковую смотровую площадку и услышать о культуре карачаевского народа
Начало: У вашего отеля
«Карачаево-Черкесия — древний горный регион с самобытными традициями»
Завтра в 04:00
9 июня в 04:00
12 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Зов гор: незабываемая поездка в Домбай
Получить впечатления на всю жизнь, посетив заповедный уголок природы в самом сердце Кавказа
«Спустившись в долину реки Кубань и переехав через нее, вы доберетесь до Шаонинской обители — единственного сохранившегося и действующего храма 10 века в Карачаево-Черкессии»
10 июня в 00:00
15 июня в 08:00
от 14 800₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Плато Бермамыт: экскурсия на внедорожнике
Исследуйте величие Плато Бермамыт, насладитесь панорамными видами и погрузитесь в историю Кавказа в комфортной обстановке
Начало: Пр. Дзержинского
«Бермамыт расположен в самобытной Карачаево-Черкесской республике»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
1450013 050₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
Открыть идиллические пейзажи трех регионов, посетить Долину нарзанов и оценить красоту водопадов
Начало: В Кисловодске по договоренности
«Вы проедете по красивой горной местности Ставропольского края, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республик»
8 июля в 11:00
5 авг в 11:00
14 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Далее маршрут будет пролегать через старейшие аулы Карачаево-Черкессии»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Природа, вера и тепло Карачаево-Черкесии
Узнать историю Шоанинского храма и Рум-горы, посетить перевал Гумбаши и отдохнуть в нарзанных ваннах
Начало: В Кисловодске
«На комфортном внедорожнике мы отправимся в Карачаево-Черкесию: она покорит вас своей древностью и фантастическими пейзажами»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
«Вы увидите необычную гору Кольцо и живописные Медовые водопады, расположенные в соседней Карачаево-Черкесии»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
Отправиться в насыщенное путешествие по горной Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
Завтра в 07:00
9 июня в 06:00
от 25 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Гастрономические сокровища Домбая
Окунуться в мир первозданной природы - и щедрой кавказской кухни
«По дороге вы услышите о самом «сырном месте» Карачаево-Черкесии»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Джип-тур из Кисловодска в Архыз в мини-группе
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 200₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Кисловодска
Групповой экскурсионный джип-тур из Кисловодска к легендарному высокогорному посёлку
Начало: По месту проживания
«Шоанинский храм — построенный на вершине горы Шоана во второй половине 10 века, этот храм остается одним из самых живописных древних архитектурных памятников Карачаево-Черкессии»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
41503 735₽ за человека
Групповая
11 часов
Поездка в Домбай - сердце Карачаево-Черкессии
Начало: Забираем по адресу проживания в пределах города
«В сам Домбай ведёт дорога также через Тебердинский заповедник Далее небольшое живописное озеро Кара-Кёль лежит в пределах охранной зоны Тебердинского заповедника, на территории Карачаево-Черкессии в поселке Теберда, по пути в Домбай»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Квадротур по Берёзовскому ущелью
Прокатиться на квадроцикле по живописному маршруту от Медовых водопадов до Замка коварства и любви
«Вы будете поражены несравненной красотой Карачаево-Черкесии, где каждый вид захватывает дух и заставляет забыть обо всём на свете»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Плато Бермамыт - сокровище Карачаево-Черкесии
Причудливые скалы, лучшие виды на Эльбрус и местные легенды на автомобильной экскурсии
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе
Побывать в необычном месте с панорамным обзором на Эльбрус
Начало: В Кисловодске
«4️⃣ Далее наш маршрут меняет своё направление и мы поедем по грунтовой дороге через плато Бечасын — горная вершина в Карачаево-Черкесии высотой 2364 м»
20 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 350₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие к затерянному водопаду Кавказа
Первооткрывателям неизведанных мест и любителям джиппинга посвящается
Начало: На ул. Гагарина
