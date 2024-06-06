Ночные прогулки и экскурсии Кисловодска

Найдено 18 экскурсий в категории «Ночные» в Кисловодске, цены от 3 420 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
8 часов
491 отзыв
Плато Бермамыт: природные чудеса Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, насладитесь местной кухней и познакомьтесь с уникальной флорой и фауной
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Сегодня в 02:30
Завтра в 02:30
3 800 за человека
На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
137 отзывов
Плато Бермамыт на внедорожнике: Кавказские легенды и природа
Исследуйте величие Кавказа: от Эльбруса до древних легенд, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Кисловодске
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
206 отзывов
Путешествие на внедорожнике к плато Бермамыт: природа и культура Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к плато Бермамыт, где скалистые склоны и альпийские луга сливаются с богатой культурой и традициями
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 03:00
1425012 825 за всё до 4 чел.
На квадроциклах по Кавказу - в группе
🛻 На квадроциклах
Групповая
2 часа
1 отзыв
На квадроциклах по Кавказу - в группе
Преодолеть реки, леса и болота, чтобы добраться до самых красивых локаций в окрестностях Кисловодска
Начало: У Медовых водопадов
Сегодня в 08:15
Завтра в 08:15
13 500 за человека
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт
Полюбоваться Большим Кавказом в самое романтичное время суток и увезти воспоминания на всю жизнь
Начало: по адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Сегодня в 03:00
Завтра в 03:00
16 000 за всё до 4 чел.
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
9 отзывов
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска)
Увидеть воплощения истории в камне - скалистые каньоны, родовые башни и древний монастырь
Начало: С вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 00:00
22 000 за всё до 4 чел.
К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
🏍 На мотоцикле
🏍️ На эндуро
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
Отправиться в драйвовую поездку по живописному маршруту
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за человека
Домбай - страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
19 отзывов
Домбай - страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин
Посетить знаменитый горный курорт, прокатиться по канатной дороге и заглянуть в Сентинский храм
Начало: По договоренности с туристом
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 000 за всё до 7 чел.
Зов гор: незабываемая поездка в Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Зов гор: незабываемая поездка в Домбай
Получить впечатления на всю жизнь, посетив заповедный уголок природы в самом сердце Кавказа
10 июня в 00:00
15 июня в 08:00
от 14 800 за всё до 6 чел.
Джип-тур на плато Бермамыт в мини-группе день/закат
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
253 отзыва
Групповой джип-тур на плато Бермамыт: день или закат
Восхитительное путешествие на джипе к плато Бермамыт с панорамой на Эльбрус и окрестные вершины
Начало: Заберём от места проживания в Кисловодске
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
38003 420 за человека
Найти себя в каменных лабиринтах Ташлы-Кол
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Найти себя в каменных лабиринтах Ташлы-Кол
Пройти сквозь древнюю скалу и выпить чай из самовара на её вершине
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
27 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур на плато Бермамыт
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Джип-тур на плато Бермамыт
Начало: Кисловодск, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - в Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Из Кисловодска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
29 000 за всё до 5 чел.
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
Отправиться на джипе в соседнюю республику, чтобы исследовать её достопримечательности
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3670033 030 за всё до 6 чел.
В Чечню из Кисловодска - утром или вечером
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
В Чечню из Кисловодска - утром или вечером
Обзор знаковых достопримечательностей Грозного, Аргуна и Шали в любое время суток
Начало: от удобного вам адреса в Кисловодске
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3500026 250 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
9 000 за всё до 4 чел.
Тур к водопадам Джилы-Су
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 800 за человека
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Кисловодска
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Кисловодска
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    6 июня 2024
    На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
    Плато Бермамыт. И дождь, и солнце, и туман. . все эти прелести проехали по ухабистой дороге на плато вместе с
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    Маратом. Отличное настроение, беседы с нашим гидом и восхищение видами. Огромное спасибо Марату за дружескую руку помощи на скалах для фотосессии. Теперь знаю куда возвращаться для дальнейшего путешествия! Не думайте с кем ехать - езжайте только с Маратом!

