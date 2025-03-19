Мы с Вами направляемся в Домбай! Домбай – один из живописных уголков Западного Кавказа, покоряет туристов с первого взгляда снежными вершинами, прогулками по пихтовым лесам и катанием на канатной дороге. Мы поедем через высокогорный перевал Гум-Баши (2150 метров). Посмотрим на водораздел внутреннего моря и Мирового океана. Конечно, остановимся насладиться видами на Кавказский хребет и белоснежный Эльбрус — в ясную погоду он как на ладони! Далее поедем к Сентинскому храму — возведенный в далеком 965 году на территории современной Карачаево-Черкесии еще до крещения Руси. Одно из самых удивительных мест! Следующая локация будет река Уллу-Муруджу в мшистом лесу. Река Уллу-Муруджу считается одной из самых чистых в России и Европе. Ее воды берут свое начало высоко в горах, на леднике. Прибыв на знаменитую Домбайскую поляну, мы насладимся кристально чистым воздухом, заснеженными вершинами и видом на величественную гору Белалакая - вершина западной части главного хребта Большого Кавказа. Своим названием обязана слоям белого кварца, которые прорезают скальные стены. Высота 3861 м. Наконец, вы подниметесь по канатной дороге на вершину хребта Мусса-Ачитара в Домбае. Гора Мусса-Ачитара — самая высокая точка одноименного хребта, который тянется параллельно Главному Кавказскому хребту. Гора возвышается на 3200 м. над уровнем моря. Это достопримечательность, которую стремятся посетить все, кто приехал в Домбай. Местные жители называют Мусса-Ачитара самым доступным для подъема «трехтысячником» нашей страны, ведь по ней проложена канатная дорога. Также Вы увидите и сделаете красочные фото на фоне самой необычной гостиницы туристического курорта Домбай называется «Тарелка» и находится на высоте 2250 м. По форме эта гостиница полностью напоминает настоящую летающую тарелку, которая неожиданно приземлилась на склоне горы Мусса-Ачитара. Важная информация:• Все наши поездки осуществляются на комфортабельных внедорожниках (в одной машине от 1-4 человек).

С вами будут водители — гиды опытные проводники.