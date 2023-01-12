Яркий мир КМВ
Вас ждут треккинги, автопутешествия, электровелосипеды, поездки на квадроциклах, тренировки по скалолазанию и занятия по йоге, которые отлично дополнят ваше путешествие и позволят пережить его ещё более ярко и глубоко.
В рамках иммерсивной экскурсии вы узнаете, чем знаменит Кисловодск, и на собственном опыте убедитесь в красоте его природных ландшафтов и целебных свойствах нарзанных источников.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в город Кисловодск. Экскурсия по Курортному парку
Утреннее прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал города Минеральные Воды до 12:00.
В 12:30 групповой трансфер в Кисловодск.
Размещение в отелях на выбор после 14:00.
Курортный сбор (100 руб. /чел. в сутки) оплачивается в отеле по прибытию.
Обед.
Пешеходная экскурсия по Кисловодску.
Вы познакомитесь с историей города, увидите Главную Нарзанную галерею, Каскадную лестницу, Курортный бульвар.
Неспешная прогулка по Кисловодскому курортному парку, дегустация трёх видов нарзана в Главной Нарзанной галерее.
Воздух парка насыщен ионами и фитонцидами растений, что благотворно влияет на здоровье местных жителей и посетителей города.
Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров.
Возвращение в отель (самостоятельно).
Ужин — самостоятельно.
Первое занятие на скалах, путешествие в экопарк «Долина Нарзанов»
В 8:00 завтрак в отеле.
В 9:00 трансфер до скал, тренировка по скалолазанию.
Все тренировки по скалолазанию занимают около 4 часов.
В тренировку входят:
- разминка на земле;
- обучение правильному использованию снаряжения (выдаётся на прокат на время тура);
- лазание на простых трассах;
- лазание на 3-4 трассах максимальной сложности для конкретного участника;
- заминка на земле.
В 13:30 неспешное путешествие в Кабардино-Балкарию, в экопарк «Долина Нарзанов».
Вашими верными спутниками во время пути будут красочные пейзажи, а на самых высоких участках пути вы сможете полюбоваться незабываемыми видами гор Кавказского хребта, раскинувшимися вдоль горизонта.
Особенно красив с этой дороги Эльбрус, который вы будете созерцать на протяжении всего путешествия.
Окружённый горными реками, субальпийскими лугами и лесными массивами, экопарк «Долина Нарзанов» — единственное место в мире, где на одной территории бьёт сразу множество типов нарзанных и серебряных источников, различающихся по составу и свойствам.
Обед с блюдами национальной кухни.
После обеда вы пройдёте по экотропе, которая расположена в глубине живописного парка по специально оборудованным пешеходным мостам, пересекающим реку Хасаут.
Возвращение в Кисловодск.
Занятие на скалах, отдых в горячих источниках
В 8:00 завтрак в отеле.
В 9:00 трансфер до места занятий.
Тренировка по скалолазанию, состоящая из тех же блоков, что и в предыдущий день.
Обед (ланч-бокс).
В 15:00 часовое занятие йогой в студии, что поможет вам расслабиться после активной тренировки на скалах и привести натруженные мышцы в тонус.
Возвращение в отель.
В 17:30 групповая сборная поездка на Суворовские термальные источники.
Дополнительная плата за входной билет — 550 руб. /час, оплата осуществляется гиду на месте.
Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами, нарушении пищеварения, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и неправильном обмене веществ.
Противопоказания: повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
В 20:00 ориентировочное время возвращения в Кисловодск.
Время выезда на источники и возвращения в город может отличаться от заявленного в программе. Точное время отправления будет сообщено вам накануне.
Утренняя йога, встреча рассвета. Треккинг на Большое седло
Ранний выезд (в зависимости от восхода солнца в этот день) на встречу рассвета.
Завтрак (ланч-бокс)
Трансфер до Малого седла.
Утренняя практика йоги.
Встреча рассвета.
Треккинг до Большого Седла — горы в окрестностях Кисловодска.
Она является самой высокой горой Джинальского хребта, ее высота составляет 1408 м над уровнем моря.
С вершины горы вы увидите всю панораму Кавказских Минеральных Вод.
Если смотреть на юг, вы обнаружите самую высокую гору Европы — двуглавый Эльбрус, знаменитый белоснежными вершинами.
При ясной погоде на севере будут видны Пятигорск и горы, стоящие рядом с ним, — Машук и Бештау.
После вас ждет спуск в город через Красное солнышко по туристической тропе, общая длина которой составляет 5 900 м, а время прохождения варьируется от 1,5 до 2 часов.
