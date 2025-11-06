Мои заказы

Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска)

Открыть сказочный уголок Карачаево-Черкесии в комфортном путешествии мини-группой
На внедорожнике или минивэне мы отправимся в посёлок, окружённый величественными пиками Главного Кавказского хребта. Вы проедете по богатому на пейзажи перевалу Гумбаши. Посетите древний Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль и кристально чистую реку Уллу-Муруджу. А в Домбае насладитесь калейдоскопом горных видов и отведаете блюда национальной кухни.
5
54 отзыва
Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска)© Александр
Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска)© Александр
Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска)
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

  • Сырные пещеры. При хорошей погоде мы погуляем по сквозным пещерам, которые состоят из песчаника и по облику напоминают пористый сыр.
  • Перевал Гумбаши. На смотровой площадке вы полюбуетесь панорамой Большого Кавказского хребта во главе с двуглавым Эльбрусом.
  • Шоанинский храм. По пути в Домбай поднимемся на вершину горы к действующему храму 9 века. Вы почувствуете особую атмосферу места, полюбуетесь панорамами и сможете ударить в колокол.
  • Озеро Кара-Кёль. Вы увидите красивый водоём в окружении хвойного леса и подышите пихтовыми ароматами.
  • Домбай и канатная дорога. Вот мы и на месте. Вы погуляете по курортному посёлку, со всех сторон окружённому горными массивами. И при желании подниметесь по канатной дороге к захватывающим видам на пики, ледники и долины далеко внизу.
  • Кафе с национальной кухней. В местных заведениях вы сможете отведать вкуснейшие карачаевские хычины и блюда на мангале.
  • Река Уллу-Муруджу. На обратном пути подъедем к берегу самой чистой реки Европы, где вы сможете набрать воды в дорогу.

Организационные детали

  • Поедем на подготовленных внедорожниках и минивэнах.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
  • Мы не несем ответственности за погодные условия. Погода в горах переменчива — перед поездкой, пожалуйста, посмотрите прогноз.
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Билет на европейскую (гондольную) канатную дорогу — 2800 ₽ взрослый, 2000 ₽ льготный, 1800 ₽ детский.
  • Билет на маятниковую канатную дорогу — 1400 ₽ за чел.
  • Подъём на внедорожнике — 300 ₽ за чел.
  • Обед в кафе — около 500 ₽ за чел.

ежедневно в 07:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3870 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 10083 туристов
Приветствую! Меня зовут Александр, я и моя команда опытных гидов уже более 6 лет проводим экскурсии по живописным местам Кавказа. Наша цель — подарить вам незабываемые эмоции и желание вернуться в горы.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
4
2
3
2
1

