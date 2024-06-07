Встреча с величием Эльбруса и чарующим озером Гижгит в уютной компании до 8 человек и сопровождении опытного гида

Начало: По ближайшему удобному месту, рядом с вашим адресо...

«Поездка проходит с гидом-водителем на минивэнах Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai Starex, Volkswagen Transporter, Peugeot»