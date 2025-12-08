Худесский лабиринт — редкое природно-историческое чудо. Вы пройдёте по системе каменных тропинок, площадок и террас, которые вырезаны прямо в скале. Учёные до сих пор спорят, кем и зачем был создан лабиринт. Приглашаю вас погулять по этому мистическому месту и вдохновиться мощью кавказской природы.
Описание экскурсии
По пути к лабиринту вы узнаете:
- кто и зачем, по преданиям, создавал каменные тропы и что символизировали их формы
- какие легенды и поверья связывают с этим местом, а как его происхождение и назначение объясняют учёные
- как складывалась история Карачаево-Черкесии и чем отличаются культуры местных народов
- какие редкие растения здесь можно увидеть — например, ароматную карасунскую ромашку, которой горцы приписывают целебные свойства
- о том, как древние традиции, кухня и ремёсла остаются частью современной жизни региона
Худесский лабиринт вы будете исследовать самостоятельно.
Организационные детали
- Поездка проходит на УАЗ Патриот
- Дорога в одну сторону — примерно 3 часа, свободное время в лабиринте — около 1 часа
- Протяжённость пешеходной части — примерно 1,2 км
- Возьмите с собой перекус и воду
- Рекомендуемый возраст 10+
- Этот маршрут не подойдёт людям с ограниченной мобильностью или серьёзными хроническими заболеваниями
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 402 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
