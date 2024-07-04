Со скидкой – экскурсии в Кисловодске

Найдено 60 экскурсий в категории «Со скидкой» в Кисловодске, цены от 1 500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
414 отзывов
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Откройте для себя живописное урочище Джилы-Су, где вас ждут виды на Эльбрус, скалы Аватары, долина реки Малка и дегустация минеральной воды
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
40003 200 за человека
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
417 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
41503 735 за человека
Индивидуальная конная прогулка вдоль Берёзовского ущелья
🐴 Конные прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
142 отзыва
Популярное предложение
Конная прогулка в Берёзовском ущелье - незабываемое приключение
Вас ждет уникальное путешествие на лошадях по живописным местам Кисловодска с профессиональными инструкторами
Начало: В районе Колоннады
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
30002 400 за человека
Волшебное путешествие на Джилы-Су
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7.5 часов
238 отзывов
Волшебное путешествие на Джилы-Су: плато, водопады и термальные источники
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии с экскурсией на Джилы-Су. Откройте для себя величие природы и древние легенды
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1600013 600 за всё до 4 чел.
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
121 отзыв
Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
55555 000 за человека
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
73 отзыва
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
50004 500 за человека
Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
🐴 Конные прогулки
скидка
25%
Мини-группа
2 часа
22 отзыва
Групповая конная прогулка с мастер-классом в Кисловодске
Получите незабываемые впечатления от верховой езды и освойте азы конного дела в живописных уголках Кисловодска
Начало: В районе Курортного парка
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
20001 500 за человека
Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
43 отзыва
Конная прогулка по Берёзовскому ущелью в Кисловодске
Откройте для себя красоту Кавказских гор во время конной прогулки с профессиональным инструктором
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
18001 620 за человека
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
212 отзывов
Путешествие на внедорожнике к плато Бермамыт: природа и культура Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к плато Бермамыт, где скалистые склоны и альпийские луга сливаются с богатой культурой и традициями
Начало: По договоренности
8 июля в 03:00
9 июля в 03:00
1425012 825 за всё до 4 чел.
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде
🚲 На велосипеде
скидка
30%
Индивидуальная
3.5 часа
24 отзыва
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде: Березовое и Аликоновское ущелья
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас в Кисловодске. Исследуйте ущелья и водопады, наслаждаясь красотой природы без утомления
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
от 35002 450 за человека
Кисловодск: по следам Чебурашки
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Популярное предложение
Кисловодск: уникальное путешествие по следам Чебурашки и его друзей
Погрузитесь в мир детских воспоминаний с экскурсией по следам Чебурашки в Кисловодске. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые впечатления
Начало: У ж/д вокзала Кисловодска
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
120006 000 за всё до 25 чел.
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
17 отзывов
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:00
11 июля в 06:00
13 июля в 06:00
66005 940 за человека
Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
144 отзыва
Кисловодск: история и культура за 90 минут
Познакомьтесь с Кисловодском: от курортного бульвара до легендарных памятников и дегустации нарзана
Начало: У Колоннады
Завтра в 09:00
8 июля в 14:00
от 32002 880 за всё до 10 чел.
На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
142 отзыва
Плато Бермамыт на внедорожнике: Кавказские легенды и природа
Исследуйте величие Кавказа: от Эльбруса до древних легенд, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Кисловодске
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:30
1450013 050 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Кисловодск за 2,5 часа
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
108 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Кисловодск
Откройте для себя сокровища Кисловодска: уникальные парки, исторические памятники и живописные уголки города в индивидуальной экскурсии
Начало: У музея «Крепость». Проспект Мира 11
Завтра в 10:30
13 июля в 11:30
49004 410 за всё до 6 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
9 часов
40 отзывов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
Поездка к природным достопримечательностям Северного Приэльбрусья. Включает Джилы-Су, плато Шаджатмаз, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15, 07:30, 07:45 и 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
48003 600 за человека
Плато Бермамыт на закате в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
6 часов
40 отзывов
Плато Бермамыт на закате в мини-группе
Путешествие на плато Бермамыт с видами на Эльбрус и Кавказский хребет. Уникальные закаты, природные амфитеатры и скалы ждут вас
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
45003 375 за человека
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Кисловодска
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
71 отзыв
Тур в Домбай: Серпантин древних храмов и пейзажей
Исследуйте сокровенные уголки Домбая, наслаждаясь величием гор, историей древних храмов и кристальной чистотой горных рек
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
8 июля в 06:30
от 46253 700 за человека
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
104 отзыва
Экскурсия «Эльбрус и Гижгит» - Вдохновляющие панорамы Кавказа из Кисловодска
Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
8 июля в 06:30
от 46253 700 за человека
Кисловодск с высоты птичьего полёта в мини-группе
🚗 На машине
скидка
5%
Мини-группа
6 часов
63 отзыва
Путешествие по Кисловодску и окрестностям: взгляд с высоты птичьего полёта
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, исследуя Кисловодск и его окрестности с непривычных высот. Вас ждут незабываемые виды и увлекательные истории
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 12:00
22 июля в 12:00
23 июля в 12:00
33333 167 за человека
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
4.5 часа
