Отдых в Кисловодске: легендарные личности на курорте
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Отдых в Кисловодске: легендарные личности
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска начала 20-го века. Откройте для себя места, где творилась история, и узнайте о людях, изменивших город
«усадьба казачьего генерала Георгия Абрезова, известная как «Дача Шаляпина»»
Завтра в 13:30
11 дек в 09:30
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Кисловодск: город вдохновения
Пешая
3 часа
284 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Кисловодск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические тайны и архитектурные жемчужины
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
«Билеты в музей-усадьбу художника Ярошенко оплачиваются отдельно в кассах при входе: 30 рублей взрослым, детям до 16 лет — бесплатно»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6600 ₽ за всё до 5 чел.
Любовные истории «на водах»
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Любовные истории «на водах»
О курортной романтике и пикантных историях из жизни старинного Кисловодска
Начало: От площади возле Кисловодской крепости
«Дополнительные расходы: билеты в музей-усадьбу Н»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
6800 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 ноября 2025
    Отдых в Кисловодске: легендарные личности на курорте
    Надежда очень прекрасный гид, образованный, легкий в общении человек. Однозначно рекомендуем:)
  • О
    Ольга
    3 ноября 2025
    Отдых в Кисловодске: легендарные личности на курорте
    В Кисловодск приехали впервые с семьёй в конце октября. С большой теплотой вспоминаем прогулку с Надеждой.
    Пару слов хочется сказать о
    читать дальше

    нашем гиде лично. Надежда очень интеллигентный, приятный в общении человек, который безмерно любит свой город, знает и дорожит историей родного края.
    Прогулка сама по себе была интересна и познавательна. Мы увидели культурные объекты, которые на виду. Заглянули во дворики, скрытые от глаз. Полюбовались прекрасным видом на вокзал. Узнали интересные исторические факты. Вместе побывали в Нарзанной галерее. И съёмки фильма "Чебурашка"
    не обошли стороной, так как были вместе с девятилетней дочкой.
    В конце экскурсии Надежда посоветовала маршруты для дальнейших прогулок. Это было прекрасное начало нашего путешествия!

  • О
    Ольга
    3 октября 2025
    Отдых в Кисловодске: легендарные личности на курорте
    Надежда!

    Хотим выразить Вам огромную благодарность за прекрасную экскурсию по домам известных людей Кисловодска. Ваша эрудиция, увлеченность и искренняя любовь к
    читать дальше

    городу сделали наше путешествие во времени невероятно увлекательным и познавательным.

    Нам особенно понравилось, как Вы умело сплетали исторические факты с интересными рассказами из жизни знаменитых жителей Кисловодска. Благодаря Вам, дома перестали быть просто зданиями, а превратились в свидетелей эпохи, хранящими память о великих людях Кисловодска, чьи судьбы были связаны с этим прекрасным городом.

    Ваш рассказ о был ярким и запоминающимся. Вы не только рассказали об истории домов, но и поделились интересными деталями о жизни и творчестве их владельцев и постояльцев.

    Ваша готовность отвечать на вопросы и делиться дополнительной информацией сделала экскурсию еще более ценной. Чувствовалось, что Вы действительно любите свое дело и хотите, чтобы гости Кисловодска узнали больше об его истории и культуре.

    Рекомендуем всем, кто интересуется историей и культурой Кисловодска, обязательно посетить Вашу экскурсию!

    С уважением, Ольга и Александр

  • Е
    Елена
    23 августа 2025
    Отдых в Кисловодске: легендарные личности на курорте
    Экскурсия очень интересная, узнали много информации про Старый Кисловодск. Сравнивали панорамы на старых фото и современные виды. Надежда просто кладезь интересной информации, рассказывает очень интересно. Подойдет для взрослых, любящих историю нашей страны
  • А
    Анастасия
    16 августа 2025
    Отдых в Кисловодске: легендарные личности на курорте
    Отличная экскурсия! Остались под большим впечатлением от обзорной экскурсии. Гид Надежда очень увлекательно рассказывала о достопримечательностях, отвечала на все вопросы
    читать дальше

    и создала приятную атмосферу. Маршрут был хорошо продуман – за короткое время увидели главные места города, узнали много интересных фактов. Отдельное спасибо за четкую организацию и комфортный темп. Рекомендую всем!

  • А
    Анастасия
    6 августа 2025
    Отдых в Кисловодске: легендарные личности на курорте
    Очень интересная и познавательная экскурсия
  • О
    Ольга
    5 августа 2025
    Отдых в Кисловодске: легендарные личности на курорте
    В последний выходной июля,по традиции, выбрались коллективом прогуляться по окрестностям КМВ. В этом году выбор пал на Кисловодск. Мы все
    читать дальше

    коренные жители Кавминвод, и, конечно, не раз бывали в этом уютном и красивом городке. Хотелось более близкого знакомства. И продумывая маршрут прогулки наткнулись на предложения индивидуальных экскурсий. Из довольно большого выбора приглянулось предложение Надежды. И интуиция нас не подвела! Потрясающий экскурсовод!!!, влюблённый в свой город, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! Замечательный человек, приятный в общении, с которым нам было легко и увлекательно открывать для себя любимый Кисловодск совершенно с необычной стороны. Это были живые истории,насыщенные фактами и событиями о которых,просто необходимо знать и помнить.
    Обязательно вернемся еще раз побродить с Надеждой по окрестностям курорта!

