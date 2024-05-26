1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина Нарзанов в мини-группе
Насладиться видами гор, альпийскими лугами и увидеть, как бьют минеральные воды из-под земли
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Архыз и наследие гор: путешествие на авто в мини-группе
На родину минеральной воды за чудесами природы, древней историей и местной кухней
Начало: по месту вашего проживания по городу Кисловодск
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
4 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Весь Архыз - за один день
Отправиться в фантастическое путешествие в Архыз, которое запомнится на всю жизнь
Начало: Заберем вас с адреса проживания в черте города бро...
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
21 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
В Нижний Архыз из Кисловодска
Познакомиться с историей древнего городища и побывать в знаменитой астрофизической обсерватории РАН
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
9 часов
Джилы-Су - путешествие к подножию Эльбруса из Кисловодска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска
Расписание: ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
40003 200₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к таинственному Джилы-Су
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Расписание: каждый день, в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в Архыз из Кисловодска
Начало: Ваш адрес
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
26 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна26 мая 2024Захватывающие виды по дороге, Эльбрус во всей красе, три водопада, источники, суслики) Отдельная благодарность водителю!
- ААлексей22 мая 2024Экскурсия самая лучшая! Гид Сергей очень подробно рассказывал,показывал места,где лучше всего фотографироваться,2 раза перекусывли в кафешках с домашней кухней,никуда не
- ДДарья9 мая 2024Потрясающая экскурсия, очень интересно, познавательно, рекомендую!
- ЮЮлия1 мая 2024Огромное спасибо гиду Рашиду за поддержку☺, интересный рассказ, вкусную кухню и отличную музыку ☺
- ЕЕлена12 марта 2024Прекрасная экскурсия! Познавательно, активно и весело! Гид Михаил просто огонь🔥🔥🔥 С погодой повезло и мы застали все локации в солнечном свете. Очень красивые места. Рекомендую!
- ВВиктория9 марта 2024Спасибо Гиду за радушный приём, интересный рассказ, продуманный интересный маршрут и невероятной красоты горные виды. Было впечатление что приехали к дальнему родственнику, который Вас давно ждал в гости!
- РРегина26 февраля 2024Шикарная экскурсия, спасибо организаторам и нашему экскурсоводу Владимиру! Мы не первый раз на Кавказе и выбрали направление, где еще не были,
- ААнжела7 декабря 2023Поездка в Архыз очень понравилась. Водитель-гид Хызыр Х. провез нас по всем интересующим нас локациям, по дороге рассказывал много интересного
- ООксана5 декабря 2023Весь Архыз за один день. Исключительное путешествие! Возможности запланировать поездку заранее у нас не было, и было большой удачей, что ребята
- ООльга2 ноября 2023Маршрут с очень красивыми видами, если добавить интересный рассказ, то было бы незабываемо.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Обсерватория»
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