Вас ждет поездка в станицу Суворовская, оздоровление и релакс в комплексе бассейнов с термальными водами.
Описание экскурсии
В программе Купание в бассейнах скважины № 1 станицы Суворовская. Представлено несколько вариантов бассейнов, на Ваш выбор, а именно крытые и открытые бассейны с различной температурой воды от +37 до +42 °C. Для желающих перекусить на территории комплекса открыто кафе с ароматным чаем и домашней выпечкой. Важно знать • Экскурсия длительностью 3-4 часа.
Необходимо взять с собой купальные принадлежности.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Купание (500 руб. /взрослый 300 руб. /детский).
Место начала и завершения?
Место пребывания туриста в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Сегодня проведена экскурсия для ребят, кадет на Суворовские термальные источники №1. Экскурсия прошла на высоком уровне. Встретили, разместили, проинструктировали, все точно по времени и договоренности, с учетом наших пожеланий. Отдельно хочется отметить профессионализм вождения. Огромная благодарность Ирине, Григорию. Быть добру!
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Н
Поездка в Суворовские ванны понравилась, хорошее оформление, чистота, удобство, множество бассейнов с разной температурой воды. Наш гид Ирина выше всяких похвал! Во время поездки узнали много интересной и полезной информации. Её профессионализм, душевность, клиентоориентированность на самом высоком уровне.
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А
Очень довольны поездкой. Нас забрали из удобного нам места, по дороге гид дал всю необходимую информацию. Купание в источниках вызвало полный восторг. Очень советую выбирать данную экскурсию
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П
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