Эта экскурсия — для тех, у кого нет времени на долгое путешествие, но есть желание прикоснуться к истории Пятигорска.
За одну поездку вы побываете в самых знаковых локациях города, услышите интересные факты о жизни Лермонтова и почувствуете атмосферу мест, вдохновлявших поэта.
За одну поездку вы побываете в самых знаковых локациях города, услышите интересные факты о жизни Лермонтова и почувствуете атмосферу мест, вдохновлявших поэта.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Грот Дианы и Эолову Арфу — места прогулок поэта и его друзей.
- Провал и парк «Цветник» — знаковые локации старого Пятигорска.
- Грот Лермонтова и место дуэли, где оживают страницы его биографии.
- Самый точный скульптурный портрет Лермонтова.
Я расскажу:
- каким образом появился Пятигорск и почему он стал курортом.
- как Лермонтов путешествовал по Кавказу и вдохновлялся горами.
- какие мифы окружают дуэль поэта и что на самом деле произошло.
- почему Пятигорск стал важной частью его судьбы и творчества.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai Creta.
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей Лермонтова — 250 ₽ за чел. и обед — по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Кисловодске
Провёл экскурсии для 1279 туристов
В регионе Кавказских Минеральных Вод живу более 10 лет. И столько же времени — профессиональный гид. Я работаю на большинстве экскурсионных маршрутов, но мне хочется познакомить наших гостей с малоизвестными уголками Кавказа.
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Уникальная экскурсия из Кисловодска, где вас ждут горы, водопады и архитектурные жемчужины Пятигорска. Откройте для себя Кавказские Минеральные Воды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
Индивидуальный трансфер из аэропорта Минеральных Вод в Кисловодск с обзорной экскурсией. Комфортное путешествие с посещением горы Кольцо и Медовых водопадов
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
8700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказские Минеральные Воды: экскурсия за день
Исследуйте четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод, наслаждаясь уникальной архитектурой и природой
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.