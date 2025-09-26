Экскурсия в Кисловодске предлагает уникальное путешествие к Шато Эркен и озеру Тамбукан. Участники смогут насладиться видами на замок, утопающий в виноградниках, и услышать местные легенды. Завершение дня в горячих источниках

позволит полностью расслабиться и восстановить силы. Вода в термальных ваннах достигает 50 градусов, что делает их посещение комфортным в любое время года. Эта поездка - отличная возможность насладиться природой и культурой региона

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и приятная для прогулок. В эти месяцы природа радует яркими красками, а воздух свеж и чист. Октябрь и апрель также подойдут для поездки, хотя температура может быть ниже. В зимние месяцы, с ноября по март, горячие источники особенно привлекательны благодаря контрасту с холодным воздухом.

Сейчас август — это идеальное время.