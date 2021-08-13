Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Что вас ожидает

Путь к великану Эльбрусу

Экскурсия начнется еще в Кисловодске: проезжая Старый город, вы увидите его самое первое строение — и самое молодое; полюбуетесь Свято-Никольским собором, что выше всех в Ставрополье.

Дорога меж двух ущелий выведет на гору Баран. Со смотровой площадки вы увидите три хребта Кисловодска и Кисловодскую котловину. Осмотрим стелу, встречающую путешественников при въезде в наши края, а еще вы попробуете оседлать «черного барашка».

Поднявшись к альпийским лугам, сделаем остановку у села Кичмалки — здесь перед вами предстанут во всей красе плато Канжол, ледники Эльбруса и фрагменты главного Кавказского хребта.

После наш путь лежит к горе Алебастровой: вы узнаете, почему ее зовут «Волчьими воротами», увидите Эшкаконское ущелье — главную питьевую артерию Кисловодска, — и гору, где находилось последнее городище Шелкового пути.

И наконец нас ждет главная цель нашей поездки: плато Бермамыт. Набрав высоту 2646 м. над у. м., мы полюбуемся его пейзажами и, конечно, насладимся знаменитым видом на Эльбрус. С мостика «Султан», нависающего над пропастью, вы сделаете прекрасные снимки и рассмотрите скальный Амфитеатр. А если захотите, поднимемся к Жертвенному камню и получим новые ракурсы на скалы Монахи.

Знакомство с краем

История нашего региона и тех мест, что будут по пути, рассказы и легенды о его удивительной природе, знакомство с культурой и обычаями — все это будет на экскурсии. Я расскажу, как в прошлом горцы устраивали сюда поездки для отдыхающих, кто из известных вам личностей здесь побывал, какие перемены здесь произошли с тех времен. Отвечу на ваши вопросы — и помогу раскрыть характер Северного Кавказа.

Организационные детали