Экскурсии на микроавтобусе в Кисловодске с гидом по низким ценам

Найдено 36 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Кисловодске, цены от 1 200 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
221 отзыв
Популярное предложение
Домбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
370 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
«Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735 за человека
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
43 отзыва
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
Увлекательное путешествие по Северной Осетии: памятники, древние селения, горные виды и национальная кухня. Познакомьтесь с культурой и историей аланов
Начало: В районе центрального круга
«Экскурсия пройдёт на подготовленных внедорожниках и минивэнах»
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
5 500 за человека
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
114 отзывов
Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
«На комфортабельном джипе или минивэне, в группе до 7 человек, мы отправимся в блистательную Северную Осетию»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
55555 000 за человека
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
10 часов
30 отзывов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
Поездка к природным достопримечательностям Северного Приэльбрусья. Включает Джилы-Су, плато Шаджатмаз, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
«Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
46663 500 за человека
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
104 отзыва
Обзорная экскурсия по Кисловодску на автобусе
Откройте для себя Кисловодск с комфортом на автобусе, узнайте его историю и посетите знаковые места
Начало: От Колоннады Кисловодского парка
«Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (микроавтобус или автобус в зависимости от количества человек)»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4.5 часа
45 отзывов
Популярное предложение
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Насыщенная групповая экскурсия из Кисловодска в Пятигорск. Посетите исторический центр, склон горы Горячей и другие знаковые места
Начало: У Колоннады
«Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (микроавтобус или автобус в зависимости от количества человек)»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 700 за человека
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
8 отзывов
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Экскурсия проходит на комфортных внедорожниках/минивэнах»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие из Кисловодска в Домбай в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Путешествие из Кисловодска в Домбай в мини-группе
Пейзажи, которые попадут в самое сердце
Начало: По адресу вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:15
9 июня в 08:00
3 700 за человека
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
12 часов
310 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Встреча с величием Эльбруса и чарующим озером Гижгит в уютной компании до 8 человек и сопровождении опытного гида
Начало: По ближайшему удобному месту, рядом с вашим адресо...
«Поездка проходит с гидом-водителем на минивэнах Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai Starex, Volkswagen Transporter, Peugeot»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 800 за человека
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Удобный способ за один день насладиться природой заповедного края и узнать его легенды
Начало: У Колоннады Кисловодска
«Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (микроавтобус или автобус в зависимости от количества человек)»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990 за человека
Горная Ингушетия - из Кисловодска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Горная Ингушетия - из Кисловодска в мини-группе
Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды
Начало: От места вашего проживания
«Поездка проходит на комфортабельных 6-местных внедорожниках или минивэнах на 7-8 мест»
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
60005 400 за человека
Едем на Эльбрус! Тур из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
35%
Мини-группа
12 часов
11 отзывов
Едем на Эльбрус! Тур из Кисловодска в мини-группе
Уехать в горы, чтобы полюбоваться природой Кавказа и отдохнуть вдали от суеты
Начало: У вашего отеля
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz»
Расписание: ежедневно в 06:15 и 06:30
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
57503 738 за человека
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 8 человек на минивэне или внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
50004 500 за человека
Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
14 часов
299 отзывов
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, монастырь, три ущелья
Погрузитесь в мир кавказских гор, альпийских лугов и средневековых крепостей на нашей экскурсии по Северной Осетии
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
5 000 за человека
Путешествие «Домбай - Земной Рай» в мини-группе с Сырными пещерами и храмом
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
507 отзывов
Групповая экскурсия в Домбай: Сырные пещеры, храм, Эльбрус
Приключение начинается! Отправляйтесь из Кисловодска в путешествие по дорогам, где каждый поворот открывает великолепие Кавказа
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Домбай в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
57 отзывов
Домбай в мини-группе из Кисловодска
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
3 700 за человека
Из Кисловодска в страну башен - Ингушетию
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
23 отзыва
Из Кисловодска в страну башен - Ингушетию
Увидеть фантастическую горную республику на экскурсии в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Кисловодске, Ессентуках или Пятиг...
«Поездка проходит с гидом-водителем из нашей команды на минивэнах Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai Starex, Volkswagen Transporter, Peugeot»
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
9 июня в 06:30
13 июня в 06:30
5 500 за человека
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
«Для группы до 7 человек — на минивэне Toyota Alphard»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Легендарный Бермамыт в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