14 отзывов
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
120007 200 за всё до 4 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
50004 500 за человека
Фотосессия в Кисловодске
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Фотосессия в Кисловодске
Погулять по национальному парку и возле Зеркального пруда в компании гида-фотографа
Начало: На улице Карла Маркса
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
60004 500 за всё до 3 чел.
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе
Отправиться из Кисловодска к Баксанской долине и ущелью Адыр-Су, пройтись до горы и загадать желание
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:45
8 июля в 06:45
65005 200 за человека
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
11 отзывов
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Кисловодска
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
8 июля в 06:30
41503 735 за человека
Конная прогулка в мини-группе в окрестностях Кисловодска
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
15 отзывов
Конная экскурсия в окрестностях Кисловодска
Погрузитесь в мир природы и красоты Кавказа, оседлав лошадь в увлекательной конной прогулке с инструктором
Начало: У Колоннады
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
18001 620 за человека
Горная Ингушетия - из Кисловодска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
4 отзыва
Горная Ингушетия - из Кисловодска в мини-группе
Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды
Начало: От места вашего проживания
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00
11 июля в 06:00
14 июля в 06:00
60005 400 за человека
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Адрес проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 17:00
2400019 200 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - к красотам Домбая
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Из Кисловодска - к красотам Домбая
Путешествие по главным местам края, приправленное хвойными ароматами и свежим горным воздухом
Начало: На проспекте Победы либо адрес проживания
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2200018 700 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт, Эшкаконское водохранилище и Медовые водопады
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Плато Бермамыт, Эшкаконское водохранилище и Медовые водопады
Полюбоваться захватывающими видами Кавказа в неутомительном путешествии
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
2200017 600 за всё до 4 чел.
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
🚗 На машине
скидка
5%
Мини-группа
13 часов
10 отзывов
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
Увидеть неизвестные места Приэльбрусья и пройти живописными тропами к альплагерям
Начало: По месту вашего проживания в Кисловодске
13 июля в 06:00
23 июля в 06:00
50004 750 за человека
По долинам и по взгорьям: из Кисловодска в Домбай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Популярное предложение
По долинам и по взгорьям: из Кисловодска в Домбай
Увидеть и прочувствовать заповедные места в сердце Кавказских гор
9 июля в 07:00
11 июля в 07:00
1480013 320 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт - путешествие на русский Гранд-Каньон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
13 отзывов
Плато Бермамыт: экскурсия на внедорожнике
Исследуйте величие Плато Бермамыт, насладитесь панорамными видами и погрузитесь в историю Кавказа в комфортной обстановке
Начало: Пр. Дзержинского
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1450013 050 за всё до 4 чел.
Групповое путешествие из Кисловодска в Северную Осетию
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Групповое путешествие из Кисловодска в Северную Осетию
Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: в субботу и воскресенье в 06:30
13 июля в 06:30
14 июля в 06:30
65005 200 за человека
Язык тролля из Кисловодска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
8 отзывов
Язык тролля из Кисловодска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
8 июля в 06:30
57004 560 за человека
Из Кисловодска через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
7 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: от Кисловодска до Гижгита
Откройте для себя красоту Кавказских гор, покоряя маршруты к Эльбрусу с посещением живописного озера Гижгит
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
41113 700 за человека
В гости к аланам: экскурсия в Северную Осетию в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
В гости к аланам: экскурсия в Северную Осетию в мини-группе
Познакомиться с осетинской культурой и посетить самые яркие достопримечательности региона
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
63005 355 за человека
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
58754 700 за человека
Из Кисловодска в сказочный Домбай в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Из Кисловодска в сказочный Домбай в мини-группе
Сырные пещеры, Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
50004 000 за человека
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
7 часов
9 отзывов
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
Увидеть лучшие панорамы Кавказа с высокогорного плато
Начало: Кисловодск
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 14:45 и 15:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
48003 600 за человека
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
17 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: экскурсия из Кисловодска
Восхождение на канатной дороге, загадки озера Гижгит и величие Поляны нарзанов - все это в одной поездке
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:15
50004 000 за человека
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Кисловодска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Кисловодска
Групповой экскурсионный джип-тур из Кисловодска к легендарному высокогорному посёлку
Начало: По месту проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
41503 735 за человека
Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Кисловодска
🚗 На машине
скидка
10%
Групповая
13 часов
1 отзыв
Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Кисловодска
Ущелья, теснины, горные сёла и легенды «Города мёртвых»
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:40
Сегодня в 06:40
Завтра в 06:40
56005 040 за человека
В мини-группе из Кисловодска - к чудесам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
В мини-группе из Кисловодска - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
50004 000 за человека
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Кисловодска
Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Начало: В Кисловодске
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3500031 500 за всё до 6 чел.

