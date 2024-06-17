Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

В Архызе путешественников ждут величественные виды Кавказа с ледниками и снежными вершинами. По пути к Архызу можно насладиться видами перевала Гумбаши и Эльбруса. На месте - треккинг по эко-тропам, подъем

на канатной дороге и пикник у горной реки. Экскурсия познакомит с местными традициями и историческими памятниками, такими как Шоанинский храм и Аланское городище. Программа подходит для всех, кто хочет открыть для себя природные и культурные богатства Кавказа

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для путешествия в Архыз из Кисловодска - июль и август. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подойдут для поездки: в это время меньше туристов, но погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы, хотя и возможны поездки, стоит быть готовым к холодам и сложным погодным условиям, которые могут ограничить доступ к некоторым маршрутам.

Сейчас август — это идеальное время.