46 отзывов
Групповая экскурсия «Легендарный Бермамыт» с панорамой Эльбруса
Восхитительное путешествие на плато Бермамыт ждет вас: откройте панорамы Эльбруса и тайны карстовых пещер
Начало: От вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 07.45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
9 июня в 07:45
3 200 за человека
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
Бирюзовое озеро Гижгит, перевал Актопрак, Баксанское ущелье и Чегемские водопады за 1 день
Начало: у Колоннады или места вашего проживания
«Вы отправитесь в путешествие на комфортабельном минивэне, в группе до 8 человек»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 900 за человека
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
скидка
18%
Групповая
12 часов
75 отзывов
Жемчужины Северного Кавказа: Эльбрус и Гижгит
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер, обогатите свой отдых в Кисловодске незабываемыми впечатлениями
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска
«Комфортный маленький транспорт: внедорожники (УАЗ "Патриот","Митсубиси Паджеро","Тойота Секвойя","Рено Дастер") и минивэны ("Фольксваген Каравелла","Хёндэ Гранд Старекс","Хёндэ Старекс","Мерседес-Бенц Спринтер")»
Расписание: ежедневно
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 45203 706 за человека
На Джилы-Су в мини-группе: путешествие в русскую Исландию
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
128 отзывов
На Джилы-Су в мини-группе: путешествие в русскую Исландию
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:45
9 июня в 07:45
3 200 за человека
Чегемское ущелье + озеро Гижгит в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
37 отзывов
Чегемское ущелье + озеро Гижгит в мини-группе
Начало: Ваш отель
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: Ежедневно: 06:45, 07:00, 07:15
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
3 700 за человека
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Кисловодска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Кисловодска в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
«Трансфер на комфортабельном внедорожнике/минивэне входит в цену экскурсии»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
5 300 за человека
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и Чегемские водопады в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и Чегемские водопады в мини-группе
Оценить красоты Кабардино-Балкарии за 1 день
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
«Экскурсия проходит с гидом-водителем из нашей команды на внедорожнике (УАЗ «Патриот», Митсубиси Паджеро, Тойота ЛК Прадо, Ниссан Патруль) или минивэне (Хёндэ Старекс”, Мерседес-Бенц Спринтер 4×4) в мини-группе до 7-8 участников»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
4 200 за человека
Из Кисловодска через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
7 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: от Кисловодска до Гижгита
Откройте для себя красоту Кавказских гор, покоряя маршруты к Эльбрусу с посещением живописного озера Гижгит
Начало: У места вашего проживания
«Выдвигаемся на подготовленном внедорожнике или минивэне в 6:30 утра»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
41113 700 за человека
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
8 часов
3 отзыва
Джилы-Су: путешествие к источникам из Кисловодска
Вас ждёт погружение в мир целебных вод и живописных пейзажей на экскурсии к горячим источникам Джилы-Су
Начало: По вашему адресу
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 06:15
Завтра в 06:30
9 июня в 06:15
42703 203 за человека
«Строители башен: Горная Ингушетия» (в мини-группе)
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
9 отзывов
«Строители башен: Горная Ингушетия» (в мини-группе)
Начало: Ваш отель
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: Ежедневно: 05:45, 06:00, 06:15
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
5 000 за человека
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Кисловодска
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озёрам
Начало: По адресу вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 500 за человека
В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
«Трансфер на комфортабельном внедорожнике/минивэне входит в цену экскурсии»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 800 за человека
В гости к аланам: экскурсия в Северную Осетию в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
В гости к аланам: экскурсия в Северную Осетию в мини-группе
Познакомиться с осетинской культурой и посетить самые яркие достопримечательности региона
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
63005 040 за человека
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Кисловодска
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: У места вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
69005 520 за человека
В Домбай по Аланскому коридору
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
В Домбай по Аланскому коридору
Поездка в мини-группе к легендарным горам с заездом на Гум-баши, к Сырным скалам и озеру Кара-Кёль
Начало: От адреса проживания
«В наших поездках мы используем микроавтобусы Hyundai, внедорожники Mitsubishi Pajero и Toyota Land Cruiser»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Из Кисловодска - в горную Ингушетию в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
Из Кисловодска - в горную Ингушетию в мини-группе
Отправиться в край башен и девственной природы
Начало: В Кисловодске
«Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках/минивэнах»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
9 июня в 06:15
10 июня в 06:15
5 500 за человека
Невероятный Домбай - из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Невероятный Домбай - из Кисловодска в мини-группе
Увидеть горные пики перевала Гум-Баши, зайти в Сырные пещеры и прокатиться по канатной дороге
Начало: в Кисловодске
«Экскурсия проходит на внедорожнике или минивэне, в зависимости от наполняемости группы (Infiniti QX56, Hyundai Grand Starex, УАЗ патриот и др»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
47003 760 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    7 июня 2024
    Едем на Эльбрус! Тур из Кисловодска в мини-группе
    Замечательная экскурсия, в мини-группе вообще супер, ни кого не надо ждать, времени на все локации предостаточно. Водитель - гид Марат
    читать дальше

