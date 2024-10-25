Вас ждёт незабываемая конная прогулка вдоль Берёзового ущелья. Опытные гиды обучат управлению лошадью и проведут по живописным альпийским лугам. В пути вы услышите легенды Карачая и насладитесь видами на Эльбрус
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 12:00, 15:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
После подробного инструктажа по правилам безопасности вы отправитесь на 2-часовую прогулку по альпийским лугам. Маршрут проходит по краю Берёзовского ущелья. По пути сделаем привал в горной роще на холме, с которого открывается чарующий вид на окрестности. В хорошую погоду можно увидеть Эльбрус, Бештау и часть Большого Кавказского хребта. Завершим путешествие посещением смотровой площадки.
Кому подойдёт программа
Взрослым и детям с 5 лет. Всем, кто хочет отдохнуть от города и ощутить на себе эффект иппотерапии при активном общении с лошадьми. Перед началом прогулки мы выдадим вам защитную экипировку (шлемы) и будем рядом с вами на протяжении всего маршрута.
Организационные детали
- Трансфер осуществляется на автомобиле УАЗ Patriot
- Для конной прогулки обязательна закрытая одежда по сезону и удобная обувь
- Отдельно оплачивается посещение смотровой площадки — 100 ₽ за человека и питание в кафе — по желанию
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расул — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 989 туристов
Меня зовут Расул, я представляю команду гидов в Кисловодске. Мы занимаемся туризмом более 9 лет. Знаем секретные и невероятно красивые места, где мало туристов. С нами интересно, весело, надёжно и безопасно. После наших экскурсий гости говорят: хотим ещё. С нетерпением ждём встречи с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Азалия
25 окт 2024
Вчера были на данной экскурсии, все очень понравилось, места невероятной красоты, кони все очень хорошие, послушные
Спасибо большое организаторам!
Спасибо большое организаторам!
И
Игорь
24 окт 2024
Спасибо за прекрасную организацию и доставленные положительные эмоции! Внимательный и прфессиональный инструктор, послушные и ухоженные лошади - все это помогло сделать первый опыт общения с лошадьми незабываемым!
Лира
24 окт 2024
Было очень красиво. Экскурсовод был внимателен.
Екатерина
16 окт 2024
Это моя первая конная прогулка, ранее на лошади верхом не сидела, всё очень понравилось. Начиная от момента бронирования, до внесения предоплаты задала все интересующие меня вопросы. Ответы получила быстро и
А
Анастасия
13 окт 2024
Брала экскурсию за несколько часов до её начала, в итоге получилась даже индивидуальная прогулка. Лошади спокойные, шлемы дают. Виды красивые, камера конечно не передаёт то, что можно увидеть глазами. По приезде угостили травяным чаем, большое спасибо за поездку!
Ната
9 окт 2024
Были не большие проблемы с машиной и связью из за этого я думала что это прогулка на лошадях не состоится, но спустя минут 30 ожидания,за мной все же приехали и у меня состоялась даже индивидуальная прогулка по березову ущелью 😍 это было волшебно мой белый принц снежок был очень послушным ❤️ спасибо за прекрасную прогулку и вкусный чай
Ю
Юлия
9 окт 2024
Прекрасная прогулка и потрясающие виды
В
Валерий
5 окт 2024
Были сегодня на экскурсии, всё оперативно, встретились, отвезли, привезли! Вид шикарный, горы, берёзы, кони!!! Спасибо организаторам, всё понравилось! А на последок хычыны с чаем, приятная нотка Кавказа!!!
Ю
Юлия
5 окт 2024
Для меня, первый раз севшей на лошадь, главным был вопрос безопасности и самой возможности езды на лошади. Всё оказалось напрасными страхами: гид всё
прекрасно объяснил, в течение прогулки постоянно подсказывал и
прекрасно объяснил, в течение прогулки постоянно подсказывал и
Светлана
30 сен 2024
Отличная организация и гибкий индивидуальный подход. Организатор всегда был на связи. Сама прогулка оказалась великолепной. Спокойные, умные ухоженные лошади, грамотный инструктор, ну и, конечно, потрясающие незабываемые виды на ущелье!!!! Безусловно рекомендую!!!
О
Олег
27 сен 2024
Сегодня имели с супругой возможность, побывать на данной экскурсии… Просто супер..
До этого относились к лошадям спокойно, a даже немного побаивались… Но благодаря организации, грамотному подходу инструктора ушли все страхи, осталось
До этого относились к лошадям спокойно, a даже немного побаивались… Но благодаря организации, грамотному подходу инструктора ушли все страхи, осталось
Светлана
27 сен 2024
Свершилось! Довольна как слон. Отвезли, привезли. Есть переодевалка. Если не хотите ничего натереть - плотные штаны в обтяжку. Мне повезло: никого больше не было и по сути у меня была
Л
Любовь
26 сен 2024
Мы в восторге от прогулки, семья из трех человек, все взрослые. Никто до этого дня не катался на лошадях, но благодаря опытному инструктору Халиту, все прошло замечательно. Лошади чудесные, спокойные, а виды по которым проходит прогулка, просто завораживают своей красотой.
Организация отличная (трансфер, инструктаж).
Рекомендую всем эту прогулку, получите незабываемые, прекрасные впечатления.
Организация отличная (трансфер, инструктаж).
Рекомендую всем эту прогулку, получите незабываемые, прекрасные впечатления.
Анна
26 сен 2024
Потрясающая прогулка по живописным местам, которая запомнится на всю жизнь! Лошадки спокойные и послушные. Инструктор хороший общительный парень. Очень советую данную экскурсию, воспоминания и фотографии остались яркие! Потом конечно же отведали сочные хычины с видом на ущелье и орлов👍
Е
Екатерина
24 сен 2024
Друзья, очень рекомендую эту прогулку, для того что бы познакомиться с природой и людьми этого края. Причем поставьте ее в свой список отдыха на первое место, потому, что обязательно захочется
Входит в следующие категории Кисловодска
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