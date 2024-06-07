Экскурсии для студентов в Кисловодске

Найдено 111 экскурсий в категории «Для студентов» в Кисловодске, цены от 1 000 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
221 отзыв
Популярное предложение
Домбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
370 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735 за человека
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
380 отзывов
Популярное предложение
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Откройте для себя живописное урочище Джилы-Су, где вас ждут виды на Эльбрус, скалы Аватары, долина реки Малка и дегустация минеральной воды
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 200 за человека
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
8 часов
491 отзыв
Плато Бермамыт: природные чудеса Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, насладитесь местной кухней и познакомьтесь с уникальной флорой и фауной
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Завтра в 02:30
9 июня в 02:30
3 800 за человека
Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
32 отзыва
Конная прогулка по Берёзовскому ущелью в Кисловодске
Откройте для себя красоту Кавказских гор во время конной прогулки с профессиональным инструктором
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18001 620 за человека
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
68 отзывов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
50004 500 за человека
Индивидуальная конная прогулка вдоль Берёзовского ущелья
🐴 Конные прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
123 отзыва
Конная прогулка в Берёзовском ущелье - незабываемое приключение
Вас ждет уникальное путешествие на лошадях по живописным местам Кисловодска с профессиональными инструкторами
Начало: В районе Колоннады
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
30002 400 за человека
Конная прогулка в окрестностях Кисловодска
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
157 отзывов
В тренде
Конная экскурсия в Элькуш из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, оседлав лошадь в компании опытных инструкторов
Начало: рядом с памятником Ленину
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600 за человека
На плато Бермамыт в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
130 отзывов
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: смотровые площадки и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных красот и исторических рассказов на пути к плато Бермамыт, где вас ждет восхитительный вид на Эльбрус
Начало: В любой точке Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
114 отзывов
Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
55555 000 за человека
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
47 отзывов
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открывая его живописные водопады и исторические места
Начало: У колоннады
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500 за человека
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: дневная и закатная поездка
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам незабываемые виды на Эльбрус и Кавказские горы. Насладитесь природой и историей региона
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:45
10 июня в 14:45
12 июня в 14:45
3 200 за человека
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
10 часов
30 отзывов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
Поездка к природным достопримечательностям Северного Приэльбрусья. Включает Джилы-Су, плато Шаджатмаз, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
46663 500 за человека
Кисловодск: город вдохновения
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
221 отзыв
Кисловодск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические тайны и архитектурные жемчужины
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
101 отзыв
Экскурсия «Эльбрус и Гижгит» - Вдохновляющие панорамы Кавказа из Кисловодска
Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700 за человека
Знакомьтесь, Кисловодск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
119 отзывов
Знакомьтесь, Кисловодск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска: парк, бульвары, старинные гостиницы и нарзанные ванны. Узнайте историю города и его знаменитых гостей
Начало: На проспекте Мира
13 июня в 10:00
14 июня в 10:30
от 5 000 за всё до 20 чел.
Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
143 отзыва
Кисловодск: история и культура за 90 минут
Познакомьтесь с Кисловодском: от курортного бульвара до легендарных памятников и дегустации нарзана
Начало: У Колоннады
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 32002 880 за всё до 10 чел.
Из Кисловодска - в Чеченскую республику
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
54 отзыва
Из Кисловодска - в Чеченскую республику
Посетить Грозный, Аргун и Шали на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У Колоннады
Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, субботу и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
4 490 за человека
Виллы и дачи Кисловодска: истории о людях
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
185 отзывов
Виллы Кисловодска: аристократические истории
Откройте для себя тайны дворянских усадеб Кисловодска, где каждый уголок хранит истории любви и интриг
Начало: В районе Каскадной лестницы
Расписание: в среду в 14:00, в пятницу и воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 11:00
1 500 за человека
Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Групповая экскурсия к Уллу-Тау с захватывающими пейзажами и магией гор
Отправьтесь в захватывающее путешествие к Уллу-Тау, Волшебной горе на границе с Грузией. Вас ждут уникальные виды, магия природы и незабываемые впечатления
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: в пятницу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
14 июня в 06:00
5 000 за человека
Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
103 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Кисловодск
Откройте для себя сокровища Кисловодска: уникальные парки, исторические памятники и живописные уголки города в индивидуальной экскурсии
Начало: У музея «Крепость». Проспект Мира 11
Завтра в 11:30
12 июня в 10:00
48004 320 за всё до 6 чел.
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
27 отзывов
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе из Кисловодска
Приключение в Кисловодске: горное путешествие с уникальными находками и альпаками в ущелье Хасаут
Начало: У памятника Ленину напротив Колоннады
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 200 за человека
Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
17 отзывов
Групповая экскурсия Джилы-Су: термальные источники и водопады в Кисловодске
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по курортной местности Джилы-Су на северной стороне Эльбруса. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Кисловодск с высоты птичьего полёта в мини-группе
🚗 На машине
скидка
5%
Мини-группа
6 часов
53 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Кисловодску и окрестностям: взгляд с высоты птичьего полёта
