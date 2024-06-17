Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

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К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска

Отправляйтесь в Архыз, чтобы увидеть Кавказ с открытки: ледники, ущелья и водопады. Вас ждут эко-тропы, пикник у реки и канатная дорога
В Архызе путешественников ждут величественные виды Кавказа с ледниками и снежными вершинами. По пути к Архызу можно насладиться видами перевала Гумбаши и Эльбруса. На месте - треккинг по эко-тропам, подъем
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на канатной дороге и пикник у горной реки.

Экскурсия познакомит с местными традициями и историческими памятниками, такими как Шоанинский храм и Аланское городище. Программа подходит для всех, кто хочет открыть для себя природные и культурные богатства Кавказа

4.7
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды Кавказа
  • 🏞️ Эко-тропы и треккинг
  • 🚡 Подъем на канатной дороге
  • 🍽️ Пикник у горной реки
  • 🕌 Исторические памятники

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для путешествия в Архыз из Кисловодска - июль и август. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подойдут для поездки: в это время меньше туристов, но погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы, хотя и возможны поездки, стоит быть готовым к холодам и сложным погодным условиям, которые могут ограничить доступ к некоторым маршрутам.
Сейчас август — это идеальное время.
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска

Что можно увидеть

  • Шоанинский храм
  • Аланское городище
  • Лик Христа

Описание экскурсии

Места притяжения перевала Гумбаши

Дорога в поселок Архыз сама по себе достойна отдельного путешествия: вас ждут потрясающие пейзажи перевела Гумбаши, виды на снежный Эльбрус и могучий Кавказский хребет. В пути мы остановимся в красивейших смотровых точках, посетим Шоанинский храм 10 века, приютившийся среди горных вершин, и Аланское городище с памятниками раннего христианства и монолитами менгирами. А еще совершим небольшой треккинг к гроту хребта Мицешта, где в 1999 году обнаружили загадочный Лик Христа.

Пейзажи заповедного Архыза

Еще немного — и вы уже в краю быстрых горных рек, заснеженных вершин, вечных ледников и кристального воздуха. Архыз покорит вас в любое время года: летом — манящими эко-тропами для треккинга, зимой — горнолыжными трассами. Мы поднимемся на канатке на высоту 3000 метров над ур. м., наслаждаясь головокружительными видами. А в завершение сделаем привал с пикником возле реки Архыз, поговорим о местном быте и попробуем локальную еду.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются питание и подъем по канатной дороге: от 1000 до 1500 руб. в зависимости от выбранного варианта
  • В поездке с вами будет гид-водитель из нашей команды
  • Экскурсия может начаться в любом городе КМВ
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников (до 20 чел.): подробности уточняйте в переписке с гидом
  • На маршруте бывает сильный ветер — одевайтесь тепло
  • Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ваш адрес минимум за 24 часа до начала экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий
Алий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 15442 туристов
Мы команда гидов. Работаем на Кавказе с 2016 года. Нас объединяет цель: превращать каждую экскурсию в уникальное, запоминающееся путешествие. Наша миссия — раскрывать богатство истории, культуры и природы нашего региона, вдохновлять
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их на новые открытия и создавать тёплую атмосферу доверия и взаимопонимания. Мы верим, что экскурсия — это больше, чем просто рассказ, это возможность погрузиться в атмосферу времени, почувствовать дух места и оставить незабываемые впечатления. Мы умеем превращать сухие даты и факты в интересные истории и легенды, что помогает сделать материал более доступным и запоминающимся. Наша команда отлично разбирается в природных особенностях региона, что позволяет нам сочетать исторические рассказы с природоохранными темами, создавая целостное представление о месте. Счастье не за горами, оно в горах!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Сергей
Организация немного хромала. Организатор позвонил только в 20 часов (при том что выезжать надо было в 7 утра), я уже думал поездки не будет. А вот гид был отличный, много
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рассказывал и много куда завозил по дороге. Завез на все известные точки и показал несколько не известных. Фотографировал и потом прислал фотки. Притормаживал когда фотографировал из машины на ходу. Ещё и с погодой повезло. Возил на УАЗ Патриот, ездить было очень комфортно.

Организация немного хромала. Организатор позвонил только в 20 часов (при том что выезжать надо было в
Организация немного хромала. Организатор позвонил только в 20 часов (при том что выезжать надо было в
Организация немного хромала. Организатор позвонил только в 20 часов (при том что выезжать надо было в
Организация немного хромала. Организатор позвонил только в 20 часов (при том что выезжать надо было в
Организация немного хромала. Организатор позвонил только в 20 часов (при том что выезжать надо было в
Организация немного хромала. Организатор позвонил только в 20 часов (при том что выезжать надо было в
Организация немного хромала. Организатор позвонил только в 20 часов (при том что выезжать надо было в
Организация немного хромала. Организатор позвонил только в 20 часов (при том что выезжать надо было в+1
Организация немного хромала. Организатор позвонил только в 20 часов (при том что выезжать надо было в
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Г
12 февраля были на экскурсии К вершинам гор. Экскурсия замечательная, нам еще конечно с погодой повезло. Ясный солнечный день. Экскурсовод- водитель у на был Вячеслав. Вячеслав местный житель. И ему
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отлично удалось совместить информационный материал с местностью.
Останавливались около всех интересных объектов. Слава подробно и доходчиво рассказывал нам историю каждого. Особенно понравился лик Христа.
Любовались видами Эльбруса с перевала.
Всем рекомендую принять участие в экскурсии "К вершинам гор". Получите массу прекрасных впечатлений.
Большое спасибо нашему гиду Славе.

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О
Экскурсия в целом понравилась. Звезду сняла из-за длинных очередей сначала в кассу, потом на фуникулер. Зато наверху любовались прекрасными видами на горы. Особенная благодарность нашему гиду Руслану. Это человек, понимающий и любящий свой край, подвозил и останавливался в самых красивых местах, рассказывал о местных обычаях.
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