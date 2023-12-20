Один из самых известных оздоровительных комплексов региона находится в 50 километрах от Кисловодска. Из-под земли тут бьют горячие источники с уникальным составом воды. Сюда едут, чтобы вылечить кожные болезни, укрепить иммунную систему, просто снять усталость и приятно провести время. Мы заберём вас от вашего отеля, с комфортом доставим в комплекс и обратно.

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Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

На территории комплекса есть общие открытые бассейны, индивидуальные ванны, крытая купальня, зоны отдыха с диванами и телевизором, буфет. После купания нужно обязательно отдохнуть не менее часа и выпить много жидкости, чтобы избежать перегрева организма. Вы сможете попробовать травяной чай и местную выпечку.

Важно! Чтобы пребывание в термальных источниках принесло пользу, ванны стоит принимать не более 15–20 минут и не чаще 2 раз в день. Погружаться в купель и выходить из неё нужно медленно.

Организационные детали