Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 14 экскурсий в категории «SPA» в Кисловодске, цены от 3 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
17 отзывов
Групповая экскурсия Джилы-Су: термальные источники и водопады в Кисловодске
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по курортной местности Джилы-Су на северной стороне Эльбруса. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Окунётесь в целебные термальные источники»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
45 отзывов
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
«Расслабиться в термальных источниках»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Язык тролля из Кисловодска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Язык тролля из Кисловодска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
«В завершение мы отвезём вас на горный термальный источник, который прогревается нашим легендарным исполином — спящим вулканом Эльбрус»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
57004 560 за человека
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
«Язык Тролля», Голубое озеро, Черекская теснина и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники Аушигер — вы окунётесь в целебную горячую воду и зарядитесь энергией перед обратной дорогой»
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
19 000 за всё до 4 чел.
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
Открыть идиллические пейзажи трех регионов, посетить Долину нарзанов и оценить красоту водопадов
Начало: В Кисловодске по договоренности
«эко-сбор для входа к термальным источникам 50 руб»
8 июля в 11:00
5 авг в 11:00
14 700 за всё до 3 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000 за всё до 3 чел.
Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
30 отзывов
Язык Тролля: путешествие по сказочной Балкарии
Вас ждет захватывающее путешествие к скалистому Языку Тролля, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: По месту вашего проживания
«Термальные источники и рыцарский замок»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм Х века и термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм Х века и термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Начало: По договоренности
«Отведаете традиционные горские блюда в кафе с вдохновляющим видом на окрестности и зарядитесь энергией в термальных источниках»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 800 за всё до 4 чел.
Три ущелья Северной Осетии + Даргавс + термальные источники Бирагзанг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие по Северной Осетии: ущелья, Даргавс, термальные источники
Откройте для себя дух Северной Осетии: величественные ущелья, древние памятники и расслабление в термальных источниках
«Термальные источники Бирагзанг — притяное завершение насыщенного экскурсионного дня»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
28 500 за всё до 4 чел.
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Кисловодска)
Пройти по древним тропам - к источникам сил и вдохновения
«После Медовых водопадов посетим Суворовские термальные источники»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 000 за всё до 4 чел.
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
Начало: Ваш отель, Кисловодск
«Суворовские термальные источники На десерт у нас с вами купание в Суворовских термальных источниках»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 4 чел.
В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
«Термальные источники в Аушигере»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 800 за человека
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
Искупаться в термальных источниках, увидеть замок посреди озера и полюбоваться древними аулами
«Дополнительные расходы: термальные источники — 300 руб»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Цейское ущелье: путешествие в одно из красивейших мест Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Цейское ущелье: путешествие в одно из красивейших мест Осетии
Провести день в горной сказке, узнать о самобытном фольклоре региона и посетить термальные источники
Начало: От вашего отеля в Кисловодске
«На обратном пути заедем на термальные источники Бирагзанг, где вы сможете принять ванны из горячей минеральной воды»
5 авг в 07:00
6 авг в 07:00
18 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
    Выбрали джип-тур с уверенностью, что нам понравится. С нами ездил Сергей. В нашей компании достаточно общительные люди. Сергей оказался вполне
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    разговорчивым молодым человеком. Дорога была комфортная. За аккуратную езду по серпантину без тошноты отдельный респект. Технические остановки по требованию без проблем. Кафе для перекусов и обеда по маршруту предостаточно. Удалось сделать много разных видео и фото. Если вернусь в Кисловодск ещё, - с удовольствием выберу экскурсию с "v_gory_tur".

