Что вы увидите
- Дом-музей Лермонтова
- место дуэли Лермонтова
- Провал
- гора Машук
Пятигорск — небольшой город-курорт на Северном Кавказе. Он известен Лермонтовскими местами, минеральными водами и живописными парками. Наша компания предлагает обзорную экскурсия ⛳ по Пятигорску.
Что вас ожидает
- дом-музей Лермонтова, где поэт написал свои последние произведения;
- памятник на месте дуэли Лермонтова;
- гору Машук, на которую вы подниметесь по канатной дороге. Вы увидите живописные пейзажи, о которых писал Лермонтов;
- пятигорский Провал. Вы посетите необычное озеро ярко-голубого цвета в живописном уголке города;
Важно знать
- в поездках каждому туристу необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис на всякий случай, детям – свидетельство о рождении;
- удобные одежда и обувь скрасят ваше путешествие;
- в горах ⛰️ пригодится дополнительная одежда, чтобы утеплиться по сезону, нужен головной убор, закрывающий лицо, солнцезащитные очки и крем;
- советуем брать с собой дождевики или зонты, так как погода на Кавказе очень изменчива;
- в дальние поездки советуем брать с собой запас еды и питьевой воды, особенно если путешествуете с детьми или не собираетесь посещать кафе и рестораны, а кое-где их просто нет;
- не лишней будет пустая пластиковая тара, чтобы не упускать возможностей набрать минеральной или ледниковой воды;
- к месту сбора нужно прибыть вовремя!
Что входит
- услуги гида
- транспортное обслуживание
Что не входит
- билеты на канатную дорогу на Машук (360 руб. - взрослый, 200 руб. - детский)
- билеты в музей (150 руб. )
Начало
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эдельвейс
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