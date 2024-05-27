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Авторский тур
6 дней
Тропами Пятигории
Начало: г. Минеральные Воды
18 июня в 10:00
24 сен в 10:00
от 45 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Начало: Минеральные Воды
23 июня в 10:00
28 июля в 10:00
от 105 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Начало: г. Минеральные Воды
16 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 116 100₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Яркий мир КМВ. Мультиактивный тур
Начало: г. Минеральные Воды
14 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 97 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг по паркам и экотропам КМВ
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 52 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ЕЕлена15 мая 2024Всё чётко и по плану) Спасибо!
- ЕЕлена8 мая 2024Все отлично организовано, отель, трансфер.
- ССнежана4 мая 2024Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌
- ББеркович2 мая 2024Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилось перезагрузиться полностью. Отправились в
- ТТатьяна2 мая 2024Все хорошо организовано, большое спасибо.
- ААлана5 февраля 2024Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
- ААнна/14 января 2024Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид,
- ЕЕлена7 ноября 2023На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!
- ВВладимир14 июня 2022Природа прекрасная, и маршрут, с точки зрения впечатлений, составлен хорошо: эмоции от окружающих красот действительно идут по нарастающей от спокойного
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Пешеходные»
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