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  • А
    Анна
    4 июля 2024
    Манящий Эльбрус из Кисловодска
    Получили прекрасные впечатления от нашей поездки! Благодарим Николая за отличный маршрут, интересные факты о Кавказе, безопасность в дороге и приятную
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    комфортную атмосферу! Николай, с Вами было максимально комфортно и безопасно в дороге. Отдельное спасибо Вам за теплые пледы, которые Вы нам дали в ходе экскурсии) Обязательно в следующий приезд обратимся к Вам за организацией экскурсий по региону!

  • В
    Вера
    4 июля 2024
    Волшебное путешествие на Джилы-Су
    Ездили с Курманом. Очень доброжелательный и приятный водитель. Мы еще ни разу не встречали более ухоженного автомобиля!! На всем маршруте
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    рассказывал интересные истории о своем крае, завозил в такие живописные места, куда другие гиды не рискнули бы проехать. Увидели красавца Эльбруса, бескрайние пастбища с лошадьми, бархатные склоны и ущелья, могучие водопады. Мы в полной мере ощутили кавказское радушие и гостеприимство. Курман накормил нас вкуснейшим чак-чаком и напоил чаем из горных трав. Никогда не отказывал в остановках и всегда был готов сфотографировать, терпел бесконечные восторги и перепады настроения, за что ему большая наша благодарность! Хочется вернуть снова!

    Ездили с Курманом. Очень доброжелательный и приятный водитель. Мы еще ни разу не встречали более ухоженногоЕздили с Курманом. Очень доброжелательный и приятный водитель. Мы еще ни разу не встречали более ухоженногоЕздили с Курманом. Очень доброжелательный и приятный водитель. Мы еще ни разу не встречали более ухоженногоЕздили с Курманом. Очень доброжелательный и приятный водитель. Мы еще ни разу не встречали более ухоженногоЕздили с Курманом. Очень доброжелательный и приятный водитель. Мы еще ни разу не встречали более ухоженногоЕздили с Курманом. Очень доброжелательный и приятный водитель. Мы еще ни разу не встречали более ухоженного
  • Т
    Татьяна
    4 июля 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Отличная экскурсия, незабываемые впечатления. Спасибо Олегу за прекрасный экскурс по Северной Осетии! Хотим еще!)))
  • О
    Ольга
    3 июля 2024
    Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
    Если хотите незабываемых, экстремальных ощущений-тогда вам сюда!!! Очень интересное и захватывающее впечатление:красивая природа, кони умняк ну и, конечно, ин структуры профессиональные! Всё чётко, организованно и с любовью!
    Если хотите незабываемых, экстремальных ощущений-тогда вам сюда!!! Очень интересное и захватывающее впечатление:красивая природа, кони умняк ну
  • С
    Светлана
    3 июля 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Отлично! Очень рекомендую! Не избитый маршрут!
    Отлично! Очень рекомендую! Не избитый маршрут!Отлично! Очень рекомендую! Не избитый маршрут!Отлично! Очень рекомендую! Не избитый маршрут!Отлично! Очень рекомендую! Не избитый маршрут!Отлично! Очень рекомендую! Не избитый маршрут!Отлично! Очень рекомендую! Не избитый маршрут!Отлично! Очень рекомендую! Не избитый маршрут!
  • Г
    Георгий
    3 июля 2024
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Отличная экскурсия с гидом Борисом. Поездка проходила на УАЗ Патриот, машина в хорошем состоянии, гид-водитель Борис вел аккуратно и профессионально, без
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    лихачества, всю поездку рассказывал много интересной информации про Кисловодск и все посещаемые места. Отношение к туристам было доброжелательное и располагающее, на всех смотровых площадках провели достаточно времени, в конце экскурсии вкусно пообедали в кафе! P.S экскурсия зависит от погоды, соблюдайте все рекомендации организаторов по одежде.

  • Н
    Наталья
    3 июля 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Были на экскурсии «Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус» 03.07.2024 Нас сопровождал гид Михаил целый день, очень душевный и внимательный! Всегда интересовался
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    самочувствием, аккуратно вел автомобиль 🚗 Все прошло позитивно, по семейному! Гид рассказал много интересных и запоминающихся фактов Успели посетить все местечки, остались максимально довольны! Компании побольше туристов и процветания! Огромное спасибо за великолепный день ❤️

    Были на экскурсии «Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус» 03.07.2024Были на экскурсии «Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус» 03.07.2024Были на экскурсии «Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус» 03.07.2024Были на экскурсии «Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус» 03.07.2024
  • О
    Ольга
    3 июля 2024
    Волшебное путешествие на Джилы-Су
    Природа удивительной, сказочной красоты."… ты счастлив и нем, и лишь немного завидуешь тем, другим, у которых вершина ещё впереди." И да, Андрей великолепный водитель. На протяжении всей экскурсии атмосфера доброжелательная и спокойная. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    3 июля 2024
    Индивидуальная конная прогулка вдоль Берёзовского ущелья
    Очень живописный маршрут, детям так понравилась экскурсия, что просят повторить!)
  • К
    Ксения
    2 июля 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
    Добрый день! От души советую эту экскурсию. Завораживающие виды, впечатления и фотографии на память. Нашим гидом был Сергей. С ним увлекательно, весело и безопасно. Всё чётко и вовремя. Посетили много смотровых мест и не даже не всегда туристических. Невероятные впечатления.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Со скидкой»

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  1. Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
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  5. Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Плато Бермамыт
  5. Медовые водопады
  6. Гижгит
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
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