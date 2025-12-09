Чтобы понять, как изучают космос сегодня, отправимся в Горную астрономическую станцию.
Профессиональный исследователь Вселенной откроет вам двери в мир, в который невозможно добраться без специальной аппаратуры. Вы посмотрите в мощный телескоп и узнаете о последних достижениях астрономии. И увидите космос иначе, чем когда-либо прежде.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы посетите Горную астрономическую станцию, скрытую в горах на высоте 2100 метров.
- Рассмотрите небо в профессиональный телескоп.
- Увидите уникальные снимки астероидов, туманностей и далёких звёзд.
- Узнаете, как работает современная астрономическая станция и какие исследования здесь проводят.
- Услышите, о последних открытиях в изучении космоса, движении астероидов и новых методах наблюдения.
- Сделаете фото ночного неба вдали от городских огней.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот. Дорога в одну сторону занимает около 40 минут.
Дополнительно оплачивается лекция астронома — 2000 ₽ за группу.
Возьмите тёплые вещи, т. к. часть экскурсии проходит на улице, часть — в неотапливаемом помещении.
- Рекомендуемый возраст 5+.
- Время выезда может меняться в зависимости от погодных условий.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Никита — ваш гид в Кисловодске
Со мной путешествовало более 3000 человек. Преимущества моих экскурсий были собраны из реальных отзывов: безопасное вождение, интересные рассказы о Кавказе, чистый автомобиль, искреннее внимание к вашим пожеланиям. Бонусы — в завершение экскурсии вы получите эксклюзивные подарки от моих официальных партнёров, которые скрасят ваш отдых.
