Denis проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Погружение в природу Кабардино-Балкарии

Маршрут охватит несколько природных мест Северного Кавказа с уникальными ландшафтами и атмосферой. В пути я расскажу о повседневной жизни и традициях кабардинцев и балкарцев, поделюсь историей 📖 Кавказа и местными легендами. На нашем пути:

Баксанское ущелье — одно из самых живописных мест региона. Вы узнаете о древних артефактах, найденных здесь археологами, и загадках, окружающих ущелье.

— одно из самых живописных мест региона. Вы узнаете о древних артефактах, найденных здесь археологами, и загадках, окружающих ущелье. Озеро Гижгит — удивительный водоем в сердце ущелья, вода которого меняет цвет от зеленого до ярко-голубого в зависимости от сезона

— удивительный водоем в сердце ущелья, вода которого меняет цвет от зеленого до ярко-голубого в зависимости от сезона Перевал Актопрак — с горных высоких склонов вам откроются захватывающие дух виды на снежные вершины Кавказского хребта с одной стороны и гору Лха — с другой

— с горных высоких склонов вам откроются захватывающие дух виды на снежные вершины Кавказского хребта с одной стороны и гору Лха — с другой Чегемское ущелье : вы проедете по узкому каньону, который тесно обступили 300-метровые каменные стены, и полюбуетесь красотой Кавказских гор ⛰️ изнутри

: вы проедете по узкому каньону, который тесно обступили 300-метровые каменные стены, и полюбуетесь красотой Кавказских гор ⛰️ изнутри Чегемские водопады , спадающие с одной из стен ущелья. Зимой изящные струйки превращаются в огромные кружевные занавески, от которых сложно отвести взгляд.

, спадающие с одной из стен ущелья. Зимой изящные струйки превращаются в огромные кружевные занавески, от которых сложно отвести взгляд. Уютное кафе балкарской кухни напротив водопадов, где вы отведаете местные блюда.

Расслабиться в термальных источниках

Теплым завершением нашего путешествия станет посещение термальных источников Гедуко. Вы погрузитесь в горячую воду открытых бассейнов и согреетесь даже в холодное время года. А минеральная вода источников окажет благотворное действие на опорно-двигательную, сердечно-сосудистую и нервную системы.

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