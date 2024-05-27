1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Групповая поездка в экопарк «Долина нарзанов»
По красивейшей дороге в Приэльбрусье - к природному «ансамблю» целебных источников
Начало: Возле Колоннады в Кисловодске
«В группе до 10 человек вы посетите экопарк, где можно попробовать 20 видов целебной воды»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 790₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
Провести насыщенный день среди живописной природы и дружелюбных животных
Начало: В Кисловодске
«📍 Экопарк «Долина Нарзанов» — отличная возможность попробовать разные виды нарзанов, набрать воды с собой, а также прогуляться по парку»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Экопарк «Долина Нарзанов»
Начало: Заберу от места проживания
«Предлагаю Вам интересную экскурсию из Кисловодска в экопарк "Долина Нарзанов"»
Сегодня в 09:00
22 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост
Перезагрузиться в горах, попить целебного нарзана и пройти по северному склону Эльбруса
«На обратном пути заедем в экопарк «Долина Нарзанов»»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 17 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория27 мая 2024Ездили на экскурсию в Долину нарзанов с заездом на плато Шаджатмаз. Потрясающие виды на всем пути. Али очень пунктуален, подъехал
- ЕЕкатерина27 апреля 2024Очень интересная экскурсия, спасибо гиду!
- ВВладимир14 апреля 2024Экскурсия прошла очень хорошо, впечатления только положительные. Водитель Роман приехал на место встречи четко в назначенное время. По пути туда Роман рассказывал
- ВВиктор1 марта 2024Остался доволен экскурсией, Это прекрасное место для прогулок на природе и отдыха от городской суеты. Парк очень ухоженный, с естественной
- ДДиана25 февраля 2024Очень классная получилась поездка в экопарк «Долина нарзанов». Маршрут понравился, внедорожник улетный и комфортабельный. Гид Роман очень интересно и подробно рассказывал всю поездку. Однозначно поедем еще!
- ВВладимир13 ноября 2023Экопарк хор. проект, много +элементов, самый короткий путь посмотреть реальные горы и ущелье приехав в Кисловодск. Замечания: 1. Завершающие сотни метров экотропы
- РРианна23 июля 2023В первую очередь хочу отметить клиентоориентированность: время, дата экскурсии и наши пожелания были полностью удовлетворены, несмотря на то, что свободного
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Развлечения»
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