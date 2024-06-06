По популярности

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 102 отзыва Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией «Дополнительные расходы: еда и напитки, канатная дорога — 2000 рублей взрослые, 1150 рублей дети 6-13 лет, музей Высоцкого — 100 рублей с человека» от 14 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 4 часа 15 отзывов Популярное предложение Индивидуальная экскурсия на лошадях в Кисловодске Насладитесь конной прогулкой в Аликановском ущелье. Обучение верховой езде, живописные виды и дегустация местных блюд ждут вас «Сможете оценить местные колбасы и копчености, горячий шашлык и свежеиспеченные хычины» 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 123 отзыва Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо Поездка к Медовым водопадам и горе Кольцо - это возможность насладиться красотой Кавказа, узнать его легенды и попробовать местные деликатесы Начало: Г. Кисловодск «Еда и напитки не входят в стоимость» 7 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 33 отзыва Волшебные окрестности Кисловодска Медовые водопады, Кольцо-гора, скалы, ущелья и средневековый замок на авто-пешеходной экскурсии «Кроме того, вы сможете попробовать местные диковинные колбасы и копчености, вкуснейший шашлык и Хычины» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 23 отзыва Чайная церемония Гунфу Ча в Кисловодске: погружение в мир аристократии Приглашаем вас на эксклюзивную чайную церемонию Гунфу Ча, где вы узнаете секреты императорского чаепития Начало: в районе Колоннады или по договоренности «Перед началом я предложу выбрать только один из сортов улуна — наш ритуал посвящен не дегустациям, важно сосредоточиться на том напитке, который будет постепенно раскрываться, вводя вас в медитативное состояние» 5 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Мини-группа 8 часов 4 отзыва Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе Начало: По вашему адресу «Конечно же, наш тур не обойдётся без гастрономического путешествия» Расписание: ежедневно в 07:00 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 12 часов 8 отзывов Архыз и наследие гор: путешествие на авто в мини-группе На родину минеральной воды за чудесами природы, древней историей и местной кухней Начало: по месту вашего проживания по городу Кисловодск «Обед в местном кафе (от 500 рублей с человека)» Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:30 4 200 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Пикник по-кавказcки с видом на Эльбрус Увидеть горные красоты Джилы-Су и устроить пикник недалеко от водопадов Начало: От места проживания «На удобной поляне недалеко от водопадов мы устроим наш пикник» 21 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 34 отзыва Бермамыт - храм природы и клад впечатлений Полюбоваться панорамами гор, узнать любопытные факты о плато и попробовать сладости в Чайном домике «— и другие сладости и деликатесы местной кухни» 13 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 11 отзывов Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие Знакомство с символами Кисловодска и Ессентуков и дегустация на семейной винодельне «На частной семейной винодельне вы узнаете об особенностях ставропольского вина, его отличиях от крымских или краснодарских аналогов, а после прочувствуете интересный вкус напитка на профессиональной дегустации» 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг Мини-группа 13 часов 115 отзывов Северная Осетия: путешествие от Фиагдона до Города мёртвых Погрузитесь в мир горных вершин, древних башен и уникальных пейзажей Северной Осетии в нашем увлекательном путешествии Начало: Заберем вас от вашего отеля «Продолжительность поездки — 15 часов • С нами вы будете всегда сыты: заедем в местное проверенное кафе, где делают чудесные осетинские пироги» Расписание: Ежедневно: 05.45, 06.00, 06.15 5 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Эногастрономический тур из Кисловодска: винодельня и форелевое хозяйство Познакомиться с историей возрожденного винного дела и традиционным промыслом «царской рыбы» «И, конечно, вас пригласят в дегустационный зал, где вы попробуете несколько сортов напитка» 10 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 5 часов 7 отзывов Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска Открыть традиции кавказской кухни и попробовать ее шедевры - от лучших хычин до сациви Начало: Заберу по адресу «Я открою для вас лучшие гастро-точки в окрестностях Кисловодска, расскажу о формировании кавказкой кухни и о том, как на неё повлияло, например, открытие Америки» от 8 900 ₽ за всё до 7 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам Познать край через его вкусы, побывать в доме местных, полюбоваться водопадами и увидеть Эльтюбю «Сочные хычины с сыром, горячий шашлык из баранины, молочные пирожки лакумы, чай из горных трав: вы попробуете культуру Балкарии на вкус и откроете гастрономические секреты» 17 500 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов 46 отзывов Групповая экскурсия «Легендарный Бермамыт» с панорамой Эльбруса Восхитительное путешествие на плато Бермамыт ждет вас: откройте панорамы Эльбруса и тайны карстовых пещер Начало: От вашего отеля «Около Медовых водопадов, на территории природно-рекреационного комплекса работают турбаза, ресторан, этнографический музей «Карачаевское подворье» и небольшой зоопарк» Расписание: Ежедневно: 07.45, 08:00, 08:15 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Гастрономические сокровища Домбая Окунуться в мир первозданной природы - и щедрой кавказской кухни «Мы составили программу, которая позволит «объять необъятное»: горные хребты, исторические места и гастрономические удовольствия» 19 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Медовые водопады и гора Кольцо: великое таинство ветров Начало: Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск «Огромный выбор травяных чаев заставит задуматься даже гурманов, но ограничиваться одним видом напитка — не обязательно, тем более, что самые вкусные вы сможете купить в качестве подарка родным и друзьям» Расписание: По договоренности 15 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Гастротур по Кавказу: 3 национальные кухни за 1 день (еда включена в стоимость!) Поесть аутентичные блюда в живописных локациях и прикоснуться к местной культуре Начало: Недалеко от городского парка «Вы отправитесь в гастрономическое путешествие по Кавказу» от 32000 25 600 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Мини-группа 13 часов 3 отзыва Лучшие места Северной Осетии (из Кисловодска) Прикоснуться к истории аланского народа, полюбоваться природой и попробовать блюда местной кухни Начало: У вашего отеля «Во время обеда вы продегустируете различные блюда осетинской кухни — дзыкку, араку и пироги с сыром, картошкой, фасолью, тыквой, листьями черемши» Расписание: ежедневно в 07:00 5 000 ₽ за человека

