Пешие туры-прогулки в Кисловодске с экскурсоводом

Найдено 5 туров в категории «Пешеходные» в Кисловодске, цены от 45 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тропами Пятигории
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Тропами Пятигории
Начало: г. Минеральные Воды
18 июня в 10:00
24 сен в 10:00
от 45 500 за человека
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Начало: Минеральные Воды
23 июня в 10:00
28 июля в 10:00
от 105 000 за человека
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Начало: г. Минеральные Воды
16 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 116 100 за человека
Яркий мир КМВ. Мультиактивный тур
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Яркий мир КМВ. Мультиактивный тур
Начало: г. Минеральные Воды
14 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 97 000 за человека
Треккинг по паркам и экотропам КМВ
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг по паркам и экотропам КМВ
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 52 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Треккинг по паркам и экотропам КМВ
    Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Треккинг по паркам и экотропам КМВ
    Всё чётко и по плану) Спасибо!
    Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
    Все отлично организовано, отель, трансфер.
  • С
    Снежана
    4 мая 2024
    Тропами Пятигории
    Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌
    Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌
  • Б
    Беркович
    2 мая 2024
    Треккинг по паркам и экотропам КМВ
    Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилось перезагрузиться полностью. Отправились в
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    путешествие вчетвером, все разного возраста (47, 48, 27, 25 лет). И всем очень понравилось. Никогда ранее не приходилось ходить по маршрутам треккинга. Выбрали маршрут для начинающих, и не прогадали. Нагрузки вполне умеренные, справились с походами абсолютно все туристы, благодаря надежному и замечательному, очень солнечному и дружелюбному инструктору Ляли Шамшитдиновой. Эта прекрасная девушка научила нас всех любить горы. Кавказ прекрасен, горы влюбляют в себя. Ни фото, ни видео не передают потрясающей красоты и величественности природы! Вся заявленная программа экскурсий тура была очень интересной и насыщенной. Это был необыкновенный активный отдых на природе. Горы, ущелье Джилы-Су, реки, свежий воздух, приятная компания людей!

    Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилосьПожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилосьПожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилосьПожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилосьПожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилось
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
    Все хорошо организовано, большое спасибо.
    Все хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибо
  • А
    Алана
    5 февраля 2024
    Яркий мир КМВ. Мультиактивный тур
    Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
  • А
    Анна/
    14 января 2024
    Яркий мир КМВ. Мультиактивный тур
    Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид,
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    водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки). Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.

    Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!
  • Е
    Елена
    7 ноября 2023
    Яркий мир КМВ. Мультиактивный тур
    На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!
    На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!
  • В
    Владимир
    14 июня 2022
    Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
    Природа прекрасная, и маршрут, с точки зрения впечатлений, составлен хорошо: эмоции от окружающих красот действительно идут по нарастающей от спокойного
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    Архыза и яркого Домбая до величественного Эльбруса. Но надо делать поправку на время поездки, т. к. по факту все, что заявлено, можно посмотреть только в июле-августе, а в остальное время погода просто не позволяет этого сделать. Поэтому при продаже этого тура необходима соответствующая оговорка иначе может ждать разочарование.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Пешеходные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Тропами Пятигории
  2. Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
  3. Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
  4. Яркий мир КМВ. Мультиактивный тур
  5. Треккинг по паркам и экотропам КМВ
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Плато Бермамыт
  3. Нарзанная галерея
  4. Медовые водопады
  5. Кисловодский парк
  6. Приэльбрусье
  7. Джилы-су
  8. Храм Тхаба-Ерды
  9. Голубое озеро
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Пешеходные" можно забронировать 5 авторских туров от 45 500 до 116 100. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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