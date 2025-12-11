Николай проводит ещё 1 экскурсию

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Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су

Проехать по одной из красивейших дорог страны, насладиться видами Эльбруса и принять радоновые ванны
Расположенное в Северном Приэльбрусье, урочище Джилы-Су покорит вас фантастическими панорамами, горными реками, водопадами, термальными источниками и древними ущельями. Я помогу вам не пропустить главное и расскажу о местных традициях и обычаях.
4.9
56 отзывов
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су

Описание экскурсии

Сокровища Джилы-Су

Вы посетите расположенное на высоте 2100 метров плато Шаджатмаз, раскроете тайны древних ущелий Хасаут и Харбас и впечатлитесь силой и красотой горных водопадов Каракая-су, Эмир и Султан. А еще Джилы-Су известен своими термальными источниками! Вы примете целебные радоновое ванны и отведаете более 17 видов нарзана, насыщенного минеральными и органическими веществами.

Кабардино-Балкария изнутри

Кабардино-Балкария — загадочный и самобытный регион, с которым связанно множество мифов и легенд. Вы услышите о жизни местных народов и раскроете историю появления на этой земле водопадов и древних захоронений. Кроме того, я расскажу интересные факты об Эльбрусе и о том, как он был впервые покорен. А также поделюсь практическими рекомендациями и посоветую, какие блюда национальной кухни попробовать.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot
  • По желанию мы заедем в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
  • В стоимость не включены: экосбор в Джилы-Су — 200 ₽ за чел. + вход 200 ₽/чел., скалы аватары — 150 ₽ за чел.
  • Рекомендуемый возраст детей — от 10 лет
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате для компании до 6 чел. (стоимость — 19 200 ₽ за 1–6 чел.)
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1075 туристов
Всем привет! Меня зовут Николай, и я всю жизнь живу в Кисловодске. Знаю все самые живописные места в окрестностях города и с удовольствием покажу их вам! А также расскажу о жизни нашего региона и помогу раскрыть местный колорит.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
50
4
4
3
2
2
1
Е
Замечательная поездка. Повезло и с погодой, и с попутчиками, и с гидом-водителем особенно. Михаил, спасибо!
Замечательная поездка. Повезло и с погодой, и с попутчиками, и с гидом-водителем особенно. Михаил, спасибо!
Замечательная поездка. Повезло и с погодой, и с попутчиками, и с гидом-водителем особенно. Михаил, спасибо!
Замечательная поездка. Повезло и с погодой, и с попутчиками, и с гидом-водителем особенно. Михаил, спасибо!
Замечательная поездка. Повезло и с погодой, и с попутчиками, и с гидом-водителем особенно. Михаил, спасибо!
Замечательная поездка. Повезло и с погодой, и с попутчиками, и с гидом-водителем особенно. Михаил, спасибо!
Замечательная поездка. Повезло и с погодой, и с попутчиками, и с гидом-водителем особенно. Михаил, спасибо!
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В
Всё хорошо спасибо большое гиду Ринату! Рекомендую всем!
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В
Поездка очень понравилась! Нашим гидом был водителей Алексей. На пути к Джилы-Су много раз останавливались на смотровых площадках и точках с красивыми видами, всегда была возможность сделать фото. Весь маршрут
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и каждая остановка сопровождались интересными рассказами об особенностях и истории местности, культуре и быте населения. Алексей отвечал на все наши вопросы во время поездки, а по возвращении в Кисловодск даже посоветовал уютное кафе с хорошей кухней и подвез до него. Водитель опытный, внимательный, дорогу знает великолепно, водит машину аккуратно и безопасно, что немаловажно при таких особенностях рельефа местности (серпантин в две машины шириной с большими углами спусков и подъемов, резкими поворотами).
Сам маршрут поездки - запоминающийся на всю жизнь! Невероятно красиво! Живописные горные пейзажи, Эльбрус, скалы, водопады, горные реки, суслики-попрошайки… Небольшие заметки из опыта:
- поездка действительно занимает 8 часов или немного больше;
- основная часть времени проходит в пути, с многочисленными остановками на любование и фото;
- воду и еду лучше брать с собой, точек с питанием почти нет;
- туалет есть на конечной точке в Джилы-Су, и, наверное, ещё на одной;
- не забудьте привезти еду для сусликов, их там очень много (они уже привыкли к наличию большого количества туристов и сами выбегают под ноги, выпрашивая угощение; мы брали с собой морковь и яблоки, нарезанные ломтиками - пушистики всё быстро разобрали);
- в урочище есть ванна с нарзаном, в раздевалке при ней установлено расписание на мужское/женское время (например, когда мы приехали, с 11.00 до 13.00 было женское, а с 13.00 до 15.00 - мужское, об этом гласила табличка в виде листа А4 в файле);
- из земли бьют источники с минеральной водой, если хотите попробовать - не забудьте взять емкости для питья;
- высота над уровнем моря в разных точках маршрута колеблется до 2700 метров (со слов гида), само урочище, где будет длительное пребывание - 2550 метров; в процессе движения на машине закладывало уши, более никакого физического дискомфорта это не вызвало;
- не забудьте про солнцезащитные средства, очки и головные уборы - на такой высоте при ясной погоде экстремальный уровень ультрафиолета - плечи загорели сквозь хлопковую рубашку;
- теплая одежда нам не пригодилась, но погода в горах бывает, что меняется очень резко, дождевик точно стоит взять.
Благодарим за прекрасную поездку! Когда воспоминания запылятся, вернёмся и поедем ещё раз!