Фотографии от путешественников

Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Анна)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Анна)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Анна)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Анна)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Анна)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Анна)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Анна)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Анна)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Ирина)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Ирина)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Ирина)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Ирина)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Ирина)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Руслан)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Руслан)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Руслан)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Руслан)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Руслан)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Алиса)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Алиса)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Алиса)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Екатерина)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Екатерина)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Екатерина)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Екатерина)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Екатерина)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Наталья)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Наталья)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Наталья)Мы едем к тебе, Домбай! (из Кисловодска) (Наталья)
иришка
иришка
6 ноя 2025
очень насыщенная и интересная поездка, что хочется пережить это снова!! безумно все понравилось. гид василий милашик, с таким теплом и заботой относился к каждому из нас. все проходило спокойно, без спешки, и его рассказы были действительно увлекательными!!!!! спасибо вам 🤭🤭🤭🥰🥰
очень насыщенная и интересная поездка, что хочется пережить это снова!! безумно все понравилось. гид василий милашик,очень насыщенная и интересная поездка, что хочется пережить это снова!! безумно все понравилось. гид василий милашик,очень насыщенная и интересная поездка, что хочется пережить это снова!! безумно все понравилось. гид василий милашик,очень насыщенная и интересная поездка, что хочется пережить это снова!! безумно все понравилось. гид василий милашик,очень насыщенная и интересная поездка, что хочется пережить это снова!! безумно все понравилось. гид василий милашик,очень насыщенная и интересная поездка, что хочется пережить это снова!! безумно все понравилось. гид василий милашик,очень насыщенная и интересная поездка, что хочется пережить это снова!! безумно все понравилось. гид василий милашик,очень насыщенная и интересная поездка, что хочется пережить это снова!! безумно все понравилось. гид василий милашик,очень насыщенная и интересная поездка, что хочется пережить это снова!! безумно все понравилось. гид василий милашик,очень насыщенная и интересная поездка, что хочется пережить это снова!! безумно все понравилось. гид василий милашик,
Е
ЕрмоловаЛилия
5 ноя 2025
Потрясающая экскурсия, все было идеально, всем советую!
Анна
Анна
4 ноя 2025
То, что мы видели своими глазами - не описать словами - ❤️ красота!!! Наш Гид Виктор - профессионал своего дела, было оооочень интересно, спасибо Вам!!! Море эмоций, море впечатлений, дети в восторге - ради них и была организована наша поездка!!! Виктор, я Вам желаю профессионального роста, вдохновения и большой удачи! Вашей команде огромное спасибо за организацию нашей поездки!!!
То, что мы видели своими глазами - не описать словами - ❤️ красота!!! Наш Гид ВикторТо, что мы видели своими глазами - не описать словами - ❤️ красота!!! Наш Гид ВикторТо, что мы видели своими глазами - не описать словами - ❤️ красота!!! Наш Гид ВикторТо, что мы видели своими глазами - не описать словами - ❤️ красота!!! Наш Гид ВикторТо, что мы видели своими глазами - не описать словами - ❤️ красота!!! Наш Гид ВикторТо, что мы видели своими глазами - не описать словами - ❤️ красота!!! Наш Гид ВикторТо, что мы видели своими глазами - не описать словами - ❤️ красота!!! Наш Гид ВикторТо, что мы видели своими глазами - не описать словами - ❤️ красота!!! Наш Гид Виктор
А
Александр
4 ноя 2025
Сегодня посетили экскурсию на Домбай! Большое спасибо году Виктору. Забрал нас в условленное время от дома, сделал всё возможное, чтобы поездка была интересной и запоминающейся. Побывали в красивейших местах, узнали много нового о Северном Кавказе. Несмотря на то, что экскурсия по времени продолжительная, время пролетело незаметно. Рекомендую!
И
Ирина
3 ноя 2025
Очень хорошие впечатления остались от данной экскурсии. За интересные истории и познавательную информацию спасибо замечательному гиду Рустаму (очень повезло нам с ним).
Весь путь прошел легко и непринужденно в хорошей компании.
Посетили все локации, заявленные в программе тура.
Советую к посещению!
Очень хорошие впечатления остались от данной экскурсии. За интересные истории и познавательную информацию спасибо замечательному гидуОчень хорошие впечатления остались от данной экскурсии. За интересные истории и познавательную информацию спасибо замечательному гидуОчень хорошие впечатления остались от данной экскурсии. За интересные истории и познавательную информацию спасибо замечательному гидуОчень хорошие впечатления остались от данной экскурсии. За интересные истории и познавательную информацию спасибо замечательному гидуОчень хорошие впечатления остались от данной экскурсии. За интересные истории и познавательную информацию спасибо замечательному гиду
Р
Руслан
1 ноя 2025
Очень понравился джип тур на Домбай. Остались довольны нашим гидом Рустамом - он очень интересный рассказчик, доброжелательный и внимательный к туристам, много интересного рассказал об местных культурных особенностях. Также хороший водитель.

По маршруту понравились Шаонинский монастырь, Домбай, и смотровые на перевале, остальные пункты впечатляют поменьше.

Самое главное преимущество маршрута это очень красивая дорога от перевала и до Домбая.
Очень понравился джип тур на Домбай. Остались довольны нашим гидом Рустамом - он очень интересный рассказчик,Очень понравился джип тур на Домбай. Остались довольны нашим гидом Рустамом - он очень интересный рассказчик,Очень понравился джип тур на Домбай. Остались довольны нашим гидом Рустамом - он очень интересный рассказчик,Очень понравился джип тур на Домбай. Остались довольны нашим гидом Рустамом - он очень интересный рассказчик,Очень понравился джип тур на Домбай. Остались довольны нашим гидом Рустамом - он очень интересный рассказчик,
А
Алиса
31 окт 2025
Ездили вшестером, четверо взрослых и двое детей, 6 и 8 лет. Нам очень понравилась экскурсия. Очень повезло с погодой, облаков не было, на обратном пути и Эльбрус открылся! Замечательные виды!
читать дальше

