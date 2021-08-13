Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

На плато Бермамыт в мини-группе

Совершить путешествие к седому Эльбрусу, впечатлиться видами гор и услышать об истории Кавказа

5
13 отзывов
Из Кисловодска мы отправимся к лучшей смотровой площадке с видом на Эльбрус.

Вы также полюбуетесь удивительными скальными образованиями самого плато Бермамыт и наберетесь храбрости, чтобы пройти по мостику над пропастью.

А по пути мы сделаем несколько остановок и «соберем» ракурсы ущелий и хребтов, вспомним легенды и обсудим, как путешествовали в прошлом.
На плато Бермамыт в мини-группе
На плато Бермамыт в мини-группе
На плато Бермамыт в мини-группе
На плато Бермамыт в мини-группе
На плато Бермамыт в мини-группе
На плато Бермамыт в мини-группе
На плато Бермамыт в мини-группе
На плато Бермамыт в мини-группе
На плато Бермамыт в мини-группе

Что вас ожидает

Путь к великану Эльбрусу

Экскурсия начнется еще в Кисловодске: проезжая Старый город, вы увидите его самое первое строение — и самое молодое; полюбуетесь Свято-Никольским собором, что выше всех в Ставрополье.

Дорога меж двух ущелий выведет на гору Баран. Со смотровой площадки вы увидите три хребта Кисловодска и Кисловодскую котловину. Осмотрим стелу, встречающую путешественников при въезде в наши края, а еще вы попробуете оседлать «черного барашка».

Поднявшись к альпийским лугам, сделаем остановку у села Кичмалки — здесь перед вами предстанут во всей красе плато Канжол, ледники Эльбруса и фрагменты главного Кавказского хребта.

После наш путь лежит к горе Алебастровой: вы узнаете, почему ее зовут «Волчьими воротами», увидите Эшкаконское ущелье — главную питьевую артерию Кисловодска, — и гору, где находилось последнее городище Шелкового пути.

И наконец нас ждет главная цель нашей поездки: плато Бермамыт. Набрав высоту 2646 м. над у. м., мы полюбуемся его пейзажами и, конечно, насладимся знаменитым видом на Эльбрус. С мостика «Султан», нависающего над пропастью, вы сделаете прекрасные снимки и рассмотрите скальный Амфитеатр. А если захотите, поднимемся к Жертвенному камню и получим новые ракурсы на скалы Монахи.

Знакомство с краем

История нашего региона и тех мест, что будут по пути, рассказы и легенды о его удивительной природе, знакомство с культурой и обычаями — все это будет на экскурсии. Я расскажу, как в прошлом горцы устраивали сюда поездки для отдыхающих, кто из известных вам личностей здесь побывал, какие перемены здесь произошли с тех времен. Отвечу на ваши вопросы — и помогу раскрыть характер Северного Кавказа.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot
  • По желанию мы заедем в кафе с местной кухней; еда и напитки оплачиваются отдельно — других расходов не предвидится
🚩 Начало и место завершения: в любой точке Кисловодска
Время проведения: ежедневно в 07:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Александр
Александр
Здравствуйте, меня зовут Александр — я представляю нашу профессиональную команду гидов по Северному Кавказу. Мы работаем больше 9 лет на рынке джиппинг-экскурсий, предлагаем индивидуальные и групповые маршруты. Работаем на качество и с вниманием относимся к нашим путешественникам. Покажем вам лучшие места нашего родного края и влюбим в Кавказ с первого раза — гарантировано!
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13 реальных отзывов от туристов