Тропа идет с небольшим подъемом по склонам Джинальского хребта, огибая начало балок, и доходит до горы Малое седло — высшей точки парка (1325 м).
По пути вы увидите скальные образования, пещеры и гроты, несколько смотровых площадок с видом на город, его окрестности и гору Эльбрус.
Далее через гроты вы пройдете по тропе Косыгина, получившей своё название от фамилии Председателя Совета Министров, который любил прогуливаться по Кисловодскому парку в одиночестве.
Нависающие над тропой «Синие камни» напоминают животных: у вас будет возможность разглядеть их очертания в вековой породе.
Окончание программы у Санатория «Заря».
Трансфер в отель.
Обед — самостоятельно.
Свободное время.
Ужин — самостоятельно.
Велопрогулка на электровелосипедах на высшую точку Ставропольского края
В 8:00 завтрак в отеле.
В 9:00 встреча с проводником.
Трансфер до начала маршрута.
Отправление на велопрогулку к Верхнему Джиналу — горе, расположенной на границе Кабардино-Балкарии и Ставропольского края.
Открывающаяся с Джинала панорама произведёт впечатления даже на самого большого любителя гор.
С вершины горы на юге открывается панорамный вид на Северное Приэльбрусье и различные высокогорные плато и хребты.
На дальнем плане — Эльбрус, его отроги и цепь заснеженных вершин Главного Кавказского хребта.
Обед на маршруте (ланч-бокс).
Возвращение в отель.
Свободное время.
Ужин — самостоятельно.
Конная прогулка по ущелью реки Аликоновка к Медовым водопадам. Экстрим-парк
В 8:00 завтрак в отеле.
В 9:00 встреча с гидом.
Выезд на маршрут.
По пути до старта конной прогулки мы остановимся у скалы «Гора-кольцо», находящейся на северной окраине Кисловодска.
На конюшне в окрестностях Кисловодска вы познакомитесь со спокойными и дружелюбными лошадями, обучитесь азам верховой езды и с опытным инструктором проедете вдоль головокружительного Аликоновского ущелья.
После посещения пастбищных лугов, по узкой тропе вы проедете по краю Аликоновского ущелья — от его величественных панорам захватывает дух!
По пути конюх расскажет о культе коней на Кавказе, о повадках лошадей и уходе за ними.
Обед с блюдами национальной кухни в кафе у Медовых водопадов.
В свободное время можно посетить экстремальные аттракционы (за доп. плату), например, самый протяжённый в России зиплайн — длина стального каната для скоростного спуска составляет 1050 метров, а скорость развивается до 80 км/ч (стоимость спуска — от 1800 руб/чел).
Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Воздушные шары. Иммерсивная экскурсия по парку. Активные выходные в городе солнца - Кисловодске
В 8:00 завтрак в отеле.
Свободное время.
За дополнительную плату возможна организация полёта на воздушных шарах, отправляющихся из Берёзовой балки.
Высота места старта — 1100 м над уровнем моря, Вы пролетите в ущельях глубиной 300 метров или над городом, который расположен в горной чаше.
Обед — самостоятельно.
В 15:00 встреча с гидом у памятника Ф. Э. Дзержинскому (добраться до места встречи нужно самостоятельно).
Иммерсивная экскурсия по Кисловодску.
На иммерсивном променаде вы станете частью жизни Кисловодска, следуя за его голосами.
Не будете стоять на месте и слушать скучные факты — но будете чувствовать историю, сопереживать, искать.
Благодаря 3D-звучанию и продуманному сюжету вы словно попадете на аудио-свидание с городом: события развернутся в реальности, декорациями станут улицы, актерами — все прохожие вокруг.
По улице Герцена вы дойдете до вокзала, а по пути заглянете во дворик — в таких течет настоящая жизнь города.
Полюбуетесь филармонией и домами на Курортном бульваре, любимом уголке гостей Кисловодска.
Через сквер Реброва выйдете к Нарзанной галерее.
У павильона «Подкова» раскроете, как с городом связан бренд Chanel.
В парке вас также ждут Грот Демона, колоннада, Цветочный календарь.
Финалом станет Лермонтовская площадка, откуда открывается чудесный вид.
Возвращение в отель (самостоятельно).
Свободное время.
Ужин — самостоятельно.
Поездка на квадроциклах в Долину Очарования. Гора Кабан. Вечерняя йога в гамаках
В 8:00 завтрак в отеле.
В 9:00 встреча с водителем.
