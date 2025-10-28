Плато Бермамыт — одно из самых впечатляющих мест Кавказа, известное своими панорамными видами, сравнимыми с Гранд-Каньоном. Со смотровой площадки открывается величественный вид на Эльбрус — высочайшую вершину Европы. Вы увидите уникальные скальные образования — «Монахи» и «Колизей». Это место, где рождаются самые зрелищные грозы и можно увидеть невероятно живописные закаты.
Описание экскурсииЧудо природы, по силе красоты и впечатлений может сравниться с Гранд каньоном США. До плато не так просто добраться, что создаёт вокруг этого места ореол недоступности и тайны, очень романтичный закат, а также это место где формируются местные грозы. Виды на скалы Монахи, Колизей, смотровая площадка с видом на самую высокую точку в Европе Величественный и могучий и просто сказочно красивый Эльбрус!!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Курортный бульвар, 21
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
28 окт 2025
Очень интересная экскурсия, все локации куда нас привозили были очень красивые и запоминающиеся 👍 Конечно большое спасибо нашему водителю Рамазану « Лютый» он профессионал своего дела 👏🏻 🫶
А
Анна
23 окт 2025
Случайно выбрали турфирму Фортуна и не пожалели, ездили с экскурсией на плато Бермамыт, водитель гид Марат просто великолепный водитель и человек, получили незабываемые впечатления и эмоции, Всем рекомендую гида Марата👍👍👍👍👍
В
Вика
29 сен 2025
Брали два тура, остались под нериальным впечатлением. Попали два раза с гидом Ниной Юрьевной. Что за клад с огромным багажем знаний???? Ребята мы вам очень благодарны за незабываемые эмоции. Решили взять еще один тур с ними. Спасибо огромное. ❤️❤️❤️❤️
А
Анастасия
25 сен 2025
Отличное турагентство, все устроено для людей. Выбираешь экскурсию на которую хочешь поехать, оплачиваешь, тебе дают билет и узнают, где удобно будет забрать. В день экскурсии, к месту назначения приезжает автомобиль,
Д
Дмитрий
16 ноя 2024
Я недавно воспользовался услугами туристической фирмы «фортуна» в Кисловодске, и хочу поделится своим положительным опытом. С самого начала меня впечатлил их собственный автопарк, который делает поездки удобными и комфортными. Мы
