1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Домбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
«Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
Увлекательное путешествие по Северной Осетии: памятники, древние селения, горные виды и национальная кухня. Познакомьтесь с культурой и историей аланов
Начало: В районе центрального круга
«Экскурсия пройдёт на подготовленных внедорожниках и минивэнах»
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
5 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
«На комфортабельном джипе или минивэне, в группе до 7 человек, мы отправимся в блистательную Северную Осетию»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
55555 000₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
Поездка к природным достопримечательностям Северного Приэльбрусья. Включает Джилы-Су, плато Шаджатмаз, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
«Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
46663 500₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Кисловодску на автобусе
Откройте для себя Кисловодск с комфортом на автобусе, узнайте его историю и посетите знаковые места
Начало: От Колоннады Кисловодского парка
«Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (микроавтобус или автобус в зависимости от количества человек)»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Популярное предложение
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Насыщенная групповая экскурсия из Кисловодска в Пятигорск. Посетите исторический центр, склон горы Горячей и другие знаковые места
Начало: У Колоннады
«Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (микроавтобус или автобус в зависимости от количества человек)»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 700₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Экскурсия проходит на комфортных внедорожниках/минивэнах»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Путешествие из Кисловодска в Домбай в мини-группе
Пейзажи, которые попадут в самое сердце
Начало: По адресу вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:15
9 июня в 08:00
3 700₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Встреча с величием Эльбруса и чарующим озером Гижгит в уютной компании до 8 человек и сопровождении опытного гида
Начало: По ближайшему удобному месту, рядом с вашим адресо...
«Поездка проходит с гидом-водителем на минивэнах Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai Starex, Volkswagen Transporter, Peugeot»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 800₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Удобный способ за один день насладиться природой заповедного края и узнать его легенды
Начало: У Колоннады Кисловодска
«Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (микроавтобус или автобус в зависимости от количества человек)»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Горная Ингушетия - из Кисловодска в мини-группе
Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды
Начало: От места вашего проживания
«Поездка проходит на комфортабельных 6-местных внедорожниках или минивэнах на 7-8 мест»
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
60005 400₽ за человека
скидка
35%
Мини-группа
12 часов
Едем на Эльбрус! Тур из Кисловодска в мини-группе
Уехать в горы, чтобы полюбоваться природой Кавказа и отдохнуть вдали от суеты
Начало: У вашего отеля
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz»
Расписание: ежедневно в 06:15 и 06:30
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
57503 738₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 8 человек на минивэне или внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
50004 500₽ за человека
Групповая
14 часов
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, монастырь, три ущелья
Погрузитесь в мир кавказских гор, альпийских лугов и средневековых крепостей на нашей экскурсии по Северной Осетии
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
5 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Сырные пещеры, храм, Эльбрус
Приключение начинается! Отправляйтесь из Кисловодска в путешествие по дорогам, где каждый поворот открывает великолепие Кавказа
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Домбай в мини-группе из Кисловодска
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
3 700₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Из Кисловодска в страну башен - Ингушетию
Увидеть фантастическую горную республику на экскурсии в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Кисловодске, Ессентуках или Пятиг...
«Поездка проходит с гидом-водителем из нашей команды на минивэнах Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai Starex, Volkswagen Transporter, Peugeot»
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
9 июня в 06:30
13 июня в 06:30
5 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
«Для группы до 7 человек — на минивэне Toyota Alphard»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия «Легендарный Бермамыт» с панорамой Эльбруса
Восхитительное путешествие на плато Бермамыт ждет вас: откройте панорамы Эльбруса и тайны карстовых пещер
Начало: От вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 07.45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
9 июня в 07:45
3 200₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
Бирюзовое озеро Гижгит, перевал Актопрак, Баксанское ущелье и Чегемские водопады за 1 день
Начало: у Колоннады или места вашего проживания
«Вы отправитесь в путешествие на комфортабельном минивэне, в группе до 8 человек»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 900₽ за человека
скидка
18%
Групповая
12 часов
Жемчужины Северного Кавказа: Эльбрус и Гижгит
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер, обогатите свой отдых в Кисловодске незабываемыми впечатлениями
