2 день

Первое занятие на скалах, путешествие в экопарк «Долина Нарзанов»

В 8:00 завтрак в отеле.

В 9:00 трансфер до скал, тренировка по скалолазанию.

Все тренировки по скалолазанию занимают около 4 часов.

В тренировку входят:

разминка на земле;

обучение правильному использованию снаряжения (выдаётся на прокат на время тура);

лазание на простых трассах;

лазание на 3-4 трассах максимальной сложности для конкретного участника;

заминка на земле.

В 13:30 неспешное путешествие в Кабардино-Балкарию, в экопарк «Долина Нарзанов».

Вашими верными спутниками во время пути будут красочные пейзажи, а на самых высоких участках пути вы сможете полюбоваться незабываемыми видами гор Кавказского хребта, раскинувшимися вдоль горизонта.

Особенно красив с этой дороги Эльбрус, который вы будете созерцать на протяжении всего путешествия.

Окружённый горными реками, субальпийскими лугами и лесными массивами, экопарк «Долина Нарзанов» — единственное место в мире, где на одной территории бьёт сразу множество типов нарзанных и серебряных источников, различающихся по составу и свойствам.

Обед с блюдами национальной кухни.

После обеда вы пройдёте по экотропе, которая расположена в глубине живописного парка по специально оборудованным пешеходным мостам, пересекающим реку Хасаут.

Возвращение в Кисловодск.