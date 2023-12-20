Подарить себе отдых в лечебных ваннах
Один из самых известных оздоровительных комплексов региона находится в 50 километрах от Кисловодска. Из-под земли тут бьют горячие источники с уникальным составом воды.
Сюда едут, чтобы вылечить кожные болезни, укрепить иммунную систему, просто снять усталость и приятно провести время. Мы заберём вас от вашего отеля, с комфортом доставим в комплекс и обратно.
Сюда едут, чтобы вылечить кожные болезни, укрепить иммунную систему, просто снять усталость и приятно провести время. Мы заберём вас от вашего отеля, с комфортом доставим в комплекс и обратно.
Ближайшие даты:
20
дек
дек
21
дек
дек
22
дек
дек
23
дек
дек
24
дек
дек
25
дек
дек
26
дек
дек
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
На территории комплекса есть общие открытые бассейны, индивидуальные ванны, крытая купальня, зоны отдыха с диванами и телевизором, буфет. После купания нужно обязательно отдохнуть не менее часа и выпить много жидкости, чтобы избежать перегрева организма. Вы сможете попробовать травяной чай и местную выпечку.
Важно! Чтобы пребывание в термальных источниках принесло пользу, ванны стоит принимать не более 15–20 минут и не чаще 2 раз в день. Погружаться в купель и выходить из неё нужно медленно.
Организационные детали
- В стоимость программы входят трансфер и услуги гида-водителя
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — 600 руб. /взрослые, 300 руб. /дети до 12 лет, бесплатно/дети до 5 лет
- Заберём вас по месту вашего проживания в Кисловодске и отвезём обратно
- Дорога в одну сторону займёт 40–60 мин
- Если у вас есть серьёзные заболевания, перед поездкой стоит проконсультироваться с врачом
ежедневно в 10:00 и 19:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по адресу вашего проживания в Кисловодске
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00 и 19:00Экскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 10596 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда гидов со стажем более 10 лет. С радостью покажем все самые живописные места Кавказских Минеральных Вод и расскажем о них интересные факты. Надеемся на скорую встречу.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска
Похожие туры из Кисловодска
Мини-группа
8 часов
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе
Оценить красоту Северного Приэльбрусья, посетить яркие природные локации и принять лечебные ванны
по вашему адресу
Завтра
22 дек
23 дек
24 дек
3 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Термальные источники и водопады: путь здоровья
Пройти по древним тропам - к источникам сил и вдохновения
Сегодня
Завтра
22 дек
23 дек
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Три ущелья Северной Осетии + Даргавс + термальные источники Бирагзанг
Увидеть башни Куртатинского ущелья, Даргавский некрополь и печально известное Кармадонское ущелье
Завтра
22 дек
23 дек
25 дек
24 000₽ за всё до 4 чел.