Поездка очень понравилась! Нашим гидом был водителей Алексей. На пути к Джилы-Су много раз останавливались на
Поездка очень понравилась! Нашим гидом был водителей Алексей. На пути к Джилы-Су много раз останавливались на
Поездка очень понравилась! Нашим гидом был водителей Алексей. На пути к Джилы-Су много раз останавливались на
Поездка очень понравилась! Нашим гидом был водителей Алексей. На пути к Джилы-Су много раз останавливались на
Поездка очень понравилась! Нашим гидом был водителей Алексей. На пути к Джилы-Су много раз останавливались на
Поездка очень понравилась! Нашим гидом был водителей Алексей. На пути к Джилы-Су много раз останавливались на
Поездка очень понравилась! Нашим гидом был водителей Алексей. На пути к Джилы-Су много раз останавливались на
Поездка очень понравилась! Нашим гидом был водителей Алексей. На пути к Джилы-Су много раз останавливались на+2
Поездка очень понравилась! Нашим гидом был водителей Алексей. На пути к Джилы-Су много раз останавливались на
Поездка очень понравилась! Нашим гидом был водителей Алексей. На пути к Джилы-Су много раз останавливались на
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Е
Долго еще буду под впечатлением от джип-тура на урочище Джилы-Су. Непередаваемые ощущения величия и красоты гор! Красавец Эльбрус! Очень красивая дорога. Уверенная и спокойная манера вождения. Множество занимательных исторических фактов.
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Великолепное владение материалом. Внимательное и вежливое отношение. Вкуснейший шашлык и горный чай! Классные фото и видео. Все это благодаря великолепному гиду Николаю!
Переживала, что не справлюсь, так как я совершенно не подготовленный путешественник. Но маршрут джип-тура настолько продуман, с множеством остановок и в комфортном темпе, что справляются и маленькие дети. К тому же с погодой повезло: солнце светило весь день, хотя это было 1 ноября.
Николай настоящий профессионал, влюбленный в свое дело. И если я снова буду в Кисловодске, то уже знаю, к какому гиду обращусь. Рекомендую!

