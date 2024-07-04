А Анна Манящий Эльбрус из Кисловодска читать дальше комфортную атмосферу! Николай, с Вами было максимально комфортно и безопасно в дороге. Отдельное спасибо Вам за теплые пледы, которые Вы нам дали в ходе экскурсии) Обязательно в следующий приезд обратимся к Вам за организацией экскурсий по региону! Получили прекрасные впечатления от нашей поездки! Благодарим Николая за отличный маршрут, интересные факты о Кавказе, безопасность в дороге и приятную

В Вера Волшебное путешествие на Джилы-Су читать дальше рассказывал интересные истории о своем крае, завозил в такие живописные места, куда другие гиды не рискнули бы проехать. Увидели красавца Эльбруса, бескрайние пастбища с лошадьми, бархатные склоны и ущелья, могучие водопады. Мы в полной мере ощутили кавказское радушие и гостеприимство. Курман накормил нас вкуснейшим чак-чаком и напоил чаем из горных трав. Никогда не отказывал в остановках и всегда был готов сфотографировать, терпел бесконечные восторги и перепады настроения, за что ему большая наша благодарность! Хочется вернуть снова! Ездили с Курманом. Очень доброжелательный и приятный водитель. Мы еще ни разу не встречали более ухоженного автомобиля!! На всем маршруте

Т Татьяна Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска Отличная экскурсия, незабываемые впечатления. Спасибо Олегу за прекрасный экскурс по Северной Осетии! Хотим еще!)))

О Ольга Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади Если хотите незабываемых, экстремальных ощущений-тогда вам сюда!!! Очень интересное и захватывающее впечатление:красивая природа, кони умняк ну и, конечно, ин структуры профессиональные! Всё чётко, организованно и с любовью!

С Светлана Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска Отлично! Очень рекомендую! Не избитый маршрут!

Г Георгий Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса читать дальше лихачества, всю поездку рассказывал много интересной информации про Кисловодск и все посещаемые места. Отношение к туристам было доброжелательное и располагающее, на всех смотровых площадках провели достаточно времени, в конце экскурсии вкусно пообедали в кафе! P.S экскурсия зависит от погоды, соблюдайте все рекомендации организаторов по одежде. Отличная экскурсия с гидом Борисом. Поездка проходила на УАЗ Патриот, машина в хорошем состоянии, гид-водитель Борис вел аккуратно и профессионально, без

Н Наталья Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе читать дальше самочувствием, аккуратно вел автомобиль 🚗 Все прошло позитивно, по семейному! Гид рассказал много интересных и запоминающихся фактов Успели посетить все местечки, остались максимально довольны! Компании побольше туристов и процветания! Огромное спасибо за великолепный день ❤️ Были на экскурсии «Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус» 03.07.2024 Нас сопровождал гид Михаил целый день, очень душевный и внимательный! Всегда интересовался

О Ольга Волшебное путешествие на Джилы-Су Природа удивительной, сказочной красоты."… ты счастлив и нем, и лишь немного завидуешь тем, другим, у которых вершина ещё впереди." И да, Андрей великолепный водитель. На протяжении всей экскурсии атмосфера доброжелательная и спокойная. Рекомендую.

Н Наталья Индивидуальная конная прогулка вдоль Берёзовского ущелья Очень живописный маршрут, детям так понравилась экскурсия, что просят повторить!)