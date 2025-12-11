Николай проводит ещё 1 экскурсию

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и каждая остановка сопровождались интересными рассказами об особенностях и истории местности, культуре и быте населения. Алексей отвечал на все наши вопросы во время поездки, а по возвращении в Кисловодск даже посоветовал уютное кафе с хорошей кухней и подвез до него. Водитель опытный, внимательный, дорогу знает великолепно, водит машину аккуратно и безопасно, что немаловажно при таких особенностях рельефа местности (серпантин в две машины шириной с большими углами спусков и подъемов, резкими поворотами).

Сам маршрут поездки - запоминающийся на всю жизнь! Невероятно красиво! Живописные горные пейзажи, Эльбрус, скалы, водопады, горные реки, суслики-попрошайки… Небольшие заметки из опыта:

- поездка действительно занимает 8 часов или немного больше;

- основная часть времени проходит в пути, с многочисленными остановками на любование и фото;

- воду и еду лучше брать с собой, точек с питанием почти нет;

- туалет есть на конечной точке в Джилы-Су, и, наверное, ещё на одной;

- не забудьте привезти еду для сусликов, их там очень много (они уже привыкли к наличию большого количества туристов и сами выбегают под ноги, выпрашивая угощение; мы брали с собой морковь и яблоки, нарезанные ломтиками - пушистики всё быстро разобрали);

- в урочище есть ванна с нарзаном, в раздевалке при ней установлено расписание на мужское/женское время (например, когда мы приехали, с 11.00 до 13.00 было женское, а с 13.00 до 15.00 - мужское, об этом гласила табличка в виде листа А4 в файле);

- из земли бьют источники с минеральной водой, если хотите попробовать - не забудьте взять емкости для питья;

- высота над уровнем моря в разных точках маршрута колеблется до 2700 метров (со слов гида), само урочище, где будет длительное пребывание - 2550 метров; в процессе движения на машине закладывало уши, более никакого физического дискомфорта это не вызвало;

- не забудьте про солнцезащитные средства, очки и головные уборы - на такой высоте при ясной погоде экстремальный уровень ультрафиолета - плечи загорели сквозь хлопковую рубашку;

- теплая одежда нам не пригодилась, но погода в горах бывает, что меняется очень резко, дождевик точно стоит взять.

Благодарим за прекрасную поездку! Когда воспоминания запылятся, вернёмся и поедем ещё раз!