Развлечения в Кисловодске

Найдено 4 экскурсии в категории «Развлечения» в Кисловодске, цены от 1 790 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая поездка в экопарк «Долина нарзанов»
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
4 отзыва
Групповая поездка в экопарк «Долина нарзанов»
По красивейшей дороге в Приэльбрусье - к природному «ансамблю» целебных источников
Начало: Возле Колоннады в Кисловодске
«В группе до 10 человек вы посетите экопарк, где можно попробовать 20 видов целебной воды»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 790 за человека
Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
Провести насыщенный день среди живописной природы и дружелюбных животных
Начало: В Кисловодске
«📍 Экопарк «Долина Нарзанов» — отличная возможность попробовать разные виды нарзанов, набрать воды с собой, а также прогуляться по парку»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за человека
Экопарк «Долина Нарзанов»
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Экопарк «Долина Нарзанов»
Начало: Заберу от места проживания
«Предлагаю Вам интересную экскурсию из Кисловодска в экопарк "Долина Нарзанов"»
Сегодня в 09:00
22 июня в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост
Перезагрузиться в горах, попить целебного нарзана и пройти по северному склону Эльбруса
«На обратном пути заедем в экопарк «Долина Нарзанов»»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 17 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    Экопарк «Долина Нарзанов»
    Ездили на экскурсию в Долину нарзанов с заездом на плато Шаджатмаз. Потрясающие виды на всем пути. Али очень пунктуален, подъехал
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    к нашему санаторию заранее. Вёл экскурсию очень интересно и познавательно. Отдельно отметили хорошую и грамотную речь гида. Уверенный и аккуратный водитель. В следующий приезд возьмём у него экскурсию на другие туристические объекты.

  • Е
    Екатерина
    27 апреля 2024
    Экопарк «Долина Нарзанов»
    Очень интересная экскурсия, спасибо гиду!
  • В
    Владимир
    14 апреля 2024
    Групповая поездка в экопарк «Долина нарзанов»
    Экскурсия прошла очень хорошо, впечатления только положительные. Водитель Роман приехал на место встречи четко в назначенное время. По пути туда Роман рассказывал
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    историю Кисловодска и об окрестностях. Информации немного, но ёмко и интересно. Транспорт в нормальном состоянии. Для тех, кто не хочет уезжать на весь день, но при этом есть желание подышать чистым воздухом и насладиться атмосферой, данная экскурсия - замечательный вариант. Спасибо за экскурсию!

  • В
    Виктор
    1 марта 2024
    Групповая поездка в экопарк «Долина нарзанов»
    Остался доволен экскурсией, Это прекрасное место для прогулок на природе и отдыха от городской суеты. Парк очень ухоженный, с естественной
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    природой и чистым свежим воздухом. В выходные дни здесь собирается много людей, которые отдыхают. Можно взять в аренду домик или беседку, приготовить шашлыки или просто провести вечер в компании друзей и близких. Терренкур (тропа) легкий, без особых перепадов высот. В кафе готовят очень вкусные хычины, а цены вполне приемлемые. Я рекомендую это место для посещения

  • Д
    Диана
    25 февраля 2024
    Групповая поездка в экопарк «Долина нарзанов»
    Очень классная получилась поездка в экопарк «Долина нарзанов». Маршрут понравился, внедорожник улетный и комфортабельный. Гид Роман очень интересно и подробно рассказывал всю поездку. Однозначно поедем еще!
  • В
    Владимир
    13 ноября 2023
    Экопарк «Долина Нарзанов»
    Экопарк хор. проект, много +элементов, самый короткий путь посмотреть реальные горы и ущелье приехав в Кисловодск. Замечания: 1. Завершающие сотни метров экотропы
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    требуют доработки, был сухой день, а это место было влажным, грязноватым. Необходимо расширить 100 метров тропы на последнем участке, слишком узкое место, не помешает дренаж, гравийная подсыпка. 2. Кафе. Из-за узкого места по пригот. шашлыка и рыбы, ожидание заказа раздражает людей. Либо ограничится хычинами, либо расшить узкое место

  • Р
    Рианна
    23 июля 2023
    Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
    В первую очередь хочу отметить клиентоориентированность: время, дата экскурсии и наши пожелания были полностью удовлетворены, несмотря на то, что свободного
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    времени на момент бронирования не было. Во-вторых, тактичность и вежливость гидов. Сама экскурсия действительно интересная, детям особенно понравилась конная прогулка. Гид Али-Мурат порекомендовал кафе с вкусной едой по приемлемой цене. Экскурсия получилась насыщенной. Мы были впервые в КМВ, проездом на один день. Времени было ограничено, хотелось по максимум посмотреть местные достопримечательности, поэтому в Долине нарзанов провели мало времени. Для себя поняли, чтобы насладится всеми красотами местной природы времени надо гораздо больше, так как есть куда съездить и что посмотреть. Рекомендуем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Развлечения»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Групповая поездка в экопарк «Долина нарзанов»
  2. Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
  3. Экопарк «Долина Нарзанов»
  4. Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 1 790 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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