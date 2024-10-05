Узнать, где прошёл последний бал поэта, зайти в его дом и постоять на месте роковой дуэли
Вы познакомитесь с историей города и услышите о жизни Лермонтова на Кавказе. Увидите места, в которых бывал поэт. Посетите один из первых музеев, открытых в его честь. И перенесётесь в 19 век, чтобы в деталях узнать о последних днях жизни литератора.
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2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Провал. Карстовая воронка или подземное озеро в недрах горы. Вы пройдёте сюда по подземному тоннелю, на входе которого красуется другой литературный герой — великий комбинатор Остап Бендер. Мы расскажем, с какой целью он здесь стоит. И конечно, поговорим о Лермонтове, который посещал Провал во время пребывания в Пятигорске.
Музей «Домик Лермонтова». Один из первых музеев, посвящённых памяти литератора. Вы зайдёте в дом, которых сохранил первозданный вид и атмосферу. Здесь Лермонтов провёл последние дни. Увидите уникальную коллекцию личных вещей поэта. И посетите экскурсию, которую проведут для вас музейные работники-лермонтоведы.
Парк «Цветник». Ещё одна интересная локация Пятигорска. Именно здесь Лермонтов танцевал на своём последнем балу. Вы рассмотрите ажурное здание кофейни Гукасова, скульптуру Кисы Воробьянинова — героя «Двенадцати стульев». А также воздушную Лермонтовскую галерею и Ермоловские ванны, в которых купался сам Пушкин.
Место дуэли Лермонтова. 15 июля 1841 года поэт погиб от руки своего друга Николая Мартынова. Мы подробно расскажем вам о версиях и причинах поединка. Изучим памятник на месте дуэли. И попробуем понять, что вкладывал в него автор скульптуры.
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на комфортабельном автобусе
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 3 лет (места для детских колясок не предусмотрены). К сожалению, поездка не подходит для маломобильных путешественников
Отдельно оплачиваются билеты в музей «Домик Лермонтова»: взрослые — 200 ₽, школьники и студенты — 100 ₽
Экскурсию для вас проведу я или другой увлечённый Лермонтовым гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариана — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 4233 туристов
Добрый день! Я Ариана, гид в третьем поколении. Мы с командой проводим экскурсии из Кисловодска. Любим и знаем Кавказ. Горы и города. Для вас групповые экскурсии на новых комфортабельных автобусах, индивидуальные на минивэнах и джип-туры на полноприводном транспорте. На всех маршрутах с вами работают профессионалы с большим опытом. Гарантирую: будет безопасно, комфортно и интересно.
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Ирина
5 окт 2024
Наш гид Наталья отлично провела экскурсию, знание материала великолепное: и история Пятигорска, а особенно тема Лермонтова, великолепное знание его стихов, всю дорогу туда и обратно не давала нам скучать.
Наталья
23 авг 2024
23.08.2024 были на экскурсии Лермонтовский Пятигорск. Экскурсия очень понравилась, рекомендую. Хочется отдельно поблагодарить экскурсовода Людмилу, которая все пять часов очень интересно, интеллектуально и позитивно рассказывала о достопримечательностях по дороге, легенды, читать дальше
о жизни Лермонтова М. Ю., читала наизусть его произведения. Водитель автобуса Константин, очень спокойный и аккуратный, развез после экскурсии всех, кто где садился. Также хочу сказать спасибо за профессиональную работу организаторов.