Ю
13 авг 2021
Борис отличный водитель и гид с чувством юмора. Рассказал всё необходимое, сделал несколько остановок в самых живописных местах. Экскурсию брать определенно стоит - такую природу обязательно надо увидеть своими глазами!
Е
3 авг 2021
Экскурсия прошла отлично. Несмотря на сложность маршрута, было достаточно комфортно. Огромное спасибо гиду, нашему водителю Вячеславу. С ним было очень надежно, а это так важно в горах.
Н
1 авг 2021
Прекрасный экскурсовод-водитель Вячеслав. Очень интересно рассказывает о местах. Хорошо водит, фотографирует, кофе наливает) Маршрут очень красивый. Останавливались много где, чтобы пофотографироваться. Дорога конечно до Бермамыта мягко сказать не очень, но оно того стоит) советую
Е
1 авг 2021
Ездили на плато с семьей, места невероятно красивые. На своей машине мы бы туда никогда не доехали, поэтому очень рады, что выбрали экскурсию. Правда, наш гид скорее выступил просто в роли водителя, но в целом нас это не расстроило, потому что ехали в первую очередь за красивыми видами. Большим плюсом, кстати, стало, что в машине оказались стулья для похода и стол, с помощью них мы самостоятельно устроили пикник.
G
22 июля 2021
Очень понравилась экскурсия. Виды потрясающие, гид восхитителен. Очень понравилось.
Н
14 июля 2021
Благодарим за прекрасную поездку в Бермамыт. Прекрасные виды и отличная компания.
Т
12 июля 2021
На экскурсию ездили с ребёнком 9 лет. Нашим гидом был Александр, отличный рассказчик с хорошим чувством юмора, видно, что знает и любит места, про которые рассказывает. Хотя путь проходит по бездорожью, Александр уверенно ведёт свой УАЗ Патриот, чтобы пассажиров не сильно качало. Виды великолепные, но те, кто приехал ближе к полудню, Эльбрус уже не увидели, его скрыли тучи, так что время начала экскурсии в 7 утра оказалось оптимальным. Все довольны, даже ребёнок, которого немного укачивало
Л
3 июля 2021
Ездили на Бермамыт с Сергеем 6го июня. Погонять по бездорожью на УАЗ-это, конечно, ни с чем несравнимые ощущения:) Виды с плато открываются просто потрясающие. Лучше гор могут быть только горы:)Сергей-очень аккуратный водитель, мастерски нас провез. А обратно ещё и котёнка привезли, который к нам прибился))привет ему от нас. Спасибо за экскурсию, в очередной раз Трипстер-лучший!
Е
19 июня 2021
Очень впечатляет. Незабываемо. Адреналин зашкаливает. Рекомендую всем испытать это состояние.
В
10 июня 2021
Отличная экскурсия и отличные виды. Правда дорога "весёлая", но мне даже интересно было так покататься
Л
9 июня 2021
Как сделать себе лучший подарок на день рождения? Правильно, отправиться в горы!
На плато Бермамыт мы поехали на следующий день после Джилы Су. В предыдущий день, нам не удалось увидеть Эльбрус из-за пасмурной и облачной погоды, но в мой ДР природа сделала такой подарок:) Огромный красавец Эльбрус был виден полностью, при выезде от границы Ставропрльского края, чему мы были несказанно рады. Дорога до плато Бермамыт значительно отличается от хорошей трассы на Джилы Су. Точнее, как сказал наш водитель Борис, это не дорога, а направление:)
Во время поездки мы испытывали небольшие "перегрузки", сидя на последних задних сидениях джипа, прямо под колесами. Это было довольно весело:) Но очень рекомендую тем, кто не хочет подобных приключений и трясок или есть проблемы со здоровьем (спина, давление, укачивание и пр. ) лучше садитесь на другие места. По пути были остановки, где Борис рассказывал о местах, которые мы проезжали, об ущельях и горах. На плато мы провели около 1, 5 часов по внутренним ощущениям, точное время я не засекала. На плато открываются шикарные виды на горный кавказский хребет и гору Эльбрус. Погода была более солнечная, чем в поездке к Джилы Су, мы замерзли меньше, но все же рекомендую брать с собой ветровки и курточки потеплее, мы с этим немного прогадали. На плато есть кафе, я брала там только кофе по-восточному, ценник немного кусачий, по сравнению с кафе в поездке к Джилы Су. Но наверно, это можно объяснить труднодоступностью тех мест и это плата за возможность выпить кофе, глядя на Эльбрус.
Мне немного не хватило времени на самом плато, но наверно, на горы можно смотреть бесконечно.
Спасибо Борису за уверенное вождение и отличную поездку!
Ю
17 мая 2021
Экскурсия просто потрясающая, сам мыс безумно красиво, дорога будет тяжеловата для людей которых укачивает, для остальных это запоминающиеся приключение, отдельное спасибо хочу сказать гиду Александру, очень позитивный, душевный, веселый человек, а от рассказов его вообще не оторваться, останавливались на всех красивых местах, в общем если вы ещё думаете, ехать или нет, что тут думать, конечно ехать
С
17 мая 2021
Увидев в интернете фото с плато Бермамыт, сразу захотел взглянуть на это чудо своими глазами. Для этого воспользовался предложением компании «Tripster” совершить туда поездку на внедорожнике «УАЗ Патриот». Повезло со всем: и с погодой (ясно и безветренно), и с автомобилем (надежный и достаточно комфортабельный), и особенно с водителем-гидом Сергеем. Сергей забрал нас с места нашего проживания четко по времени, быстро и максимально безопасно провез по маршруту, по ходу рассказав обо всех основных достопримечательностях, и доставил на чудесное плато с «видами на миллион долларов», где уже ничего говорить было не нужно.
О самом Бермамыте уже почти все сказано и показано, на практике подтвердилось все, и даже чуть больше, так что эта поездка превзошла мои ожидания.
Хочу ещё раз отметить прекрасную организацию и четкую реализацию всей поездки, рекомендую компанию всем желающим прикоснуться к уникальным природным прелестям Кавказа.

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