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска
«Комфортный маленький транспорт: внедорожники (УАЗ "Патриот","Митсубиси Паджеро","Тойота Секвойя","Рено Дастер") и минивэны ("Фольксваген Каравелла","Хёндэ Гранд Старекс","Хёндэ Старекс","Мерседес-Бенц Спринтер")»
Расписание: ежедневно
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 45203 706₽ за человека
Групповая
8 часов
На Джилы-Су в мини-группе: путешествие в русскую Исландию
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:45
9 июня в 07:45
3 200₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Чегемское ущелье + озеро Гижгит в мини-группе
Начало: Ваш отель
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: Ежедневно: 06:45, 07:00, 07:15
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Кисловодска в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
«Трансфер на комфортабельном внедорожнике/минивэне входит в цену экскурсии»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
5 300₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и Чегемские водопады в мини-группе
Оценить красоты Кабардино-Балкарии за 1 день
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
«Экскурсия проходит с гидом-водителем из нашей команды на внедорожнике (УАЗ «Патриот», Митсубиси Паджеро, Тойота ЛК Прадо, Ниссан Патруль) или минивэне (Хёндэ Старекс”, Мерседес-Бенц Спринтер 4×4) в мини-группе до 7-8 участников»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
4 200₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: от Кисловодска до Гижгита
Откройте для себя красоту Кавказских гор, покоряя маршруты к Эльбрусу с посещением живописного озера Гижгит
Начало: У места вашего проживания
«Выдвигаемся на подготовленном внедорожнике или минивэне в 6:30 утра»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
41113 700₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
8 часов
Джилы-Су: путешествие к источникам из Кисловодска
Вас ждёт погружение в мир целебных вод и живописных пейзажей на экскурсии к горячим источникам Джилы-Су
Начало: По вашему адресу
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 06:15
Завтра в 06:30
9 июня в 06:15
42703 203₽ за человека
Мини-группа
13 часов
«Строители башен: Горная Ингушетия» (в мини-группе)
Начало: Ваш отель
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: Ежедневно: 05:45, 06:00, 06:15
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Кисловодска
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озёрам
Начало: По адресу вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
«Трансфер на комфортабельном внедорожнике/минивэне входит в цену экскурсии»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 800₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
В гости к аланам: экскурсия в Северную Осетию в мини-группе
Познакомиться с осетинской культурой и посетить самые яркие достопримечательности региона
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
63005 040₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Кисловодска
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: У места вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
69005 520₽ за человека
Мини-группа
8 часов
В Домбай по Аланскому коридору
Поездка в мини-группе к легендарным горам с заездом на Гум-баши, к Сырным скалам и озеру Кара-Кёль
Начало: От адреса проживания
«В наших поездках мы используем микроавтобусы Hyundai, внедорожники Mitsubishi Pajero и Toyota Land Cruiser»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Из Кисловодска - в горную Ингушетию в мини-группе
Отправиться в край башен и девственной природы
Начало: В Кисловодске
«Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках/минивэнах»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
9 июня в 06:15
10 июня в 06:15
5 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Невероятный Домбай - из Кисловодска в мини-группе
Увидеть горные пики перевала Гум-Баши, зайти в Сырные пещеры и прокатиться по канатной дороге
Начало: в Кисловодске
«Экскурсия проходит на внедорожнике или минивэне, в зависимости от наполняемости группы (Infiniti QX56, Hyundai Grand Starex, УАЗ патриот и др»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
47003 760₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав7 июня 2024Замечательная экскурсия, в мини-группе вообще супер, ни кого не надо ждать, времени на все локации предостаточно. Водитель - гид Марат
- ИИгорь7 июня 2024Комфортный автомобиль, красивые виды, интересные рассказы гида
- ССветлана7 июня 2024Экскурсия проходит на большом автобусе, очень много народа. На такие экскурсии нужно обязательно давать гидам микрофон, а слушателям наушник. Как бы гид ни старалась, слышно было плохо. Автобус полный и при входе и выходе на локация вечно "пробки".
- ООльга7 июня 2024Так сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус и Красоты Осетии, ооочень понравилось🔥🔥🔥,
- ЛЛюдмила6 июня 2024Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд! Мы с мужем впервые в Ставропольском крае и решили, что нужно
- ААнастасия6 июня 2024Потрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видами У нашей группы был гид Сергей - прекрасный водитель (что особенно важно на сложных горных дорогах) и рассказчик Спасибо!
- ТТатьяна6 июня 2024Поездка на Домбай просто сказка! Наш гид Дмитрий интересно рассказывал и показал красивейшие места. Видно, что это человек любящий свой
- ССветлана6 июня 2024Гид Александр, БОМБА!!!!!
- ГГалина6 июня 2024Огромное спасибо нашему гиду Михаилу Александровичу за поездку по Осетии. Это лучшая экскурсия. Михаил выкладывется на все 200%. Мы действительно были
- ССветлана6 июня 2024Гид Дмитрий, спасибо большое, очень понравилось!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «На микроавтобусе»
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