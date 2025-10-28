Мои заказы

Плато Бермамыт — одно из самых впечатляющих мест Кавказа, известное своими панорамными видами, сравнимыми с Гранд-Каньоном. Со смотровой площадки открывается величественный вид на Эльбрус — высочайшую вершину Европы. Вы увидите уникальные скальные образования — «Монахи» и «Колизей». Это место, где рождаются самые зрелищные грозы и можно увидеть невероятно живописные закаты.
Описание экскурсии

Чудо природы, по силе красоты и впечатлений может сравниться с Гранд каньоном США. До плато не так просто добраться, что создаёт вокруг этого места ореол недоступности и тайны, очень романтичный закат, а также это место где формируются местные грозы. Виды на скалы Монахи, Колизей, смотровая площадка с видом на самую высокую точку в Европе Величественный и могучий и просто сказочно красивый Эльбрус!!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Курортный бульвар, 21
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Ю
Юлия
28 окт 2025
Очень интересная экскурсия, все локации куда нас привозили были очень красивые и запоминающиеся 👍 Конечно большое спасибо нашему водителю Рамазану « Лютый» он профессионал своего дела 👏🏻 🫶
А
Анна
23 окт 2025
Случайно выбрали турфирму Фортуна и не пожалели, ездили с экскурсией на плато Бермамыт, водитель гид Марат просто великолепный водитель и человек, получили незабываемые впечатления и эмоции, Всем рекомендую гида Марата👍👍👍👍👍
В
Вика
29 сен 2025
Брали два тура, остались под нериальным впечатлением. Попали два раза с гидом Ниной Юрьевной. Что за клад с огромным багажем знаний???? Ребята мы вам очень благодарны за незабываемые эмоции. Решили взять еще один тур с ними. Спасибо огромное. ❤️❤️❤️❤️
А
Анастасия
25 сен 2025
Отличное турагентство, все устроено для людей. Выбираешь экскурсию на которую хочешь поехать, оплачиваешь, тебе дают билет и узнают, где удобно будет забрать. В день экскурсии, к месту назначения приезжает автомобиль,
читать дальше

забирает и везет в самые живописные места. У нас было несколько экскурсий в этом турагентстве (и с выбором нам очень помогала Лариса, замечательная, отзывчивая и добрая женщина). Хочется рассказать об экскурсии в Домбай — это незабываемое впечатление, полное красоты природы и активного отдыха! Во время экскурсии нас сопровождал опытный водитель Александр и самый лучший экскурсовод Нина Юрьевна, она делилась интересными фактами о регионе, истории и культуре местных жителей. На протяжении нескольких часов, было очень интересно слушать все, что она рассказывает. Мы также имели возможность по ее рекомендации попробовать традиционные блюда и насладиться гостеприимством местных жителей. (Когда поднимались в гору на высоту 3200м). Еще хотелось бы отметить, что в момент, когда мы оказались на канатной дороге, стало очень страшно и Нина Юрьевна взяв за руку успокоила и помогла насладиться красотами Домбая. Совершенно захватывающее ощущение — находиться среди величественных гор, дышать свежим воздухом, любоваться красотами, бороться со своими страхами. Это не просто экскурсия; это возможность соединиться с природой и получить заряд энергии и адреналина на долгое время. В общем, если вы ищете место для отдыха и приключений, обязательно посетите Домбай! Мы остались в полном восторге от красоты природы, доброты и профессионализма людей, которые были с нами.

Д
Дмитрий
16 ноя 2024
Я недавно воспользовался услугами туристической фирмы «фортуна» в Кисловодске, и хочу поделится своим положительным опытом. С самого начала меня впечатлил их собственный автопарк, который делает поездки удобными и комфортными. Мы
читать дальше

отправились на автобусные экскурсии в потрясающие места, такие как Медовые водопады и Домбай. Особой благодарность заслуживают грамотные экскурсоводы - Татьяна Александровна, Екатерина, Нина Юрьевна и Николай, которые сделали каждую экскурсию увлекательной и познавательной. Фирма предлагает впечатляющий выбор экскурсий: от поездок на внедорожниках в горы до индивидуальных маршрутов. Мы наслаждались захватывающими поездками на джипах к Джуды Су, Бермамыт и озеру Гиджит, а также открыли для себя город мертвых. Каждый раз все было организовано на высшем уровне! Водители Леонид, Роман, Николай и Михаил были настоящими профессионалами - они не только безопасно вели нас по живописным маршрутам, но и создавали атмосферу доброжелательности и спокойствия. Если вы ищете надежную туристическую фирму с рамочно подобранными экскурсиями и высоким уровнем сервиса, «Фортуна» - это именно то место куда стоит обратится. Большое спасибо команде за незабываемые впечатления!

Входит в следующие категории Кисловодска

