Николай проводит ещё 1 экскурсию

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Из Кисловодска — на урочище Джилы-Су!

Проехать по одной из красивейших дорог страны, насладиться видами Эльбруса и принять радоновые ванны

Николай
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Николай – представитель гидов
Расположенное в Северном Приэльбрусье, урочище Джилы-Су покорит вас фантастическими панорамами, горными ⛰️ реками, водопадами, термальными источниками и древними ущельями.

Я помогу вам не пропустить главное и расскажу о местных традициях и обычаях.

9000 за экскурсию

Из Кисловодска — на урочище Джилы-Су!
Из Кисловодска — на урочище Джилы-Су!

Что вас ожидает

Сокровища Джилы-Су
Вы посетите расположенное на высоте 2100 метров плато Шаджатмаз, раскроете тайны древних ущелий Хасаут и Харбас и впечатлитесь силой и красотой горных водопадов Каракая-су, Эмир и Султан. А еще Джилы-Су известен своими термальными источниками! Вы примете целебные радоновое ванны и отведаете более 17 видов нарзана, насыщенного минеральными и органическими веществами.

Кабардино-Балкария изнутри
Кабардино-Балкария — загадочный и самобытный регион, с которым связанно множество мифов и легенд. Вы услышите о жизни местных народов и раскроете историю появления на этой земле водопадов и древних захоронений. Кроме того, я расскажу интересные факты об Эльбрусе и о том, как он был впервые покорен. А также поделюсь практическими рекомендациями и посоветую, какие блюда национальной кухни попробовать.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot
  • По желанию мы заедем в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
  • В стоимость не включены: экосбор в Джилы-Су — 50 рублей, долина Нарзанов — 50 рублей
Из Кисловодска — на урочище Джилы-Су!
Из Кисловодска — на урочище Джилы-Су!
Из Кисловодска — на урочище Джилы-Су!
Из Кисловодска — на урочище Джилы-Су!
Из Кисловодска — на урочище Джилы-Су!
Из Кисловодска — на урочище Джилы-Су!
Из Кисловодска — на урочище Джилы-Су!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Николай
Николай
Всем привет! Меня зовут Николай, и я всю жизнь живу в Кисловодске. Знаю все самые живописные места в окрестностях города и с удовольствием покажу их вам! А также расскажу о жизни нашего региона и помогу раскрыть местный колорит.
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Николай проводит ещё 1 экскурсию

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