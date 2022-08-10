Denis проводит ещё 1 экскурсию

Осторожно: это путешествие заставит вас бесповоротно влюбиться в природу Северного Кавказа! За один день вы объедете красивейшие локации Кабардино-Балкарии: овеянное легендами Баксанское ущелье и озеро Гижгит, перевал Актопрак и спрятанное в горах Чегемское ущелье. А кроме того, согреетесь в источниках Гедуко.
Описание экскурсии
Погружение в природу Кабардино-Балкарии
Маршрут охватит несколько природных мест Северного Кавказа с уникальными ландшафтами и атмосферой. На нашем пути:
- Баксанское ущелье — одно из самых живописных мест региона
- Озеро Гижгит — удивительный водоем в сердце ущелья, вода которого меняет цвет от зеленого до ярко-голубого в зависимости от сезона
- Перевал Актопрак — с горных высоких склонов вам откроются захватывающие дух виды на снежные вершины Кавказского хребта с одной стороны и гору Лха — с другой
- Чегемское ущелье: вы проедете по узкому каньону, который тесно обступили 300-метровые каменные стены, и полюбуетесь красотой Кавказских гор изнутри
- Чегемские водопады, спадающие с одной из стен ущелья. Зимой изящные струйки превращаются в огромные кружевные занавески, от которых сложно отвести взгляд.
- Уютное кафе балкарской кухни напротив водопадов, где вы отведаете местные блюда.
Расслабиться в термальных источниках
Теплым завершением нашего путешествия станет посещение термальных источников Гедуко. Вы погрузитесь в горячую воду открытых бассейнов и согреетесь даже в холодное время года.
Организационные детали
- Вас повезу я для или другой водитель из нашей команды
- Дополнительные расходы: вход в термальные источники — 400 ₽ с человека, обед в кафе (средняя стоимость блюда 350 ₽)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 419 туристов
Родился и вырос в Кисловодске. Туристическое образование. Долго жил и работал в столице. Осознав, что лучше гор могут быть только горы, вернулся в родной город. Всё время провожу в горах, мои хобби: альпинизм, скалозанье, ледолазанье, горный велосипед, горные лыжи. С радостью покажу вам родной край вместе с опытной командой.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 46 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всем доброго дня)). Денис, приветствую!
У нас собралась отличная компания (всем привет!) и возглавлял ее супергид Денис)). Программа путешествия отработана до мелочей. Головокружительные локации под рассказы гида. Отдельная благодарность за Чегем
У нас собралась отличная компания (всем привет!) и возглавлял ее супергид Денис)). Программа путешествия отработана до мелочей. Головокружительные локации под рассказы гида. Отдельная благодарность за Чегем
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К
Мне все понравилось! Потрясающие виды (особенно перевал Актопрак), небольшая группа, возможность где то остановится на подольше и походить (мы не были привязаны к очень жёсткому расписанию), и очень весёлый гид:) день закончился в ваннах на горячих источниках - было много людей, но это в целом впечатление не испортило), и эти ванны очень расславили под конец насыщенного дня!
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Горы, реки и озёра!!! Неописуемый восторг от красот природы!!! Адреналин горных серпантинов и релакс в термальных источниках. Вкусная еда и профессиональный гид!!!! Спасибо большое за впечатления!!!
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Спасибо Дмитрию за непринужденную и увлекательную экскурсию-это реально стоило увидеть! И за отличное вождение😊 по этим высотам
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М
Всё отлично,рекомендую!
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Не часто пишу отзывы, но в этот раз считаю обязательным это сделать, потому что этот джип-тур с гидом Денисом превзошли наши ожидания. Во-первых, по содержанию - за один день с
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