1 чел.
По популярности
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия Джилы-Су: термальные источники и водопады в Кисловодске
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по курортной местности Джилы-Су на северной стороне Эльбруса. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Окунётесь в целебные термальные источники»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
«Расслабиться в термальных источниках»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Язык тролля из Кисловодска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
«В завершение мы отвезём вас на горный термальный источник, который прогревается нашим легендарным исполином — спящим вулканом Эльбрус»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
57004 560₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
«Язык Тролля», Голубое озеро, Черекская теснина и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники Аушигер — вы окунётесь в целебную горячую воду и зарядитесь энергией перед обратной дорогой»
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
Открыть идиллические пейзажи трех регионов, посетить Долину нарзанов и оценить красоту водопадов
Начало: В Кисловодске по договоренности
«эко-сбор для входа к термальным источникам 50 руб»
8 июля в 11:00
5 авг в 11:00
14 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
12 часов
Язык Тролля: путешествие по сказочной Балкарии
Вас ждет захватывающее путешествие к скалистому Языку Тролля, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: По месту вашего проживания
«Термальные источники и рыцарский замок»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм Х века и термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Начало: По договоренности
«Отведаете традиционные горские блюда в кафе с вдохновляющим видом на окрестности и зарядитесь энергией в термальных источниках»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по Северной Осетии: ущелья, Даргавс, термальные источники
Откройте для себя дух Северной Осетии: величественные ущелья, древние памятники и расслабление в термальных источниках
«Термальные источники Бирагзанг — притяное завершение насыщенного экскурсионного дня»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
28 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Кисловодска)
Пройти по древним тропам - к источникам сил и вдохновения
«После Медовых водопадов посетим Суворовские термальные источники»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
Начало: Ваш отель, Кисловодск
«Суворовские термальные источники На десерт у нас с вами купание в Суворовских термальных источниках»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
«Термальные источники в Аушигере»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
Искупаться в термальных источниках, увидеть замок посреди озера и полюбоваться древними аулами
«Дополнительные расходы: термальные источники — 300 руб»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Цейское ущелье: путешествие в одно из красивейших мест Осетии
Провести день в горной сказке, узнать о самобытном фольклоре региона и посетить термальные источники
Начало: От вашего отеля в Кисловодске
«На обратном пути заедем на термальные источники Бирагзанг, где вы сможете принять ванны из горячей минеральной воды»
5 авг в 07:00
6 авг в 07:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Выбрали джип-тур с уверенностью, что нам понравится. С нами ездил Сергей. В нашей компании достаточно общительные люди. Сергей оказался вполне
- ТТерентьев4 июня 2024Весьма интересная экскурсия. И очень живописная и веселая. Виду просто 5 баллов. Гид был весьма сведущим. Много рассказал и показал. В том
- ММария29 мая 2024Ездили на Джилы-Су с гидом Сергеем. Поездка была хорошо организована, маршрут продуман, по пути к Эльбрусу посетили много красивых локаций для незабываемых впечатлений и фотографий.
- ИИрина24 мая 2024Очень красивые места, впечатляет! Всем рекомендую!
- ЮЮлия19 мая 2024Были на экскурсии с Русланом. Очень все понравилось. Душевно, ненавязчиво, интересно. Будем рекомендовать друзьям и знакомым
- ЕЕлена10 мая 2024Экскурсия очень интересная. Гора «Кольцо» - шикарный вид на Кисловодск, отличные фото, интересная легенда появления провалов в горе. Медовые водопады -
- ВВиктория9 мая 2024Хотела бы выразить благодарность Алексею за прекрасную экскурсию 🤗 Алексей с юмором и интересно рассказал об исторических фактах. Мне очень
- ММария1 мая 2024Всё отлично,рекомендую!
- ММарина22 апреля 2024Добрый вечер. Экскурсия прошла замечательно. Большое спасибо Вам и отдельно гиду Умару за впечатляющую поездку в горы, аккуратность вождения, увлекательные рассказы
- ИИрина12 марта 2024Искренне благодарим Валерия за великолепную экскурсию - мы узнали много нового и интересного (хотя не в первый раз в КМВ),
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «SPA»
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