Экскурсии в обсерваторию Кисловодска

Найдено 7 экскурсий в категории «Обсерватория» в Кисловодске, цены от 3 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина Нарзанов в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
4 отзыва
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина Нарзанов в мини-группе
Насладиться видами гор, альпийскими лугами и увидеть, как бьют минеральные воды из-под земли
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Архыз и наследие гор: путешествие на авто в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
8 отзывов
Архыз и наследие гор: путешествие на авто в мини-группе
На родину минеральной воды за чудесами природы, древней историей и местной кухней
Начало: по месту вашего проживания по городу Кисловодск
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
4 200 за человека
Весь Архыз - за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Весь Архыз - за один день
Отправиться в фантастическое путешествие в Архыз, которое запомнится на всю жизнь
Начало: Заберем вас с адреса проживания в черте города бро...
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
21 250 за всё до 4 чел.
В Нижний Архыз из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
В Нижний Архыз из Кисловодска
Познакомиться с историей древнего городища и побывать в знаменитой астрофизической обсерватории РАН
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Джилы-Су - путешествие к подножию Эльбруса из Кисловодска
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Групповая
9 часов
402 отзыва
Джилы-Су - путешествие к подножию Эльбруса из Кисловодска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска
Расписание: ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
40003 200 за человека
Путешествие к таинственному Джилы-Су
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Путешествие к таинственному Джилы-Су
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Расписание: каждый день, в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 14 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Архыз из Кисловодска
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в Архыз из Кисловодска
Начало: Ваш адрес
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
26 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Джилы-Су - путешествие к подножию Эльбруса из Кисловодска
    Захватывающие виды по дороге, Эльбрус во всей красе, три водопада, источники, суслики) Отдельная благодарность водителю!
  • А
    Алексей
    22 мая 2024
    Джилы-Су - путешествие к подножию Эльбруса из Кисловодска
    Экскурсия самая лучшая! Гид Сергей очень подробно рассказывал,показывал места,где лучше всего фотографироваться,2 раза перекусывли в кафешках с домашней кухней,никуда не
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    торопил давал время всё осмотреть и погулять. А ещё нам повезло с погодой и увидеть Эльбрус как на ладони. Горные серпантины,Урочище Джилы-Су,водопады,Эльбрус,Долина Нарзанов,всё было интересно и познавательно. Сергею огроменное спасибо!!!

  • Д
    Дарья
    9 мая 2024
    В Нижний Архыз из Кисловодска
    Потрясающая экскурсия, очень интересно, познавательно, рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    1 мая 2024
    Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина Нарзанов в мини-группе
    Огромное спасибо гиду Рашиду за поддержку☺, интересный рассказ, вкусную кухню и отличную музыку ☺
  • Е
    Елена
    12 марта 2024
    Весь Архыз - за один день
    Прекрасная экскурсия! Познавательно, активно и весело! Гид Михаил просто огонь🔥🔥🔥 С погодой повезло и мы застали все локации в солнечном свете. Очень красивые места. Рекомендую!
    Прекрасная экскурсия! Познавательно, активно и весело! Гид Михаил просто огонь🔥🔥🔥Прекрасная экскурсия! Познавательно, активно и весело! Гид Михаил просто огонь🔥🔥🔥Прекрасная экскурсия! Познавательно, активно и весело! Гид Михаил просто огонь🔥🔥🔥Прекрасная экскурсия! Познавательно, активно и весело! Гид Михаил просто огонь🔥🔥🔥Прекрасная экскурсия! Познавательно, активно и весело! Гид Михаил просто огонь🔥🔥🔥
  • В
    Виктория
    9 марта 2024
    Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина Нарзанов в мини-группе
    Спасибо Гиду за радушный приём, интересный рассказ, продуманный интересный маршрут и невероятной красоты горные виды. Было впечатление что приехали к дальнему родственнику, который Вас давно ждал в гости!
    Спасибо Гиду за радушный приём, интересный рассказ, продуманный интересный маршрут и невероятной красоты горные виды. БылоСпасибо Гиду за радушный приём, интересный рассказ, продуманный интересный маршрут и невероятной красоты горные виды. БылоСпасибо Гиду за радушный приём, интересный рассказ, продуманный интересный маршрут и невероятной красоты горные виды. Было
  • Р
    Регина
    26 февраля 2024
    Весь Архыз - за один день
    Шикарная экскурсия, спасибо организаторам и нашему экскурсоводу Владимиру! Мы не первый раз на Кавказе и выбрали направление, где еще не были,
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    остались довольны. Маршрут интересный, по пути услышали много полезной информации и были приятно удивлены многим фактам. Для Сырных пещер рекомендуем захватить влажные салфетки)) И в целом одеваться тепло и удобно, приключение запомнится надолго! Было все очень комфортно во время поездки, не чувствовали особой спешки и спокойно наслаждались локациями и перекусами, на обратной дороге даже спели, рекомендуем!