Особенная благодарность гиду Артемию! Одни положительные эмоции, и экскурсию провел, и на бесконечные вопросы отвечал, и был очень заботливым и предусмотрительным. Потому что мы и вещи забывали, и детей пересаживали, и телефон теряли☺️ понравилось, что у гида был гибкий план на все варианты погоды и его обширные знания, по-моему, по всем вопросам! 😊

Ездили вшестером, четверо взрослых и двое детей, 6 и 8 лет. Нам очень понравилась экскурсия. ОченьЕздили вшестером, четверо взрослых и двое детей, 6 и 8 лет. Нам очень понравилась экскурсия. ОченьЕздили вшестером, четверо взрослых и двое детей, 6 и 8 лет. Нам очень понравилась экскурсия. Очень
Екатерина
Екатерина
28 окт 2025
Мы очень довольны сегодняшней поездкой (28.10.25). Александр - прекрасный гид, дает информацию в понятной форме, интересно и в не нагружающем объеме. Очень доброжелательный. Остановок на маршруте было больше, чем заявлено.
читать дальше

Это однозначно плюс, потому они разгружали и еще больше переключали на отдых. Езда на автомобиле комфортная, даже несмотря на серпантин и местами плохое дорожное покрытие.
Если бы спросили, рекомендуем ли мы кому-то повторить наше с Александром путешествие, однозначно сказали бы «да».
Спасибо за этот замечательный день!

Мы очень довольны сегодняшней поездкой (28.10.25). Александр - прекрасный гид, дает информацию в понятной форме, интересноМы очень довольны сегодняшней поездкой (28.10.25). Александр - прекрасный гид, дает информацию в понятной форме, интересноМы очень довольны сегодняшней поездкой (28.10.25). Александр - прекрасный гид, дает информацию в понятной форме, интересноМы очень довольны сегодняшней поездкой (28.10.25). Александр - прекрасный гид, дает информацию в понятной форме, интересноМы очень довольны сегодняшней поездкой (28.10.25). Александр - прекрасный гид, дает информацию в понятной форме, интересно
Наталья
Наталья
28 окт 2025
Это было великолепно!
Как человек, который видел это все в первый раз — я в полном восторге!
Экскурсию проводил гид Александр и это было невероятно, он с такой энергией, добротой и душевностью
читать дальше

рассказывал интересные факты о местах, причём не какие-то данные из Википедии, а реальную жизнь людей и природы рядом.

Александр не торопил, давал время пофоткаться и посмотреть всё внимательно, также показал 2 отличных места с вкусной кавказской кухней. Озаботился покупкой билетов на канатку. Чувствовали на себе заботу и участие, за что отдельное спасибо 🤍

Подмечу, что ещё Александр показал нам секретный родник с очень вкусной минеральной водой (вкуснее, чем в Нарзанной) и остановился в красивейшем месте, чтобы мы сделали фотки на закате

И последнее, что хотела бы добавить: «У природы нет плохой погоды»

Это было великолепно!Это было великолепно!Это было великолепно!Это было великолепно!Это было великолепно!Это было великолепно!Это было великолепно!Это было великолепно!Это было великолепно!Это было великолепно!
Екатерина
Екатерина
27 окт 2025
Ооооо, это было потрясающе, невероятно, круто, интересно и безумно красиво 😍 13 часов удовольствия!
Удачный выбор локаций. Отдельное спасибо, что в мини-тур не включены заезды "за самым лучшим медом","на дегустацию настроек","сейчас
читать дальше

мы заедем в лавку с самими дешёвыми и необычными сувенирами" - отсутствовал весь тот шлак, который занимает половину времени у недобросовестных гидов. А гид у нас был отличный! Спасибо ему за сопровождение, информацию, позитив и очень комфортное вождение.
Однозначно рекомендую всем, 10/10!

