скидка
25%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая конная прогулка с мастер-классом в Кисловодске
Получите незабываемые впечатления от верховой езды и освойте азы конного дела в живописных уголках Кисловодска
Начало: В районе Курортного парка
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
20001 500₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс по верховой езде (в мини-группе)
Научиться уверенно держаться в седле и отправиться на конную прогулку
Начало: У Колоннады
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 800₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов
Погрузиться в атмосферу кавказского гостеприимства и научиться готовить традиционное блюдо
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 августа 2024Прекрасно организованная прогулка на лошадях по ущелью. Я ехала на лошади впервые, попалось чудесное создание с прекрасным характером, впрочем, у
- ТТатьяна9 августа 2024Потрясающая спокойная прогулка на красивых благородных лошадях! Мы получили массу удовольствия!
- EEkaterina9 августа 2024Хорошие ребята,отзывчивые и позитивные. Самое то для новичков или тех,кто боится лошадей. Рекомендую! Виды потрясающее. Не пожалеете!
- ССергей8 июня 2024Очень понравилось. Масса впечатлений рекомендую очень.
- ССергей23 февраля 2024Первый раз сел на коня, немного боязно было. Ребята, сопровождающие нашу группу, спокойно, без криков, оров с дружелюбием и юмором
- ООЛЬГА7 февраля 2024Посетила мастер Класс по верховой езде и конную прогулку по Березовскому ущелью. Эта была очень живая и захватывающая экскурсия. Лошадки
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Мастер-классы»
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