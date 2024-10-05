Вы познакомитесь с историей города и услышите о жизни Лермонтова на Кавказе. Увидите места, в которых бывал поэт. Посетите один из первых музеев, открытых в его честь. И перенесётесь в 19 век, чтобы в деталях узнать о последних днях жизни литератора.

Описание экскурсии

Провал. Карстовая воронка или подземное озеро в недрах горы. Вы пройдёте сюда по подземному тоннелю, на входе которого красуется другой литературный герой — великий комбинатор Остап Бендер. Мы расскажем, с какой целью он здесь стоит. И конечно, поговорим о Лермонтове, который посещал Провал во время пребывания в Пятигорске.

Музей «Домик Лермонтова». Один из первых музеев, посвящённых памяти литератора. Вы зайдёте в дом, которых сохранил первозданный вид и атмосферу. Здесь Лермонтов провёл последние дни. Увидите уникальную коллекцию личных вещей поэта. И посетите экскурсию, которую проведут для вас музейные работники-лермонтоведы.

Парк «Цветник». Ещё одна интересная локация Пятигорска. Именно здесь Лермонтов танцевал на своём последнем балу. Вы рассмотрите ажурное здание кофейни Гукасова, скульптуру Кисы Воробьянинова — героя «Двенадцати стульев». А также воздушную Лермонтовскую галерею и Ермоловские ванны, в которых купался сам Пушкин.

Место дуэли Лермонтова. 15 июля 1841 года поэт погиб от руки своего друга Николая Мартынова. Мы подробно расскажем вам о версиях и причинах поединка. Изучим памятник на месте дуэли. И попробуем понять, что вкладывал в него автор скульптуры.

Организационные детали