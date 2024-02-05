Туры на лошадях в Кисловодске

Найдено 3 тура в категории «Конные прогулки» в Кисловодске, цены от 36 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Яркий мир КМВ. Мультиактивный тур
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Яркий мир КМВ. Мультиактивный тур
Начало: г. Минеральные Воды
«На конюшне в окрестностях Кисловодска вы познакомитесь со спокойными и дружелюбными лошадями, обучитесь азам верховой езды и с опытным инструктором проедете вдоль головокружительного Аликоновского ущелья»
14 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 97 000 за человека
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, вечер...
«Прокатимся на лошадях среди вершин и почувствуем себя увереннее в седле»
50 000 за человека
Конный тур-ретрит на Кавказ
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Конный тур-ретрит на Кавказ
Начало: Пятигорск
«Второй день мы начинаем с поездки в Кисловодск, откуда стартует наше приключение на лошадках»
25 сен в 10:00
36 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алана
    5 февраля 2024
    Яркий мир КМВ. Мультиактивный тур
    Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
  • А
    Анна/
    14 января 2024
    Яркий мир КМВ. Мультиактивный тур
    Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид,
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    водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки). Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.

    Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!
  • Е
    Елена
    7 ноября 2023
    Яркий мир КМВ. Мультиактивный тур
    На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!
    На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Конные прогулки»

Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Яркий мир КМВ. Мультиактивный тур
  2. Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
  3. Конный тур-ретрит на Кавказ
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Плато Бермамыт
  3. Нарзанная галерея
  4. Медовые водопады
  5. Кисловодский парк
  6. Приэльбрусье
  7. Джилы-су
  8. Храм Тхаба-Ерды
  9. Голубое озеро
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 тура от 36 000 до 97 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Обзорные туры с верховой ездой на лошадях в Кисловодске. Максимально сближение с природой Кисловодска, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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