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маршрута которые даёт приятные испытания, так и исторической о обывательской или местной справкой. Гид, точно знает, где остановиться, чтобы сделать удачные фото и на протяжении всего путешествия сам фотографирует или снимает на видео, как и красоты края, так и туристов, благодаря чему получается просто незабываемые кадры. И природа. Природа, которая поражает своими видами. Ощущение, буд-то ты оказался не на экскурсии, а на рабочем столе своего компьютера, на который ты ставишь самые живописные обои. Итог: великолепная экскурсия, на которую обязательно стоит потратить деньги и время, впечатления от которой останутся если и не всю жизнь, но точно на оооочень долгое время