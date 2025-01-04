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Знакомство с Махарским ущельем

Погрузиться в историю карачаевского народа и увидеть природные красоты республики
Вас ждёт настоящее путешествие в сердце Карачаево-Черкессии. Вы насладитесь невероятными горными пейзажами — проедете по перевалу Гумбаши. Увидите Учкуланское ущелье с нарзанными источниками. И первозданное Махарское ущелье с водопадами, ледниками, высокогорными озёрами и дикими лесами. А ещё познакомитесь с историей республики, её обычаями и традициями.
5
1 отзыв
Знакомство с Махарским ущельем
Знакомство с Махарским ущельем
Знакомство с Махарским ущельем
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Перевал Гумбаши. Серпантин с затяжными поворотами будто обнимает холмы. Мы проедем над ущельем вдоль края Скалистого хребта и поднимемся на вершину, откуда открываются впечатляющие виды.

Учкуланское ущелье, которое протянулось на протяжении 30 км до границы с Абхазией — между хребтами Даут и Куршо. В его верховьях находятся лечебные нарзанные источники, которые обязательно стоит попробовать.

Махарское ущелье с нетронутой природой и высокими скалами. Вы насладитесь горными массивами, ледниками и водопадами, бурными реками, непроглядными лесами и целебными источниками.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном внедорожнике УАЗ Patriot или Land Cruiser Prado
  • Дополнительно оплачивается обед — около 500–700 ₽ за человека. Возьмите с собой наличные
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
4 янв 2025
Всё прошло отлично, давно не получал столько положительных впечатлений, начиная от видов, заканчивая качественным сервисом и приятной компанией! Единственная фирма, которая в это время года поехала по такому интересному и
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не шаблонному маршруту. Виды действительно завораживающие: заснеженные горы, лес, бурлящие реки. Гид Алан очень позитивный и открытый человек, интересно и не скучно рассказывал исторические факты по нашему маршруту, многие из них оказались действительно впечатляющими. В конце тур завершился как нельзя лучше: довольные и насыщенные впечатлениями мы ели в горах стейки, которые при нас приготовил на мангале своими руками Алан. Советую от всей души, редко где можно встретить настолько внимательное и достойное отношение, будто выехал на природу с друзьями.

Всё прошло отлично, давно не получал столько положительных впечатлений, начиная от видов, заканчивая качественным сервисом и

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