Верхом вдоль Берёзового ущелья

Увлекательная конная прогулка по живописным местам Кисловодска. Насладитесь видами, легендами и ароматным чаем. Подходит для детей и взрослых
Вас ждёт незабываемая конная прогулка вдоль Берёзового ущелья. Опытные гиды обучат управлению лошадью и проведут по живописным альпийским лугам. В пути вы услышите легенды Карачая и насладитесь видами на Эльбрус
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и Бештау. После прогулки можно расслабиться за чашкой ароматного горного чая. Подходит для взрослых и детей от 5 лет. Защитная экипировка предоставляется. Отличный способ отдохнуть от городской суеты и почувствовать единение с природой

5
25 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐴 Опытные гиды-инструкторы
  • 🌄 Живописные виды на горы
  • 🧒 Подходит для детей от 5 лет
  • ☕ Ароматный горный чай
  • 🏞️ Эффект иппотерапии
    • Верхом вдоль Берёзового ущелья
    Верхом вдоль Берёзового ущелья
    Верхом вдоль Берёзового ущелья
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 12:00, 15:00

    Что можно увидеть

  • Эльбрус
  • Бештау
  • Большой Кавказский хребет

    • Описание экскурсии

    После подробного инструктажа по правилам безопасности вы отправитесь на 2-часовую прогулку по альпийским лугам. Маршрут проходит по краю Берёзовского ущелья. По пути сделаем привал в горной роще на холме, с которого открывается чарующий вид на окрестности. В хорошую погоду можно увидеть Эльбрус, Бештау и часть Большого Кавказского хребта. Завершим путешествие посещением смотровой площадки.

    Кому подойдёт программа

    Взрослым и детям с 5 лет. Всем, кто хочет отдохнуть от города и ощутить на себе эффект иппотерапии при активном общении с лошадьми. Перед началом прогулки мы выдадим вам защитную экипировку (шлемы) и будем рядом с вами на протяжении всего маршрута.

    Организационные детали

    • Трансфер осуществляется на автомобиле УАЗ Patriot
    • Для конной прогулки обязательна закрытая одежда по сезону и удобная обувь
    • Отдельно оплачивается посещение смотровой площадки — 100 ₽ за человека и питание в кафе — по желанию
    • Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды

    ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет1 500 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В районе Колоннады
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 25 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Фотографии от путешественников

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    А
    25 окт 2024
    Вчера были на данной экскурсии, все очень понравилось, места невероятной красоты, кони все очень хорошие, послушные
    Спасибо большое организаторам!
    И
    24 окт 2024
    Спасибо за прекрасную организацию и доставленные положительные эмоции! Внимательный и прфессиональный инструктор, послушные и ухоженные лошади - все это помогло сделать первый опыт общения с лошадьми незабываемым!
    Лира
    24 окт 2024
    Было очень красиво. Экскурсовод был внимателен.
    Было очень красиво. Экскурсовод был внимателен.Было очень красиво. Экскурсовод был внимателен.Было очень красиво. Экскурсовод был внимателен.
    Екатерина
    16 окт 2024
    Это моя первая конная прогулка, ранее на лошади верхом не сидела, всё очень понравилось. Начиная от момента бронирования, до внесения предоплаты задала все интересующие меня вопросы. Ответы получила быстро и
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    по существу. Забрали вовремя, никаких задержек не было. Подобрали лошадь, Снежок замечательный, спокойный, послушный. Страшно было первые 5 минут,когда только села, и немного на обратно пути при спуске с горки, но меня успокоили, прогулка прошла чудесно. Инструктора грамотные, вежливые, помогают. Маршрут красивый, виды впечатляют. Получилась индивидуальная прогулка, утром желающих больше не было

    А
    13 окт 2024
    Брала экскурсию за несколько часов до её начала, в итоге получилась даже индивидуальная прогулка. Лошади спокойные, шлемы дают. Виды красивые, камера конечно не передаёт то, что можно увидеть глазами. По приезде угостили травяным чаем, большое спасибо за поездку!
    Брала экскурсию за несколько часов до её начала, в итоге получилась даже индивидуальная прогулка. Лошади спокойные,Брала экскурсию за несколько часов до её начала, в итоге получилась даже индивидуальная прогулка. Лошади спокойные,Брала экскурсию за несколько часов до её начала, в итоге получилась даже индивидуальная прогулка. Лошади спокойные,Брала экскурсию за несколько часов до её начала, в итоге получилась даже индивидуальная прогулка. Лошади спокойные,
    Ната
    9 окт 2024
    Были не большие проблемы с машиной и связью из за этого я думала что это прогулка на лошадях не состоится, но спустя минут 30 ожидания,за мной все же приехали и у меня состоялась даже индивидуальная прогулка по березову ущелью 😍 это было волшебно мой белый принц снежок был очень послушным ❤️ спасибо за прекрасную прогулку и вкусный чай
    Были не большие проблемы с машиной и связью из за этого я думала что это прогулкаБыли не большие проблемы с машиной и связью из за этого я думала что это прогулкаБыли не большие проблемы с машиной и связью из за этого я думала что это прогулкаБыли не большие проблемы с машиной и связью из за этого я думала что это прогулка
    Ю
    9 окт 2024
    Прекрасная прогулка и потрясающие виды
    В
    5 окт 2024
    Были сегодня на экскурсии, всё оперативно, встретились, отвезли, привезли! Вид шикарный, горы, берёзы, кони!!! Спасибо организаторам, всё понравилось! А на последок хычыны с чаем, приятная нотка Кавказа!!!
    Ю
    5 окт 2024
    Для меня, первый раз севшей на лошадь, главным был вопрос безопасности и самой возможности езды на лошади. Всё оказалось напрасными страхами: гид всё
    прекрасно объяснил, в течение прогулки постоянно подсказывал и
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    разъяснял. Через 10 минут я уже абсолютно осовоилась в седле и полностью наслаждалась видами и общением с лошадью. Прогулка очень расслабляет морально и вдохновляет. Это было чудесное путешествие. Хотелось бы повторить, но уже в другой локации.