  • Т
    Терентьев
    4 июня 2024
    Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
    Весьма интересная экскурсия. И очень живописная и веселая. Виду просто 5 баллов. Гид был весьма сведущим. Много рассказал и показал. В том
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    числе, как приручить этих горных хомяков). Также проводил в процессе экскурсии интересные опросы между всеми. Совет: (это не претензия к организатору) Те, кто едут, имейте ввиду, что если вы боитесь высоты, проход до одного из водопадов (самого красивого) проходит через крайне маленькую дорожку над рекой с течением и с очень сильным ветром. И не забывайте о том, что там есть место с источником (маленький и без комфорта, мало ли кому важно) и там можно чуть искупаться (в общем, берите для этого определенные вещи).

  • М
    Мария
    29 мая 2024
    Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
    Ездили на Джилы-Су с гидом Сергеем. Поездка была хорошо организована, маршрут продуман, по пути к Эльбрусу посетили много красивых локаций для незабываемых впечатлений и фотографий.
  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
    Очень красивые места, впечатляет! Всем рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Кисловодска)
    Были на экскурсии с Русланом. Очень все понравилось. Душевно, ненавязчиво, интересно. Будем рекомендовать друзьям и знакомым
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
    Экскурсия очень интересная. Гора «Кольцо» - шикарный вид на Кисловодск, отличные фото, интересная легенда появления провалов в горе. Медовые водопады -
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    место отдохновения, очень рекомендую посетить. Петропавловский храмовый комплекс с самой высокой фигурой Иисуса - восхитительное место. Изумило своей неповторимостью. Такого мы еще нигде не видели. Огромное спасибо гиду - Аркадию. Очень интересно рассказывает, много знает, узнали очень много местных особенности. Очень приятно было провести с ним этот замечательный день. Еще и посмотреть Пятигорск, потереть нос Кисе Воробьянинову на удачу, сфоткаться с Остапом Бендером у Провала)), выпить вкуснейший кофе в старинном кафе Пятигорска, и завершить день в Суворовских термальных источниках. Мы очень благодарны Аркадию за продуманный маршрут, внимательность ко всем нашим пожелания. Всем рекомендуем путешествие по Кавказским Минеральным Волам вместе с этим замечательным молодым человеком.

  • В
    Виктория
    9 мая 2024
    Язык тролля из Кисловодска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
    Хотела бы выразить благодарность Алексею за прекрасную экскурсию 🤗 Алексей с юмором и интересно рассказал об исторических фактах. Мне очень
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    понравилось, что Алексей советовался с группой как лучше построить маршрут, поскольку погода очень изменчивая в горах. Обычно гиды просто проводят экскурсию по программе, а тут было приятно что мы совместно решили куда ехать в первую очередь. Кроме того, Алексей советовал в каждом месте где лучше покушать, что купить, помог сделать красивые фото на Языке Тролля) Всю дорогу подбадривал и веселил группу. Это была самая лучшая поездка и экскурсия, которая запомнится надолго. Желаю Алексею хороших туристов и легкой дороги) с удовольствием еще поеду с ним на экскурсию и рекомендую его)

  • М
    Мария
    1 мая 2024
    Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
    Всё отлично,рекомендую!
    Всё отлично,рекомендую!Всё отлично,рекомендую!Всё отлично,рекомендую!Всё отлично,рекомендую!
  • М
    Марина
    22 апреля 2024
    Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
    Добрый вечер. Экскурсия прошла замечательно. Большое спасибо Вам и отдельно гиду Умару за впечатляющую поездку в горы, аккуратность вождения, увлекательные рассказы
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    об местности, жителях и их обычаях. Пожелания каждого участника экскурсии были полностью удовлетворены. Мы максимально довольны всем тем, чем могли насладиться от этой поездки.

  • И
    Ирина
    12 марта 2024
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска)
    Искренне благодарим Валерия за великолепную экскурсию - мы узнали много нового и интересного (хотя не в первый раз в КМВ),
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    гид был очень внимателен к нашим просьбам, а еще - он уверенный безопасный водитель! Спасибо! С уважением - Ирина и Елена из Арники

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «SPA»

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  1. Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
  2. Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
  3. Язык тролля из Кисловодска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
  4. Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
  5. К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
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