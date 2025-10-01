Вас ждёт увлекательное путешествие по двум прекрасным городам Северного Кавказа: столице Ставропольского края Ставрополю и курортной жемчужине, столице городов Кавказских Минеральных Вод Пятигорску! Эта экскурсия откроет перед вами двери в историю и культуру региона, позволит насладиться красотой природы и узнать много интересного о жизни и творчестве великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Пятигорск — это город гор и цветущих садов, гордых и трудолюбивых людей. Увидев и почувствовав это, вы поймёте, почему этот город любили Пушкин и Толстой, а Лермонтов воспевал его в своих произведениях. Я покажу вам всё самое лучшее, что есть в Пятигорске:

Пятигорский провал;

парк «Цветник» (Имперский Николаевский цветник);

место дуэли Лермонтова;

Эолова арфа и Эммануэлевский парк;

Лазаревский храм и первое захоронение М. Ю. Лермонтова;

памятник Михаилу Лермонтову;

домик генерала Вирзилина;

имение бабушки Лермонтова. Ставрополь — это город, сочетающий в себе богатую историю, культурное наследие и удивительную природу. Я помогу вам погрузиться в атмосферу этого прекрасного места и узнать много интересного о его прошлом и настоящем. Что вас ждёт:.

