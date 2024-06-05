1 чел.
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Мини-группа
12 часов
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
Увлекательное путешествие по Северной Осетии: памятники, древние селения, горные виды и национальная кухня. Познакомьтесь с культурой и историей аланов
Начало: В районе центрального круга
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Кисловодск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические тайны и архитектурные жемчужины
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Волшебный Кисловодск: путешествие по страницам истории
Исследуйте культурное богатство Кисловодска, его исторические памятники и живописные парки в уютной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля
11 июня в 17:00
13 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Кисловодск: история и культура за 90 минут
Познакомьтесь с Кисловодском: от курортного бульвара до легендарных памятников и дегустации нарзана
Начало: У Колоннады
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 32002 880₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Золотое кольцо Кавказа: уникальное путешествие по 5 городам за один день
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Золотому кольцу Кавказа. Пятигорск, Минеральные Воды и Ессентуки ждут вас
Начало: в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железн...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
Начало: Ж. д вокзал, привокзальная площадь, под часами
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Узнать историю курорта в увлекательных деталях и познакомиться с его знаковыми местами
Начало: В районе железнодорожного вокзала
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
33402 672₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Кисловодску на автобусе
Откройте для себя Кисловодск с комфортом на автобусе, узнайте его историю и посетите знаковые места
Начало: От Колоннады Кисловодского парка
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Популярное предложение
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Насыщенная групповая экскурсия из Кисловодска в Пятигорск. Посетите исторический центр, склон горы Горячей и другие знаковые места
Начало: У Колоннады
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
По улицам старого Кисловодска
Увидеть знаковые места уютного города и услышать о них любопытные факты
Начало: В сквере у музея «Крепость»
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
3 500₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
13 часов
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
Открыть для себя Чеченскую республику и побывать в её ключевых мечетях
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
13 июня в 06:00
5 500₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Узнать город поближе и перезагрузиться на нестандартной прогулке в наушниках
Начало: На проспекте Дзержинского
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
1 000₽ за человека
скидка
35%
Мини-группа
12 часов
Едем на Эльбрус! Тур из Кисловодска в мини-группе
Уехать в горы, чтобы полюбоваться природой Кавказа и отдохнуть вдали от суеты
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:15 и 06:30
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
57503 738₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Кисловодский курортный парк: история и легенды
Погулять по крупнейшему рукотворному парку в мире и раскрыть его секреты
Начало: В районе Нарзанной галереи
11 июня в 14:30
13 июня в 14:30
2 670₽ за всё до 10 чел.
Групповая
13 часов
Северная Осетия и её живописные ущелья
Побывать в теснине Кадаргаван, Дзивгисской крепости и других местах в группе до 35 человек
Начало: У Колоннады
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
4 490₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
В мини-группе из Кисловодска - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
От героев иных времён не осталось порой имён
Нескучный экскурс в прошлое Кисловодска, судьбы его жителей и истории о войне и мире
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Наш гид Михаил! Красавчег! Весёлый, остроумный, заботливый, эрудированный и просто МОЛОДЕЦ! Классный трип, буря эмоций и поток отличного настроения! Осетия ❤️. СПАСИБО!
- ННаталья5 июня 2024Прекрасная экскурсия с очаровательной Марией. Живая, улыбчивая и эмоциональная девушка, знаток и фанат своего города и своего дела. Дети с живым интересом слушали истории города. Мария, спасибо Вам большое! Экскурсия идеально подходит для первого знакомства с городом.
- ООльга5 июня 2024Ирина прекрасный рассказчик. Ответила на вопросы, расширила кругозор и взрослым, и детям. Сориентировала по интересным местам города.
- ЕЕлена4 июня 2024Большое спасибо Ирине за прекрасную динамичную экскурсию, за возможность внести изменения в неё! Рекомендую именно автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы сложилось более полное впечатление о городе.
- ВВиктория3 июня 2024Интересная познавательная экскурсия! Города Кавказа, при всей их вроде бы похожести, открылись каждый своим характером, особенностями, яркими историями и легендами! Карен очень хорошо владеет темой, отличный рассказчик, приятный человек и компаньон! Спасибо!
- ЕЕлена2 июня 2024Спасибо большое экскурсоводу Марине. Прекрасная экскурсия. Насыщенная, интересная. Марине высшая оценка за прекрасно проведенное время!!!
- ВВиктория2 июня 2024Если вы хотите незабываемую поездку, насыщенную историческими событиями и множеством легенд, то обязательно поезжайте с Кареном! Это была прекрасная экскурсия с очень интересной и полезной подачей! Спасибо большое! Мы получили огромное удовольствие!
- ДДмитрий2 июня 2024Интереснейшая экскурсия с провалом во времена 19 века. Рекомендую!
- ООльга1 июня 2024Остались в восторге от экскурсии и замечательных открывшихся видов. Михаилу огромное спасибо за комфортную поездку и интересные рассказы.
- ССергей31 мая 2024Когда выбирали экскурсию, читали отзывы. Купились на отличные отзывы о Карене. Но когда забронировали, получили сообщение, что экскурсию нам будет
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Памятники»
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