О Ольга Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе читать дальше все чётко, интересно, внимательный, только нужная информация, знает все локации для лучших фото, вкусно накормил, напоил😁. Человек работает с душой👆👍. У меня было День Рождение, Михаил организовал торт и сварил нам кофе в горах. Я не забуду это ДР никогда 🥳❤️ Так сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус и Красоты Осетии, ооочень понравилось🔥🔥🔥,

Л Людмила Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска) читать дальше брать экскурсии) Выбрали Анастасию и не разу не пожалели! Маршрут очень живописный, красота Кавказа завораживает 😍 В долине нарзанов мы пили самый вкусный нарзан в своей жизни))) Автомобиль на котором мы ехали супер комфортабельный 👍 Отдельно хочется поблагодарить гида Абрека - это лучший гид, который нам встречался! Рассказал интересные факты о Карачаево-Черкесской республике, шутил, поддерживал беседу, отвечал на вопросы, не торопил)) С экскурсии мы приехали с бешеными эмоциями от таких красот и поддержки от нашего гида 😄 Так же Абрек нам помогал с фото и видео съемке 😎 P.S: видео и фото получились просто 🔥 Спасибо большое за ваш труд! Благодаря вам наш отдых прошел замечательно ❤️ Обязательно вернемся к вам и за экскурсиями только к Анастасии ☺️ Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд! Мы с мужем впервые в Ставропольском крае и решили, что нужно

А Анастасия Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска) Потрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видами У нашей группы был гид Сергей - прекрасный водитель (что особенно важно на сложных горных дорогах) и рассказчик Спасибо!

А Андрей Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса Путешествовали с гидом Антоном. Замечательно провели время. Много интересных историй, юмора, полезных советов и отличная организация маршрута. Не торопит, есть возможность насладиться видами и сделать много фото. Настоятельно рекомендую.

Т Татьяна Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе читать дальше родной край! Как водитель он очень аккуратный, спокойно вёл машину, рассказывая обо всём. Мы в таком восторге остались от этой поездки, советуем обязательно посетить Домбай! Поездка на Домбай просто сказка! Наш гид Дмитрий интересно рассказывал и показал красивейшие места. Видно, что это человек любящий свой

А Анна Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе читать дальше не испытала, дорога не экстремальная. Были остановки в нескольких точках, где было более чем достаточно времени на то, чтобы насладиться видами и сделать фото. Пейзажи просто потрясающие! В конечном пункте выпили кофе, наблюдая, как солнце уходит за горный хребет (можно снимать таймлапс)) Замечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла с комфортом, никаких неудобств я

Ю Юлия Знакомьтесь, Кисловодск Татьяна спасибо большое вам за замечательную экскурсию и незабываемое впечатление о городе Кисловодск! Вы приятная в общение человек и позитивная. Экскурсия была интересной, прошла на одном дыхании. Мы прогулялись по центру Кисловодска, по главным местам города с большой историей!

Н Наталья На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска читать дальше узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков о которых не пишут в путеводителях. Огромное спасибо за профессиональную фотосессию, фотографии получились выше всяких похвал! Ребята, Вы настоящая команда! Успехов и дальнейшего развития! Хотелось бы поблагодарить Аню за прекрасную экскурсию на велосипедах. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила

А Алим Индивидуальная конная прогулка вдоль Берёзовского ущелья Все очень понравилось. Кони чистые, аккуратные, послушные. Инструкторы все показали и объяснили как найти общий язык с животным Всю дорогу наслаждались прекрасными видами. Получили много приятных впечатлений. Спасибо!