1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Домбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Откройте для себя живописное урочище Джилы-Су, где вас ждут виды на Эльбрус, скалы Аватары, долина реки Малка и дегустация минеральной воды
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 200₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Плато Бермамыт: природные чудеса Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, насладитесь местной кухней и познакомьтесь с уникальной флорой и фауной
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Завтра в 02:30
9 июня в 02:30
3 800₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по Берёзовскому ущелью в Кисловодске
Откройте для себя красоту Кавказских гор во время конной прогулки с профессиональным инструктором
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18001 620₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
50004 500₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка в Берёзовском ущелье - незабываемое приключение
Вас ждет уникальное путешествие на лошадях по живописным местам Кисловодска с профессиональными инструкторами
Начало: В районе Колоннады
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
30002 400₽ за человека
Мини-группа
2 часа
В тренде
Конная экскурсия в Элькуш из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, оседлав лошадь в компании опытных инструкторов
Начало: рядом с памятником Ленину
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: смотровые площадки и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных красот и исторических рассказов на пути к плато Бермамыт, где вас ждет восхитительный вид на Эльбрус
Начало: В любой точке Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
55555 000₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открывая его живописные водопады и исторические места
Начало: У колоннады
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
В тренде
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: дневная и закатная поездка
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам незабываемые виды на Эльбрус и Кавказские горы. Насладитесь природой и историей региона
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:45
10 июня в 14:45
12 июня в 14:45
3 200₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
Поездка к природным достопримечательностям Северного Приэльбрусья. Включает Джилы-Су, плато Шаджатмаз, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
46663 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Кисловодск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические тайны и архитектурные жемчужины
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Экскурсия «Эльбрус и Гижгит» - Вдохновляющие панорамы Кавказа из Кисловодска
Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Кисловодск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска: парк, бульвары, старинные гостиницы и нарзанные ванны. Узнайте историю города и его знаменитых гостей
Начало: На проспекте Мира
13 июня в 10:00
14 июня в 10:30
от 5 000₽ за всё до 20 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Кисловодск: история и культура за 90 минут
Познакомьтесь с Кисловодском: от курортного бульвара до легендарных памятников и дегустации нарзана
Начало: У Колоннады
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 32002 880₽ за всё до 10 чел.
Групповая
13 часов
Из Кисловодска - в Чеченскую республику
Посетить Грозный, Аргун и Шали на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У Колоннады
Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, субботу и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
4 490₽ за человека
Групповая
3 часа
Виллы Кисловодска: аристократические истории
Откройте для себя тайны дворянских усадеб Кисловодска, где каждый уголок хранит истории любви и интриг
Начало: В районе Каскадной лестницы
Расписание: в среду в 14:00, в пятницу и воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 11:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия к Уллу-Тау с захватывающими пейзажами и магией гор
Отправьтесь в захватывающее путешествие к Уллу-Тау, Волшебной горе на границе с Грузией. Вас ждут уникальные виды, магия природы и незабываемые впечатления
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: в пятницу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
14 июня в 06:00
5 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Кисловодск
Откройте для себя сокровища Кисловодска: уникальные парки, исторические памятники и живописные уголки города в индивидуальной экскурсии
Начало: У музея «Крепость». Проспект Мира 11
Завтра в 11:30
12 июня в 10:00
48004 320₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
7 часов
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе из Кисловодска
Приключение в Кисловодске: горное путешествие с уникальными находками и альпаками в ущелье Хасаут
Начало: У памятника Ленину напротив Колоннады
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 200₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия Джилы-Су: термальные источники и водопады в Кисловодске
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по курортной местности Джилы-Су на северной стороне Эльбруса. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
6 часов
Популярное предложение
Путешествие по Кисловодску и окрестностям: взгляд с высоты птичьего полёта
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, исследуя Кисловодск и его окрестности с непривычных высот. Вас ждут незабываемые виды и увлекательные истории
Начало: В Кисловодске
11 июня в 12:00
15 июня в 12:00
33333 167₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Покорить плато Бермамыт: вид на Эльбрус и Медовые водопады
Отправляемся в сердце Северного Кавказа к каменным великанам и панорамам Эльбруса. Восхититесь ландшафтами Приэльбрусья и откройте легенды этих мест
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Тур в Домбай: Серпантин древних храмов и пейзажей
Исследуйте сокровенные уголки Домбая, наслаждаясь величием гор, историей древних храмов и кристальной чистотой горных рек
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су: водопады, термальные источники, ущелья
