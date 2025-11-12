Мы устроим для вас удивительно душевное путешествие по Верхней Балкарии — региону, где норвежские пейзажи встречаются с кавказскими вершинами, а улыбки жителей греют сильнее горных источников. Вы увидите лучшие места гостеприимной республики — Голубые озёра и Язык Тролля. А ещё приготовите хычины — дань живой традиции горцев, символ солнца, тепла и щедрости.
Описание мастер-класса
6:30–11:30 — поездка в сердце Кавказа
По ходу маршрута вы увидите:
- Безенгийскую стену — снежную гряду пятитысячников, которую сравнивают с Гималаями
- «Язык Тролля» (или Дракона) — скальный выступ над ущельем, откуда открываются головокружительные панорамы
- Церик-Кёль — одно из самых глубоких карстовых озёр мира, сверкающее насыщенной бирюзой
- Черекскую теснину — ущелье с отвесными скалами и легендой о замке людоеда
- Верхнюю Балкарию — селения 13 века и родовые башни
- Каскадный водопад — живописное зрелище среди горных склонов
12:30–14:30 — живая вода
Устроим паузу на 1,5-2 часа для отдыха в горячих источниках Аушигера. Вода здесь насыщена минералами и обладает лечебным эффектом, т. к. содержит калий, бром, натрий, углекислоту и азот. Купание в этих ваннах не просто расслабляет — оно, по словам местных, омолаживает и придаёт сил.
15:00–16:00 — солнышко в руках
Один из самых запоминающихся моментов путешествия — кулинарный мастер-класс. В небольшом кафе с домашней атмосферой вы своими руками приготовите хычины — ароматные лепёшки с сыром, картошкой, мясом или зеленью. Вас научат замешивать мягкое, тянущееся тесто, выбирать начинку и жарить лепёшки на раскалённой сковороде. Вы узнаете:
- Сколько существует видов хычинов и в чём их отличие
- Какое значение они имеют в балкарской культуре
- Что на самом деле означает приглашение «на хычины»
Организационные детали
- Мы заберём вас из любого удобного вам места и после экскурсии привезём обратно. Не забудьте взять с собой паспорт, а также воду и перекус
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры
- Дорога в одну сторону занимает 3–4 часа
- Дополнительно оплачивается обед (600–700 ₽) и горячие источники (200 ₽ с чел.)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 06:30
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 1186 туристов
Вместе с нашей командой гидов мы проводим туры по Северному Кавказу с 2015 года. Учитываем все пожелания клиентов. Подбираем индивидуальные маршруты. Мы делаем всё, чтобы ваш отдых прошёл в дружескойЗадать вопрос
