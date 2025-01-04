Вас ждёт настоящее путешествие в сердце Карачаево-Черкессии. Вы насладитесь невероятными горными пейзажами — проедете по перевалу Гумбаши. Увидите Учкуланское ущелье с нарзанными источниками. И первозданное Махарское ущелье с водопадами, ледниками, высокогорными озёрами и дикими лесами. А ещё познакомитесь с историей республики, её обычаями и традициями.

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Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Перевал Гумбаши. Серпантин с затяжными поворотами будто обнимает холмы. Мы проедем над ущельем вдоль края Скалистого хребта и поднимемся на вершину, откуда открываются впечатляющие виды.

Учкуланское ущелье, которое протянулось на протяжении 30 км до границы с Абхазией — между хребтами Даут и Куршо. В его верховьях находятся лечебные нарзанные источники, которые обязательно стоит попробовать.

Махарское ущелье с нетронутой природой и высокими скалами. Вы насладитесь горными массивами, ледниками и водопадами, бурными реками, непроглядными лесами и целебными источниками.

Организационные детали