    Шикарная экскурсия, спасибо организаторам и нашему экскурсоводу Владимиру!Шикарная экскурсия, спасибо организаторам и нашему экскурсоводу Владимиру!Шикарная экскурсия, спасибо организаторам и нашему экскурсоводу Владимиру!Шикарная экскурсия, спасибо организаторам и нашему экскурсоводу Владимиру!Шикарная экскурсия, спасибо организаторам и нашему экскурсоводу Владимиру!Шикарная экскурсия, спасибо организаторам и нашему экскурсоводу Владимиру!Шикарная экскурсия, спасибо организаторам и нашему экскурсоводу Владимиру!Шикарная экскурсия, спасибо организаторам и нашему экскурсоводу Владимиру!
  • А
    Анжела
    7 декабря 2023
    Архыз и наследие гор: путешествие на авто в мини-группе
    Поездка в Архыз очень понравилась. Водитель-гид Хызыр Х. провез нас по всем интересующим нас локациям, по дороге рассказывал много интересного
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    об истории и традициях Кавказа., а также подсказал, где можно вкусно поесть. Понравилась также профессиональная и аккуратная манера вождения. Доброжелательный и приятный человек. Спасибо

  • О
    Оксана
    5 декабря 2023
    Весь Архыз - за один день
    Весь Архыз за один день. Исключительное путешествие! Возможности запланировать поездку заранее у нас не было, и было большой удачей, что ребята
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    организовали нам это увлекательное приключение буквально за часы) этот маршрут включает в себя фактически 5! Панорамный перевал с одним из лучших видов на Эльбрус. Ничто не передает простор и величественность пейзажа, там нужно побывать. Сырная пещера - приключение в духе героев Марка Твена, доступное каждому. Михаил и Владимир обеспечили беспрецедентный комфорт и безопасность, а так же потрясающие фотографии💕 Наши проводники предоставили возможность попробовать нарзан из природного источника, проникнуться вибрациями древнего Шаоминьского монастыря, полюбоваться панорамными видами Кавказского хребта, пройти над бурной речкой, продегустировать действительно домашние хычины💕 и конечно же насладиться контрастом долины и пиков Архыза. Комфортное перемещение на автомобиле, Михаил водитель от Бога! Содержательная, с добрым юмором беседа, Владимир и Михаил много знают и делятся своими знаниями. Все слагаемые незабываемого путешествия сошлись в этот день. Огромная благодарность и самые искренние рекомендации.

  • О
    Ольга
    2 ноября 2023
    Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина Нарзанов в мини-группе
    Маршрут с очень красивыми видами, если добавить интересный рассказ, то было бы незабываемо.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Обсерватория»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина Нарзанов в мини-группе
  2. Архыз и наследие гор: путешествие на авто в мини-группе
  3. Весь Архыз - за один день
  4. В Нижний Архыз из Кисловодска
  5. Джилы-Су - путешествие к подножию Эльбруса из Кисловодска
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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