Это экскурсия-погружение в яркий быт семьи казаков. Вы узнаете, как появились, жили и живут в наши дни казаки-некрасовцы. Хозяйка хаты расскажет, как девушек выдавали замуж и как складывался их семейный быт. Познакомит вас с народными традиционными видами прикладного искусства. Научит старинным играм и угостит традиционными блюдами.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–6 человек или 2000 ₽ за человека, если вас больше

от 12 000 ₽ за 1–6 человек или 2000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Приехав в подворье «Жар-птица», вы попадёте в гости к казакам-некрасовцам, которые сохраняют старинные русские традиции конца 17 века. Они будут рады показать вам настоящий казачий быт! Поучаствовать в интерактивах и отведать блюда национальной кухни будет интересно как тем, кто приехал первый раз, так и знатокам казачьего уклада.

В ходе дружеской беседы вы узнаете:

Зачем нужно подавать кофе в постель

Почему встречают по одежке, а провожают по уму

Что такое загашник

Почему раньше кичились

И многое другое!

Участвуя в забавах по-казачьи, вы сможете поиграть в казачий боулинг, косточки и рогач — эти развлечения подходят как для взрослых, так и для детей.

Во время чаепития хозяюшка проведёт для вас церемонию, во время которой расскажет легенды и сказки допетровских времён. А если захотите, накормит пирожками и традиционными сладостями (за дополнительную плату).

Организационные детали