Выезд к месту старта маршрута на квадроциклах.
«Долина очарования» — природный заказник с уникальным реликтовым буковым лесом.
Обед на маршруте (ланч-бокс).
Путешествие к горе Кабан — одной из вершин Джинальского хребта (1281 м).
С вершины открывается панорама на город Кисловодск и прекрасный вид на Эльбрус.
Возвращение в город.
Вечером вас ждёт занятие йогой в гамаке, во время которого вы не только приведёте свои мышцы в тонус, но и полюбуетесь красочным закатом.
Возвращение в отель — самостоятельно.
Свободное время.
Ужин — самостоятельно.
Вокруг Бештау на электровелосипедах. Восхождение на Бештау. Пикник
В 8:00 завтрак в отеле.
В 9:00 встреча с гидом.
Выезд на маршрут.
Трансфер к подножию горы Бештау, самой высокой вершины Кавказских Минеральных Вод — 1402 м.
Прогулка на электровелосипедах вокруг горы, после которой — подъём на вершину.
Маршрут пройдёт по тропе, проложенной Кавказским Горным Обществом ещё в 1902 году.
Восхождение на вершину займёт от 1,5 до 3 часов и потребует физических затрат, однако, их с лихвой окупят полученные впечатления и невероятные пейзажи!
Обед (пикник).
С вершины горы в ясную погоду открывается великолепная панорама, дарящая незабываемые впечатления — перед вами предстанут все вершины Пятигории, горные цепи Большого Кавказа и во главе всех — овеянный легендами, вечно-снежный Эльбрус!
Спуск.
Трансфер в отель.
Ужин — самостоятельно.
Продолжительность прогулки: 4-5 часов.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров до 12:00.
Свободное время в городе солнца.
Трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал — самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Двухместной номер
|Одноместный номер
Дополнительная ночь
Цена за двухместный номер
Отель по программе тура 3*
Амира Парк / Благодать
87 000
75 500
4 500
Отель по программе тура 4*
Парк отель / Ария / Проспект
95 000
80 000
6 000
Варианты проживания
Отель Благодать 3
Гостиница «Благодать» расположена в Кисловодске. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и сауна.
Все номера оснащены холодильником и телевизором с кабельными каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гости могут пользоваться общей гладильной комнатой.
На территории гостиницы «Благодать» работает ресторан.
Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Гостиница «Благодать» находится в 30 км от Пятигорска и в 17 км от курорта Ессентуки. Расстояние до международного аэропорта Минеральных Вод составляет 44 км.
Амира Парк 3
Отель Amira Parc расположен в Кисловодске, недалеко от центра города и станицы Буденновская. Расстояние до улицы Кисловодская составляет примерно 5,8 км, до поселка Зеленегорский — 7,2 км, до железнодорожной станции Минутка — 7,4 км. Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
Для гостей сервируют завтрак по меню.
Поселок Мирный и поселок Элькуш находятся соответственно в 8,2 км и в 9,2 км от отеля Amira Parc. До ближайшего аэропорта Минеральные Воды — 56 км.
Отель Проспект 4
Апартаменты «Проспект» с террасой расположен в городе Кисловодск. В отеле работают ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля можно пользоваться бесплатным Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Все номера оснащены кондиционером, холодильником, сейфом, письменным столом, телевизором с плоским экраном и чайником. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере отеля «Проспект» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
На территории отеля «Проспект» обустроена детская игровая площадка.
Город Пятигорск находится в 31 км, а город Минеральные Воды — в 47 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды, ближайшего от отеля, составляет 45 км.
Парк отель 4
Гостиница «Парк-Отель» расположена в самом центре города-курорта Кисловодск.
Гостиница располагает сорока пятью комфортабельными, просторными и уютными номерами различной категории со всеми удобствами, чтобы отдых гостей был легким и приятным.
Ресторан «Чайка», функционирующий при гостинице, предлагает гостям лучшие блюда кавказской и европейской кухни. В ресторане возможны организация и проведение праздничных и деловых мероприятий.
«Парк Отель» также предлагает своим гостям воспользоваться услугами созданного на базе гостиницы медицинского центра «Меда-Парк».
