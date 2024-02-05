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Авторский тур
10 дней
Яркий мир КМВ. Мультиактивный тур
Начало: г. Минеральные Воды
«На конюшне в окрестностях Кисловодска вы познакомитесь со спокойными и дружелюбными лошадями, обучитесь азам верховой езды и с опытным инструктором проедете вдоль головокружительного Аликоновского ущелья»
14 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 97 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, вечер...
«Прокатимся на лошадях среди вершин и почувствуем себя увереннее в седле»
50 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Конный тур-ретрит на Кавказ
Начало: Пятигорск
«Второй день мы начинаем с поездки в Кисловодск, откуда стартует наше приключение на лошадках»
25 сен в 10:00
36 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлана5 февраля 2024Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
- ААнна/14 января 2024Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид,
- ЕЕлена7 ноября 2023На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Конные прогулки»
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Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 тура от 36 000 до 97 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Обзорные туры с верховой ездой на лошадях в Кисловодске. Максимально сближение с природой Кисловодска, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024