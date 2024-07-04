1 чел.
По популярности
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Откройте для себя живописное урочище Джилы-Су, где вас ждут виды на Эльбрус, скалы Аватары, долина реки Малка и дегустация минеральной воды
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
40003 200₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
41503 735₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Конная прогулка в Берёзовском ущелье - незабываемое приключение
Вас ждет уникальное путешествие на лошадях по живописным местам Кисловодска с профессиональными инструкторами
Начало: В районе Колоннады
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
30002 400₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
7.5 часов
Волшебное путешествие на Джилы-Су: плато, водопады и термальные источники
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии с экскурсией на Джилы-Су. Откройте для себя величие природы и древние легенды
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1600013 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
55555 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
50004 500₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
2 часа
Групповая конная прогулка с мастер-классом в Кисловодске
Получите незабываемые впечатления от верховой езды и освойте азы конного дела в живописных уголках Кисловодска
Начало: В районе Курортного парка
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
20001 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по Берёзовскому ущелью в Кисловодске
Откройте для себя красоту Кавказских гор во время конной прогулки с профессиональным инструктором
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
18001 620₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на внедорожнике к плато Бермамыт: природа и культура Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к плато Бермамыт, где скалистые склоны и альпийские луга сливаются с богатой культурой и традициями
Начало: По договоренности
8 июля в 03:00
9 июля в 03:00
1425012 825₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3.5 часа
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде: Березовое и Аликоновское ущелья
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас в Кисловодске. Исследуйте ущелья и водопады, наслаждаясь красотой природы без утомления
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
от 35002 450₽ за человека
скидка
50%
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Кисловодск: уникальное путешествие по следам Чебурашки и его друзей
Погрузитесь в мир детских воспоминаний с экскурсией по следам Чебурашки в Кисловодске. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые впечатления
Начало: У ж/д вокзала Кисловодска
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
120006 000₽ за всё до 25 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:00
11 июля в 06:00
13 июля в 06:00
66005 940₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Кисловодск: история и культура за 90 минут
Познакомьтесь с Кисловодском: от курортного бульвара до легендарных памятников и дегустации нарзана
Начало: У Колоннады
Завтра в 09:00
8 июля в 14:00
от 32002 880₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Плато Бермамыт на внедорожнике: Кавказские легенды и природа
Исследуйте величие Кавказа: от Эльбруса до древних легенд, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Кисловодске
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:30
1450013 050₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Кисловодск
Откройте для себя сокровища Кисловодска: уникальные парки, исторические памятники и живописные уголки города в индивидуальной экскурсии
Начало: У музея «Крепость». Проспект Мира 11
Завтра в 10:30
13 июля в 11:30
49004 410₽ за всё до 6 чел.
скидка
25%
Мини-группа
9 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
Поездка к природным достопримечательностям Северного Приэльбрусья. Включает Джилы-Су, плато Шаджатмаз, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15, 07:30, 07:45 и 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
48003 600₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
6 часов
Плато Бермамыт на закате в мини-группе
Путешествие на плато Бермамыт с видами на Эльбрус и Кавказский хребет. Уникальные закаты, природные амфитеатры и скалы ждут вас
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
45003 375₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Тур в Домбай: Серпантин древних храмов и пейзажей
Исследуйте сокровенные уголки Домбая, наслаждаясь величием гор, историей древних храмов и кристальной чистотой горных рек
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
8 июля в 06:30
от 46253 700₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Экскурсия «Эльбрус и Гижгит» - Вдохновляющие панорамы Кавказа из Кисловодска
Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
8 июля в 06:30
от 46253 700₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
6 часов
Путешествие по Кисловодску и окрестностям: взгляд с высоты птичьего полёта
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, исследуя Кисловодск и его окрестности с непривычных высот. Вас ждут незабываемые виды и увлекательные истории
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 12:00
22 июля в 12:00
23 июля в 12:00
33333 167₽ за человека
скидка
40%
Индивидуальная
4.5 часа
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
120007 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
50004 500₽ за человека
скидка
25%
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Кисловодске
Погулять по национальному парку и возле Зеркального пруда в компании гида-фотографа
Начало: На улице Карла Маркса
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
60004 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе
Отправиться из Кисловодска к Баксанской долине и ущелью Адыр-Су, пройтись до горы и загадать желание
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:45
8 июля в 06:45
65005 200₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Кисловодска
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
8 июля в 06:30
41503 735₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Конная экскурсия в окрестностях Кисловодска
Погрузитесь в мир природы и красоты Кавказа, оседлав лошадь в увлекательной конной прогулке с инструктором
Начало: У Колоннады