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, исследуя Кисловодск и его окрестности с непривычных высот. Вас ждут незабываемые виды и увлекательные истории
Начало: В Кисловодске
11 июня в 12:00
15 июня в 12:00
33333 167 за человека
Покорить плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
Покорить плато Бермамыт: вид на Эльбрус и Медовые водопады
Отправляемся в сердце Северного Кавказа к каменным великанам и панорамам Эльбруса. Восхититесь ландшафтами Приэльбрусья и откройте легенды этих мест
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Кисловодска
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
66 отзывов
Тур в Домбай: Серпантин древних храмов и пейзажей
Исследуйте сокровенные уголки Домбая, наслаждаясь величием гор, историей древних храмов и кристальной чистотой горных рек
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700 за человека
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
40 отзывов
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су: водопады, термальные источники, ущелья
Путешествие на урочище Джилы-Су из Кисловодска. Водопады, термальные источники, горные реки и древние ущелья ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
57 отзывов
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
Причудливые скалы, живописные ущелья, заснеженные горы и вид на Эльбрус на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
3 200 за человека
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
44 отзыва
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
Совершить треккинг по отрогу Джинальского хребта и открыть одну из интереснейших тайных троп к парку
Начало: На ул. Революции
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
1 900 за человека
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
23 отзыва
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде: Березовое и Аликоновское ущелья
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас в Кисловодске. Исследуйте ущелья и водопады, наслаждаясь красотой природы без утомления
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 500 за человека
Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Групповая конная прогулка с мастер-классом в Кисловодске
Получите незабываемые впечатления от верховой езды и освойте азы конного дела в живописных уголках Кисловодска
Начало: В районе Курортного парка
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 000 за человека
Плато Бермамыт на закате в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
6 часов
39 отзывов
Плато Бермамыт на закате в мини-группе
Насладиться горами Большого Кавказа сначала при свете дня, а потом в лучах заходящего солнца
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Завтра в 07:00
9 июня в 14:30
45003 600 за человека
Гуляем по Кисловодску всей семьей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Гуляем по Кисловодску всей семьей: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Кисловодску: крепость, цветочный календарь, парк, легенды и истории. Подходит для детей и взрослых, интересно и познавательно
Начало: На проспекте Мира в Кисловодске
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 7 чел.
Березовское ущелье: сказочные окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Березовское ущелье: сказочные окрестности Кисловодска
Посетить одну из лучших природных достопримечательностей пригорода и открыть незабываемые пейзажи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
9 июня в 08:30
4 000 за всё до 4 чел.
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
57 отзывов
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Узнать историю курорта в увлекательных деталях и познакомиться с его знаковыми местами
Начало: В районе железнодорожного вокзала
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
33402 672 за всё до 10 чел.
На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
Легко, весело и красиво погулять по самому большому парку в Европе
Начало: На Вокзальной улице
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 600 за всё до 2 чел.
Путешествие в горную Долину Нарзанов
🚗 На машине
Мини-группа
4.5 часа
67 отзывов
Путешествие в Долину Нарзанов: кавказские виды и источники здоровья
Исследуйте красоту Кавказа и исцеляющую силу нарзана в уникальной групповой экскурсии с гидом
Начало: По вашему адресу или Колонады. у входа в парк
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500 за человека
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
15 отзывов
Путешествие на Домбай в мини-группе: панорамы, пещеры и вершины
Откройте великолепие Кавказа: от перевала Гумбаши до вершин Домбая. Исследуйте сокровища природы в уютной компании
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 000 за человека
Конная прогулка над ущельем в мини-группе
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Конная прогулка над ущельем в мини-группе
Оседлать коня и отправиться на нём в незабываемое путешествие в мир легенд и природных чудес
Начало: У Колоннады в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600 за человека
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
104 отзыва
Обзорная экскурсия по Кисловодску на автобусе
Откройте для себя Кисловодск с комфортом на автобусе, узнайте его историю и посетите знаковые места
Начало: От Колоннады Кисловодского парка
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4.5 часа
45 отзывов
Популярное предложение
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Насыщенная групповая экскурсия из Кисловодска в Пятигорск. Посетите исторический центр, склон горы Горячей и другие знаковые места
Начало: У Колоннады
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 700 за человека
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
75 отзывов
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
Полюбоваться Эльбрусом, водопадами, скалами и узнать интересные факты о Кабардино-Балкарии
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
8 отзывов
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
30 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: восхождение и панорамы
Откройте для себя величие Эльбруса, покорив гору Чегет и насладившись панорамными видами с канатных дорог
Начало: В центре Кисловодска
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 990 за человека
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
7 часов
8 отзывов
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
Увидеть лучшие панорамы Кавказа с высокогорного плато
Начало: Кисловодск
Расписание: в будние дни в 07:00, 07:15, 14:45 и 15:00, в субботу и воскресенье в 07:00, 07:15, 14:40 и 15:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
48003 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    7 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Так сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус и Красоты Осетии, ооочень понравилось🔥🔥🔥,
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    все чётко, интересно, внимательный, только нужная информация, знает все локации для лучших фото, вкусно накормил, напоил😁. Человек работает с душой👆👍. У меня было День Рождение, Михаил организовал торт и сварил нам кофе в горах. Я не забуду это ДР никогда 🥳❤️

