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Авторский тур
3 дня
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, вечер...
«Прокатимся на лошадях среди вершин и почувствуем себя увереннее в седле»
50 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия16 августа 2023Новогодняя сказка в ДомбаеНаш гид был Вадим, он молодец подстраивался под нас. Всегда ждал и слушал кто что хочет. Интересно и много рассказывал
- ННаталья16 августа 2023Новогодняя сказка в ДомбаеЮлия (менеджер "Большой Страны) - молодец, помогла мне очень с туром "Кавказские каникулы" и с авиабилетами - так как я его покупала практически за несколько дней.
- ИИрина15 августа 2023Новогодняя сказка в ДомбаеОрганизация на уровне👍🏻
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