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
    Мы ездили на рассвете с гидом Маратом. Очень понравился гид, много знает о регионе, рассказывает действительно интересные вещи о природе,
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    лошадях, скотоводстве. Включает национальную музыку классную, шутит, подбадривает всех туристов. Сделает Вам отличные снимки, отлично водит. Рекомендую ехать именно на закате или рассвете, потому что просто днем наверное не так интересно. Рассвет сделал эту экскурсию уникальной для нас.

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
    Экскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид Марат не самый блестящий оратор,
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    но в целом рассказывает всё по делу, дозированно. Дорога действительно неровная, будьте готовы потрястись. Но самое главное – это обалденные виды 😍 ради них можно все стерпеть.

    Экскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид МаратЭкскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид МаратЭкскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид МаратЭкскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид Марат
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска)
    Спасибо Александру за прекрасно проведенное время в Осетии!
  • A
    Anna
    28 мая 2024
    Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
    Огромное спасибо за такое количество прекрасных моментов, эммоций и историй!!!! Все прошло замечательно!!!
  • Л
    Лилия
    27 мая 2024
    Джип-тур на плато Бермамыт в мини-группе день/закат
    Начну с организационных моментов. Вечером со мной связался водитель, через ватс ап, сообщил марку машины и время выезда. По пути
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    на плато мы заехали в кафе и отведали невероятно вкусных хычинов и чая с травами. Водитель Мурат рассказывал нам о местности по которой мы проезжали, о истории Кисловодска и его окрестностях. По пути на плато мы останавливались, чтобы сделать фото и погулять на живописных локациях, Мурат нас не торопил и ждал пока мы нагуляемся. Хочу сказать, что виды на плато Бермамыт низемные. Проезжали по альпийским лугам, встретили табун лошадей, стадо коров, любовались Кавказким хребтом. Ну а вид с амфитеатра неописать словами.

  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
    Ездили на Бермамыт 18 мая 2024 с Маратом. Поездка была долгожданной, несколько раз переносили по погодным условиям. Но мы дождались
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    этого чуда)))))) Марат подсказал в какой день лучше ехать, чтобы поездка была незабываемой. Бермамыт- место силы, кто хочет перезагрузиться – Вам сюда. Потрясающие, ни с чем не сравнимые виды, которые нельзя описать словами. Можно только полностью в них погрузиться и сохранить в своем сердце. Отдельное место в этой поездке занимает дорога, вернее полное ее отсутствие. Но Марат- профессиональный водитель, виртуоз своего дела. Поэтому путь на Бермамыт- это дополнительное экстремальное приключение))))). Всем очень советую эту поездку с МАРАТОМ!!!!!

  • С
    Светлана
    14 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
    Спасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебя так встречают, сразу чувствуешь себя, как дома! Было очень интересно и комфортно! Спасибо большое!
    Спасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебя
  • Е
    Егор
    12 мая 2024
    На квадроциклах по Кавказу - в группе
    Незабываемые ощущения, которые оставляют приятные впечатления на очень долгое время. Гид-инструктор, который ведёт по маршруту, не даёт заскучать, как качеством
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    маршрута которые даёт приятные испытания, так и исторической о обывательской или местной справкой. Гид, точно знает, где остановиться, чтобы сделать удачные фото и на протяжении всего путешествия сам фотографирует или снимает на видео, как и красоты края, так и туристов, благодаря чему получается просто незабываемые кадры. И природа. Природа, которая поражает своими видами. Ощущение, буд-то ты оказался не на экскурсии, а на рабочем столе своего компьютера, на который ты ставишь самые живописные обои. Итог: великолепная экскурсия, на которую обязательно стоит потратить деньги и время, впечатления от которой останутся если и не всю жизнь, но точно на оооочень долгое время

  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике
    Поездка фантастическая

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Ночные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
  2. На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
  3. К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике
  4. На квадроциклах по Кавказу - в группе
  5. От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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