    молодец, интересно рассказывает, аккуратно ведёт машину, время в пути почти 4 часа пролетели незаметно. Виды завораживают, что может быть лучше гор, только горы. Рекомендую

  • И
    Игорь
    7 июня 2024
    Едем на Эльбрус! Тур из Кисловодска в мини-группе
    Комфортный автомобиль, красивые виды, интересные рассказы гида
  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
    Экскурсия проходит на большом автобусе, очень много народа. На такие экскурсии нужно обязательно давать гидам микрофон, а слушателям наушник. Как бы гид ни старалась, слышно было плохо. Автобус полный и при входе и выходе на локация вечно "пробки".
  • О
    Ольга
    7 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Так сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус и Красоты Осетии, ооочень понравилось🔥🔥🔥,
    читать дальше

    все чётко, интересно, внимательный, только нужная информация, знает все локации для лучших фото, вкусно накормил, напоил😁. Человек работает с душой👆👍. У меня было День Рождение, Михаил организовал торт и сварил нам кофе в горах. Я не забуду это ДР никогда 🥳❤️

    Так сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус иТак сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус иТак сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус иТак сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус иТак сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус и
  • Л
    Людмила
    6 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
    Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд! Мы с мужем впервые в Ставропольском крае и решили, что нужно
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    брать экскурсии) Выбрали Анастасию и не разу не пожалели! Маршрут очень живописный, красота Кавказа завораживает 😍 В долине нарзанов мы пили самый вкусный нарзан в своей жизни))) Автомобиль на котором мы ехали супер комфортабельный 👍 Отдельно хочется поблагодарить гида Абрека - это лучший гид, который нам встречался! Рассказал интересные факты о Карачаево-Черкесской республике, шутил, поддерживал беседу, отвечал на вопросы, не торопил)) С экскурсии мы приехали с бешеными эмоциями от таких красот и поддержки от нашего гида 😄 Так же Абрек нам помогал с фото и видео съемке 😎 P.S: видео и фото получились просто 🔥 Спасибо большое за ваш труд! Благодаря вам наш отдых прошел замечательно ❤️ Обязательно вернемся к вам и за экскурсиями только к Анастасии ☺️

    Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд!Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд!Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд!Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд!Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд!
  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
    Потрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видами У нашей группы был гид Сергей - прекрасный водитель (что особенно важно на сложных горных дорогах) и рассказчик Спасибо!
    Потрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видами
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
    Поездка на Домбай просто сказка! Наш гид Дмитрий интересно рассказывал и показал красивейшие места. Видно, что это человек любящий свой
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    родной край! Как водитель он очень аккуратный, спокойно вёл машину, рассказывая обо всём. Мы в таком восторге остались от этой поездки, советуем обязательно посетить Домбай!

  • С
    Светлана
    6 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Гид Александр, БОМБА!!!!!
    Гид Александр, БОМБА!!!!!
  • Г
    Галина
    6 июня 2024
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
    Огромное спасибо нашему гиду Михаилу Александровичу за поездку по Осетии. Это лучшая экскурсия. Михаил выкладывется на все 200%. Мы действительно были
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    твоей семьёй на эти часы. Если хотите экскурсию, а не поездку на такси, то ищите этого гида! Человек владеет огромным количеством информации, слушаешь с открытым ртом, и очень сожалеешь, что в твоей головушке недостаточно гигабайт, чтобы запомнить хоть малость сказанного. Ещё раз спасибо!

  • С
    Светлана
    6 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе из Кисловодска
    Гид Дмитрий, спасибо большое, очень понравилось!!!
    Гид Дмитрий, спасибо большое, очень понравилось!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «На микроавтобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 36
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  3. Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
  4. Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
  5. Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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