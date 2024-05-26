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организовали нам это увлекательное приключение буквально за часы) этот маршрут включает в себя фактически 5! Панорамный перевал с одним из лучших видов на Эльбрус. Ничто не передает простор и величественность пейзажа, там нужно побывать. Сырная пещера - приключение в духе героев Марка Твена, доступное каждому. Михаил и Владимир обеспечили беспрецедентный комфорт и безопасность, а так же потрясающие фотографии💕 Наши проводники предоставили возможность попробовать нарзан из природного источника, проникнуться вибрациями древнего Шаоминьского монастыря, полюбоваться панорамными видами Кавказского хребта, пройти над бурной речкой, продегустировать действительно домашние хычины💕 и конечно же насладиться контрастом долины и пиков Архыза. Комфортное перемещение на автомобиле, Михаил водитель от Бога! Содержательная, с добрым юмором беседа, Владимир и Михаил много знают и делятся своими знаниями. Все слагаемые незабываемого путешествия сошлись в этот день. Огромная благодарность и самые искренние рекомендации.