Denis проводит ещё 1 экскурсию

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выездом из Кисловодска мы смогли посетить массу интересных мест - все заявленные в программе и даже успели бонусом заехать куда не планировали - полетали на парапланах в Чегемском ущелье. Во-вторых, по форме - небольшая группа попутчиков (6 человек), приятный в общении и знающий своё дело гид на комфортном, большом и мощном внедорожнике Toyota Sequoia. В-третьих (и здесь уже как повезёт), мы с женой оказались первыми по пути сбора попутчиков, а значит смогли выбрать себе самые удобные места в автомобиле. В длительной поездке с протяженными участками по бездорожью это очень важно. Да и с попутчиками нам повезло - они оказались приятными собеседниками. Ну и в четверых, организационные мелочи - пунктуальность встречи, завтрак/обед/ужин по дороге, зарядки разных типов в наличии у водителя, плей-лист по дороге «обратно», на одной из остановок комплимент от гида - кофе, сваренный на газовой горелке.

В общем, сама экскурсия - отличная, а в нашем случае с учётом «все совпало как нужно», и даже погода была сегодня «за нас» - остались самые лучшие впечатления!