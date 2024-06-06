1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Плато Бермамыт: природные чудеса Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, насладитесь местной кухней и познакомьтесь с уникальной флорой и фауной
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Сегодня в 02:30
Завтра в 02:30
3 800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Плато Бермамыт на внедорожнике: Кавказские легенды и природа
Исследуйте величие Кавказа: от Эльбруса до древних легенд, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Кисловодске
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на внедорожнике к плато Бермамыт: природа и культура Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к плато Бермамыт, где скалистые склоны и альпийские луга сливаются с богатой культурой и традициями
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 03:00
1425012 825₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
На квадроциклах по Кавказу - в группе
Преодолеть реки, леса и болота, чтобы добраться до самых красивых локаций в окрестностях Кисловодска
Начало: У Медовых водопадов
Сегодня в 08:15
Завтра в 08:15
13 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт
Полюбоваться Большим Кавказом в самое романтичное время суток и увезти воспоминания на всю жизнь
Начало: по адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Сегодня в 03:00
Завтра в 03:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска)
Увидеть воплощения истории в камне - скалистые каньоны, родовые башни и древний монастырь
Начало: С вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 00:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
Отправиться в драйвовую поездку по живописному маршруту
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Домбай - страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин
Посетить знаменитый горный курорт, прокатиться по канатной дороге и заглянуть в Сентинский храм
Начало: По договоренности с туристом
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Зов гор: незабываемая поездка в Домбай
Получить впечатления на всю жизнь, посетив заповедный уголок природы в самом сердце Кавказа
10 июня в 00:00
15 июня в 08:00
от 14 800₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
Групповой джип-тур на плато Бермамыт: день или закат
Восхитительное путешествие на джипе к плато Бермамыт с панорамой на Эльбрус и окрестные вершины
Начало: Заберём от места проживания в Кисловодске
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
38003 420₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Найти себя в каменных лабиринтах Ташлы-Кол
Пройти сквозь древнюю скалу и выпить чай из самовара на её вершине
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
27 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур на плато Бермамыт
Начало: Кисловодск, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Кисловодска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
29 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
Отправиться на джипе в соседнюю республику, чтобы исследовать её достопримечательности
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3670033 030₽ за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
13 часов
В Чечню из Кисловодска - утром или вечером
Обзор знаковых достопримечательностей Грозного, Аргуна и Шали в любое время суток
Начало: от удобного вам адреса в Кисловодске
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3500026 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Кисловодска
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья6 июня 2024Плато Бермамыт. И дождь, и солнце, и туман. . все эти прелести проехали по ухабистой дороге на плато вместе с
- ЮЮлия5 июня 2024Мы ездили на рассвете с гидом Маратом. Очень понравился гид, много знает о регионе, рассказывает действительно интересные вещи о природе,
- ЕЕкатерина3 июня 2024Экскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид Марат не самый блестящий оратор,
- ЕЕлена30 мая 2024Спасибо Александру за прекрасно проведенное время в Осетии!
- AAnna28 мая 2024Огромное спасибо за такое количество прекрасных моментов, эммоций и историй!!!! Все прошло замечательно!!!
- ЛЛилия27 мая 2024Начну с организационных моментов. Вечером со мной связался водитель, через ватс ап, сообщил марку машины и время выезда. По пути
- ИИрина21 мая 2024Ездили на Бермамыт 18 мая 2024 с Маратом. Поездка была долгожданной, несколько раз переносили по погодным условиям. Но мы дождались
- ССветлана14 мая 2024Спасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебя так встречают, сразу чувствуешь себя, как дома! Было очень интересно и комфортно! Спасибо большое!
- ЕЕгор12 мая 2024Незабываемые ощущения, которые оставляют приятные впечатления на очень долгое время. Гид-инструктор, который ведёт по маршруту, не даёт заскучать, как качеством
- ООльга6 мая 2024Поездка фантастическая
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Ночные»
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