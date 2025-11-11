Это экскурсия-погружение в яркий быт семьи казаков. Вы узнаете, как появились, жили и живут в наши дни казаки-некрасовцы. Хозяйка хаты расскажет, как девушек выдавали замуж и как складывался их семейный быт. Познакомит вас с народными традиционными видами прикладного искусства. Научит старинным играм и угостит традиционными блюдами.
Приехав в подворье «Жар-птица», вы попадёте в гости к казакам-некрасовцам, которые сохраняют старинные русские традиции конца 17 века. Они будут рады показать вам настоящий казачий быт! Поучаствовать в интерактивах и отведать блюда национальной кухни будет интересно как тем, кто приехал первый раз, так и знатокам казачьего уклада.
В ходе дружеской беседы вы узнаете:
- Зачем нужно подавать кофе в постель
- Почему встречают по одежке, а провожают по уму
- Что такое загашник
- Почему раньше кичились
- И многое другое!
Участвуя в забавах по-казачьи, вы сможете поиграть в казачий боулинг, косточки и рогач — эти развлечения подходят как для взрослых, так и для детей.
Во время чаепития хозяюшка проведёт для вас церемонию, во время которой расскажет легенды и сказки допетровских времён. А если захотите, накормит пирожками и традиционными сладостями (за дополнительную плату).
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Поездка проходит на автомобиле Соболь 4*4 (полный привод). Детские места оборудуются по запросу
- Обед или чаепитие оплачивается дополнительно:
— чёрный чай «Тавсан Каны», лепёшки с домашним сыром, праздничный пирог кете, турецкий садэ лукум с фундуком — 2000 ₽ за взрослого, 1000 ₽ за ребёнка
— мерджимек шарба, курочка на каше, куру фасулье, чёрный чай «Тавсан Каны», праздничный пирог кете, турецкий садэ лукум с фундуком — 3500 ₽ за взрослого, 2000 ₽ за ребёнка
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Мира
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Кисловодске
Провела экскурсии для 1463 туристов
Я — коренная кисловодчанка и профессиональный аттестованный гид. Люблю Кавказ всей душой и горжусь, что могу показать гостям его могущественные горы, великолепные водопады, кристально-чистые озёра и рассказать настоящую историю региона. Когда-то
