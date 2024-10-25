Вас ждёт незабываемая конная прогулка вдоль Берёзового ущелья. Опытные гиды обучат управлению лошадью и проведут по живописным альпийским лугам. В пути вы услышите легенды Карачая и насладитесь видами на Эльбрус

и Бештау. После прогулки можно расслабиться за чашкой ароматного горного чая. Подходит для взрослых и детей от 5 лет. Защитная экипировка предоставляется. Отличный способ отдохнуть от городской суеты и почувствовать единение с природой

Описание экскурсии

После подробного инструктажа по правилам безопасности вы отправитесь на 2-часовую прогулку по альпийским лугам. Маршрут проходит по краю Берёзовского ущелья. По пути сделаем привал в горной роще на холме, с которого открывается чарующий вид на окрестности. В хорошую погоду можно увидеть Эльбрус, Бештау и часть Большого Кавказского хребта. Завершим путешествие посещением смотровой площадки.

Кому подойдёт программа

Взрослым и детям с 5 лет. Всем, кто хочет отдохнуть от города и ощутить на себе эффект иппотерапии при активном общении с лошадьми. Перед началом прогулки мы выдадим вам защитную экипировку (шлемы) и будем рядом с вами на протяжении всего маршрута.

Организационные детали