Приглашаю вас на прогулку по Кисловодску — курорту, который вырос от небольшого источника минеральной воды до жемчужины Кавказа. Мы пройдём по Курортному бульвару, заглянем в исторические уголки и природные оазисы.
Вы услышите, кто и как здесь проводил время и благодаря чему Кисловодск встав в один ряд с лучшими европейскими курортами.
Описание экскурсии
- Курортный бульвар — начало путешествия по главной оси курорта с историями об архитектуре, традициях и людях, которые здесь бывали
- Музей Шаляпина и дом-музей Солженицына — поговорим о судьбах великих мастеров и о том, как их жизнь и творчество связаны с городом
- Железнодорожный вокзал и филармония — вы узнаете, почему эта часть города украшена чебурашками и какие культурные процессы скрываются за этим любопытным феноменом
- Нарзанная галерея — я расскажу о появлении, особенностях местной минеральной воды, её отличии от других нарзанов и многом другом
- Первый курортный променад и Нижний парк — вы осмотрите природные достопримечательности крупнейшего рукотворного парка в мире, услышите о его планировке, озеленении и рекреационных ресурсах
- Крепость Кисловодска — осмотрим снаружи единственную сохранившуюся крепость региона и важнейшую точку в истории освоения Кавказа
Вы узнаете
- Как из маленького источника сформировался главный бальнеологический курорт Кавказа
- Чем Кисловодск стал похож на лучшие европейские курорты 19–20 веков
- Как создавался крупнейший рукотворный парк мира и какие природные ресурсы легли в основу отдыха и лечения
- Кем были представители «водяного общества» и как они проводили время на курорте
- Как судьбы писателей-офицеров повлияли на восприятие Кавказа в русской литературе
- Как менялся город с переходом власти и развитием курортной индустрии
Организационные детали
Эту экскурсию я провожу сама.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамила — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 59 туристов
Я — профессиональный гид, музейный сотрудник, сотрудник Министерства природных ресурсов и историк. Много сфер деятельности, но экскурсии — моя любовь! Я и моя команда организуем пешие программы и выездные экскурсии на комфортабельных авто. Бронируя экскурсии со мной, вы можете выбрать тематику, и я определю вас к гиду. Если вам нужна экскурсия, где максимум исторической и экологической информации, то проведу её сама.
