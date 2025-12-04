Домбай — курортный посёлок, окружённый величественными горами. Мы отправимся к нему на подготовленном внедорожнике, в небольшой группе.
По пути вы посетите причудливые Сырные пещеры, старинный Шоанинский храм и кристально чистое озеро Кара-Кёль. Прокатитесь по перевалу Гумбаши и насладитесь захватывающими дух видами.
Описание экскурсии
- Перевал Гумбаши. Мы проедем по живописной дороге через горное ущелье, холмы и долины рек. Со смотровой площадки на вершине перевала оценим виды на Кавказский хребет и его главное украшение — двуглавый Эльбрус
- Сырная пещера. Вы погуляете по необычной пещере, напоминающей пористый сыр. Раскроете, как она образовалась, и сделаете яркие фото
- Шоанинский храм. Вы осмотрите христианский собор 10 века и узнаете о византийской архитектурной традиции
- Озеро Кара-Кёль. Мы посетим небольшое живописное озеро, расположенное в Тебердинском заповеднике. Вы расшифруете его название и попьёте чай с прекрасным видом
- Река Улу-Муруджу. Полюбуетесь окружающим её хвойным лесом и попробуете чистейшую горную воду
- Домбай. Это курортный посёлок, окруженный горными ущельями. Здесь мы дадим вам свободное время. Вы сможете прокатиться по канатной дороге, насладиться шикарными видами, попробовать кавказскую кухню и просто погулять
Организационные детали
- Экскурсия проходит на внедорожнике или минивэне
- В стоимость экскурсии входит трансфер и услуги гида
Оплачивается отдельно
- питание
- трансфер до храма — 300₽ с чел.
- канатная дорога: стандартный билет — 1000 ₽ (2227 м), 2000 ₽ (3008 м), 2700 ₽ (3146 м), детский — от 750 ₽ до 1800 ₽, льготный — от 850 ₽ до 2000 ₽
- в тёплое время года вместо храма можем посетить Гоначхирское ущелье с озером Туманлы-Кёль (по согласованию с группой на месте) — 300 ₽ с чел.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3778 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 8791 туриста
Меня зовут Екатерина, я организатор джип-туров по Кавказу. Наша команда состоит из опытных дружелюбных гидов с большим водительским стажем. С нами вам будет весело, интересно и вкусно!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
4 дек 2025
Отличная экскурсия. Домбай - одно из красивейших мест Кавказа, получили море впечатлений. Огромное спасибо нашему гиду Рафаэлю - аккуратное вождение, знание многих исторических фактов. Показал нам такие красивые места, о которых даже и не думали.
Ю
Юрий
1 дек 2025
Я понял выражение «домбайская сказка» все на высшем уровне главное пунктуальность🔥организация 🔥!!! Гид водитель 💪👍🔥!!!
Алексей
27 окт 2025
Гид Юрий - хороший.
Автомобиль Инфинити - вообще прекрасный.
На этом плюсы закончились.
Теперь минусы.
Екатерина
Ответ организатора:
Алексей, добрый день! Спасибо за вашу оценку работы гида, автомобиля и организации. Позвольте уточнить несколько моментов. Экскурсии на Эльбрус проводятся
В
Владимир
21 окт 2025
Прекрасная поездка на Домбай. Гид знает все окрестности, поездка получилась незабываемой. Всем рекомендую.
