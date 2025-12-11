Николай проводит ещё 1 экскурсию

Описание экскурсии
Сокровища Джилы-Су
Вы посетите расположенное на высоте 2100 метров плато Шаджатмаз, раскроете тайны древних ущелий Хасаут и Харбас и впечатлитесь силой и красотой горных водопадов Каракая-су, Эмир и Султан. А еще Джилы-Су известен своими термальными источниками! Вы примете целебные радоновое ванны и отведаете более 17 видов нарзана, насыщенного минеральными и органическими веществами.
Кабардино-Балкария изнутри
Кабардино-Балкария — загадочный и самобытный регион, с которым связанно множество мифов и легенд. Вы услышите о жизни местных народов и раскроете историю появления на этой земле водопадов и древних захоронений. Кроме того, я расскажу интересные факты об Эльбрусе и о том, как он был впервые покорен. А также поделюсь практическими рекомендациями и посоветую, какие блюда национальной кухни попробовать.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot
- По желанию мы заедем в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
- В стоимость не включены: экосбор в Джилы-Су — 200 ₽ за чел. + вход 200 ₽/чел., скалы аватары — 150 ₽ за чел.
- Рекомендуемый возраст детей — от 10 лет
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате для компании до 6 чел. (стоимость — 19 200 ₽ за 1–6 чел.)
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3800 ₽