Denis проводит ещё 1 экскурсию

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Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию

Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике

Denis
Denis – представитель из Кисловодска
Осторожно: это путешествие заставит вас бесповоротно влюбиться ❤️ в природу Северного Кавказа! За один день вы объедете красивейшие 🤩 локации Кабардино-Балкарии: овеянное легендами Баксанское ущелье и озеро Гижгит, перевал Актопрак и спрятанное в горах ⛰️ Чегемское ущелье.

А кроме того, согреетесь в источниках Гедуко и познакомитесь с традициями коренных народов региона.
Задать вопросОбычно отвечает за 28 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию

Что вас ожидает

Погружение в природу Кабардино-Балкарии
Маршрут охватит несколько природных мест Северного Кавказа с уникальными ландшафтами и атмосферой. В пути я расскажу о повседневной жизни и традициях кабардинцев и балкарцев, поделюсь историей 📖 Кавказа и местными легендами. На нашем пути:

  • Баксанское ущелье — одно из самых живописных мест региона. Вы узнаете о древних артефактах, найденных здесь археологами, и загадках, окружающих ущелье.
  • Озеро Гижгит — удивительный водоем в сердце ущелья, вода которого меняет цвет от зеленого до ярко-голубого в зависимости от сезона
  • Перевал Актопрак — с горных высоких склонов вам откроются захватывающие дух виды на снежные вершины Кавказского хребта с одной стороны и гору Лха — с другой
  • Чегемское ущелье: вы проедете по узкому каньону, который тесно обступили 300-метровые каменные стены, и полюбуетесь красотой Кавказских гор ⛰️ изнутри
  • Чегемские водопады, спадающие с одной из стен ущелья. Зимой изящные струйки превращаются в огромные кружевные занавески, от которых сложно отвести взгляд.
  • Уютное кафе балкарской кухни напротив водопадов, где вы отведаете местные блюда.

Расслабиться в термальных источниках
Теплым завершением нашего путешествия станет посещение термальных источников Гедуко. Вы погрузитесь в горячую воду открытых бассейнов и согреетесь даже в холодное время года. А минеральная вода источников окажет благотворное действие на опорно-двигательную, сердечно-сосудистую и нервную системы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на джипе в составе группы до 6 человек
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительные расходы: вход в термальные источники — 200 руб. с человека, обед в кафе (средняя стоимость блюда 200 руб. )
  • Экскурсию также можно заказать в индивидуальном формате на удобный для вас день: подробности уточняйте в переписке с гидом
Начало и место завершения
🚩 в Кисловодске
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию

Экскурсия проводится в воскресенье в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Denis
Denis
Родился и вырос в Кисловодске. Туристическое образование. Долго жил и работал в столице. Осознав, что лучше гор могут быть только горы, вернулся в родной город. Всё время провожу в горах: работа в туризме, хобби: альпинизм, скалозанье, ледолазанье, горный велосипед, горные лыжи))
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Denis проводит ещё 1 экскурсию

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