«Пересечём равнину с прекрасными видами на Эльбрус и Кавказский хребет, а затем из Кабардино-Балкарии по старой Харбазской дороге попадём на плато Бечасын в Карачаево-Черкесии, где в советские времена находился сырзавод»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Пять древних храмов Карачаево-Черкесии
Узнать, где молились аланы, как образуются сферические камни и на какой скале появился лик Христа
«Пора садиться в джип и ехать в увлекательное путешествие по Карачаево-Черкесской Республике»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Из Кисловодска в сказочный Домбай в мини-группе
Сырные пещеры, Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
«В Карачаево-Черкесии хранится немало природных сокровищ, но немногие из них могут посостязаться с Домбаем — краем необыкновенных горных пейзажей, кристальных рек и заповедных лесов»
9 июня в 06:55
10 июня в 06:45
50004 000₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
7.5 часов
Плато Бермамыт, Эшкаконское водохранилище и Медовые водопады
Полюбоваться захватывающими видами Кавказа в неутомительном путешествии
«Вы проедете по лёгкому маршруту всего с тремя главными локациями, но при этом не почувствуете «недосказанности», ведь вас ждут отборные пейзажи Карачаево-Черкесии»
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
2200017 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
Провести насыщенный день среди природных красот Карачаево-Черкесии
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Софийские водопады: холодное сердце Архыза
Из Кисловодска - к местам живительной силы и необыкновенной красоты
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
«Вы узнаете о повседневной жизни, обычаях и законах Карачаево-Черкесии»
14 июня в 06:00
16 июня в 06:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай: прогулка в облаках
Отправиться по лучшим местам заповедного горного края
Начало: по месту вашего проживания
«Выезжаем утром из Кисловодска в сторону гор Карачаево-Черкессии»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Кисловодска
Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму
Начало: У вашего отеля
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Городище Лесо-Кяфарь. Дольмены в Карачаево-Черкесии
Начало: Улица Кирова, 1, Кисловодск
«Наше путешествие пройдет к одному из загадочных мест Карачаево-Черкесии, да и, пожалуй, всего Северного Кавказа»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 20:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛеонид5 июня 2024Просто красиво. Советую всем.
- ССюзанна5 июня 2024Отличная экскурсия! Семен интересно и по простому рассказал об основных точках маршрута и отвечал на все вопросы, пофотографировал на всех локациях и посоветовал какие маршруты еще посетить) Проехали по горным дорогам, погуляли по цветочным полям и насладились великолепными видами! Однозначно, рекомендасьен😊
- ННикита4 июня 2024Отличная экскурсия, экскурсовод Андрей показал себя профессиональным водителем и интересным рассказчиком.
- ЕЕкатерина4 июня 2024Прекрасная поездка. И с погодой повезло. Дмитрий очень интересно рассказывал о местных достопримечательностях и истории. Угостил своим вкусным кофе на первой стоянке. Домбай великолепен. Лучше гор могут быть только горы! Обед был очень вкусный.
- ГГалина4 июня 2024Гиду Дмитрию огромное спасибо!!! Профессионал своего дела, внимательный, заботливый и позитивный! Рекомендую его если хотите провести увлекательно и в душевной обстановке время отдыха!
- ИИрина3 июня 2024Мы очень довольны экскурсией, провели замечательный день в компании Александра. Александр прекрасный экскурсовод, показал и рассказал нам много интересного и
- ООльга3 июня 2024Бесподобная экскурсия! Красивейшие виды и суперпрофессиональный гид! Семен, спасибо большое!
- ААлександра3 июня 2024Экскурсия прошла очень хорошо! С погодой нам повезло и мы увидели Эльбрус!) Водитель Дмитрий напоил нас кофе из турки, который варил на газовой горелке. Очень интересно рассказывал материал.
- ААлексей31 мая 2024Хорошо, когда человек занимается своим делом. Экскурсовод Александр настоящий профессионал своего дела! Эрудит, с отличной теоретической подготовкой, с правильно поставленной
- ВВиктория31 мая 2024Экскурсия на Эльбрус очень понравилась, посетили все заявленные в программе локации. Гид Артур приятный собеседник. Узнали много нового и увидели потрясающе красивые места. С погодой нам повезло, открылись все красоты великолепного Эльбруса! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Карачаево-Черкессия»
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