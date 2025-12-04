Мои заказы

Великолепный Домбай: джип-путешествие в небольшой группе из Кисловодска

Посетить сердце Северного Кавказа и окружающие её живописные места
Домбай — курортный посёлок, окружённый величественными горами. Мы отправимся к нему на подготовленном внедорожнике, в небольшой группе.

По пути вы посетите причудливые Сырные пещеры, старинный Шоанинский храм и кристально чистое озеро Кара-Кёль. Прокатитесь по перевалу Гумбаши и насладитесь захватывающими дух видами.
4.5
4 отзыва
Описание экскурсии

  • Перевал Гумбаши. Мы проедем по живописной дороге через горное ущелье, холмы и долины рек. Со смотровой площадки на вершине перевала оценим виды на Кавказский хребет и его главное украшение — двуглавый Эльбрус
  • Сырная пещера. Вы погуляете по необычной пещере, напоминающей пористый сыр. Раскроете, как она образовалась, и сделаете яркие фото
  • Шоанинский храм. Вы осмотрите христианский собор 10 века и узнаете о византийской архитектурной традиции
  • Озеро Кара-Кёль. Мы посетим небольшое живописное озеро, расположенное в Тебердинском заповеднике. Вы расшифруете его название и попьёте чай с прекрасным видом
  • Река Улу-Муруджу. Полюбуетесь окружающим её хвойным лесом и попробуете чистейшую горную воду
  • Домбай. Это курортный посёлок, окруженный горными ущельями. Здесь мы дадим вам свободное время. Вы сможете прокатиться по канатной дороге, насладиться шикарными видами, попробовать кавказскую кухню и просто погулять

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на внедорожнике или минивэне
  • В стоимость экскурсии входит трансфер и услуги гида

Оплачивается отдельно

  • питание
  • трансфер до храма — 300₽ с чел.
  • канатная дорога: стандартный билет — 1000 ₽ (2227 м), 2000 ₽ (3008 м), 2700 ₽ (3146 м), детский — от 750 ₽ до 1800 ₽, льготный — от 850 ₽ до 2000 ₽
  • в тёплое время года вместо храма можем посетить Гоначхирское ущелье с озером Туманлы-Кёль (по согласованию с группой на месте) — 300 ₽ с чел.

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3778 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 8791 туриста
Меня зовут Екатерина, я организатор джип-туров по Кавказу. Наша команда состоит из опытных дружелюбных гидов с большим водительским стажем. С нами вам будет весело, интересно и вкусно!

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
1
2
1
Ю
Юлия
4 дек 2025
Отличная экскурсия. Домбай - одно из красивейших мест Кавказа, получили море впечатлений. Огромное спасибо нашему гиду Рафаэлю - аккуратное вождение, знание многих исторических фактов. Показал нам такие красивые места, о которых даже и не думали.
Ю
Юрий
1 дек 2025
Я понял выражение «домбайская сказка» все на высшем уровне главное пунктуальность🔥организация 🔥!!! Гид водитель 💪👍🔥!!!
Алексей
Алексей
27 окт 2025
Гид Юрий - хороший.
Автомобиль Инфинити - вообще прекрасный.
На этом плюсы закончились.
Теперь минусы.
1. Погода была ужасная. На Домбае не видно ничего. Турфирма могла бы и отменить поездку. Екатерина на вопрос про
видимость ответила скользко, что она вообще ничего не знает
2. Кафе на Домбае очень дорогие. Средний чек на человека тысячи 2. Один суп стоит только 500 рублей. Об этом никто не предупреждает! Хотя бы в описании на трипстере напишите, что кафе на курорте дорогие.
3. Гид Юрий прекрасно содержит свою машину. И все знает, на все вопросы отвечает. Дай бог ему здоровья. Но вождение очень опасное, с нарушениями ПДД, хоть и спасибо ему за то, что до Кисловодска доехали быстро.
4. Выжим денег на курорте - фото с яком стоит 500 рублей. Фото у сердечка на высоте 3008 метров стоит 100 рублей. Екатерина. Укажите это в описании программы обязательно! А то все плюсы перечислили, а туриста ожидают одни растраты по факту.
Единственное, похвалю только за проезд по красивым и живописным местам. Но если погода плохая, сильный дождь, а на горе метель, то не нужно вообще организовывать экскурсию.

Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Алексей, добрый день! Спасибо за вашу оценку работы гида, автомобиля и организации. Позвольте уточнить несколько моментов. Экскурсии на Эльбрус проводятся
ежедневно, и погода действительно может меняться каждые несколько минут, это особенность горного региона. Дату поездки выбирают сами гости, ориентируясь на свой график и предпочтения. Стоимость дополнительных расходов: авиабилеты, питание, трансферы, услуги ратраков и снегоходов не входит в цену экскурсии и всегда остаётся на усмотрение путешественников. Цена экскурсии составляет 3700 ₽, всё остальное оплачивается только по желанию. Мы всегда предоставляем полную информацию заранее: оперативно отвечаем на вопросы, отправляем письмо с деталями поездки, а утром подаём исправный, чистый автомобиль и аккредитованного гида. Все гиды в нашей команде обучены безопасному и комфортному вождению, совмещая его с рассказом о культуре и истории Кавказа. Нам важно, чтобы каждая поездка оставляла приятные впечатления, и мы постоянно работаем над улучшением сервиса. Благодарим вас за обратную связь, она помогает нам становиться лучше.

В
Владимир
21 окт 2025
Прекрасная поездка на Домбай. Гид знает все окрестности, поездка получилась незабываемой. Всем рекомендую.

Входит в следующие категории Кисловодска

