читать дальше

видимость ответила скользко, что она вообще ничего не знает

2. Кафе на Домбае очень дорогие. Средний чек на человека тысячи 2. Один суп стоит только 500 рублей. Об этом никто не предупреждает! Хотя бы в описании на трипстере напишите, что кафе на курорте дорогие.

3. Гид Юрий прекрасно содержит свою машину. И все знает, на все вопросы отвечает. Дай бог ему здоровья. Но вождение очень опасное, с нарушениями ПДД, хоть и спасибо ему за то, что до Кисловодска доехали быстро.

4. Выжим денег на курорте - фото с яком стоит 500 рублей. Фото у сердечка на высоте 3008 метров стоит 100 рублей. Екатерина. Укажите это в описании программы обязательно! А то все плюсы перечислили, а туриста ожидают одни растраты по факту.

Единственное, похвалю только за проезд по красивым и живописным местам. Но если погода плохая, сильный дождь, а на горе метель, то не нужно вообще организовывать экскурсию.