Посещение Казачьего подворья

Казачье подворье радушно открывает свои двери. В старинной усадьбе, которой более 100 лет, хозяйка встретит вас в национальном костюме и расскажет много интересного о казачьей жизни. Все предметы казачьего быта, находящиеся здесь, пропитаны историей 📖 — для открытия центра многие семьи казаков подарили старинные вещи. Хозяева предлагают экскурсантам примерить костюмы, погладить белье рубелем, разжечь светец, пронести коромысла с полными воды ведрами — попробуйте не разлить! Есть ещё гончарная мастерская, где мастера обучают желающих поучиться старинному казачьему ремеслу.

«Казачья свадьба» и широкое застолье

С культурой казаков туристов знакомит «Вольная казачка» — фольклорная группа, исполняющая старинные песни и приглашающая поучаствовать в театрализованных представлениях, в том числе в «казачьей свадьбе». Это не только неуёмное веселье, но и возможность прочувствовать самобытность казачества, познакомиться с его обрядами и обычаями.

В завершение экскурсии 🧭 вас ждёт широкое застолье с традиционными национальными блюдами, приготовленными по сохранившимся рецептам. Чего только не поставит хозяйка дорогим гостям на стол: сальце, картошка в мундире, соленья, капуста квашеная, вареники и узвар. И конечно бутылочка настоящей самогоночки. Хорошее настроение обеспечено!