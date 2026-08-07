Что вас ждет Горная Дигория — самый дальний уголок Северной Осетии-Алании. Это территория национального заповедника. Нам предстоит посетить множество интересных мест. Каньон Ахсинта и «Чёртов мост» Река Урух, протекающая в узкой теснине на 70-метровой глубине породила множество легенд, основанных на исторических событиях. Это врата к горной Дигории, которые на протяжении веков служили защитой местным жителям — дигорцам от постоянных вражеских набегов. Памятник Уастырджи На крылатом коне он вылетает прямо из скалы! Здесь наш гид поведает вам об уникальной религии, культуре и традициях осетин и их предков — алан. Водопады «Три сестры» Невероятной красоты место! До водопадов ведёт тропинка через лес. Прогулка к ним займёт не более получаса. Зато вид, открывающийся на водопады… будто сама природа организовала эту галерею искусств под открытым небом! Водопад Галдоридон Водопад состоит из пяти ступеней и падает с высоты 35 метров. Мощный поток воды выбил в черных сланцах обширную чашу. А дорога к водопаду, проходящая в Хареском ущелье на территории национального парка «Алания» познакомит вас с необычными арт-объектами, гармонично вписанными в природные ландшафты! Замок-фрегат Замок-фрегат в селе Ханаз — удивительное средневековое сооружение на высоте 2 000 м., по форме напоминающее корабль. Второго такого замка нет на всем Кавказе. Традиционный осетинский обед Это отдельное гастрономическое путешествие! В домашней обстановке семейного кафе вы отведаете вкуснейшие осетинские блюда, приготовленные по старинным рецептам из натуральных сельских продуктов. Конечно же главное блюдо осетинского застолья — осетинский пирог (с мясом/сыром/зеленью/картошкой/тыквой/фруктовым вареньем). Поверьте, это что-то невероятное, пальчики оближешь! Важно знать • экскурсия проходит на комфортабельном минивэне/внедорожнике, • экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой, • экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в личном сообщении), • в зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован, • позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок, • возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении для детей. В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида-водителя, • танспорт минивэн или внедорожник. Туристы оплачивают самостоятельно:

еда и напитки в кафе оплачиваются отдельно (≈ 450р/чел). Также рекомендуем взять перекус и воду с собой.