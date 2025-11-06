читать дальше

городу сделали наше путешествие во времени невероятно увлекательным и познавательным.



Нам особенно понравилось, как Вы умело сплетали исторические факты с интересными рассказами из жизни знаменитых жителей Кисловодска. Благодаря Вам, дома перестали быть просто зданиями, а превратились в свидетелей эпохи, хранящими память о великих людях Кисловодска, чьи судьбы были связаны с этим прекрасным городом.



Ваш рассказ о был ярким и запоминающимся. Вы не только рассказали об истории домов, но и поделились интересными деталями о жизни и творчестве их владельцев и постояльцев.



Ваша готовность отвечать на вопросы и делиться дополнительной информацией сделала экскурсию еще более ценной. Чувствовалось, что Вы действительно любите свое дело и хотите, чтобы гости Кисловодска узнали больше об его истории и культуре.



Рекомендуем всем, кто интересуется историей и культурой Кисловодска, обязательно посетить Вашу экскурсию!



С уважением, Ольга и Александр