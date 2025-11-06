На внедорожнике или минивэне мы отправимся в посёлок, окружённый величественными пиками Главного Кавказского хребта. Вы проедете по богатому на пейзажи перевалу Гумбаши. Посетите древний Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль и кристально чистую реку Уллу-Муруджу. А в Домбае насладитесь калейдоскопом горных видов и отведаете блюда национальной кухни.
Описание экскурсии
- Сырные пещеры. При хорошей погоде мы погуляем по сквозным пещерам, которые состоят из песчаника и по облику напоминают пористый сыр.
- Перевал Гумбаши. На смотровой площадке вы полюбуетесь панорамой Большого Кавказского хребта во главе с двуглавым Эльбрусом.
- Шоанинский храм. По пути в Домбай поднимемся на вершину горы к действующему храму 9 века. Вы почувствуете особую атмосферу места, полюбуетесь панорамами и сможете ударить в колокол.
- Озеро Кара-Кёль. Вы увидите красивый водоём в окружении хвойного леса и подышите пихтовыми ароматами.
- Домбай и канатная дорога. Вот мы и на месте. Вы погуляете по курортному посёлку, со всех сторон окружённому горными массивами. И при желании подниметесь по канатной дороге к захватывающим видам на пики, ледники и долины далеко внизу.
- Кафе с национальной кухней. В местных заведениях вы сможете отведать вкуснейшие карачаевские хычины и блюда на мангале.
- Река Уллу-Муруджу. На обратном пути подъедем к берегу самой чистой реки Европы, где вы сможете набрать воды в дорогу.
Организационные детали
- Поедем на подготовленных внедорожниках и минивэнах.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Мы не несем ответственности за погодные условия. Погода в горах переменчива — перед поездкой, пожалуйста, посмотрите прогноз.
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Билет на европейскую (гондольную) канатную дорогу — 2800 ₽ взрослый, 2000 ₽ льготный, 1800 ₽ детский.
- Билет на маятниковую канатную дорогу — 1400 ₽ за чел.
- Подъём на внедорожнике — 300 ₽ за чел.
- Обед в кафе — около 500 ₽ за чел.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3870 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 10083 туристов
Приветствую! Меня зовут Александр, я и моя команда опытных гидов уже более 6 лет проводим экскурсии по живописным местам Кавказа. Наша цель — подарить вам незабываемые эмоции и желание вернуться в горы.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 54 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
иришка
6 ноя 2025
очень насыщенная и интересная поездка, что хочется пережить это снова!! безумно все понравилось. гид василий милашик, с таким теплом и заботой относился к каждому из нас. все проходило спокойно, без спешки, и его рассказы были действительно увлекательными!!!!! спасибо вам 🤭🤭🤭🥰🥰
Е
ЕрмоловаЛилия
5 ноя 2025
Потрясающая экскурсия, все было идеально, всем советую!
Анна
4 ноя 2025
То, что мы видели своими глазами - не описать словами - ❤️ красота!!! Наш Гид Виктор - профессионал своего дела, было оооочень интересно, спасибо Вам!!! Море эмоций, море впечатлений, дети в восторге - ради них и была организована наша поездка!!! Виктор, я Вам желаю профессионального роста, вдохновения и большой удачи! Вашей команде огромное спасибо за организацию нашей поездки!!!
А
Александр
4 ноя 2025
Сегодня посетили экскурсию на Домбай! Большое спасибо году Виктору. Забрал нас в условленное время от дома, сделал всё возможное, чтобы поездка была интересной и запоминающейся. Побывали в красивейших местах, узнали много нового о Северном Кавказе. Несмотря на то, что экскурсия по времени продолжительная, время пролетело незаметно. Рекомендую!
И
Ирина
3 ноя 2025
Очень хорошие впечатления остались от данной экскурсии. За интересные истории и познавательную информацию спасибо замечательному гиду Рустаму (очень повезло нам с ним).
Весь путь прошел легко и непринужденно в хорошей компании.
Посетили все локации, заявленные в программе тура.
Советую к посещению!
Весь путь прошел легко и непринужденно в хорошей компании.
Посетили все локации, заявленные в программе тура.
Советую к посещению!
Р
Руслан
1 ноя 2025
Очень понравился джип тур на Домбай. Остались довольны нашим гидом Рустамом - он очень интересный рассказчик, доброжелательный и внимательный к туристам, много интересного рассказал об местных культурных особенностях. Также хороший водитель.
По маршруту понравились Шаонинский монастырь, Домбай, и смотровые на перевале, остальные пункты впечатляют поменьше.
Самое главное преимущество маршрута это очень красивая дорога от перевала и до Домбая.
По маршруту понравились Шаонинский монастырь, Домбай, и смотровые на перевале, остальные пункты впечатляют поменьше.
Самое главное преимущество маршрута это очень красивая дорога от перевала и до Домбая.
А
Алиса
31 окт 2025
Ездили вшестером, четверо взрослых и двое детей, 6 и 8 лет. Нам очень понравилась экскурсия. Очень повезло с погодой, облаков не было, на обратном пути и Эльбрус открылся! Замечательные виды!
Екатерина
28 окт 2025
Мы очень довольны сегодняшней поездкой (28.10.25). Александр - прекрасный гид, дает информацию в понятной форме, интересно и в не нагружающем объеме. Очень доброжелательный. Остановок на маршруте было больше, чем заявлено.
Наталья
28 окт 2025
Это было великолепно!
Как человек, который видел это все в первый раз — я в полном восторге!
Экскурсию проводил гид Александр и это было невероятно, он с такой энергией, добротой и душевностью
Как человек, который видел это все в первый раз — я в полном восторге!
Экскурсию проводил гид Александр и это было невероятно, он с такой энергией, добротой и душевностью
Екатерина
27 окт 2025
Ооооо, это было потрясающе, невероятно, круто, интересно и безумно красиво 😍 13 часов удовольствия!
Удачный выбор локаций. Отдельное спасибо, что в мини-тур не включены заезды "за самым лучшим медом","на дегустацию настроек","сейчас
Удачный выбор локаций. Отдельное спасибо, что в мини-тур не включены заезды "за самым лучшим медом","на дегустацию настроек","сейчас
М
Мария
22 окт 2025
Были на экскурсии 18 октября с Василием. Все прошло прекрасно! Подобралась чудесная компания, время провели замечательно! Увидели горы, озеры, ущелье. Пообщались, посмеялись! Спасибо!
В
Валентина
14 окт 2025
Шикарная прогулка,очень красивые места! Советую посетить всем,кто приезжает отдохнуть!
Диана
7 окт 2025
Увлекательная и красочная экскурсия. Невероятные виды величественных гор в осенних палитрах поражают своей красотой. Гид Артемий рассказал много интересного и познавательного. Поездка 10/10 однозначно!
Светлана
7 окт 2025
Невероятное путешествие, безумно красиво и интересно. Получили много ярких эмоций, эта поездка останется в памяти и на фотографиях, одна из самых ярких и запоминающийся. Великолепный водитель - гид Михаил. Отлично
К
Кучинская
7 окт 2025
У нас был супер профессиональный гид Артемий. Отличное знание истории по всему маршруту. Организация поездки на 5+. Все проработано.
Вождение уровень бог!!! Обратная дорога в тумане это конечно было круто
Отдельная благодарность
Вождение уровень бог!!! Обратная дорога в тумане это конечно было круто
Отдельная благодарность
