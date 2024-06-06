1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
«Дополнительные расходы: еда и напитки, канатная дорога — 2000 рублей взрослые, 1150 рублей дети 6-13 лет, музей Высоцкого — 100 рублей с человека»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия на лошадях в Кисловодске
Насладитесь конной прогулкой в Аликановском ущелье. Обучение верховой езде, живописные виды и дегустация местных блюд ждут вас
«Сможете оценить местные колбасы и копчености, горячий шашлык и свежеиспеченные хычины»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
Поездка к Медовым водопадам и горе Кольцо - это возможность насладиться красотой Кавказа, узнать его легенды и попробовать местные деликатесы
Начало: Г. Кисловодск
«Еда и напитки не входят в стоимость»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Волшебные окрестности Кисловодска
Медовые водопады, Кольцо-гора, скалы, ущелья и средневековый замок на авто-пешеходной экскурсии
«Кроме того, вы сможете попробовать местные диковинные колбасы и копчености, вкуснейший шашлык и Хычины»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Чайная церемония Гунфу Ча в Кисловодске: погружение в мир аристократии
Приглашаем вас на эксклюзивную чайную церемонию Гунфу Ча, где вы узнаете секреты императорского чаепития
Начало: в районе Колоннады или по договоренности
«Перед началом я предложу выбрать только один из сортов улуна — наш ритуал посвящен не дегустациям, важно сосредоточиться на том напитке, который будет постепенно раскрываться, вводя вас в медитативное состояние»
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
5 300₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
8 часов
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
«Конечно же, наш тур не обойдётся без гастрономического путешествия»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Архыз и наследие гор: путешествие на авто в мини-группе
На родину минеральной воды за чудесами природы, древней историей и местной кухней
Начало: по месту вашего проживания по городу Кисловодск
«Обед в местном кафе (от 500 рублей с человека)»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:30
9 июня в 06:30
12 июня в 06:30
4 200₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Пикник по-кавказcки с видом на Эльбрус
Увидеть горные красоты Джилы-Су и устроить пикник недалеко от водопадов
Начало: От места проживания
«На удобной поляне недалеко от водопадов мы устроим наш пикник»
Завтра в 09:00
9 июня в 07:00
21 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Бермамыт - храм природы и клад впечатлений
Полюбоваться панорамами гор, узнать любопытные факты о плато и попробовать сладости в Чайном домике
«— и другие сладости и деликатесы местной кухни»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
Знакомство с символами Кисловодска и Ессентуков и дегустация на семейной винодельне
«На частной семейной винодельне вы узнаете об особенностях ставропольского вина, его отличиях от крымских или краснодарских аналогов, а после прочувствуете интересный вкус напитка на профессиональной дегустации»
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
15 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
13 часов
Северная Осетия: путешествие от Фиагдона до Города мёртвых
Погрузитесь в мир горных вершин, древних башен и уникальных пейзажей Северной Осетии в нашем увлекательном путешествии
Начало: Заберем вас от вашего отеля
«Продолжительность поездки — 15 часов • С нами вы будете всегда сыты: заедем в местное проверенное кафе, где делают чудесные осетинские пироги»
Расписание: Ежедневно: 05.45, 06.00, 06.15
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
5 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Эногастрономический тур из Кисловодска: винодельня и форелевое хозяйство
Познакомиться с историей возрожденного винного дела и традиционным промыслом «царской рыбы»
«И, конечно, вас пригласят в дегустационный зал, где вы попробуете несколько сортов напитка»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
Открыть традиции кавказской кухни и попробовать ее шедевры - от лучших хычин до сациви
Начало: Заберу по адресу
«Я открою для вас лучшие гастро-точки в окрестностях Кисловодска, расскажу о формировании кавказкой кухни и о том, как на неё повлияло, например, открытие Америки»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 8 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Познать край через его вкусы, побывать в доме местных, полюбоваться водопадами и увидеть Эльтюбю
«Сочные хычины с сыром, горячий шашлык из баранины, молочные пирожки лакумы, чай из горных трав: вы попробуете культуру Балкарии на вкус и откроете гастрономические секреты»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия «Легендарный Бермамыт» с панорамой Эльбруса
Восхитительное путешествие на плато Бермамыт ждет вас: откройте панорамы Эльбруса и тайны карстовых пещер
Начало: От вашего отеля
«Около Медовых водопадов, на территории природно-рекреационного комплекса работают турбаза, ресторан, этнографический музей «Карачаевское подворье» и небольшой зоопарк»
Расписание: Ежедневно: 07.45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
9 июня в 07:45
3 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Гастрономические сокровища Домбая
Окунуться в мир первозданной природы - и щедрой кавказской кухни
«Мы составили программу, которая позволит «объять необъятное»: горные хребты, исторические места и гастрономические удовольствия»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Медовые водопады и гора Кольцо: великое таинство ветров
Начало: Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск
«Огромный выбор травяных чаев заставит задуматься даже гурманов, но ограничиваться одним видом напитка — не обязательно, тем более, что самые вкусные вы сможете купить в качестве подарка родным и друзьям»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Гастротур по Кавказу: 3 национальные кухни за 1 день (еда включена в стоимость!)
