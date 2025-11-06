Индивидуальная
до 5 чел.
Отдых в Кисловодске: легендарные личности
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска начала 20-го века. Откройте для себя места, где творилась история, и узнайте о людях, изменивших город
усадьба казачьего генерала Георгия Абрезова, известная как «Дача Шаляпина»
Завтра в 13:30
11 дек в 09:30
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кисловодск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические тайны и архитектурные жемчужины
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
Билеты в музей-усадьбу художника Ярошенко оплачиваются отдельно в кассах при входе: 30 рублей взрослым, детям до 16 лет — бесплатно
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Любовные истории «на водах»
О курортной романтике и пикантных историях из жизни старинного Кисловодска
Начало: От площади возле Кисловодской крепости
Дополнительные расходы: билеты в музей-усадьбу Н
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
6800 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 ноября 2025Надежда очень прекрасный гид, образованный, легкий в общении человек. Однозначно рекомендуем:)
- ООльга3 ноября 2025В Кисловодск приехали впервые с семьёй в конце октября. С большой теплотой вспоминаем прогулку с Надеждой.
Пару слов хочется сказать о
- ООльга3 октября 2025Надежда!
Хотим выразить Вам огромную благодарность за прекрасную экскурсию по домам известных людей Кисловодска. Ваша эрудиция, увлеченность и искренняя любовь к
- ЕЕлена23 августа 2025Экскурсия очень интересная, узнали много информации про Старый Кисловодск. Сравнивали панорамы на старых фото и современные виды. Надежда просто кладезь интересной информации, рассказывает очень интересно. Подойдет для взрослых, любящих историю нашей страны
- ААнастасия16 августа 2025Отличная экскурсия! Остались под большим впечатлением от обзорной экскурсии. Гид Надежда очень увлекательно рассказывала о достопримечательностях, отвечала на все вопросы
- ААнастасия6 августа 2025Очень интересная и познавательная экскурсия
- ООльга5 августа 2025В последний выходной июля,по традиции, выбрались коллективом прогуляться по окрестностям КМВ. В этом году выбор пал на Кисловодск. Мы все
- ММария29 июля 2025Экскурсия по Кисловодску с Надеждой — настоящее удовольствие! Ее знания, увлеченность и доброжелательность сделали прогулку незабываемой. Мы узнали много интересного
- ССавина27 июля 2025Очень рекомендуем гида Надежду - с огромным удовольствием погуляли с ней по улочкам Кисловодска. Заглянули в такие уголки, в которых без знающего человека никогда бы не оказался. Благодаря ей Кисловодск стал живым и объемным!
- ЮЮлия27 июля 2025Спасибо за чудесную экскурсию, узнали столько удивительного не только о людях города, но и о его насыщенной истории, заглядывали в уголки, куда сами не дошли бы. Благодарим Надежду за отличный и душевный рассказ!
- ННадежда22 июля 2025Очень понравилась экскурсия.
Получила истинное удовольствие!
Благодарю Надежду за ее профессионализм и высокий уровень знаний!
- ББирюлина29 июня 2025Выбрали эту экскурсию и не пожалели: провели 2 незабываемых часа в компании гида Надежды. Надежда- не тот, обыкновенный гид, который
- ААлександра25 июня 2025Лëгкость общения, чудесный юмор, разжигание интереса к городу и неожиданные истории - это то, что нам было нужно для отдыха
- TTatiana11 июня 2025Надежда очень интересно и с большой любовью к своему городу провела экскурсию. Узнали много нового об истории и людях Кисловодска и взглянули на город другими глазами.
- ЕЕкатерина8 июня 2025Спасибо большое Надежде за интереснейшую экскурсию! Нам очень понравилось!
- ЕЕлена26 мая 2025Замечательная экскурсия! Мы в восторге! Обязательно к посещению!
- ММария9 мая 2025Один из лучших гидов на сайте Трипстер, а мы пользуемся данным сайтом несколько раз в год и имеем с чем сравнивать! Прекрасное знание истории, легкая и при этом объемная подача материала, любовь к своему городу, которой невольно заражаешься! Спасибо большое!
- ННаталья21 апреля 2025Отличная экскурсия. Прогулка вышла несложная, было очень интересно послушать различные истории, материала было не очень много, но информация преподносилась так,
- ООльга24 марта 2025Спасибо огромное Надежде за доставленное удовольствие посмотреть уникальные места и послушать увлекательнейшие истории об этих местах. Не раз бывала в
- ВВладимир4 марта 2025Очень понравилась экскурсия с Надеждой! Человек, влюблённый в свой город и его историю. Необычный маршрут по укромным уголкам, которые открывают город с совершенно другой стороны. История города через людей, которые сделали этот город таким красивым и неповторимым.
