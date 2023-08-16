Новогодняя сказка в Домбае

читать дальше интересных фактов. Отдельное спасибо нашему водителю Мурату. Прекрасный водитель, чуткий. Водит отлично. Его селили в плохом отеле и не кормили, из -за чего он был в дороге довольно уставший. Сам тур конечно очень крутой, видя все красоты, захватывает очень дух. Хочется вернуться еще и не раз.

Наш гид был Вадим, он молодец подстраивался под нас. Всегда ждал и слушал кто что хочет. Интересно и много рассказывал