М
Мария
22 окт 2025
Были на экскурсии 18 октября с Василием. Все прошло прекрасно! Подобралась чудесная компания, время провели замечательно! Увидели горы, озеры, ущелье. Пообщались, посмеялись! Спасибо!
В
Валентина
14 окт 2025
Шикарная прогулка,очень красивые места! Советую посетить всем,кто приезжает отдохнуть!
Шикарная прогулка,очень красивые места! Советую посетить всем,кто приезжает отдохнуть!Шикарная прогулка,очень красивые места! Советую посетить всем,кто приезжает отдохнуть!Шикарная прогулка,очень красивые места! Советую посетить всем,кто приезжает отдохнуть!Шикарная прогулка,очень красивые места! Советую посетить всем,кто приезжает отдохнуть!
Диана
Диана
7 окт 2025
Увлекательная и красочная экскурсия. Невероятные виды величественных гор в осенних палитрах поражают своей красотой. Гид Артемий рассказал много интересного и познавательного. Поездка 10/10 однозначно!
Увлекательная и красочная экскурсия. Невероятные виды величественных гор в осенних палитрах поражают своей красотой. Гид АртемийУвлекательная и красочная экскурсия. Невероятные виды величественных гор в осенних палитрах поражают своей красотой. Гид АртемийУвлекательная и красочная экскурсия. Невероятные виды величественных гор в осенних палитрах поражают своей красотой. Гид АртемийУвлекательная и красочная экскурсия. Невероятные виды величественных гор в осенних палитрах поражают своей красотой. Гид АртемийУвлекательная и красочная экскурсия. Невероятные виды величественных гор в осенних палитрах поражают своей красотой. Гид АртемийУвлекательная и красочная экскурсия. Невероятные виды величественных гор в осенних палитрах поражают своей красотой. Гид АртемийУвлекательная и красочная экскурсия. Невероятные виды величественных гор в осенних палитрах поражают своей красотой. Гид АртемийУвлекательная и красочная экскурсия. Невероятные виды величественных гор в осенних палитрах поражают своей красотой. Гид АртемийУвлекательная и красочная экскурсия. Невероятные виды величественных гор в осенних палитрах поражают своей красотой. Гид АртемийУвлекательная и красочная экскурсия. Невероятные виды величественных гор в осенних палитрах поражают своей красотой. Гид Артемий
Светлана
Светлана
7 окт 2025
Невероятное путешествие, безумно красиво и интересно. Получили много ярких эмоций, эта поездка останется в памяти и на фотографиях, одна из самых ярких и запоминающийся. Великолепный водитель - гид Михаил. Отлично
читать дальше

владеет словом, превосходный, эрудированный человек. Патриот своего края и России. Великолепный
организатор умеет найти подход ковсем не зависимо от возраста клиента. Вертуозно владеет машиной. Мы чувствовали себя всегда в безопасности. Только самые добрые и хорошие слова можно писать и писать.

Невероятное путешествие, безумно красиво и интересно. Получили много ярких эмоций, эта поездка останется в памяти иНевероятное путешествие, безумно красиво и интересно. Получили много ярких эмоций, эта поездка останется в памяти иНевероятное путешествие, безумно красиво и интересно. Получили много ярких эмоций, эта поездка останется в памяти иНевероятное путешествие, безумно красиво и интересно. Получили много ярких эмоций, эта поездка останется в памяти иНевероятное путешествие, безумно красиво и интересно. Получили много ярких эмоций, эта поездка останется в памяти и
К
Кучинская
7 окт 2025
У нас был супер профессиональный гид Артемий. Отличное знание истории по всему маршруту. Организация поездки на 5+. Все проработано.
Вождение уровень бог!!! Обратная дорога в тумане это конечно было круто
Отдельная благодарность
читать дальше

организаторам за напоминание что мы едем в горы. Просьба захватить теплые вещи для некоторых пассажиров видимо осталась без внимания. Пришлось ждать когда люди вернутся в гостиницу за курточкой. Это расстроило.
Ставим оценку отлично.
Спасибо

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии из Кисловодска

Из Кисловодска - в великолепный Домбай
На машине
12 часов
111 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кисловодска в Домбай: Путешествие через века и природные красоты
Погрузитесь в мир древних культур и неповторимых природных ландшафтов с индивидуальной экскурсией из Кисловодска в Домбай
Начало: В любом удобном для Вас месте
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Нестандартная поездка в сказочный Домбай из Кисловодска
На машине
13 часов
126 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Тур в Домбай: Серпантин древних храмов и пейзажей
Исследуйте сокровенные уголки Домбая, наслаждаясь величием гор, историей древних храмов и кристальной чистотой горных рек
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: в будние дни в 06:30, в субботу и воскресенье в 06:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
от 3999 ₽ за человека
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
На машине
12 часов
46 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Горные панорамы и озера Домбая: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Карачаево-Черкесии: пересечем перевал Гум-Баш, увидим Эльбрус, прогуляемся к Бадукским озерам и насладимся видами с канатной дороги в Домбае
Начало: По договоренности в Кисловодске
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
17 400 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске