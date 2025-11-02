Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Как мы раскроем Кисловодск?
Я, Алёна, ваш гид, когда-то сама переехала в Кисловодск из средней полосы России. Поэтому отлично понимаю, как он непривычен тем, кто приезжает сюда впервые. Рассчитывает на южный колорит — а сталкивается с культурой, которая веками живёт совсем по другим правилам.
Вы узнаете:
Почему здесь иначе строят дома
Почему ждёшь знойных вечеров, а в итоге застёгиваешь куртку на все пуговицы
Почему курортный парк выглядит так, будто природа сама решила обустроить прогулочные маршруты
Что увидим
Курортный бульвар, Нарзанная галерея, Лермонтовская площадка — все эти места не просто красивый антураж, а целый пласт истории. Я расскажу, как здесь зарождался курорт и почему именно он стал местом отдыха аристократии.
Средний парк. Вас ждёт больше простора, больше пейзажей и, конечно, те самые символы Кисловодского парка: Долина роз, Каскадная лестница, Храм воздуха. Здесь я расскажу самое важное:
Чем кавказский климат отличается от привычного южного
Как кухня региона связана с его рельефом
Почему даже воздух здесь — это целебное богатство
Хотите сделать прогулку легче? Можно воспользоваться электрокаром, который доставит нас прямо в Долину роз. Дальше — пешая прогулка с постепенным спуском к Нарзанной галерее. Так вы сможете увидеть всё, но без излишней нагрузки на ноги.
Важное о маршруте и физподготовке
Маршрут — около 8 км по горной местности, т. е. это ощутимая физическая нагрузка. При каких-либо ограничениях подвижности или осложнениях со здоровьем согласуйте всё с гидом заранее
Если вы человек со среднестатистическим здоровьем, то нет ничего, что могло бы помешать вам получить удовольствие от прогулки: будем идти в вашем ритме и делать достаточно остановок для отдыха и созерцания
Организационные детали
Это — пешеходная экскурсия по особо охраняемой природной территории (ООПТ), т. е. вызвать такси на территорию парка нельзя
Прогулку можно облегчить, добавив проезд на электромобиле. Он оплачивается дополнительно — от 300 ₽ за чел. Обязательно оговаривайте необходимость электромобиля заранее — гиду нужно будет правильно выстроить маршрут с самого начала
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 68 туристов
Привет. Я — Алёна, гид национального парка «Кисловодский», в прошлом — организатор MICE-мероприятий крупного международного холдинга. Мой муж Константин — официальный фотограф нацпарка «Кисловодский» и один из лучших фотографов КМВ.
Девять читать дальше
лет назад мы приехали в Кисловодск на полгодика «перезагрузится», но прикипели душой к этим прекрасным местам и остались здесь жить.
Все эти годы мы влюбляли в Кисловодск и его окрестности наших друзей и близких. Используя прошлый опыт организации международных инсентив событий, в команде организаторов мы создавали крупные корпоративные мероприятия в горах и индивидуальные программы отдыха и развлечений.
С тем же трепетом и восхищением, опытом и профессионализмом мы влюбим и вас в этот сказочный край!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лилия
2 ноя 2025
Мы — опытные путешественники из Санкт-Петербурга, повидавшие немало городов и достопримечательностей, умеющие ценить тонкий подход и глубокий смысл экскурсий. Нас сложно впечатлить стандартными рассказами о знаменитых событиях и зданиях, которыми
зачастую грешат многие гиды. Однако наша встреча с Алёной стала приятным исключением. Алёна — настоящий профессионал своего дела, очаровательная девушка и дипломированный экскурсовод, прекрасно знающая каждый уголок Кисловодского парка. Она сумела создать уникальную атмосферу прогулки, благодаря которой мы почувствовали себя словно на дружеской встрече с человеком, искренне желающим поделиться своим глубоким пониманием места и показать нам истинную красоту города. Её уникальная манера подачи материала отличалась тем, что она раскрывала не столько события прошлого, сколько причины, сформировавшие облик и дух Кисловодска. Это позволило увидеть знакомые вещи совершенно иначе и запомнить гораздо больше интересных деталей. Прогулка получилась душевной, насыщенной информацией и эмоционально теплой. Мы рекомендуем её экскурсии всем, кто устал от шаблонных рассказов и ищет нечто особенное, тонкое и душевное.
Мостовая
14 сен 2025
Когда мы в этот раз приехали отдыхать в Кисловодск были немного подготовлены, посмотрели несколько фильмов о самом Кисловодске, об истории самого края. Но хочу сказать, что Алена просто для нас
открыла уже наш Кисловодск. Именно благодаря Алене это город мы уже можем назвать нашим. Она нам показала красоту города в мелочах, в отношении, в особенностях. Вы не представляете как заиграли новыми красками места, в которых мы уже были до встрече и рассказа Алены. 4 часа прошли как одно мгновение, мы поднимались и спускались, при этом не чувствовали тяжести. Мы влюбились в Храм Воздуха, были в восторге от фотографий прошлых лет. От Долины Роз и работы человека пришли в восторг, и поняли какой колоссальный труд человек делает, чтобы создать такую красоту. На любой вопрос Алена всегда могла ответить и представить нам город в его особенностях. Мы поняли всю уникальность и красоту города и Парка исходя из особенностей климата и расположения. Благодаря Алене захотелось погрузить в историю города и места, перечитать Лермонтова, Толстого, Пушкина и даже легенды нартов. Алёнушка, милая, огромное спасибо тебе) мы полюбили город ещё больше, прониклись им. Желаем Вам мира, любви, процветания и здоровья. Хороших людей рядом и вдохновляться и вдохновлять)
Анна
11 мая 2025
Чудесная экскурсия! Такой взгляд изнутри на историю парка и на его работу сейчас. Алёна - прекрасный рассказчик! Кроме того, подстроили маршрут с учетом двух бабушек в нашей компании - все остались довольны! Из всех экскурсий, которые у нас были в отпуске, эту вспоминаем чаще всего!