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
18001 620₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Горная Ингушетия - из Кисловодска в мини-группе
Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды
Начало: От места вашего проживания
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00
11 июля в 06:00
14 июля в 06:00
60005 400₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Адрес проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 17:00
2400019 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Из Кисловодска - к красотам Домбая
Путешествие по главным местам края, приправленное хвойными ароматами и свежим горным воздухом
Начало: На проспекте Победы либо адрес проживания
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2200018 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7.5 часов
Плато Бермамыт, Эшкаконское водохранилище и Медовые водопады
Полюбоваться захватывающими видами Кавказа в неутомительном путешествии
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
2200017 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Мини-группа
13 часов
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
Увидеть неизвестные места Приэльбрусья и пройти живописными тропами к альплагерям
Начало: По месту вашего проживания в Кисловодске
13 июля в 06:00
23 июля в 06:00
50004 750₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Популярное предложение
По долинам и по взгорьям: из Кисловодска в Домбай
Увидеть и прочувствовать заповедные места в сердце Кавказских гор
9 июля в 07:00
11 июля в 07:00
1480013 320₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Плато Бермамыт: экскурсия на внедорожнике
Исследуйте величие Плато Бермамыт, насладитесь панорамными видами и погрузитесь в историю Кавказа в комфортной обстановке
Начало: Пр. Дзержинского
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1450013 050₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Групповое путешествие из Кисловодска в Северную Осетию
Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: в субботу и воскресенье в 06:30
13 июля в 06:30
14 июля в 06:30
65005 200₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Язык тролля из Кисловодска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
8 июля в 06:30
57004 560₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: от Кисловодска до Гижгита
Откройте для себя красоту Кавказских гор, покоряя маршруты к Эльбрусу с посещением живописного озера Гижгит
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
41113 700₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
13 часов
В гости к аланам: экскурсия в Северную Осетию в мини-группе
Познакомиться с осетинской культурой и посетить самые яркие достопримечательности региона
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
63005 355₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
58754 700₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Из Кисловодска в сказочный Домбай в мини-группе
Сырные пещеры, Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
50004 000₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
7 часов
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
Увидеть лучшие панорамы Кавказа с высокогорного плато
Начало: Кисловодск
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 14:45 и 15:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
48003 600₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Путешествие к Эльбрусу: экскурсия из Кисловодска
Восхождение на канатной дороге, загадки озера Гижгит и величие Поляны нарзанов - все это в одной поездке
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:15
50004 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Кисловодска
Групповой экскурсионный джип-тур из Кисловодска к легендарному высокогорному посёлку
Начало: По месту проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
41503 735₽ за человека
скидка
10%
Групповая
13 часов
Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Кисловодска
Ущелья, теснины, горные сёла и легенды «Города мёртвых»
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:40
Сегодня в 06:40
Завтра в 06:40
56005 040₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
В мини-группе из Кисловодска - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
50004 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Кисловодска
Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Начало: В Кисловодске
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3500031 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 июля 2024Получили прекрасные впечатления от нашей поездки! Благодарим Николая за отличный маршрут, интересные факты о Кавказе, безопасность в дороге и приятную
- ВВера4 июля 2024Ездили с Курманом. Очень доброжелательный и приятный водитель. Мы еще ни разу не встречали более ухоженного автомобиля!! На всем маршруте
- ТТатьяна4 июля 2024Отличная экскурсия, незабываемые впечатления. Спасибо Олегу за прекрасный экскурс по Северной Осетии! Хотим еще!)))
- ООльга3 июля 2024Если хотите незабываемых, экстремальных ощущений-тогда вам сюда!!! Очень интересное и захватывающее впечатление:красивая природа, кони умняк ну и, конечно, ин структуры профессиональные! Всё чётко, организованно и с любовью!
- ССветлана3 июля 2024Отлично! Очень рекомендую! Не избитый маршрут!
- ГГеоргий3 июля 2024Отличная экскурсия с гидом Борисом. Поездка проходила на УАЗ Патриот, машина в хорошем состоянии, гид-водитель Борис вел аккуратно и профессионально, без
- ННаталья3 июля 2024Были на экскурсии «Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус» 03.07.2024 Нас сопровождал гид Михаил целый день, очень душевный и внимательный! Всегда интересовался
- ООльга3 июля 2024Природа удивительной, сказочной красоты."… ты счастлив и нем, и лишь немного завидуешь тем, другим, у которых вершина ещё впереди." И да, Андрей великолепный водитель. На протяжении всей экскурсии атмосфера доброжелательная и спокойная. Рекомендую.
- ННаталья3 июля 2024Очень живописный маршрут, детям так понравилась экскурсия, что просят повторить!)
- ККсения2 июля 2024Добрый день! От души советую эту экскурсию. Завораживающие виды, впечатления и фотографии на память. Нашим гидом был Сергей. С ним увлекательно, весело и безопасно. Всё чётко и вовремя. Посетили много смотровых мест и не даже не всегда туристических. Невероятные впечатления.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Со скидкой»
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