Denis проводит ещё 1 экскурсию

Погружение в природу Кабардино-Балкарии Маршрут охватит несколько природных мест Северного Кавказа с уникальными ландшафтами и атмосферой. В пути я расскажу о повседневной жизни и традициях кабардинцев и балкарцев, поделюсь историей 📖 Кавказа и местными легендами. На нашем пути:
Баксанское ущелье — одно из самых живописных мест региона. Вы узнаете о древних артефактах, найденных здесь археологами, и загадках, окружающих ущелье.
Озеро Гижгит — удивительный водоем в сердце ущелья, вода которого меняет цвет от зеленого до ярко-голубого в зависимости от сезона
Перевал Актопрак — с горных высоких склонов вам откроются захватывающие дух виды на снежные вершины Кавказского хребта с одной стороны и гору Лха — с другой
Чегемское ущелье: вы проедете по узкому каньону, который тесно обступили 300-метровые каменные стены, и полюбуетесь красотой Кавказских гор ⛰️ изнутри
Чегемские водопады, спадающие с одной из стен ущелья. Зимой изящные струйки превращаются в огромные кружевные занавески, от которых сложно отвести взгляд.
Уютное кафе балкарской кухни напротив водопадов, где вы отведаете местные блюда.
Расслабиться в термальных источниках Теплым завершением нашего путешествия станет посещение термальных источников Гедуко. Вы погрузитесь в горячую воду открытых бассейнов и согреетесь даже в холодное время года. А минеральная вода источников окажет благотворное действие на опорно-двигательную, сердечно-сосудистую и нервную системы.
Организационные детали
Экскурсия проходит на джипе в составе группы до 6 человек
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы: вход в термальные источники — 200 руб. с человека, обед в кафе (средняя стоимость блюда 200 руб. )
Экскурсию также можно заказать в индивидуальном формате на удобный для вас день: подробности уточняйте в переписке с гидом
Начало и место завершения
🚩 в Кисловодске
Экскурсия проводится в воскресенье в 07:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Родился и вырос в Кисловодске. Туристическое образование. Долго жил и работал в столице. Осознав, что лучше гор могут быть только горы, вернулся в родной город. Всё время провожу в горах: работа в туризме, хобби: альпинизм, скалозанье, ледолазанье, горный велосипед, горные лыжи))