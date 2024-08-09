Интересные программы мастер-классы Кисловодска

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Кисловодске, цены от 1 500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
Конные прогулки
скидка
25%
45 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая конная прогулка с мастер-классом в Кисловодске
Получите незабываемые впечатления от верховой езды и освойте азы конного дела в живописных уголках Кисловодска
Начало: В районе Курортного парка
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
20001 500 за человека
Мастер-класс по верховой езде (в мини-группе)
На машине
Конные прогулки
4 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс по верховой езде (в мини-группе)
Научиться уверенно держаться в седле и отправиться на конную прогулку
Начало: У Колоннады
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 800 за человека
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов
Погрузиться в атмосферу кавказского гостеприимства и научиться готовить традиционное блюдо
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    9 августа 2024
    Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
    Прекрасно организованная прогулка на лошадях по ущелью. Я ехала на лошади впервые, попалось чудесное создание с прекрасным характером, впрочем, у
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    ребят все лошади такие) дочка осталась в полном восторге, весь день разговоры были только про лошадей. Потрясающие пейзажи, четкая организация, огромное спасибо за такой чудесный опыт!

  • Т
    Татьяна
    9 августа 2024
    Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
    Потрясающая спокойная прогулка на красивых благородных лошадях! Мы получили массу удовольствия!
  • E
    Ekaterina
    9 августа 2024
    Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
    Хорошие ребята,отзывчивые и позитивные. Самое то для новичков или тех,кто боится лошадей. Рекомендую! Виды потрясающее. Не пожалеете!
  • С
    Сергей
    8 июня 2024
    Мастер-класс по верховой езде (в мини-группе)
    Очень понравилось. Масса впечатлений рекомендую очень.
  • С
    Сергей
    23 февраля 2024
    Мастер-класс по верховой езде (в мини-группе)
    Первый раз сел на коня, немного боязно было. Ребята, сопровождающие нашу группу, спокойно, без криков, оров с дружелюбием и юмором
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    объясняли правила поведения и управления лошадьми. Во время прогулки зорко наблюдали за нами не только они, но и парящие в небе орлы - могучие птицы. Кони спокойные, сами выстраиваются в цепочку. Но, когда видят, что хозяева на них не смотрят, не подгоняют, начинают сбавлять ход. Пейзажи великолепные, несмотря на февраль месяц. Весной и летом, уверен, будет еще прекрасней. Спасибо за конную прогулку! Обязательно закажу прогулку еще и на более длительное время.

  • О
    ОЛЬГА
    7 февраля 2024
    Мастер-класс по верховой езде (в мини-группе)
    Посетила мастер Класс по верховой езде и конную прогулку по Березовскому ущелью. Эта была очень живая и захватывающая экскурсия. Лошадки
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    ухоженные и послушные. Быстро нашла общий язык и прокатилась по красивейшим местам. Инструктор Руслан очень тактичный и профессионал своего дела. Спасибо за экскурсию и приятно проведенное время. Буду рекомендовать всем своим прогулку на лошадках!

    Посетила мастер Класс по верховой езде и конную прогулку по Березовскому ущелью. Эта была очень живаяПосетила мастер Класс по верховой езде и конную прогулку по Березовскому ущелью. Эта была очень живаяПосетила мастер Класс по верховой езде и конную прогулку по Березовскому ущелью. Эта была очень живая

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
  2. Мастер-класс по верховой езде (в мини-группе)
  3. Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Плато Бермамыт
  4. Гижгит
  5. Долина Нарзанов
  6. Медовые водопады
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Приэльбрусье
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в августе 2024
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