    Так сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус иТак сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус иТак сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус иТак сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус иТак сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус и
  • Л
    Людмила
    6 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
    Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд! Мы с мужем впервые в Ставропольском крае и решили, что нужно
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    брать экскурсии) Выбрали Анастасию и не разу не пожалели! Маршрут очень живописный, красота Кавказа завораживает 😍 В долине нарзанов мы пили самый вкусный нарзан в своей жизни))) Автомобиль на котором мы ехали супер комфортабельный 👍 Отдельно хочется поблагодарить гида Абрека - это лучший гид, который нам встречался! Рассказал интересные факты о Карачаево-Черкесской республике, шутил, поддерживал беседу, отвечал на вопросы, не торопил)) С экскурсии мы приехали с бешеными эмоциями от таких красот и поддержки от нашего гида 😄 Так же Абрек нам помогал с фото и видео съемке 😎 P.S: видео и фото получились просто 🔥 Спасибо большое за ваш труд! Благодаря вам наш отдых прошел замечательно ❤️ Обязательно вернемся к вам и за экскурсиями только к Анастасии ☺️

    Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд!Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд!Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд!Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд!Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд!
  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
    Потрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видами У нашей группы был гид Сергей - прекрасный водитель (что особенно важно на сложных горных дорогах) и рассказчик Спасибо!
    Потрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видами
  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Путешествовали с гидом Антоном. Замечательно провели время. Много интересных историй, юмора, полезных советов и отличная организация маршрута. Не торопит, есть возможность насладиться видами и сделать много фото. Настоятельно рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
    Поездка на Домбай просто сказка! Наш гид Дмитрий интересно рассказывал и показал красивейшие места. Видно, что это человек любящий свой
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    родной край! Как водитель он очень аккуратный, спокойно вёл машину, рассказывая обо всём. Мы в таком восторге остались от этой поездки, советуем обязательно посетить Домбай!

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Замечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла с комфортом, никаких неудобств я
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    не испытала, дорога не экстремальная. Были остановки в нескольких точках, где было более чем достаточно времени на то, чтобы насладиться видами и сделать фото. Пейзажи просто потрясающие! В конечном пункте выпили кофе, наблюдая, как солнце уходит за горный хребет (можно снимать таймлапс))

    Замечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла с
  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Знакомьтесь, Кисловодск
    Татьяна спасибо большое вам за замечательную экскурсию и незабываемое впечатление о городе Кисловодск! Вы приятная в общение человек и позитивная. Экскурсия была интересной, прошла на одном дыхании. Мы прогулялись по центру Кисловодска, по главным местам города с большой историей!
  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
    Хотелось бы поблагодарить Аню за прекрасную экскурсию на велосипедах. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила
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    узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков о которых не пишут в путеводителях. Огромное спасибо за профессиональную фотосессию, фотографии получились выше всяких похвал! Ребята, Вы настоящая команда! Успехов и дальнейшего развития!

  • А
    Алим
    6 июня 2024
    Индивидуальная конная прогулка вдоль Берёзовского ущелья
    Все очень понравилось. Кони чистые, аккуратные, послушные. Инструкторы все показали и объяснили как найти общий язык с животным Всю дорогу наслаждались прекрасными видами. Получили много приятных впечатлений. Спасибо!
  • С
    Сергей
    6 июня 2024
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Все отлично водитель гид Сергей с юмором было весело и познавательно

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Для студентов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
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  3. Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
  4. Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
  5. Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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