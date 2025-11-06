иришка очень насыщенная и интересная поездка, что хочется пережить это снова!! безумно все понравилось. гид василий милашик, с таким теплом и заботой относился к каждому из нас. все проходило спокойно, без спешки, и его рассказы были действительно увлекательными!!!!! спасибо вам 🤭🤭🤭🥰🥰

Е ЕрмоловаЛилия Потрясающая экскурсия, все было идеально, всем советую!

Анна То, что мы видели своими глазами - не описать словами - ❤️ красота!!! Наш Гид Виктор - профессионал своего дела, было оооочень интересно, спасибо Вам!!! Море эмоций, море впечатлений, дети в восторге - ради них и была организована наша поездка!!! Виктор, я Вам желаю профессионального роста, вдохновения и большой удачи! Вашей команде огромное спасибо за организацию нашей поездки!!!

А Александр Сегодня посетили экскурсию на Домбай! Большое спасибо году Виктору. Забрал нас в условленное время от дома, сделал всё возможное, чтобы поездка была интересной и запоминающейся. Побывали в красивейших местах, узнали много нового о Северном Кавказе. Несмотря на то, что экскурсия по времени продолжительная, время пролетело незаметно. Рекомендую!

И Ирина Очень хорошие впечатления остались от данной экскурсии. За интересные истории и познавательную информацию спасибо замечательному гиду Рустаму (очень повезло нам с ним).

Весь путь прошел легко и непринужденно в хорошей компании.

Посетили все локации, заявленные в программе тура.

Советую к посещению!

Р Руслан Очень понравился джип тур на Домбай. Остались довольны нашим гидом Рустамом - он очень интересный рассказчик, доброжелательный и внимательный к туристам, много интересного рассказал об местных культурных особенностях. Также хороший водитель.



По маршруту понравились Шаонинский монастырь, Домбай, и смотровые на перевале, остальные пункты впечатляют поменьше.



Самое главное преимущество маршрута это очень красивая дорога от перевала и до Домбая.

А Алиса читать дальше Особенная благодарность гиду Артемию! Одни положительные эмоции, и экскурсию провел, и на бесконечные вопросы отвечал, и был очень заботливым и предусмотрительным. Потому что мы и вещи забывали, и детей пересаживали, и телефон теряли☺️ понравилось, что у гида был гибкий план на все варианты погоды и его обширные знания, по-моему, по всем вопросам! 😊 Ездили вшестером, четверо взрослых и двое детей, 6 и 8 лет. Нам очень понравилась экскурсия. Очень повезло с погодой, облаков не было, на обратном пути и Эльбрус открылся! Замечательные виды!

Екатерина читать дальше Это однозначно плюс, потому они разгружали и еще больше переключали на отдых. Езда на автомобиле комфортная, даже несмотря на серпантин и местами плохое дорожное покрытие.

Если бы спросили, рекомендуем ли мы кому-то повторить наше с Александром путешествие, однозначно сказали бы «да».

Спасибо за этот замечательный день! Мы очень довольны сегодняшней поездкой (28.10.25). Александр - прекрасный гид, дает информацию в понятной форме, интересно и в не нагружающем объеме. Очень доброжелательный. Остановок на маршруте было больше, чем заявлено.

Наталья

Как человек, который видел это все в первый раз — я в полном восторге!

Экскурсию проводил гид Александр и это было невероятно, он с такой энергией, добротой и душевностью читать дальше рассказывал интересные факты о местах, причём не какие-то данные из Википедии, а реальную жизнь людей и природы рядом.



Александр не торопил, давал время пофоткаться и посмотреть всё внимательно, также показал 2 отличных места с вкусной кавказской кухней. Озаботился покупкой билетов на канатку. Чувствовали на себе заботу и участие, за что отдельное спасибо 🤍



Подмечу, что ещё Александр показал нам секретный родник с очень вкусной минеральной водой (вкуснее, чем в Нарзанной) и остановился в красивейшем месте, чтобы мы сделали фотки на закате



Екатерина

Удачный выбор локаций. Отдельное спасибо, что в мини-тур не включены заезды "за самым лучшим медом","на дегустацию настроек","сейчас читать дальше мы заедем в лавку с самими дешёвыми и необычными сувенирами" - отсутствовал весь тот шлак, который занимает половину времени у недобросовестных гидов. А гид у нас был отличный! Спасибо ему за сопровождение, информацию, позитив и очень комфортное вождение.

М Мария Были на экскурсии 18 октября с Василием. Все прошло прекрасно! Подобралась чудесная компания, время провели замечательно! Увидели горы, озеры, ущелье. Пообщались, посмеялись! Спасибо!

В Валентина Шикарная прогулка,очень красивые места! Советую посетить всем,кто приезжает отдохнуть!

Диана Увлекательная и красочная экскурсия. Невероятные виды величественных гор в осенних палитрах поражают своей красотой. Гид Артемий рассказал много интересного и познавательного. Поездка 10/10 однозначно!

Светлана читать дальше владеет словом, превосходный, эрудированный человек. Патриот своего края и России. Великолепный

организатор умеет найти подход ковсем не зависимо от возраста клиента. Вертуозно владеет машиной. Мы чувствовали себя всегда в безопасности. Только самые добрые и хорошие слова можно писать и писать. Невероятное путешествие, безумно красиво и интересно. Получили много ярких эмоций, эта поездка останется в памяти и на фотографиях, одна из самых ярких и запоминающийся. Великолепный водитель - гид Михаил. Отлично