Во время экскурсии, я постараюсь заразить вас своей любовью к моему родному городу.
Я готов показать вам свой край таким, каким вижу и люблю, таким каким видели его Лермонтов и другие видные деятели. Именно здесь, на Кавказе, по приданию, находится рай и я готов попробовать убедить вас в этом.
Описание экскурсии
Вас ждёт увлекательное путешествие по двум прекрасным городам Северного Кавказа: столице Ставропольского края Ставрополю и курортной жемчужине, столице городов Кавказских Минеральных Вод Пятигорску! Эта экскурсия откроет перед вами двери в историю и культуру региона, позволит насладиться красотой природы и узнать много интересного о жизни и творчестве великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Пятигорск — это город гор и цветущих садов, гордых и трудолюбивых людей. Увидев и почувствовав это, вы поймёте, почему этот город любили Пушкин и Толстой, а Лермонтов воспевал его в своих произведениях. Я покажу вам всё самое лучшее, что есть в Пятигорске:
- Пятигорский провал;
- парк «Цветник» (Имперский Николаевский цветник);
- место дуэли Лермонтова;
- Эолова арфа и Эммануэлевский парк;
- Лазаревский храм и первое захоронение М. Ю. Лермонтова;
- памятник Михаилу Лермонтову;
- домик генерала Вирзилина;
- Крепостная гора — место, с которого началась история Ставрополя и края;
- Тифлисские ворота — триумфальная арка, построенная в честь победы в Отечественной войне;
- Александровская площадь — одно из самых красивых мест в городе; посещение храмов — знакомство с религиозным наследием Ставрополя. Поверьте, у каждого места есть своё лицо, неповторимый колорит и изюминка. По окончании экскурсии вы будете узнавать их в лицо и точно влюбитесь в один из них или даже сразу в два! Я жду вас в своём Ставропольском крае и сделаю всё от меня зависящее, чтобы ваше знакомство с этими городами и краем было похоже на любовь с первого взгляда. Однажды и на всю жизнь!
Ответы на вопросы