Путешествие на урочище Джилы-Су из Кисловодска. Водопады, термальные источники, горные реки и древние ущелья ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Мини-группа
6 часов
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
Причудливые скалы, живописные ущелья, заснеженные горы и вид на Эльбрус на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
Совершить треккинг по отрогу Джинальского хребта и открыть одну из интереснейших тайных троп к парку
Начало: На ул. Революции
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде: Березовое и Аликоновское ущелья
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас в Кисловодске. Исследуйте ущелья и водопады, наслаждаясь красотой природы без утомления
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая конная прогулка с мастер-классом в Кисловодске
Получите незабываемые впечатления от верховой езды и освойте азы конного дела в живописных уголках Кисловодска
Начало: В районе Курортного парка
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
6 часов
Плато Бермамыт на закате в мини-группе
Насладиться горами Большого Кавказа сначала при свете дня, а потом в лучах заходящего солнца
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Завтра в 07:00
9 июня в 14:30
45003 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Гуляем по Кисловодску всей семьей: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Кисловодску: крепость, цветочный календарь, парк, легенды и истории. Подходит для детей и взрослых, интересно и познавательно
Начало: На проспекте Мира в Кисловодске
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Березовское ущелье: сказочные окрестности Кисловодска
Посетить одну из лучших природных достопримечательностей пригорода и открыть незабываемые пейзажи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
9 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Узнать историю курорта в увлекательных деталях и познакомиться с его знаковыми местами
Начало: В районе железнодорожного вокзала
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
33402 672₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
Легко, весело и красиво погулять по самому большому парку в Европе
Начало: На Вокзальной улице
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 600₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Путешествие в Долину Нарзанов: кавказские виды и источники здоровья
Исследуйте красоту Кавказа и исцеляющую силу нарзана в уникальной групповой экскурсии с гидом
Начало: По вашему адресу или Колонады. у входа в парк
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие на Домбай в мини-группе: панорамы, пещеры и вершины
Откройте великолепие Кавказа: от перевала Гумбаши до вершин Домбая. Исследуйте сокровища природы в уютной компании
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка над ущельем в мини-группе
Оседлать коня и отправиться на нём в незабываемое путешествие в мир легенд и природных чудес
Начало: У Колоннады в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Кисловодску на автобусе
Откройте для себя Кисловодск с комфортом на автобусе, узнайте его историю и посетите знаковые места
Начало: От Колоннады Кисловодского парка
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Популярное предложение
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Насыщенная групповая экскурсия из Кисловодска в Пятигорск. Посетите исторический центр, склон горы Горячей и другие знаковые места
Начало: У Колоннады
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 700₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
Полюбоваться Эльбрусом, водопадами, скалами и узнать интересные факты о Кабардино-Балкарии
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Путешествие к Эльбрусу: восхождение и панорамы
Откройте для себя величие Эльбруса, покорив гору Чегет и насладившись панорамными видами с канатных дорог
Начало: В центре Кисловодска
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 990₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
7 часов
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
Увидеть лучшие панорамы Кавказа с высокогорного плато
Начало: Кисловодск
Расписание: в будние дни в 07:00, 07:15, 14:45 и 15:00, в субботу и воскресенье в 07:00, 07:15, 14:40 и 15:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
48003 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга7 июня 2024Так сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус и Красоты Осетии, ооочень понравилось🔥🔥🔥,
- ЛЛюдмила6 июня 2024Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд! Мы с мужем впервые в Ставропольском крае и решили, что нужно
- ААнастасия6 июня 2024Потрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видами У нашей группы был гид Сергей - прекрасный водитель (что особенно важно на сложных горных дорогах) и рассказчик Спасибо!
- ААндрей6 июня 2024Путешествовали с гидом Антоном. Замечательно провели время. Много интересных историй, юмора, полезных советов и отличная организация маршрута. Не торопит, есть возможность насладиться видами и сделать много фото. Настоятельно рекомендую.
- ТТатьяна6 июня 2024Поездка на Домбай просто сказка! Наш гид Дмитрий интересно рассказывал и показал красивейшие места. Видно, что это человек любящий свой
- ААнна6 июня 2024Замечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла с комфортом, никаких неудобств я
- ЮЮлия6 июня 2024Татьяна спасибо большое вам за замечательную экскурсию и незабываемое впечатление о городе Кисловодск! Вы приятная в общение человек и позитивная. Экскурсия была интересной, прошла на одном дыхании. Мы прогулялись по центру Кисловодска, по главным местам города с большой историей!
- ННаталья6 июня 2024Хотелось бы поблагодарить Аню за прекрасную экскурсию на велосипедах. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила
- ААлим6 июня 2024Все очень понравилось. Кони чистые, аккуратные, послушные. Инструкторы все показали и объяснили как найти общий язык с животным Всю дорогу наслаждались прекрасными видами. Получили много приятных впечатлений. Спасибо!
- ССергей6 июня 2024Все отлично водитель гид Сергей с юмором было весело и познавательно
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Для студентов»
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