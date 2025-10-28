Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска
Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
У каждого из городов легендарной российской здравницы свой дух и своя история. За день вы познакомитесь с их прошлым и символами. Неспешно погуляете по улочкам и паркам, чтобы почувствовать атмосферу места.
Попробуете целебную воду, прикоснётесь к истории, самобытной архитектуре и услышите рассказы о курортной жизни Кавказских Минеральных Вод.
Месторождение той самой минеральной воды, известной по всей России. В Курортном парке вы посетите здание Механотерапии, Галерею источника 17, величественные Верхние Николаевские ванны и легендарную Грязелечебницу. После чего поедем посмотреть знаковые шедевры дореволюционной постройки в курортной зоне. А также подъедем к современной достопримечательности города — скульптуре Христа Воскресшего.
Пятигорск
Самый большой, исторически и культурно наполненный город КМВ расположен у горы Машук. Здесь вас ждут: озеро Провал, Бесстыжие ванны, Елизаветинская галерея и Эолова Арфа. Прогуляемся по местам Лермонтова, Ильфа и Петрова. В хорошую погоду с подножья Машука вам откроется панорама Эльбруса и Кавказского хребта. Спустимся к парку «Цветник» мимо кофейни Гукасова и здания Ресторации к Лермонтовской галерее и Ермоловским ваннам. А ещё посетим грот Дианы, скульптуру Орла и Китайскую беседку, дом-музей Лермонтова и место его дуэли.
Железноводск
Это наша третья звезда, маленькая, но яркая. Увидим последнее место пребывания Лермонтова, прогуляемся по центру мимо дворца эмира Бухары, попробуем несколько местных источников, подойдём к Пушкинской галерее и спустимся мимо Колоннады к городскому озеру, где находится интересная инсталляция местных гор-лакколитов.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельных иномарках с кондиционером. С радостью берём юных путешественников, есть детские кресла
Мы можем встретить вас в аэропорту — доплата 2500 ₽
Маршруты построены оптимальным образом так, чтобы минимизировать пешие прогулки с подъёмами. Суммарное расстояние на экскурсии около 7 км
Возможно включить в программу обзорную экскурсию по достопримечательностям Кисловодска (+ 4000 ₽)
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1966 туристов
Салют всем путешественникам! Мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства ездил с родителями в горы — эти пейзажи запали в душу навсегда.
Уже несколько лет провожу автомобильные поездки по читать дальшеуменьшить
Северному Кавказу и экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод. Вместе со мной работают опытные гиды — будем рады поделиться интересными фактами и историями о природе и традициях нашего горного края.
Наши поездки проходят в простой, душевной обстановке и в спокойном темпе. Сопровождаем путешественников ко всем достопримечательностям, подбираем оптимальное время их посещения. В горах любим тишину и умиротворение, поэтому по возможности выбираем мало посещаемые смотровые площадки. На городских экскурсиях строим маршруты так, чтобы увидеть максимум и при этом меньше ходить пешком.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
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2
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1
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Е
Елена
Отличная экскурсия: очень насыщенный маршрут, но мы так и хотели. Виктор хорошо ориентируется в истории КМВ, факты иллюстрирует интересными случаями. Крайне важно - грамотная речь, доступное изложение. Большая благодарность от всей нашей семьи!
+1
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Елена
Спокойный Виктор произвел впечатление, маршрут продуман до мелочей, все по существу, очень занимательно! Надежный человек, всем рекомендую.
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С
Светлана
Были на экскурсии семьёй из четырёх человек. Наш экскурсовод-водитель была Екатерина. Сразу отмечу, что вела машину очень аккуратно, продумала весь маршрут так, чтобы нам было удобно. Погода была жаркая, приятным читать дальшеуменьшить
бонусом была бутылированная вода в машине. Проехали три города, узнали много интересного и познавательного. Сделали много фоток. Были очень красивые места, где мы долго фотографировались, испытывая терпение нашего экскурсовода)). Катерина порекомендовала где пообедать, за что ей благодарны. В целом она интересный экскурсовод и собеседник, всегда отвечала на наши вопросы, общались на разные темы. Мы очень довольны как провели этот день в компании Кати! Рекомендую….
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Н
Наталия
В целом хорошая обзорная экскурсия для знакомства с городами. Начали знакомство с Железноводска. Выехали из Кисловодска в 10 утра. В Железноводске возникли проблемы с парковкой, Сергей высадил нас у входа читать дальшеуменьшить
в парк, ждали его пол часа. Далее познакомились с Пятигорском, потом поехали в Ессентуки. Пошли смотреть входную группу парка и Ессентуки 17 и оказалось всё активно ремонтируют. Ну это уже к организаторам, т. к. мы могли это время потратить на Кисловодск в который мы вернулись в 17.30, а это уже темно в октябре. В итоге ставлю 5, эти недочёты нам настроение не испортили) хорошо прогулялись!
+2
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А
Александра
Очень понравилась экскурсия, спасибо гиду Екатерине, интересная поездка, несмотря на продолжительность - комфортная и удобная. Очень хотелось познакомиться с городами за 1 день, и это получилось. Маршрут построен для максимального читать дальшеуменьшить
удобства, где можно было - доезжали на машине, чтобы меньше идти по жаре. Отдохнули немного в красивой старой кофейне за чашкой вкусного кофе. Прогулялись, попили водичку в бюветах, посмотрели достопримечательности, пофотографировали. Все города разные и интересные - история, развитие, воды, современный отдых и жизнь, обо всем Екатерина рассказала. Рекомендую.
+2
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К
Катя
все было прекрасно!
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