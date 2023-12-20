Из Кисловодска - групповая поездка к Суворовским термальным источникам
Групповая экскурсия в Кисловодске

Подарить себе отдых в лечебных ваннах

Один из самых известных оздоровительных комплексов региона находится в 50 километрах от Кисловодска. Из-под земли тут бьют горячие источники с уникальным составом воды.

Сюда едут, чтобы вылечить кожные болезни, укрепить иммунную систему, просто снять усталость и приятно провести время. Мы заберём вас от вашего отеля, с комфортом доставим в комплекс и обратно.
Из Кисловодска - групповая поездка к Суворовским термальным источникам
Из Кисловодска - групповая поездка к Суворовским термальным источникам
Из Кисловодска - групповая поездка к Суворовским термальным источникам
Из Кисловодска - групповая поездка к Суворовским термальным источникам
Из Кисловодска - групповая поездка к Суворовским термальным источникам
Ближайшие даты:
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
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дек
26
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

На территории комплекса есть общие открытые бассейны, индивидуальные ванны, крытая купальня, зоны отдыха с диванами и телевизором, буфет. После купания нужно обязательно отдохнуть не менее часа и выпить много жидкости, чтобы избежать перегрева организма. Вы сможете попробовать травяной чай и местную выпечку.

Важно! Чтобы пребывание в термальных источниках принесло пользу, ванны стоит принимать не более 15–20 минут и не чаще 2 раз в день. Погружаться в купель и выходить из неё нужно медленно.

Организационные детали

  • В стоимость программы входят трансфер и услуги гида-водителя
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты — 600 руб. /взрослые, 300 руб. /дети до 12 лет, бесплатно/дети до 5 лет
  • Заберём вас по месту вашего проживания в Кисловодске и отвезём обратно
  • Дорога в одну сторону займёт 40–60 мин
  • Если у вас есть серьёзные заболевания, перед поездкой стоит проконсультироваться с врачом

ежедневно в 10:00 и 19:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по адресу вашего проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 19:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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