    Светлана
    30 сен 2024
    Отличная организация и гибкий индивидуальный подход. Организатор всегда был на связи. Сама прогулка оказалась великолепной. Спокойные, умные ухоженные лошади, грамотный инструктор, ну и, конечно, потрясающие незабываемые виды на ущелье!!!! Безусловно рекомендую!!!
    О
    27 сен 2024
    Сегодня имели с супругой возможность, побывать на данной экскурсии… Просто супер..
    До этого относились к лошадям спокойно, a даже немного побаивались… Но благодаря организации, грамотному подходу инструктора ушли все страхи, осталось
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    одно удовольствие… Отдельно хочется хочется отметить красоту локации где проходит маршрут (очень колоритно) и селение и перелесок и вершина и конечно же открывающийся шикарный вид на ущелье!!!, а главное это кони настолько контактные и обученные, что через минут 15-20 складывается ощущение, что это твой конь и ты на нем всю жизнь ездил… Спасибо!!!!!

    Светлана
    27 сен 2024
    Свершилось! Довольна как слон. Отвезли, привезли. Есть переодевалка. Если не хотите ничего натереть - плотные штаны в обтяжку. Мне повезло: никого больше не было и по сути у меня была
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    индивидуалка. Взлетела в седло и захотелось верещать от счастья. С конем не заладилось, я право с лево путаю и инструктор взял меня на буксир. И я радостно привыкала к новым ощущениям и красотам природы. Обратно я уже ехала сама. Кайф!!! Ближе к концу ныли икры, но ничего не стерла и уже вечером хотелось повторения.

    Свершилось! Довольна как слон. Отвезли, привезли. Есть переодевалка. Если не хотите ничего натереть - плотные штаныСвершилось! Довольна как слон. Отвезли, привезли. Есть переодевалка. Если не хотите ничего натереть - плотные штаны
    Л
    26 сен 2024
    Мы в восторге от прогулки, семья из трех человек, все взрослые. Никто до этого дня не катался на лошадях, но благодаря опытному инструктору Халиту, все прошло замечательно. Лошади чудесные, спокойные, а виды по которым проходит прогулка, просто завораживают своей красотой.
    Организация отличная (трансфер, инструктаж).
    Рекомендую всем эту прогулку, получите незабываемые, прекрасные впечатления.
    Мы в восторге от прогулки, семья из трех человек, все взрослые. Никто до этого дня неМы в восторге от прогулки, семья из трех человек, все взрослые. Никто до этого дня неМы в восторге от прогулки, семья из трех человек, все взрослые. Никто до этого дня неМы в восторге от прогулки, семья из трех человек, все взрослые. Никто до этого дня не
    Анна
    26 сен 2024
    Потрясающая прогулка по живописным местам, которая запомнится на всю жизнь! Лошадки спокойные и послушные. Инструктор хороший общительный парень. Очень советую данную экскурсию, воспоминания и фотографии остались яркие! Потом конечно же отведали сочные хычины с видом на ущелье и орлов👍
    Потрясающая прогулка по живописным местам, которая запомнится на всю жизнь! Лошадки спокойные и послушные. Инструктор хорошийПотрясающая прогулка по живописным местам, которая запомнится на всю жизнь! Лошадки спокойные и послушные. Инструктор хорошийПотрясающая прогулка по живописным местам, которая запомнится на всю жизнь! Лошадки спокойные и послушные. Инструктор хорошийПотрясающая прогулка по живописным местам, которая запомнится на всю жизнь! Лошадки спокойные и послушные. Инструктор хороший
    Е
    24 сен 2024
    Друзья, очень рекомендую эту прогулку, для того что бы познакомиться с природой и людьми этого края. Причем поставьте ее в свой список отдыха на первое место, потому, что обязательно захочется
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    еще вернуться и успеть прокатиться до конца отпуска! Не знала чем восхищаться природой или лошадьми.
    Боялась лошадей и ехать, но действительно все профессионалы своего дела, не оставляют без внимания, подсказывают и поддерживают. Два часа прогулки - коктейль из адреналина + эндорфина, два часа счастья! Не пожалеете точно!

    Друзья, очень рекомендую эту прогулку, для того что бы познакомиться с природой и людьми этого края.Друзья, очень рекомендую эту прогулку, для того что бы познакомиться с природой и людьми этого края.Друзья, очень рекомендую эту прогулку, для того что бы познакомиться с природой и людьми этого края.Друзья, очень рекомендую эту прогулку, для того что бы познакомиться с природой и людьми этого края.

    Входит в следующие категории Кисловодска

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