В шаговой доступности Нарзанная Галерея и Колоннада.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповые трансфер аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды — Кисловодск
- Проживание в отелях на выбор 3* или 4* — 9 ночей с завтраком (туристом выбирается класс отеля)
- Обзорная экскурсия по городу Кисловодск и Кисловодскому курортному парку + дегустация 3-х видов нарзана
- Иммерсивная экскурсия по Кисловодску
- Конная прогулка по ущелью с посещением Медовых водопадов
- Поездка на электровелосипедах
- Трекинг на Малое, Большое седло, на Бештау
- Путешествие в Кабардино-Балкарию, в экопарк «Долина Нарзанов»
- Поездка на квадрациклах
- Сборная экскурсия на Суворовские термальные источники
- Трансферы по программе тура
- Инструктор по скалолазанию 2 дня
- Занятия йогой
- Питание по программе тура, включая сухие пайки на маршрутах, пикник по программе тура, обед с национальной кухней региона
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды (или г. Кисловодск) и обратно
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Индивидуальные трансферы — аэропорт Минеральные Воды — Кисловодск или Кисловодск — аэропорт
- Плата за входной билет на Суворовские термальные источники — 550 руб. /час
- Оформление приглашения для иностранных граждан — 1 500 руб. /чел.
- Питание, не включенное в программу тура
- Индивидуальные трансферы
- Дополнительные экскурсии
- Спиртные напитки
- Развлечения в экстрим-парке
- Обратный трансфер в аэропорт/вокзал
- Аренда личного туристического снаряжения
- Место начала и завершения?
- г. Минеральные Воды
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем взять с собой для скалолазных тренировок и прогулок:
- ветрозащитная куртка;
- спортивные брюки или шорты (леггинсы);
- треккинговые ботинки или кроссовки;
- тапочки (сланцы или кроксы) для отдыха между прохождениями скальных трасс;
- кофта (флисовая);
- футболка спортивная или майка для лазания;
- перчатки и шапка для холодного времени года;
- рюкзак (объём до 30 литров);
- накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
- солнцезащитные очки и крем (SPF50);
- индивидуальная аптечка;
- пенополиуретановая «сидушка» или каремат для вещей и отдыха;
- термос или бутылка с водой;
- треккинговые палки (прокат от 350 рублей в день).
Рекомендуем взять с собой вещи для купания:
- купальные плавки/купальник;
- полотенце (1-2 шт.);
- резиновые тапочки.
- Как организована встреча?
Встреча
Групповой трансфер из аэропорта / ж/д вокзала Минеральные Воды осуществляется в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту на выходе из зала прилёта туристов встречает гид с табличкой с названием тура. От ж/д вокзала г. Кисловодска наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 11:30 утра.
Проводы
Обратный трансфер не включен в стоимость тура. Для туристов, могут быть организованы индивидуальные трансферы по запросу за дополнительную плату в размере от 2000 руб.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Есть ли противопоказания для посещения термальных источников?
Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.
Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Чем можно заняться в Кисловодске?
Рекомендуем к посещению в свободное время в Кисловодске:
Визит центр – интерактивная экскурсия. В ходе которой вы познакомитесь с историей возникновения парка, узнаете о растительном и животном мире, откуда и как появляется нарзан. В музее можно полистать Красную книгу и даже понюхать растения, услышать, как поют птицы и даже встретить настоящего динозавра.
Начало экскурсий в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Стоимость билетов: 250 взр, 150 детский билет. Экскурсия длится около 30 мин
- Где вкуснее всего можно покушать?
Рекомендуемые рестораны, кафе:
- Кафе “ШокОлад”, Курортный бульвар 19
- Кофе&Эклер, Курортный бульвар 5
- Ресторан “Гостидзе”, Вокзальная 19Б
- Кафе в парке – “Чайный домик”, Курортный парк 2
- Кафе “Старый Баку”, ул. Карла Маркса 20
- Ресторан “Старый дворик”, Курортный бульвар 5а
- Ресторан отеля “Проспект”, пр. Победы 10Б
- Курортная столовая, ул. Герцена 3-1
- Можно ли изменить питание в туре?
Мы учтем ваши ограничения в питании: если вы вегетарианец или у вас есть аллергия на какие-либо продукты, обязательно напишите об этом нам при бронировании тура. При отсутствии уточнений по данному вопросу в туре вам будет предложено стандартное меню.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
Отзывы и рейтинг
Огромную Благодарность я выражаю гиду Тенгизу Мокаеву!!!
Благодаря его географическим и историческим знаниям, индивидуальному подходу, сноровке, опыту, находчивости и активности наш тур прошёл идеально!!!
Это путешествие было безопасным, с комфортным проживанием в гостинице, супер мобильным в передвижении по разным локациям, интересным и уникальным, что очень важно для туриста!
Вы - профессионалы своего дела)