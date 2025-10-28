читать дальше

забирает и везет в самые живописные места. У нас было несколько экскурсий в этом турагентстве (и с выбором нам очень помогала Лариса, замечательная, отзывчивая и добрая женщина). Хочется рассказать об экскурсии в Домбай — это незабываемое впечатление, полное красоты природы и активного отдыха! Во время экскурсии нас сопровождал опытный водитель Александр и самый лучший экскурсовод Нина Юрьевна, она делилась интересными фактами о регионе, истории и культуре местных жителей. На протяжении нескольких часов, было очень интересно слушать все, что она рассказывает. Мы также имели возможность по ее рекомендации попробовать традиционные блюда и насладиться гостеприимством местных жителей. (Когда поднимались в гору на высоту 3200м). Еще хотелось бы отметить, что в момент, когда мы оказались на канатной дороге, стало очень страшно и Нина Юрьевна взяв за руку успокоила и помогла насладиться красотами Домбая. Совершенно захватывающее ощущение — находиться среди величественных гор, дышать свежим воздухом, любоваться красотами, бороться со своими страхами. Это не просто экскурсия; это возможность соединиться с природой и получить заряд энергии и адреналина на долгое время. В общем, если вы ищете место для отдыха и приключений, обязательно посетите Домбай! Мы остались в полном восторге от красоты природы, доброты и профессионализма людей, которые были с нами.