Поесть аутентичные блюда в живописных локациях и прикоснуться к местной культуре
Начало: Недалеко от городского парка
«Вы отправитесь в гастрономическое путешествие по Кавказу»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 3200025 600₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
13 часов
Лучшие места Северной Осетии (из Кисловодска)
Прикоснуться к истории аланского народа, полюбоваться природой и попробовать блюда местной кухни
Начало: У вашего отеля
«Во время обеда вы продегустируете различные блюда осетинской кухни — дзыкку, араку и пироги с сыром, картошкой, фасолью, тыквой, листьями черемши»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
5 000₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
Посетить кавказский Гранд-каньон, полюбоваться Эльбрусом и устроить пикник с шашлыком
Начало: у вашего отеля
«Расскажем о древнем способе хранения мяса «тишлик» и других местных гастрономических секретах»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 2800022 400₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
7.5 часов
Гастротур по Кисловодску с дегустацией хычинов
Откройте для себя кулинарные традиции Кавказа, наслаждаясь хычинами с видом на величественный Эльбрус
Начало: У вашего отеля
«Там вас ждёт первая дегустация: вы оцените вкус крачаевских и балкарских хычинов, а также попробуете горный чай, люля кебаб, шашлык, шурпу»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 333₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану через озеро Гижгит
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
«После чего вкусно пообедаем в кафе с национальной кухней»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Завораживающая красота Домбая
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
«И отправляемся в поселок Домбай, где вкусно пообедаем в кафе с национальной Кавказской кухней, поднимемся по канатной дороге на 3 уровня вверх»
Расписание: ежедневно 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
Начало: Ваш отель, Кисловодск
«Суворовские термальные источники На десерт у нас с вами купание в Суворовских термальных источниках»
Расписание: По договоренности
9 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Дигория: путешествие в один из самых красивых районов Кавказа
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
«Традиционный осетинский обед Это отдельное гастрономическое путешествие»
Расписание: Ежедневно с 6.00 - 7.00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 29 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастропутешествие в окрестностях Кисловодска
Полакомиться царской рыбкой и чаем из местных трав и увидеть, где Лермонтов писал роман
Начало: в центре Кисловодска
«Еда — источник энергии, а вкусная еда — источник огромного удовольствия»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 530₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Один день в Калмыкии: путешествие из Кисловодска
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
«Гастро-погружение в мир монгольской кухни»
17 июня в 07:30
18 июня в 07:30
31 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла6 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия. И в этом огромная заслуга нашего гида и водителя Александра. Показал все самое интересное, много рассказал,
- ЕЕкатерина5 июня 2024Великолепная экскурсия с замечательным Анзором. Все рассказал, показал, напоил Нарзанами, накормил вкусно, везде пофоткал, поменял немного программу исходя из наших пожеланий и предпочтений. 12 часов прошли быстро и красочно. Спасибо огромной, эмоций получили море.
- LLarisa4 июня 2024Путешествие очень понравилось! Все было очень хорошо организовано! Увидели все что хотели и даже больше, останавливались в самых интересных, красивых
- ТТатьяна3 июня 2024Все очень понравилось, отличная экскурсия, рекомендуем!
- ССергей31 мая 2024Очень классная экскурсия, познавательно, весело, интересно! Маршрут живописный, экскурсовод супер! Рекомендую! Отдельное спасибо Юлии за доп. «Замок коварства и любви».
- ССветлана30 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Много интересной информации, прекрасные виды! Без спешки и суеты, в спокойном темпе. Приятный бонус - набрали на лугу ароматного чабреца.
- ВВалерия23 мая 2024Осетия удивительная, очень понравилось! все очень насыщенно и красиво))) гид Кирилл рассказал очень много всего интересного, огромное спасибо! впечатлений масса
- ИИрина21 мая 2024Экскурсия очень понравилась! все преимущества индивидуального тура были использованы на 100% и даже немножко больше) Большое спасибо Ивану и Трипстеру!!!
- ВВиталия19 мая 2024Поездка отличная, всем кто не знаком с Северной Осетией рекомендую! Водитель-гид Кирилл просто великолепен рассказал огромное количество интересной и познавательной информации, показал красивые локации! Спасибо!
- ЕЕлена14 мая 2024Добрый день. Сегодня были на экскурсии, все СУПЕР - и водитель и машина, а места которые посетили- это эмоции на целый
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Гастрономические»
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На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Кисловодска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024