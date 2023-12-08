Приглашаем вас посетить самый загадочный уголок на Кавказе. Горная Дигория — это собрание уникальных природных мест. Нас ожидает каньон Асхинта и «Чертов мост», настоящий замок-фрегат и живописные водопады. Завершим экскурсию национальной кухней — попробуем осетинский обед.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Дигорское ущелье
- Каньон Ахсинта и «Чёртов мост»
- Памятник Уастырджи
- Водопады «Три сестры»
- Водопад Галдоридон
- Замок-фрегат
Описание
Что вас ждет Горная Дигория — самый дальний уголок Северной Осетии-Алании. Это территория национального заповедника. Нам предстоит посетить множество интересных мест. Каньон Ахсинта и «Чёртов мост» Река Урух, протекающая в узкой теснине на 70-метровой глубине породила множество легенд, основанных на исторических событиях. Это врата к горной Дигории, которые на протяжении веков служили защитой местным жителям — дигорцам от постоянных вражеских набегов. Памятник Уастырджи На крылатом коне он вылетает прямо из скалы! Здесь наш гид поведает вам об уникальной религии, культуре и традициях осетин и их предков — алан. Водопады «Три сестры» Невероятной красоты место! До водопадов ведёт тропинка через лес. Прогулка к ним займёт не более получаса. Зато вид, открывающийся на водопады… будто сама природа организовала эту галерею искусств под открытым небом! Водопад Галдоридон Водопад состоит из пяти ступеней и падает с высоты 35 метров. Мощный поток воды выбил в черных сланцах обширную чашу. А дорога к водопаду, проходящая в Хареском ущелье на территории национального парка «Алания» познакомит вас с необычными арт-объектами, гармонично вписанными в природные ландшафты! Замок-фрегат Замок-фрегат в селе Ханаз — удивительное средневековое сооружение на высоте 2 000 м., по форме напоминающее корабль. Второго такого замка нет на всем Кавказе. Традиционный осетинский обед Это отдельное гастрономическое путешествие! В домашней обстановке семейного кафе вы отведаете вкуснейшие осетинские блюда, приготовленные по старинным рецептам из натуральных сельских продуктов. Конечно же главное блюдо осетинского застолья — осетинский пирог (с мясом/сыром/зеленью/картошкой/тыквой/фруктовым вареньем). Поверьте, это что-то невероятное, пальчики оближешь! Важно знать • экскурсия проходит на комфортабельном минивэне/внедорожнике, • экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой, • экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в личном сообщении), • в зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован, • позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок, • возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении для детей. В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида-водителя, • трансфер. Туристы оплачивают самостоятельно:
еда и напитки оплачиваются отдельно (≈ 300р/чел). Также рекомендуем взять перекус и воду с собой.
Ежедневно с 06.00 до 08.00 (Точное время выезда индивидуально)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Трансфер
- Что не входит
- Еда и напитки оплачиваются отдельно (≈ 300р/чел). Также рекомендуем взять перекус и воду с собой
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: от Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)Завершение: к Вашему отелю
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 06.00 до 08.00 (Точное время выезда индивидуально)Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок
- Возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении для детей
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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