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Казачье подворье

Эдельвейс
Эдельвейс – Гид из Кисловодска
Экскурсия ⛳ в Казачье подворье, что в станице Боргустанской недалеко от Ессентуков, будет интересна абсолютно всем — как любителям старины и истории 📖, жаждущим новых знаний, так и желающим сытно покушать и отлично провести время.

«Казачье подворье» — это целый этнографический комплекс, предлагающий посетителям увлекательные рассказы о житие казаков, театрализованную программу и вкуснейшее угощение.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🍤Можно и покушать
  • 🏡Выезжаем из города
  • 📜История и культура
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 900 ₽ за человека

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Казачье подворье
Казачье подворье

Что вы увидите

  • Казачье подворье
Посещение Казачьего подворья
Казачье подворье радушно открывает свои двери. В старинной усадьбе, которой более 100 лет, хозяйка встретит вас в национальном костюме и расскажет много интересного о казачьей жизни. Все предметы казачьего быта, находящиеся здесь, пропитаны историей 📖 — для открытия центра многие семьи казаков подарили старинные вещи. Хозяева предлагают экскурсантам примерить костюмы, погладить белье рубелем, разжечь светец, пронести коромысла с полными воды ведрами — попробуйте не разлить! Есть ещё гончарная мастерская, где мастера обучают желающих поучиться старинному казачьему ремеслу.
«Казачья свадьба» и широкое застолье
С культурой казаков туристов знакомит «Вольная казачка» — фольклорная группа, исполняющая старинные песни и приглашающая поучаствовать в театрализованных представлениях, в том числе в «казачьей свадьбе». Это не только неуёмное веселье, но и возможность прочувствовать самобытность казачества, познакомиться с его обрядами и обычаями.
В завершение экскурсии 🧭 вас ждёт широкое застолье с традиционными национальными блюдами, приготовленными по сохранившимся рецептам. Чего только не поставит хозяйка дорогим гостям на стол: сальце, картошка в мундире, соленья, капуста квашеная, вареники и узвар. И конечно бутылочка настоящей самогоночки. Хорошее настроение обеспечено!
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Выступление фольклорной группы.
Что не входит
  • Застолье — 700 руб.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с туристом
Казачье подворье
Казачье подворье
Казачье подворье
Казачье подворье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эдельвейс
Эдельвейс
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