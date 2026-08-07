Приглашаем вас посетить самый загадочный уголок на Кавказе. Горная Дигория — это собрание уникальных природных мест. Нас ожидает каньон Асхинта и «Чертов мост», настоящий замок-фрегат и живописные водопады. Завершим экскурсию национальной кухней — попробуем осетинский обед.
Описание экскурсии
Что вас ждет Горная Дигория — самый дальний уголок Северной Осетии-Алании. Это территория национального заповедника. Нам предстоит посетить множество интересных мест. Каньон Ахсинта и «Чёртов мост» Река Урух, протекающая в узкой теснине на 70-метровой глубине породила множество легенд, основанных на исторических событиях. Это врата к горной Дигории, которые на протяжении веков служили защитой местным жителям — дигорцам от постоянных вражеских набегов. Памятник Уастырджи На крылатом коне он вылетает прямо из скалы! Здесь наш гид поведает вам об уникальной религии, культуре и традициях осетин и их предков — алан. Водопады «Три сестры» Невероятной красоты место! До водопадов ведёт тропинка через лес. Прогулка к ним займёт не более получаса. Зато вид, открывающийся на водопады… будто сама природа организовала эту галерею искусств под открытым небом! Водопад Галдоридон Водопад состоит из пяти ступеней и падает с высоты 35 метров. Мощный поток воды выбил в черных сланцах обширную чашу. А дорога к водопаду, проходящая в Хареском ущелье на территории национального парка «Алания» познакомит вас с необычными арт-объектами, гармонично вписанными в природные ландшафты! Замок-фрегат Замок-фрегат в селе Ханаз — удивительное средневековое сооружение на высоте 2 000 м., по форме напоминающее корабль. Второго такого замка нет на всем Кавказе. Традиционный осетинский обед Это отдельное гастрономическое путешествие! В домашней обстановке семейного кафе вы отведаете вкуснейшие осетинские блюда, приготовленные по старинным рецептам из натуральных сельских продуктов. Конечно же главное блюдо осетинского застолья — осетинский пирог (с мясом/сыром/зеленью/картошкой/тыквой/фруктовым вареньем). Поверьте, это что-то невероятное, пальчики оближешь! Важно знать • экскурсия проходит на комфортабельном минивэне/внедорожнике, • экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой, • экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в личном сообщении), • в зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован, • позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок, • возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении для детей. В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида-водителя, • танспорт минивэн или внедорожник. Туристы оплачивают самостоятельно:
еда и напитки в кафе оплачиваются отдельно (≈ 450р/чел). Также рекомендуем взять перекус и воду с собой.
Ежедневно с 06.00 до 08.00 (Точное время выезда индивидуально)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дигорское ущелье
- Каньон Ахсинта и «Чёртов мост»
- Памятник Уастырджи
- Водопады «Три сестры»
- Водопад Галдоридон
- Замок-фрегат
Что включено
- Сопровождение профессиональным гидом-водителем на всём маршруте
- Транспорт минивэн или внедорожник
Что не входит в цену
- Еда и напитки в кафе оплачиваются отдельно (≈ 450р/чел). Также рекомендуем взять перекус и воду с собой.
Где начинаем и завершаем?
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Завершение: К Вашему отелю
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 06.00 до 08.00 (Точное время выезда индивидуально)
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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