Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках

Поездка в Аушигер с остановками в живописных местах Северного Кавказа

Индивидуально
для 4 чел.
Отправляемся оздоравливаться и греться в термальных ваннах — они считаются лучшими в республике КБР.

Но сначала насладимся природными и рукотворными красотами: я покажу вам солёное озеро и приправлю знакомство местными легендами, а также похвалюсь нашим сказочным замком, утопающим в виноградниках.
Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках
Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках
Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках
Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках
Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках
Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках
Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Вдохновляющая поездка

На пути к горячим источникам у меня заготовлено два примечательных места — озеро Тамбукан и Шато Эркен. Но по вашему желанию мы расширим маршрут и внесём в него другие достопримечательности, которые будут неподалёку. Перед поездкой обсудим возможную программу, чтобы путешествие даже превзошло ваши ожидания:)

Здравница КБР
Вода в ваннах достигает 60 градусов, поэтому комфортно будет даже в минусовую температуру. Отмокания можно чередовать с другим приятным и полезным досугом, например, в здравнице предлагают услуги массажа. В вашем распоряжении несколько часов для того, чтобы насладиться расслабляющим и целебным эффектом горячих источников, надышаться свежим воздухом и максимально восстановиться.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в Аушигер 200 рублей/человек. О других расходах будем говорить при составлении программы.
  • Пожалуйста, возьмите с собой удостоверение личности
  • Я заберу вас из любого места в пределах КМВ

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡ВыездныеКавказТермальные источникиАушигер🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Кисловодске

Домбай - в край ледников, горных вершин и живописных озер
В группе
до 30 чел.
4.8
101
12ч
2 000
за 1 чел.
Домбай - в край ледников, горных вершин и живописных озер
🚌 На автобусе
На день вы переместитесь в край неприступных гор, ледников и живописных озер
21 дек
23 дек
25 дек
ещё...
Вторник, четверг, суббота в 06:00, воскресенье в 08:00
Ак-Топрак - джип-тур по живописным ущельям
Индивидуально
для 6 чел.
12ч
14 000
за 1-6 чел.
Ак-Топрак - джип-тур по живописным ущельям
🛣 Джиппинг
Вместе с Вами мы попадем на перевал Ак-Топрак - один из самых живописных перевалов Северного Кавказа, через который
20 дек
21 дек
22 дек
ещё...
в 6:30, ежедневно
Бадукские озера — путешествие в мир красоты
Индивидуально
для 8 чел.
11ч
14 000
за 1-8 чел.
Бадукские озера — путешествие в мир красоты
👣 Пешеходная
⛴ На теплоходе
Впечатлиться каскадом из трех горных озер и проехать по живописному перевалу Гумбаши
21 дек
22 дек
23 дек
ещё...
Перевал Актопрак, озеро Гижгит и Чегемское ущелье
В группе
до 6 чел.
5
1
12ч
3 000
за 1 чел.
Перевал Актопрак, озеро Гижгит и Чегемское ущелье
🛣 Джиппинг
⛴ На теплоходе
Вас ждет уникальное путешествие по местам Кабардино-Балкарии! Мы отправимся к озеру Гижгит, проедем через перевал
20 дек
21 дек
22 дек
ещё...
Ежедневно в 06:00
Перевал Актопрак и озеро Гижгит - индивидуальный тур
Индивидуально
для 5 чел.
12ч
14 000
за 1-5 чел.
Перевал Актопрак и озеро Гижгит - индивидуальный тур
🛣 Джиппинг
⛴ На теплоходе
Вас ждет уникальное путешествие по местам Кабардино-Балкарии! Мы отправимся к озеру Гижгит, проедем через перевал
20 дек
21 дек
22 дек
ещё...
По договоренности
Озеро Орлёнок в Архызе — просто фантастика!
Индивидуально
для 3 чел.
5
3
12ч
12 900
за 1-3 чел.
Озеро Орлёнок в Архызе — просто фантастика!
🚗 На машине
Запомнить красоту Кавказа на всю жизнь, а также узнать о природе и легендах края
20 дек
21 дек
22 дек
ещё...
Сила Северного Кавказа - урочище Джилы-Су
Индивидуально
для 7 чел.
5
1
10 000
за 1-7 чел.
Сила Северного Кавказа - урочище Джилы-Су
🛣 Джиппинг
Джилы-су означает «тёплая вода»
Ежедневно по договоренности
Эльбрус и озёра Гижгит - жемчужины Северного Кавказа
В группе
до 8 чел.
12ч
3 000
за 1 чел.
Эльбрус и озёра Гижгит - жемчужины Северного Кавказа
🛣 Джиппинг
22 дек
24 дек
26 дек
ещё...
в 7:00 по средам, пятницам и воскресеньям
Чегемские водопады: незабываемое путешествие в любое время года
Индивидуально
для 5 чел.
13ч
19 000
за 1-5 чел.
Чегемские водопады: незабываемое путешествие в любое время года
🚌 На автобусе
Кавказ - уникальное место на карте России
По договоренности
Из Кисловодска — к горячим Суворовским источникам
Индивидуально
для 4 чел.
3 500
за 1-4 чел.
Из Кисловодска — к горячим Суворовским источникам
🚗 На машине
Посетить знаменитый лечебный комплекс и искупаться в термальных бассейнах под открытым небом
19 дек
20 дек
21 дек
ещё...
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья
В группе
до 7 чел.
4.8
80
10ч
2 000
за 1 чел.
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья
Среди Кавказских гор спряталась небольшая республика - Кабардино-Балкария
20 дек
21 дек
22 дек
ещё...
Ежедневно
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Индивидуально
для 6 чел.
5
2
10ч
8 000
за 1-6 чел.
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
🚗 На машине
Проехать по одной из красивейших дорог Северного Кавказа и полюбоваться горами и водопадами
20 дек
21 дек
22 дек
ещё...

Николай проводит ещё 1 экскурсию

Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам
Индивидуально
для 4 чел.
12 500
за 1-4 чел.
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам
🚗 На машине
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
20 дек
21 дек
22 дек
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кисловодске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