Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска

У каждого из городов легендарной российской здравницы свой дух и своя история. За день вы познакомитесь с их прошлым и символами. Неспешно погуляете по улочкам и паркам, чтобы почувствовать атмосферу места. Попробуете целебную воду, прикоснётесь к истории, самобытной архитектуре и услышите рассказы о курортной жизни Кавказских Минеральных Вод.

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Описание экскурсии

Ессентуки

Месторождение той самой минеральной воды, известной по всей России. В Курортном парке вы посетите здание Механотерапии, Галерею источника 17, величественные Верхние Николаевские ванны и легендарную Грязелечебницу. После чего поедем посмотреть знаковые шедевры дореволюционной постройки в курортной зоне. А также подъедем к современной достопримечательности города — скульптуре Христа Воскресшего.

Пятигорск

Самый большой, исторически и культурно наполненный город КМВ расположен у горы Машук. Здесь вас ждут: озеро Провал, Бесстыжие ванны, Елизаветинская галерея и Эолова Арфа. Прогуляемся по местам Лермонтова, Ильфа и Петрова. В хорошую погоду с подножья Машука вам откроется панорама Эльбруса и Кавказского хребта. Спустимся к парку «Цветник» мимо кофейни Гукасова и здания Ресторации к Лермонтовской галерее и Ермоловским ваннам. А ещё посетим грот Дианы, скульптуру Орла и Китайскую беседку, дом-музей Лермонтова и место его дуэли.

Железноводск

Это наша третья звезда, маленькая, но яркая. Увидим последнее место пребывания Лермонтова, прогуляемся по центру мимо дворца эмира Бухары, попробуем несколько местных источников, подойдём к Пушкинской галерее и спустимся мимо Колоннады к городскому озеру, где находится интересная инсталляция местных гор-лакколитов.

Организационные детали