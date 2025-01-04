Вас ждёт настоящее путешествие в сердце Карачаево-Черкессии. Вы насладитесь невероятными горными пейзажами — проедете по перевалу Гумбаши. Увидите Учкуланское ущелье с нарзанными источниками. И первозданное Махарское ущелье с водопадами, ледниками, высокогорными озёрами и дикими лесами. А ещё познакомитесь с историей республики, её обычаями и традициями.
Описание экскурсии
Перевал Гумбаши. Серпантин с затяжными поворотами будто обнимает холмы. Мы проедем над ущельем вдоль края Скалистого хребта и поднимемся на вершину, откуда открываются впечатляющие виды.
Учкуланское ущелье, которое протянулось на протяжении 30 км до границы с Абхазией — между хребтами Даут и Куршо. В его верховьях находятся лечебные нарзанные источники, которые обязательно стоит попробовать.
Махарское ущелье с нетронутой природой и высокими скалами. Вы насладитесь горными массивами, ледниками и водопадами, бурными реками, непроглядными лесами и целебными источниками.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном внедорожнике УАЗ Patriot или Land Cruiser Prado
- Дополнительно оплачивается обед — около 500–700 ₽ за человека. Возьмите с собой наличные
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Кисловодске
Мы уже долгое время проводим экскурсии и туры по всем направлениям Кавказа и искренне будем рады поделиться с вами историей, обычаями и нашими традициями. Наши гости — это наше всё! Мы ждём вашего сообщения и готовы подарить незабываемые эмоции.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
4 янв 2025
Всё прошло отлично, давно не получал столько положительных впечатлений, начиная от видов, заканчивая качественным сервисом и приятной компанией! Единственная фирма, которая в это время года поехала по такому интересному и
Входит в следующие категории Кисловодска
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