Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска

Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия

Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное

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У каждого из городов легендарной российской здравницы свой дух и своя история. За день вы познакомитесь с их прошлым и символами. Неспешно погуляете по улочкам и паркам, чтобы почувствовать атмосферу места.

Посетите нарзанные галереи, попробуете целебную воду и услышите рассказы о курортной жизни Кавказских Минеральных Вод.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия
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Описание

Что вас ожидает

Кисловодск

Город, разместившийся у подножия гор в котловине, известен особым климатом, парком, красивым пешеходным бульваром и крепостью. Вы познакомитесь с историей цитадели, которая положила начало Кисловодску. Погуляете по Нижнему парку, где осмотрите мостик «Дамский каприз», павильон «Стеклянная струя», здание читальни, цветочные часы, Колоннаду, первые гостиницы города, Нарзанную галерею и Нарзанные ванны. А на окраине города увидите знаменитую гору Кольцо.

Ессентуки

Далее в программе месторождение той самой минеральной воды, известной во всей России. В Курортном парке вы посетите здание Механотерапии, Нарзанную галерею, величественные Верхние Николаевские ванны и легендарную Грязелечебницу. А также подъедем к современной достопримечательности города — скульптуре Христа Воскресшего.

Железноводск

Это наша третья маленькая, но яркая звезда. Прогуляемся по центру, попробуем несколько местных нарзанов, подойдём к Пушкинской галерее и спустимся мимо Колоннады к городскому озеру, где находится интересная инсталляция местных гор-лакколитов.

Пятигорск

Самый большой, исторически и культурно наполненный город КМВ расположен у горы Машук. Здесь вас ждут: озеро Провал, Бесстыжие ванны, Елизаветинская галерея и Эолова Арфа. Прогуляемся по местам Ильфа и Петрова. В хорошую погоду с подножья Машука вам откроется панорама Эльбруса и Кавказского хребта. Спустимся к парку «Цветник» мимо кофейни Гукасова и здания Ресторации к Лермонтовской галерее и Ермоловским ваннам. А ещё посетим грот Дианы, скульптуру Орла и Китайскую беседку.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Suzuki Grand Vitara xl7. С радостью берём юных путешественников, есть детские кресла.
  • С собой у нас всегда домашнее вино и травяной чай
  • Мы можем встретить вас в Пятигорске, Железноводске или аэропорту — дополнительная плата составит 2500 руб. и в Ессентуках — 1500 руб.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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