  • М
    Мария
    29 июля 2025
    Отдых в Кисловодске: легендарные личности на курорте
    Экскурсия по Кисловодску с Надеждой — настоящее удовольствие! Ее знания, увлеченность и доброжелательность сделали прогулку незабываемой. Мы узнали много интересного
    читать дальше

    о городе и его истории, а атмосфера была теплой и дружелюбной. Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Кисловодском в лучших традициях!

  • С
    Савина
    27 июля 2025
    Отдых в Кисловодске: легендарные личности на курорте
    Очень рекомендуем гида Надежду - с огромным удовольствием погуляли с ней по улочкам Кисловодска. Заглянули в такие уголки, в которых без знающего человека никогда бы не оказался. Благодаря ей Кисловодск стал живым и объемным!
  • Ю
    Юлия
    27 июля 2025
    Отдых в Кисловодске: легендарные личности на курорте
    Спасибо за чудесную экскурсию, узнали столько удивительного не только о людях города, но и о его насыщенной истории, заглядывали в уголки, куда сами не дошли бы. Благодарим Надежду за отличный и душевный рассказ!
  • Н
    Надежда
    22 июля 2025
    Отдых в Кисловодске: легендарные личности на курорте
    Очень понравилась экскурсия.
    Получила истинное удовольствие!
    Благодарю Надежду за ее профессионализм и высокий уровень знаний!
  • Б
    Бирюлина
    29 июня 2025
    Отдых в Кисловодске: легендарные личности на курорте
    Выбрали эту экскурсию и не пожалели: провели 2 незабываемых часа в компании гида Надежды. Надежда- не тот, обыкновенный гид, который
    читать дальше

    перечисляет даты и исторические факты, Надежда - профессионал, обожающая свой город и свою работу. Мы прошлись по Кисловодску нестандартным туристическим маршрутом, получили удовольствие от рассказа и общения.
    Наталия.

  • А
    Александра
    25 июня 2025
    Отдых в Кисловодске: легендарные личности на курорте
    Лëгкость общения, чудесный юмор, разжигание интереса к городу и неожиданные истории - это то, что нам было нужно для отдыха
    читать дальше

    и погружения в атмосферу Кисловодска! Спасибо за горящие глаза и заразительные улыбки, за таких разных героев и удивительные факты! Мы с большим удовольствием провели с вами время, Надежда!

  • T
    Tatiana
    11 июня 2025
    Отдых в Кисловодске: легендарные личности на курорте
    Надежда очень интересно и с большой любовью к своему городу провела экскурсию. Узнали много нового об истории и людях Кисловодска и взглянули на город другими глазами.
  • Е
    Екатерина
    8 июня 2025
    Отдых в Кисловодске: легендарные личности на курорте
    Спасибо большое Надежде за интереснейшую экскурсию! Нам очень понравилось!
  • Е
    Елена
    26 мая 2025
    Отдых в Кисловодске: легендарные личности на курорте
    Замечательная экскурсия! Мы в восторге! Обязательно к посещению!
  • М
    Мария
    9 мая 2025
    Отдых в Кисловодске: легендарные личности на курорте
    Один из лучших гидов на сайте Трипстер, а мы пользуемся данным сайтом несколько раз в год и имеем с чем сравнивать! Прекрасное знание истории, легкая и при этом объемная подача материала, любовь к своему городу, которой невольно заражаешься! Спасибо большое!
  • Н
    Наталья
    21 апреля 2025
    Отдых в Кисловодске: легендарные личности на курорте
    Отличная экскурсия. Прогулка вышла несложная, было очень интересно послушать различные истории, материала было не очень много, но информация преподносилась так,
    читать дальше

    что помнишь каждый рассказ и через время и можешь без труда пересказать другим. С теплотой вспоминала слова Надежды, проходя мимо знакомых мест, гулять по городу после экскурсии стало значительно интереснее. Сам маршрут тоже несложный, как раз то что надо для моих пожилых родителей, они, кстати, не хотели идти со мной на экскурсию, т к постоянно ездят отдыхать в этот регион и все здесь знают, но в итоге им тоже очень понравилось, оба отметили, что не все знали и не зря пошли. Спасибо, Надежде за выверенную до мелочей экскурсию!

  • О
    Ольга
    24 марта 2025
    Отдых в Кисловодске: легендарные личности на курорте
    Спасибо огромное Надежде за доставленное удовольствие посмотреть уникальные места и послушать увлекательнейшие истории об этих местах. Не раз бывала в
    читать дальше

    Кисловодске, но по этому маршруту не ходила. И даже если бы и ходила, то лишь отметила бы интересные здания. Надежда интереснейшим рассказом и показом старинных фотографий и гравюр, раскрыла историю, показала изюминки, о которых вряд ли и местные, живущие в этих домах знают! Огромное спасибо, надеюсь на будущие встречи!

  • В
    Владимир
    4 марта 2025
    Отдых в Кисловодске: легендарные личности на курорте
    Очень понравилась экскурсия с Надеждой! Человек, влюблённый в свой город и его историю. Необычный маршрут по укромным уголкам, которые открывают город с совершенно другой стороны. История города через людей, которые сделали этот город таким красивым и неповторимым.