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено) Посетить кавказский Гранд-каньон, полюбоваться Эльбрусом и устроить пикник с шашлыком Начало: у вашего отеля «Расскажем о древнем способе хранения мяса «тишлик» и других местных гастрономических секретах» от 28000 22 400 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Мини-группа 7.5 часов 11 отзывов Гастротур по Кисловодску с дегустацией хычинов Откройте для себя кулинарные традиции Кавказа, наслаждаясь хычинами с видом на величественный Эльбрус Начало: У вашего отеля «Там вас ждёт первая дегустация: вы оцените вкус крачаевских и балкарских хычинов, а также попробуете горный чай, люля кебаб, шашлык, шурпу» Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30 3 333 ₽ за человека

🚶 Пешая 🛣 Джиппинг Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану через озеро Гижгит Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ «После чего вкусно пообедаем в кафе с национальной кухней» 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе Мини-группа 10 часов 3 отзыва Завораживающая красота Домбая Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ «И отправляемся в поселок Домбай, где вкусно пообедаем в кафе с национальной Кавказской кухней, поднимемся по канатной дороге на 3 уровня вверх» Расписание: ежедневно 7:00 3 700 ₽ за человека

5% скидка Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники Начало: Ваш отель, Кисловодск «Суворовские термальные источники На десерт у нас с вами купание в Суворовских термальных источниках» Расписание: По договоренности 12900 12 255 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 13 часов Дигория: путешествие в один из самых красивых районов Кавказа Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду) «Традиционный осетинский обед Это отдельное гастрономическое путешествие» Расписание: Ежедневно с 6.00 - 7.00 от 29 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Гастропутешествие в окрестностях Кисловодска Полакомиться царской рыбкой и чаем из местных трав и увидеть, где Лермонтов писал роман Начало: в центре Кисловодска «Еда — источник энергии, а вкусная еда — источник огромного удовольствия» от 17 530 ₽ за всё до 4 чел.