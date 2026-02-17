Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Перевал Гумбаши, п. Домбай (канатная дорога), Шоанинский храм, Озеро Кара-Кёль, река Уллу-Муруджу.

Описание экскурсии Перевал Гумбаши — один из самых живописных и высоких автомобильных перевалов России. Со смотровой площадки открывается один из лучших видов на Эльбрус, Кавказский хребет и плато Бечасын. Домбай — один из старейших и наиболее живописных горнолыжных и альпинистских курортов России, расположенный в Карачаево-Черкесии на территории Тебердинского заповедника. Мы отправимся на гору Мусса-Ачитара с помощью кресельной и гондольной канатной дороги. Шоанинский храм — это один из древнейших христианских соборов на территории России, памятник византийской архитектуры первой половины X века. Он расположен на южном отроге горы Шоана, на левом берегу реки Кубань. Озеро Кара-Кёль — одно из самых известных и доступных высокогорных озёр Северного Кавказа. Название переводится с тюркских языков как «Чёрное озеро» из-за тёмного оттенка воды, вызванного высоким содержанием органических веществ. Река Уллу-Муруджу — живописная, стремительная горная река в Карачаево-Черкесии (район Домбая/Теберды), известная как одна из чистейших в России и Европе. Берёт начало из ледников и озёр (в т. ч. Голубого) на высоте более 2800 м.

