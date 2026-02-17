Перевал Гумбаши, п. Домбай (канатная дорога), Шоанинский храм, Озеро Кара-Кёль, река Уллу-Муруджу.
Описание экскурсииПеревал Гумбаши — один из самых живописных и высоких автомобильных перевалов России. Со смотровой площадки открывается один из лучших видов на Эльбрус, Кавказский хребет и плато Бечасын. Домбай — один из старейших и наиболее живописных горнолыжных и альпинистских курортов России, расположенный в Карачаево-Черкесии на территории Тебердинского заповедника. Мы отправимся на гору Мусса-Ачитара с помощью кресельной и гондольной канатной дороги. Шоанинский храм — это один из древнейших христианских соборов на территории России, памятник византийской архитектуры первой половины X века. Он расположен на южном отроге горы Шоана, на левом берегу реки Кубань. Озеро Кара-Кёль — одно из самых известных и доступных высокогорных озёр Северного Кавказа. Название переводится с тюркских языков как «Чёрное озеро» из-за тёмного оттенка воды, вызванного высоким содержанием органических веществ. Река Уллу-Муруджу — живописная, стремительная горная река в Карачаево-Черкесии (район Домбая/Теберды), известная как одна из чистейших в России и Европе. Берёт начало из ледников и озёр (в т. ч. Голубого) на высоте более 2800 м.
Ежедневно в 06:00, 06:30, 07:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- П. Домбай (канатная дорога)
- Шоанинский храм
- Озеро Кара-Кёль
- Река Уллу-Муруджу
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт (внедорожник или минивэн)
Что не входит в цену
- Питание (средний чек 1000р/ чел.)
- Билет на канатную дорогу в Домбае (взрослый 2900 руб. /детский (от 3 - до 10 лет включительно) 2100р.).
- Подъем на Шоанинский храм 300р/чел.
Место начала и завершения?
Ваше место проживания (Кисловодск, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00, 06:30, 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
