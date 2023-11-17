Групповой экскурсионный джип-тур из Кисловодска к легендарному высокогорному посёлку
Есть на Кавказе уголок, напоминающий Швейцарию. Запланируйте поездку на Домбай, чтобы посмотреть хребты, реки и луга, похожие на альпийские.
А если хотите совместить её с изучением памятников природы и цивилизации, обращайтесь к нам! Путешествуя из Кисловодска в мини-группе, вы не успеете устать от долгого пути — и не устанете восхищаться живописными видами!
Представьте дорогу, по обеим сторонам окружённую хвойно-лиственным лесом. Ту, где за каждым поворотом можно встретить шумную горную реку или даже ледник… Это Домбай — регион, который неслучайно сравнивают с Альпами. У них много общего: ландшафт, климат, растительный и животный мир. Вы не устоите перед живописными панорамами величественных гор и обязательно захотите вернуться в эти гостеприимные края!
Ближе, чем кажется
Путь из Кисловодска в верховья реки Теберды через горные перевалы займёт несколько часов. Поездка пройдёт на вместительном внедорожнике в группе до 8 человек. За комфорт и безопасность будут отвечать опытные гиды-водители из нашей команды. А Кавказ порадует самыми захватывающими видами:
Перевал Гумбаши — отсюда вам откроется вид на Эльбрус и Кавказский хребет с высоты 2144 метра;
Сырные скалы — локация запомнится необычными формами, которые принимают местные пещеры, и одной из самых чистых и прозрачных рек Европы, Уллу-Муруджу;
Высокогорный посёлок Домбай — тут нас ждёт подъём на канатной дороге на высоту 3000 метров за головокружительными видами на долины, ледники, озёра и горные реки;
Шоанинский храм — построенный на вершине горы Шоана во второй половине 10 века, этот храм остается одним из самых живописных древних архитектурных памятников Карачаево-Черкессии.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов из нашей команды.
Дополнительные расходы
Подъём до Шоанинского храма на внедорожнике — 300 ₽ за чел.
Канатная дорога — до 3000 ₽ за 3 уровня
Карты принимают не везде, лучше взять с собой наличные.
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
4400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3308 туристов
В наших турах мы стараемся не только показать гостям неповторимую природу и разнообразие Кавказа, но и создать дружескую атмосферу, ощущение приключения. Поездки в мини-группах — прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, провести день в уютной компании. Наш девиз — делать людей счастливыми в горах!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Были на экскурсии 16.11.2023, наш Гид Антон познакомил нас с прекрасными видами дороги на Домбай. С погодой нам может и не сильно повезло, но атмосферные фото и отличные впечатления мы читать дальшеуменьшить
получили - сменили осень с проливным дождём на зиму со снегопадом и обратно за короткий промежуток времени. Впечатления крутые, локации подобраны очень хорошо, правда теперь придётся вернуться и поймать хорошую погоду ☺️
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В
Владимир
Удобный комфортный автомобиль. Забрали прям от отеля, туда же и вернули. Гидом был Одиссей, вежливый, внимательный. Делал остановки по просьбе, отвечал на вопросы. Посетили все локации, виды на Домбае бомбические читать дальшеуменьшить
(нам повезло с погодой). Увидели Эльбрус на перевале Гумбаши. Единственный минус во всей экскурсии, что на 3 ряде сидений ни чего не слышно. Складывалось такое впечатление, что это не экскурсия, а общение с передним пассажиром. Хотя у гида был микрофон, и он пытался им пользоваться. И в дополнительных расходах не написано о подъёме на внедорожнике на Шаонинский храм в размере 200 рублей с человека.
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Е
Екатерина
Поездка понравилась, гид - Марк. С ним было очень безопасно и комфортно. Спасибо за экскурсию
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