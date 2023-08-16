Туры с животными в Кисловодске

Найдено 3 тура в категории «Животные» в Кисловодске, цены от 50 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, вечер...
«Прокатимся на лошадях среди вершин и почувствуем себя увереннее в седле»
50 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    16 августа 2023
    Новогодняя сказка в Домбае
    Наш гид был Вадим, он молодец подстраивался под нас. Всегда ждал и слушал кто что хочет. Интересно и много рассказывал
    читать дальше

    интересных фактов. Отдельное спасибо нашему водителю Мурату. Прекрасный водитель, чуткий. Водит отлично. Его селили в плохом отеле и не кормили, из -за чего он был в дороге довольно уставший. Сам тур конечно очень крутой, видя все красоты, захватывает очень дух. Хочется вернуться еще и не раз.

  • Н
    Наталья
    16 августа 2023
    Новогодняя сказка в Домбае
    Юлия (менеджер "Большой Страны) - молодец, помогла мне очень с туром "Кавказские каникулы" и с авиабилетами - так как я его покупала практически за несколько дней.
    Юлия (менеджер "Большой Страны) - молодец, помогла мне очень с туром "Кавказские каникулы" и с авиабилетамиЮлия (менеджер "Большой Страны) - молодец, помогла мне очень с туром "Кавказские каникулы" и с авиабилетамиЮлия (менеджер "Большой Страны) - молодец, помогла мне очень с туром "Кавказские каникулы" и с авиабилетамиЮлия (менеджер "Большой Страны) - молодец, помогла мне очень с туром "Кавказские каникулы" и с авиабилетамиЮлия (менеджер "Большой Страны) - молодец, помогла мне очень с туром "Кавказские каникулы" и с авиабилетамиЮлия (менеджер "Большой Страны) - молодец, помогла мне очень с туром "Кавказские каникулы" и с авиабилетамиЮлия (менеджер "Большой Страны) - молодец, помогла мне очень с туром "Кавказские каникулы" и с авиабилетамиЮлия (менеджер "Большой Страны) - молодец, помогла мне очень с туром "Кавказские каникулы" и с авиабилетами
  • И
    Ирина
    15 августа 2023
    Новогодняя сказка в Домбае
    Организация на уровне👍🏻
    Организация на уровне👍🏻Организация на уровне👍🏻Организация на уровне👍🏻Организация на уровне👍🏻
Забронируйте тур в Кисловодске на 2024 год по теме «Животные», цены от 50000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам