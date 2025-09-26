Экскурсия в Кисловодске предлагает уникальное путешествие к Шато Эркен и озеру Тамбукан. Участники смогут насладиться видами на замок, утопающий в виноградниках, и услышать местные легенды. Завершение дня в горячих источниках
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть Шато Эркен
- 🏞️ Посетить озеро Тамбукан
- ♨️ Расслабиться в горячих источниках
- 🍇 Полюбоваться виноградниками
- 🌿 Насладиться свежим воздухом
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и приятная для прогулок. В эти месяцы природа радует яркими красками, а воздух свеж и чист. Октябрь и апрель также подойдут для поездки, хотя температура может быть ниже. В зимние месяцы, с ноября по март, горячие источники особенно привлекательны благодаря контрасту с холодным воздухом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Шато Эркен
- Озеро Тамбукан
Описание экскурсии
Вдохновляющая поездка
На пути к горячим источникам у меня заготовлено два примечательных места — озеро Тамбукан и Шато Эркен. Но по вашему желанию мы расширим маршрут и внесём в него другие достопримечательности, которые будут неподалёку. Перед поездкой обсудим возможную программу, чтобы путешествие даже превзошло ваши ожидания:)
Здравница КБР
Вода в ваннах достигает 50 градусов, поэтому комфортно будет даже в минусовую температуру. Отмокания можно чередовать с другим приятным и полезным досугом, например, в здравнице предлагают услуги массажа. В вашем распоряжении несколько часов для того, чтобы насладиться расслабляющим и целебным эффектом горячих источников, надышаться свежим воздухом и максимально восстановиться.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты в термальный комплекс 400 ₽/человек. О других расходах будем говорить при составлении программы.
- Пожалуйста, возьмите с собой удостоверение личности
- Я заберу вас из любого места в пределах КМВ
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1267 туристов
Зовут меня Николай, родился и провел всю жизнь на Северном Кавказе. Хочу поделиться с вами прекрасными видами и величием наших просторов, местными легендами и традициями. Поднимайся вверх не для того, чтобы Мир увидел Тебя, а для того, чтобы самому увидеть Мир! Добро пожаловать в горы, они открыты для тех, кто дорос до них Душой!!!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо большое, Николай поездка очень понравилась. Интересный рассказ, прекрасное шато, удивительные горы, отличные влажные салфетки;))).
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А
Экскурсия оказалась очень интересной и содержательной, Николай увлеченно делился с нами историями и фактами о достопримечательностях и местах по пути следования: Ессентуки, Пятигорск, озеро Тамбукан, Замок Шато Эркен. Погода была
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А
Очень понравилась экскурсия. Узнали для себя много нового и увидели красивейшие места. Сама поездка была комфортной, время пролетело незаметно. К тому же наметили примерный план путешествия на следующий раз. Обязательно снова поедем с Николаем, но уже по другому маршруту.
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Фотосессия на фоне замка и купание в термальных источниках - прекрасное средство от осенней хандры!!!
Маршрут не близкий, но интересный, по дороге открываюся красивые виды на кавказкий хребет, охватывает окраину Ессентуки и Пятигорска. Плюс Николай показал нам очень красивый каньон, Нам понравилось, Спасибо!
Маршрут не близкий, но интересный, по дороге открываюся красивые виды на кавказкий хребет, охватывает окраину Ессентуки и Пятигорска. Плюс Николай показал нам очень красивый каньон, Нам понравилось, Спасибо!
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Э
Спасибо огромное за море впечатлений!
Всё сложилось наилучшим образом, опытный гид и водитель в одном лице, великолепная погода и прекрасный отдых с препятствиями. Море позитивных эмоций!
Локации могут меняться в зависимости от
Всё сложилось наилучшим образом, опытный гид и водитель в одном лице, великолепная погода и прекрасный отдых с препятствиями. Море позитивных эмоций!
Локации могут меняться в зависимости от
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Волшебная поездка! Обаятельный и заботливый гид Николай в связи с погодными условиями предложил внести корректировки в маршрут, в результате тур получился еще более насыщенным и интересным, чем изначально планировалось) Николай
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