Долго еще буду под впечатлением от джип-тура на урочище Джилы-Су. Непередаваемые ощущения величия и красоты гор!
Долго еще буду под впечатлением от джип-тура на урочище Джилы-Су. Непередаваемые ощущения величия и красоты гор!
Долго еще буду под впечатлением от джип-тура на урочище Джилы-Су. Непередаваемые ощущения величия и красоты гор!
Долго еще буду под впечатлением от джип-тура на урочище Джилы-Су. Непередаваемые ощущения величия и красоты гор!
Долго еще буду под впечатлением от джип-тура на урочище Джилы-Су. Непередаваемые ощущения величия и красоты гор!
Долго еще буду под впечатлением от джип-тура на урочище Джилы-Су. Непередаваемые ощущения величия и красоты гор!
Долго еще буду под впечатлением от джип-тура на урочище Джилы-Су. Непередаваемые ощущения величия и красоты гор!
Долго еще буду под впечатлением от джип-тура на урочище Джилы-Су. Непередаваемые ощущения величия и красоты гор!
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Ю
Я в восторге от путешествия!!! Организовано все отлично: утром в назначенное время меня забрали от гостиницы, где я остановилась в Кисловодске. Наш гид и водитель БОРИС - настоящий ПРОФЕССИОНАЛ!!! Он
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очень подробно и увлекательно рассказывал на протяжении ВСЕЙ поездки, что было крайне интересно и познавательно!!! Борис не торопил нас на многочисленных остановках, в том числе и остановках по нашим просьбам! Он давал достаточно времени пофотографировать и полюбоваться красотой гор и водопадов!!! Автомобилем Борис управлял очень аккуратно: несмотря на крутые повороты дороги и перепады высот, - мне было нисколько не страшно! Отдельный восторг вызвали "обнимашки" с ласковыми осликами и кормление "мимимишных" сусликов!!! В общем, от поездки на урочище Джилы-Су у меня остались одни положительные эмоции!!! Еще раз огромное СПАСИБО Борису и организатору Николаю!!!

Я в восторге от путешествия!!! Организовано все отлично: утром в назначенное время меня забрали от гостиницы,
Я в восторге от путешествия!!! Организовано все отлично: утром в назначенное время меня забрали от гостиницы,
Я в восторге от путешествия!!! Организовано все отлично: утром в назначенное время меня забрали от гостиницы,
Я в восторге от путешествия!!! Организовано все отлично: утром в назначенное время меня забрали от гостиницы,
Я в восторге от путешествия!!! Организовано все отлично: утром в назначенное время меня забрали от гостиницы,
Я в восторге от путешествия!!! Организовано все отлично: утром в назначенное время меня забрали от гостиницы,
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Т
Были на экскурсии 13 июля с Николаем. Понравилось всё: маршрут, локации, количество и качество информации, сама машина… И суууслики!))) А погода - так просто была фантастически идеальной, белоснежный Эльбрус всю
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дорогу сверкал на фоне ярко-синего, совершенно безоблачного неба)) Места красивейшие, виды завораживающие. И плато, и водопады, и просто дорога - слова бессильны, смотрите своими глазами, оно того стОит однозначно! Конкретно нам немного не хватало времени на каждой локации, но это уже вопрос к подобравшейся компании: нам хотелось осмотреть всё и подробно, неспеша и со смаком, другим хватало сделать несколько кадров в двух шагах от машины и уже требовалось ехать дальше. Николай никого не подгонял, не торопил, готов был предоставить столько времени, сколько нужно. Рассказывал интересно, вполне информативно, хорошим литературным языком, отвечал на все вопросы. С удовольствием бы ещё раз поехали с ним, но уже на индивидуальную экскурсию (или с очень тщательно подобранной (по интересам) компанией)).

Были на экскурсии 13 июля с Николаем. Понравилось всё: маршрут, локации, количество и качество информации, сама
Были на экскурсии 13 июля с Николаем. Понравилось всё: маршрут, локации, количество и качество информации, сама
Были на экскурсии 13 июля с Николаем. Понравилось всё: маршрут, локации, количество и качество информации, сама
Были на экскурсии 13 июля с Николаем. Понравилось всё: маршрут, локации, количество и качество информации, сама
Были на экскурсии 13 июля с Николаем. Понравилось всё: маршрут, локации, количество и качество информации, сама
Были на экскурсии 13 июля с Николаем. Понравилось всё: маршрут, локации, количество и качество информации, сама
Были на экскурсии 13 июля с Николаем. Понравилось всё: маршрут, локации, количество и качество информации, сама
Были на экскурсии 13 июля с Николаем. Понравилось всё: маршрут, локации, количество и качество информации, сама
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