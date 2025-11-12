Мы устроим для вас удивительно душевное путешествие по Верхней Балкарии — региону, где норвежские пейзажи встречаются с кавказскими вершинами, а улыбки жителей греют сильнее горных источников. Вы увидите лучшие места гостеприимной республики — Голубые озёра и Язык Тролля. А ещё приготовите хычины — дань живой традиции горцев, символ солнца, тепла и щедрости.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание мастер-класса

6:30–11:30 — поездка в сердце Кавказа

По ходу маршрута вы увидите:

Безенгийскую стену — снежную гряду пятитысячников, которую сравнивают с Гималаями

«Язык Тролля» (или Дракона) — скальный выступ над ущельем, откуда открываются головокружительные панорамы

Церик-Кёль — одно из самых глубоких карстовых озёр мира, сверкающее насыщенной бирюзой

Черекскую теснину — ущелье с отвесными скалами и легендой о замке людоеда

Верхнюю Балкарию — селения 13 века и родовые башни

Каскадный водопад — живописное зрелище среди горных склонов

12:30–14:30 — живая вода

Устроим паузу на 1,5-2 часа для отдыха в горячих источниках Аушигера. Вода здесь насыщена минералами и обладает лечебным эффектом, т. к. содержит калий, бром, натрий, углекислоту и азот. Купание в этих ваннах не просто расслабляет — оно, по словам местных, омолаживает и придаёт сил.

15:00–16:00 — солнышко в руках

Один из самых запоминающихся моментов путешествия — кулинарный мастер-класс. В небольшом кафе с домашней атмосферой вы своими руками приготовите хычины — ароматные лепёшки с сыром, картошкой, мясом или зеленью. Вас научат замешивать мягкое, тянущееся тесто, выбирать начинку и жарить лепёшки на раскалённой сковороде. Вы узнаете:

Сколько существует видов хычинов и в чём их отличие

Какое значение они имеют в балкарской культуре

Что на самом деле означает приглашение «на хычины»

Организационные детали