Эдельвейс – Гид из Кисловодска

Приглашаем вас в Пятигорск! Мы прогуляемся по лермонтовским местам и расскажем вам, как Лермонтов жил «на водах», увидим знаменитый Провал и памятник поэту, побываем на месте роковой дуэли и насладимся живописной природой Пятигорска.